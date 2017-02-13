Проект «ЗЗ». Голосуют зомби, или Бойтесь русских, дары приносящих!
Кто голосовал в США за будущего президента Трампа? А кто отдал голоса за Хиллари Клинтон? Некоторые политики, а за ними и Белый дом утверждают: дело тут нечисто и не обошлось без мертвецов. Американская пресса предостерегает Вашингтон: бойтесь русских, дары приносящих!
Мистер Миллер, ст. советник Дональда Трампа по политическим вопросам, заявил о множестве фальсификаций, имевших место на выборах президента в ноябре 2016 года. Стивен Миллер сообщил в интервью телеканалу «Эй-би-си», что у Белого дома есть «доказательства» таких фальсификаций. Самое интересное, что в выборах участвовали даже мертвецы.
Новость вызвала целую бурю в американском Интернете и разошлась по социальным сетям. Сотни комментариев появились на сайте «Эй-би-си».
Белый дом имеет множество доказательств «широко распространённого мошенничества на выборах», в том числе «подтверждение» тех претензий, которые озвучил сам Дональд Трамп в ноябре прошлого года.
Советник заявил, что «тысячи избирателей» были отвезены в ходе выборов в Нью-Гэмпшир, где «незаконно» пополнили избирательные урны на голосовании. «Это очень реально, это очень серьёзно», — с грустью поведал чиновник.
Откуда прибыли в Нью-Гэмпшир все эти поддельные избиратели? Миллер сообщил «ABC News», что «тысячи» этих людей приехали из штата Массачусетс. Целью было «незаконное голосование».
Об этом же ранее говорил сам Д. Трамп (в четверг на двухпартийном заседании, в котором участвовало 10 сенаторов). После этого заседания член Федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб сказала, что «президент сделал чрезвычайно серьёзное и специфическое заявление» и призвала Трампа немедленно поделиться доказательствами такого мошенничества. Поэтому-то ведущий «ABC News» и попросил у советника Миллера доказательств: «У вас есть доказательства на этот счёт?»
Однако мистер Миллер попытался отговориться: мол, «это шоу» не подходит для того, чтобы «выкладывать тут все доказательства». Советник отметил только, что «мошенничество на выборах является серьёзной проблемой в этой стране».
По словам Миллера, есть претензии по поводу «миллионов людей», которые зарегистрированы как избиратели «в двух штатах». Также в списках проголосовавших есть «умершие лица» и «не граждане» США.
Что касается доказательств массовой фальсификации результатов в Нью-Гэмпшире, когда людей отвозили туда из штата Массачусетс, то Миллер посоветовал ведущему самому съездить в Нью-Гэмпшир и поговорить там с теми людьми, что «работали в политике в течение длительного времени». «Каждый знает о проблеме в Нью-Гэмпшире», — заявил Миллер.
У Белого дома есть доказательства в отношении мошенничества на выборах в отношении людей, зарегистрированных в качестве избирателей более чем в одном штате, уточнил Миллер. «Мертвецы голосуют, неграждане проходят регистрацию, чтобы получить право голоса», — повторил советник. «Это скандал», — добавил он.
По мнению старшего советника, американцы должны вслух говорить об этом, это мошенничество следует прекратить.
Вместе с тем президент США был избран… законно. Миллер «готов пойти на любое шоу, в любое месте, в любое время» и повторить, что победа нынешнего президента Соединённых Штатов честна «на 100 процентов».
История с фальсификацией итогов в Нью-Гэмпшире, напоминает «Эй-би-си», последовала за предыдущими голословными заявлениями Трампа о «потере голосов избирателей» из-за широко распространённого мошенничества на выборах. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер привёл мнение президента: Трамп считает, что миллионы голосов были отданы во время выборов 2016 года незаконно. Президент выражал озабоченность по поводу мошенничества избирателей и незаконного голосования в январе.
Напомним, Трамп выражал соответствующую озабоченность и в прошлом году: в конце ноября он публично сообщил о мошенничестве в трёх штатах: Нью-Гэмпшире, Вирджинии и Калифорнии. Разумеется, во всех трёх штата победу одержала Хиллари Клинтон.
Что касается нынешнего скандального заявления Миллера о мертвецах, то на него уже получен ответ от оппонентов. Сенатор Джин Шахин (демократка от Нью-Гэмпшира) написала в «Твиттере»:
Сомнительные «доказательства», утаиваемые от публики советниками Трампа, считающими, что американцы должны говорить об этих «мошенничествах», превратили мистера Трампа и его команду в посмешища.
Доводы Миллера были названы «бредом», а о самом Трампе в комментариях на «Эй-би-си» написали: «Трамп войдёт в историю как самый глупый президент всех времён». Или: «И я не могу поверить, что они нашли что-нибудь… ха-ха-ха! :-)». А ещё это: «Эта администрация, кажется, обречена».
Впрочем, досталось и Хиллари: «Хиллари войдёт в историю как человек, которому так и не удалось стать президентом. Почему? Потому что она была лгуньей и обманщицей, и люди наконец поняли это».
С другой стороны, некоторые комментаторы напоминают, что кандидатка Джилл Стайн требовала для Хиллари Клинтон пересчёта голосов, поскольку считала, что имело место мошенничество.
В обвинениях, родившихся в недрах Белого дома, заметим, совершенно не упоминается пресловутый «русский след», то есть «путинские» хакеры «из Кремля», которые якобы создавали помехи свободному волеизъявлению американского народа. Очевидно, старые демократические «доказательства» уступили место «доказательствам» республиканским; русские электронные шпионы с успехом была заменены на живых (и мёртвых) мошенничающих американцев.
Впрочем, сомнительные обвинения Белого дома в адрес неких «политиков» из Нью-Гэмпшира вызвали лишь противодействие политике Трампа.
В крупной западной прессе освещается целый ряд антироссийских и антисирийских проектов и геополитических новаций, на которые следовало бы пойти Дональду Трампу, если только ему дорого президентское кресло. «Бредовому» президенту в прямом смысле слова указывают, как ему себя следует вести и какой политической линии придерживаться. Словом, к нему относятся как к ребёнку малому. Или как к дурачку.
Журнал «The Economist» выработал целую геополитическую стратегию для Трампа. По пунктам.
«Болтовня» на тему «Америка должна объединиться с мистером Путиным, чтобы уничтожить радикальный исламский террор» изданию не по нраву. «The Economist» рекомендует Белому дому настаивать на ином подходе.
1. Россия могла бы отказаться от сотрудничества с Ираном — старым врагом Америки на Ближнем Востоке, создающем угрозы для её союзников, в том числе для Бахрейна и Саудовской Аравии.
2. В Европе Россия должна прекратить разжигание конфликта на Украине, «не беспокоить» членов НАТО у своих границ и, возможно, начать переговоры о контроле над ядерными вооружениями.
3. В обмен на это в долгосрочной перспективе более тесные связи США с Россией могут помочь Вашингтону «обуздать китайскую экспансию».
Кстати, последняя тема уже обсуждается в Белом доме: Стивен Бэннон, один из советников президента Трампа, заявил ещё в прошлом году, что у него «нет сомнений» насчёт грядущей войны в Южно-Китайском море — такая война затянется лет на пять, а то и десять. И если это так, то Америке понадобятся региональные союзники, и Россия бы тут сгодилась.
В журнале «The Week» мистер Трамп прямо назван «дураком» (fool) и в первое же предложение вынесено предостережение «дураку»: «Бойтесь русских, дары приносящих».
Издание высмеивает идею о сближении с русскими для борьбы против «ИГ» (запрещено в РФ), поскольку Москва явилась в Сирию не ради борьбы с «ИГ», а для спасения шкуры Асада. Сирия есть «государство-клиент» для России. И вот доказательства: Россия истратила в Сирии «в три раза больше бомб, чем американская коалиция, но только часть попала по целям ISIS». «ИГ» есть не более чем удобный предлог для устранения угроз, мешающих Асаду, а также для доказательства «слабости американской власти». Заодно русские хотят усилиться в регионе, помогают укрепиться Ирану и желают развернуть военную технику на краю НАТО.
Готовность России «убивать мирных жителей для достижения своих военных целей», отмечается в материале, «не согласуется с американскими ценностями». Неужели президент Трамп «и вправду считает, что Путин заинтересован в чём-то таком, что помогло бы США укрепить свои позиции на Ближнем Востоке?»
По мнению журналиста Скотта Галупо, президент Трамп, что бы он о себе ни воображал, может оказаться «самым наивным».
«Он думает, что он может заключить сделку с Путиным, — иронизирует автор. — Он считает, что русские помогут Америке бороться с исламским терроризмом. Это золото дураков, и наш президент — дурак».
Напомним, fool's gold, «золотом дураков», называют пирит. Распознать обманку легко: достаточно попробовать камешек на зуб. На куске пирита останется вмятина. Золоту же зубы нипочём.
Мистера Трампа, очевидно, пробуют «на зубок».
Мистер Миллер, ст. советник Дональда Трампа по политическим вопросам, заявил о множестве фальсификаций, имевших место на выборах президента в ноябре 2016 года. Стивен Миллер сообщил в интервью телеканалу «Эй-би-си», что у Белого дома есть «доказательства» таких фальсификаций. Самое интересное, что в выборах участвовали даже мертвецы.
Новость вызвала целую бурю в американском Интернете и разошлась по социальным сетям. Сотни комментариев появились на сайте «Эй-би-си».
Белый дом имеет множество доказательств «широко распространённого мошенничества на выборах», в том числе «подтверждение» тех претензий, которые озвучил сам Дональд Трамп в ноябре прошлого года.
Советник заявил, что «тысячи избирателей» были отвезены в ходе выборов в Нью-Гэмпшир, где «незаконно» пополнили избирательные урны на голосовании. «Это очень реально, это очень серьёзно», — с грустью поведал чиновник.
Откуда прибыли в Нью-Гэмпшир все эти поддельные избиратели? Миллер сообщил «ABC News», что «тысячи» этих людей приехали из штата Массачусетс. Целью было «незаконное голосование».
Об этом же ранее говорил сам Д. Трамп (в четверг на двухпартийном заседании, в котором участвовало 10 сенаторов). После этого заседания член Федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб сказала, что «президент сделал чрезвычайно серьёзное и специфическое заявление» и призвала Трампа немедленно поделиться доказательствами такого мошенничества. Поэтому-то ведущий «ABC News» и попросил у советника Миллера доказательств: «У вас есть доказательства на этот счёт?»
Однако мистер Миллер попытался отговориться: мол, «это шоу» не подходит для того, чтобы «выкладывать тут все доказательства». Советник отметил только, что «мошенничество на выборах является серьёзной проблемой в этой стране».
По словам Миллера, есть претензии по поводу «миллионов людей», которые зарегистрированы как избиратели «в двух штатах». Также в списках проголосовавших есть «умершие лица» и «не граждане» США.
Что касается доказательств массовой фальсификации результатов в Нью-Гэмпшире, когда людей отвозили туда из штата Массачусетс, то Миллер посоветовал ведущему самому съездить в Нью-Гэмпшир и поговорить там с теми людьми, что «работали в политике в течение длительного времени». «Каждый знает о проблеме в Нью-Гэмпшире», — заявил Миллер.
У Белого дома есть доказательства в отношении мошенничества на выборах в отношении людей, зарегистрированных в качестве избирателей более чем в одном штате, уточнил Миллер. «Мертвецы голосуют, неграждане проходят регистрацию, чтобы получить право голоса», — повторил советник. «Это скандал», — добавил он.
По мнению старшего советника, американцы должны вслух говорить об этом, это мошенничество следует прекратить.
Вместе с тем президент США был избран… законно. Миллер «готов пойти на любое шоу, в любое месте, в любое время» и повторить, что победа нынешнего президента Соединённых Штатов честна «на 100 процентов».
История с фальсификацией итогов в Нью-Гэмпшире, напоминает «Эй-би-си», последовала за предыдущими голословными заявлениями Трампа о «потере голосов избирателей» из-за широко распространённого мошенничества на выборах. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер привёл мнение президента: Трамп считает, что миллионы голосов были отданы во время выборов 2016 года незаконно. Президент выражал озабоченность по поводу мошенничества избирателей и незаконного голосования в январе.
Напомним, Трамп выражал соответствующую озабоченность и в прошлом году: в конце ноября он публично сообщил о мошенничестве в трёх штатах: Нью-Гэмпшире, Вирджинии и Калифорнии. Разумеется, во всех трёх штата победу одержала Хиллари Клинтон.
Что касается нынешнего скандального заявления Миллера о мертвецах, то на него уже получен ответ от оппонентов. Сенатор Джин Шахин (демократка от Нью-Гэмпшира) написала в «Твиттере»:
Как всем известно, Стивен Миллер не имеет никаких доказательств мошенничества на выборах в NH [Нью-Гэмпшире]. Это было разоблачено. @realDonaldTrump [Дональд Трамп] не требует пересчёта голосов.
Сомнительные «доказательства», утаиваемые от публики советниками Трампа, считающими, что американцы должны говорить об этих «мошенничествах», превратили мистера Трампа и его команду в посмешища.
Доводы Миллера были названы «бредом», а о самом Трампе в комментариях на «Эй-би-си» написали: «Трамп войдёт в историю как самый глупый президент всех времён». Или: «И я не могу поверить, что они нашли что-нибудь… ха-ха-ха! :-)». А ещё это: «Эта администрация, кажется, обречена».
Впрочем, досталось и Хиллари: «Хиллари войдёт в историю как человек, которому так и не удалось стать президентом. Почему? Потому что она была лгуньей и обманщицей, и люди наконец поняли это».
С другой стороны, некоторые комментаторы напоминают, что кандидатка Джилл Стайн требовала для Хиллари Клинтон пересчёта голосов, поскольку считала, что имело место мошенничество.
В обвинениях, родившихся в недрах Белого дома, заметим, совершенно не упоминается пресловутый «русский след», то есть «путинские» хакеры «из Кремля», которые якобы создавали помехи свободному волеизъявлению американского народа. Очевидно, старые демократические «доказательства» уступили место «доказательствам» республиканским; русские электронные шпионы с успехом была заменены на живых (и мёртвых) мошенничающих американцев.
Впрочем, сомнительные обвинения Белого дома в адрес неких «политиков» из Нью-Гэмпшира вызвали лишь противодействие политике Трампа.
В крупной западной прессе освещается целый ряд антироссийских и антисирийских проектов и геополитических новаций, на которые следовало бы пойти Дональду Трампу, если только ему дорого президентское кресло. «Бредовому» президенту в прямом смысле слова указывают, как ему себя следует вести и какой политической линии придерживаться. Словом, к нему относятся как к ребёнку малому. Или как к дурачку.
Журнал «The Economist» выработал целую геополитическую стратегию для Трампа. По пунктам.
«Болтовня» на тему «Америка должна объединиться с мистером Путиным, чтобы уничтожить радикальный исламский террор» изданию не по нраву. «The Economist» рекомендует Белому дому настаивать на ином подходе.
1. Россия могла бы отказаться от сотрудничества с Ираном — старым врагом Америки на Ближнем Востоке, создающем угрозы для её союзников, в том числе для Бахрейна и Саудовской Аравии.
2. В Европе Россия должна прекратить разжигание конфликта на Украине, «не беспокоить» членов НАТО у своих границ и, возможно, начать переговоры о контроле над ядерными вооружениями.
Коллаж: «Ассошиэйтед пресс», источник
3. В обмен на это в долгосрочной перспективе более тесные связи США с Россией могут помочь Вашингтону «обуздать китайскую экспансию».
Кстати, последняя тема уже обсуждается в Белом доме: Стивен Бэннон, один из советников президента Трампа, заявил ещё в прошлом году, что у него «нет сомнений» насчёт грядущей войны в Южно-Китайском море — такая война затянется лет на пять, а то и десять. И если это так, то Америке понадобятся региональные союзники, и Россия бы тут сгодилась.
В журнале «The Week» мистер Трамп прямо назван «дураком» (fool) и в первое же предложение вынесено предостережение «дураку»: «Бойтесь русских, дары приносящих».
Издание высмеивает идею о сближении с русскими для борьбы против «ИГ» (запрещено в РФ), поскольку Москва явилась в Сирию не ради борьбы с «ИГ», а для спасения шкуры Асада. Сирия есть «государство-клиент» для России. И вот доказательства: Россия истратила в Сирии «в три раза больше бомб, чем американская коалиция, но только часть попала по целям ISIS». «ИГ» есть не более чем удобный предлог для устранения угроз, мешающих Асаду, а также для доказательства «слабости американской власти». Заодно русские хотят усилиться в регионе, помогают укрепиться Ирану и желают развернуть военную технику на краю НАТО.
Готовность России «убивать мирных жителей для достижения своих военных целей», отмечается в материале, «не согласуется с американскими ценностями». Неужели президент Трамп «и вправду считает, что Путин заинтересован в чём-то таком, что помогло бы США укрепить свои позиции на Ближнем Востоке?»
По мнению журналиста Скотта Галупо, президент Трамп, что бы он о себе ни воображал, может оказаться «самым наивным».
«Он думает, что он может заключить сделку с Путиным, — иронизирует автор. — Он считает, что русские помогут Америке бороться с исламским терроризмом. Это золото дураков, и наш президент — дурак».
* * *
Напомним, fool's gold, «золотом дураков», называют пирит. Распознать обманку легко: достаточно попробовать камешек на зуб. На куске пирита останется вмятина. Золоту же зубы нипочём.
Мистера Трампа, очевидно, пробуют «на зубок».
Автор: Олег Чувакин