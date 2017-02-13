13:02 13 февраля

СК РФ: доказано, что украинские силовики применяли в Донбассе комплекс «Точка-У»

Следственный комитет РФ получил доказательства применения украинской армией в Донбассе ракетного комплекса «Точка-У» против мирного населения, передает РИА Новости заявление представителя ведомства Светланы Петренко.

СК РФ: доказано, что украинские силовики применяли в Донбассе комплекс «Точка-У»


Получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в ходе вооруженного конфликта,
сказала Петренко.


Она заявила также, что «применение оружия, которое имеет высокую поражающую способность и не оставляет мирным жителям шансов на спасение – это нарушение международных норм».

Сообщается, что пуски ракет осуществлялись «по селам Новосветловка и Терновое, а также по населенным пунктам в Краснодонском районе, городу Ровеньки, поселку Юбилейный Луганска».

Напомним, «Точка-У» – советский ракетный комплекс, поступивший на вооружение в 1989 г. После развала СССР на Украине осталось значительное количество этих комплексов. Они оснащаются баллистическими ракетами, дальность стрельбы которых составляет около 120 км.

Использованы фотографии: http://voicesevas.ru
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Комментарии 60
  1. Комментарий был удален.
  2. CheByrashka Сегодня, 10:28
    Это предел терпению?! Когда примут решение о достойной ответке?!
    CheByrashka
    1. vkl.47 Сегодня, 10:37
      Мировому сообществу как то пох на эту точку у.хохлам все можно.они же с "террористами""борятся"
      vkl.47
    2. vovanpain Сегодня, 10:38
      применение оружия, которое имеет высокую поражающую способность и не оставляет мирным жителям шансов на спасение – это нарушение международных норм».

      Как бы ответил некий,бывший тренер московского "Спартака" Валера Карпин:-"Ну и....?"3 года про нарушения международных норм талдычим и -Ну и...?А Точку-У и в 2014 хохлопы применяли и фосфор применяли,вот - Ну и..? request
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:40
        Затянулись что-то терпелки ... Надежда на пословицу : "Русские долго запрягают , зато быстро едут" ...
        bouncyhunter
        1. Владыка Ситх Сегодня, 10:54
          Приветствую! Телевидение нагнали со всех российских каналов, как перед Сирией.
          Владыка Ситх
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:57
            Моё почтение , Сергей ! hi Ну корреспондентов нагнать могли и для "похвастаться" , а возможно и задумана многоходовка ...
            bouncyhunter
            1. Смог Сегодня, 11:23
              Владыка Ситх.
              А слепо-глухо-немые, ну ОБСЕшники, не наблюдаются?
              Смог
          2. avt Сегодня, 11:57
            Цитата: Владыка Ситх
            Телевидение нагнали со всех российских каналов, как перед Сирией.

            Ну как то -да . СМИ дуплятся по украинской тематике в России хором с жаром и по полной без перерыва. ОБСЕ прозрело wassat bully Как то даже ...боюсь сглазить ......
            avt
            1. Смог Сегодня, 12:12
              Цитата: avt
              Как то даже ...боюсь сглазить

              Сплюньте, сплюньте, через левое плечо.
              Смог
          3. Асадулла Сегодня, 12:59
            Приветствую! Телевидение нагнали со всех российских каналов, как перед Сирией.


            Да и новость не свежая. Видимо что то произошло на скрытых переговорах.
            Асадулла
    3. сибиралт Сегодня, 11:48
      А почему молчит Совбез ООН? Куда делись правозащитнички?
      сибиралт
      1. Банный Сегодня, 12:07
        А кому в мире интересно что наш СК бухтит и че кому он доказывает?
        Банный
  3. ИванДМБ89 Сегодня, 10:28
    Доказало, то что было известно и зафиксировано 2,5 года назад. Вот резвость! Эстонские парни отдыхают.
    И что дальше?
    ИванДМБ89
    1. Злой543 Сегодня, 10:38
      А ничего... Великие слепые из обсе ничего не видели, а то что наши там накопали никого не волнует, это всё выдумка СКР, они же не негра с пробиркой на заседании ООН. Надо было наблюдателей мордой в остатки ракеты вовремя ткнуть.
      Злой543
      1. васильев ю Сегодня, 11:04
        Цитата: Злой543
        А ничего... Великие слепые из обсе ничего не видели, а то что наши там накопали никого не волнует, это всё выдумка СКР, они же не негра с пробиркой на заседании ООН. Надо было наблюдателей мордой в остатки ракеты вовремя ткнуть.

        А они бы- ''и чё вы нас носом в кондиционер взорвавшийся тычите тупые?''
        васильев ю
        1. Злой543 Сегодня, 11:53
          А кондиционер это фишка ВСу
          Злой543
          1. васильев ю Сегодня, 12:02
            Ну назвали бы это не кондиционером, а ''летающим холодильником'', смысл и результат был бы тот же- нулевой.
            васильев ю
  4. Стабилиози Сегодня, 10:29
    "Здесь должен быть гневный комментарий про бездействие Путина..."
    Стабилиози
  5. Jovanni Сегодня, 10:30
    СК РФ: доказано, что украинские силовики применяли в Донбассе комплекс «Точка-У»

    И что, очередную озабоченность выскажем мировой общественности? Или украинским "партнерам" погрозим снова пальчиком, типа если они ещё раз, то мы тогда У-у-у-у-у! И точка...
    Jovanni
    1. с-т Petrov Сегодня, 10:37
      И что, очередную озабоченность выскажем мировой общественности?


      сейчас повестка придет - мобилизацию объявят - и настанет твоя очередь выражать озабоченности

      такие тут конечно все готовы с шашкой махать - вот поставят задачу взять под контроль 40 миллионную страну - вот и настанет твое время боец. Армия будет ломать, а ты подчищать остатки

      пока Мыкола в спину не стрельнет
      с-т Petrov
      1. дядя Мурзик Сегодня, 10:47
        с-т Petrov да не кто о всей Украине речь не ведет,но Донбассу помочь дело святое!
        дядя Мурзик
      2. Jovanni Сегодня, 10:48
        Цитата: с-т Petrov
        такие тут конечно все готовы с шашкой махать - вот поставят задачу взять под контроль 40 миллионную страну - вот и настанет твое время боец

        А что, по другому нельзя агрессора нейтрализовать, кроме как 40 миллионную страну под контроль брать? Может эффективнее под контроль взять гораздо меньшее количество ЛЮДЕЙ, которые уже сами свою страну под контроль возьмут? И контролировать их можно по разному. А вот если и дальше сопли жевать, в надежде что оно как-то само всё образуется и рассосется, это точно тогда без мобилизации не обойтись...
        Jovanni
        1. с-т Petrov Сегодня, 10:53
          вспомните как брали под контроль г. Грозный.

          Я конечно не сравниваю эту гордую республику с нашими соседями - ибо рожденный ползать - горцем не станет - но тем не менее.

          И специалисты у них есть. И города крупные есть - которые укреплены. И села с идейными бойцами есть.

          Тот же Кавказ - только с ландшафтом Украины. Да и хватало этих Сашко Билых и на Кавказе нашем в свое время.

          Может эффективнее под контроль взять гораздо меньшее количество ЛЮДЕЙ


          на бумаге то попроще - факт.

          А вот если и дальше сопли жевать


          лучше пожевать - чем вступать в войну со всеми последующими последствиями. Тут патриоты из-за курса рубля стонут и уже не совсем патриоты - а вы о становлении страны на военные рельсы сейчас говорите и о следующем пакете ограничений и прочего.

          P.S. В Чечне тогда жило чуть более чем миллион народу. До сих пор блокпосты стоят и ЦСН ФСБ там просто живет на ротационной основе до сих пор и со всей страны в командировки туда ОМОН ездит.

          Вот тебе и контроль. И да - когда надо будет держать под контролем хотя бы 20% территории руины - я не представляю что делать с Кавказом - ибо все силы будут на руине

          Вспомните как дебальцево брали - и чего это стоило.

          с-т Petrov
          1. Jovanni Сегодня, 11:08
            ДА ПРО ДРУГОЕ Я!!! Грозный пришлось брать под контроль, потому что людей из под этого контроля упустили! Того же Дудаева. (Вполне неплохого летчика и генерала)
            Поэтому не нашу страну на военные рельсы поворачивать надо, а мозги у соседей наших. И не войска использовать, а сайты, книжки детские с картинками, телепередачи специально подготовленные, Много чего можно бы сделать.
            Да, а того конкретно кто приказ отдавал на пуск ракеты, того и шашкой можно. Чтоб другим неповадно было. И вводить для этого войска нет необходимости...
            Jovanni
            1. с-т Petrov Сегодня, 11:20
              ДА ПРО ДРУГОЕ Я!!!


              Поэтому не нашу страну на военные рельсы поворачивать надо, а мозги у соседей наших. И не войска использовать, а сайты, книжки детские с картинками, телепередачи специально подготовленные, Много чего можно бы сделать.


              для этого надо все взять под контроль.
              с-т Petrov
          2. васильев ю Сегодня, 11:12
            Сержант, никогда тебе не стать майором.
            Ты действительно считаешь, что только твои размышления на эту тему единственно правильные? И считаешь, что умнее тебя больше никого нет? Так попробуй вдуматься в то, что тебе пишет народ сверху, которому ты отвечаешь вообще не думая и не рассуждая.
            Вроде привыкший и удивить меня сложно, но ей богу иногда народ поражает тем, что как глухари на токовище, кроме себя никого не слышат.
            васильев ю
          3. Joker787 Сегодня, 11:14
            с-т Petrov
            +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
            +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
            +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
            Joker787
          4. Xroft Сегодня, 11:56
            Люди ноют что везде у нас полумеры,начали впрягаться за Украину делайте это до конца,а не по принципу *само рассосется*. И санкции будут терпеть было бы за что. Когда люлей получают простые люди,а гос-во на это смотрит и языком чешет конечно это не кому не нравится.
            Xroft
          5. Stena Сегодня, 12:36
            Цитата: с-т Petrov
            Вспомните как дебальцево брали - и чего это стоило

            Расскажите, пожалуйста подробнее - чего это стоило?
            Заранее спасибо!
            Stena
  6. капрал Сегодня, 10:33
    ...оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов "Точка-У"

    Я понимаю, что хохлы - неприятные существа, но обзывать "точку" ОМП - это из того же ряда что и пробирка Пауэлла .
    капрал
    1. yuriy55 Сегодня, 10:51
      Петренко можно простить...Комплекс "Точка-У" - средство доставки ОМП...
      yuriy55
  7. andr327 Сегодня, 10:33
    То что применяли ракеты комплекса это плохо. Но причем здесь оружие массового поражения? Или я совсем отстал от современных понятий?
    andr327
    1. Ампер Сегодня, 10:46
      Начинить эту ракету можно ядерной боеголовкой .
      Ампер
    2. Мур Сегодня, 11:07
      Цитата: andr327
      То что применяли ракеты комплекса это плохо. Но причем здесь оружие массового поражения? Или я совсем отстал от современных понятий?

      На эту ракету можно прикрутить:
      - нечто из арсеналов ГУМО12 - у шароварников того нэма;
      -пару разных голов для ОВ типа зарин, VX - тож нэма скорее всего;
      -ну и наконец ГЧ в кассетном варианте, что свидомиты скорее всего и применили.
      Мур
  8. RUS96 Сегодня, 10:35
    Пока Путин с Трампом лично не встретится и не перетрут...и эту тему тоже...[b][/b]ни каких ответок не будет.
    RUS96
  9. Ныробский Сегодня, 10:38
    Чему удивляться? Арсеналы попали в руки идиотов. Им, что по Боингу колошматить, что по сёлам и городам - без разницы. Надеются на то, что останутся без наказания, т.к. "недосягаемы".
    Ныробский
    1. с-т Petrov Сегодня, 10:40
      ну точки и самолеты - это давняя забава великих копателей. С точкой вообще началось в 2000 году. Так МО Украины до последнего говорила это не мы - мол на полигон ракета прилетела - а она весь дом по 2 этаж пролетела)

      с-т Petrov
    2. Шмель_3 Сегодня, 12:41
      Российскому СК на западе не особенно верят и на это есть причины. Вспомните, как утверждали, что малазийский боинг сбили украинским Су - 25. И где эта версия сейчас? Она похоронена! Все говорят только про БУК.
      Шмель_3
      1. Ныробский Сегодня, 12:49
        Цитата: Шмель_3
        Российскому СК на западе не особенно верят и на это есть причины. Вспомните, как утверждали, что малоазийский боинг сбили украинским Су - 25. И где эта версия сейчас? Она похоронена! Все говорят только про БУК.

        Это была ОДНА из версий, в пользу которой легли показания некоторых очевидцев, которые якобы наблюдали наличие самолёта возле Боинга. Для того, что бы отсеять лишнее, нужно было время. Сегодня уже ни на Западе, ни в России не ставится под сомнение факт того, что самолёт был сбит Буком. Единственное, что осталось, это привлечь к ответственности украинскую сторону.
        Ныробский
        1. Шмель_3 Сегодня, 13:01
          Из серии ОБГ (одна баба говорила) Ведь были показаны карта, с указанием самолета, высотой полета и.т.д. С вами согласен полностью, что нужно привлечь укров к ответственности. Вот только как это сделать? Я считаю, что высказывание версии о Су-25, ошибка! Такая же ошибка, как и в истории о KAL - 007! Вначале говорили, что самолет ушел в сторону моря. Про то что был сбит, для меня лично, неизвестный самолет, сообщили позже.
          Шмель_3
  10. yuriy55 Сегодня, 10:45
    Нас меньше всего интересуют доказательства применения точек, запятых, фосфорных боеприпасов...Сколько это будет продолжаться и кто это остановит? Кто прекратит массовые убийства русско-язычного населения? Как это остановить "помягче" да "поделикатнее" , - вам решать, ибо дипломатический корпус и армия под вашим руководством...А война вблизи наших границ - это не повод? С другой стороны, оно, конечно, народу в ЛНР и ДНР ещё много и к тому же Европа за нами следит... belay
    yuriy55
  11. DPN Сегодня, 11:07
    это конечно грубо ,но у нас тоже ельцин стрелял из танков в Москве и оказался героем.
    DPN
    1. Joker787 Сегодня, 11:17
      Стрелял, а теперь похоже все бывшие союзные республики решили по тем же граблям погулять.
      Joker787
  12. Altona Сегодня, 11:10
    Цитата: bouncyhunter
    Надежда на пословицу : "Русские долго запрягают , зато быстро едут"

    -------------------------------
    Не совсем так..."Русские долго запрягают , зато потом больно пи..юлят"...
    Altona
  13. рич Сегодня, 11:15
    Следственный комитет РФ получил доказательства применения украинской армией в Донбассе ракетного комплекса «Точка-У» против мирного населения


    А то раньше этого не знали. Какие дальнейшие действия следственного комитета. Заводить бесполезное уголовное дело? Передать эти доказательства в ООН? Боюсь, что никаких - одна пустая говорильня. Даже читать стыдно. А люди гибнут уже три года.
    рич
  14. a.s.zzz888 Сегодня, 11:28
    С.Лавров "наехал" на гейропу... а так же дал положительную оценку ОБСЕ. Не сглазил бы!
    a.s.zzz888
  15. mikh-korsakov Сегодня, 11:35
    Наша позиция похожа на позицию кого-то из зверей из детской сказки, не помню кого, кажется медведя. Сидит на дереве и кричит во всю мочь: "Высоко сижу, далеко гляжу". Ну и что? Пошумят на ток шоу Кургинян с Жириновским - заклеймят позором. Им зачем-то приглашенные на ток-шоу украинцы ответят - наша территория, что хотим, то и запускаем. В 2008 г, принудили грузин к миру, как-то все уладилось за неделю - даже санкции не ввели. Пора перестать из себя корчить интеллигентную разведенку. Все равно, ни Трамп, ни Европа не поверят.
    mikh-korsakov
    1. Cat Man Null Сегодня, 12:08
      Цитата: mikh-korsakov
      Наша позиция похожа на позицию кого-то из зверей из детской сказки, не помню кого, кажется медведя. Сидит на дереве и кричит во всю мочь: "Высоко сижу, далеко гляжу"

      - гм...
      - сказка называется "Маша и Медведь"
      - кричит не медведь, а таки Маша
      - сидит она при том не на дереве вовсе, а в корзине, что на спину медведу приторочена:



      Цитата: mikh-korsakov
      ... украинцы ответят - наша территория, что хотим, то и запускаем...

      - и будут формально правы
      - чем, скажите, с точки зрения т.н. "мирового сообщества", украинские события на Донбассе отличаются от чеченских в РФ? Да ничем request

      Цитата: mikh-korsakov
      В 2008 г, принудили грузин к миру, как-то все уладилось за неделю - даже санкции не ввели

      - "за неделю" - это Вы Маху дали...
      - сделку с Мистралями припомните, плз, это тоже была часть "оплаты" за урегулирование... гм, проблем.
      - в ЮО были миротворцы РФ, которые изначально были вовлечены в конфликт. Что дало причину / повод для ввода войск и "принуждения"
      - на Украине войск РФ нет. И миротворцев тоже нет. Почувствуйте разницу.
      - на самом деле "разниц" гораздо больше yes

      А советовать "с дивана", не отвечая при этом за возможные последствия - дело, конечно, приятное и необременительное wink
      Cat Man Null
      1. Scoun Сегодня, 12:36
        Цитата: Cat Man Null
        А советовать "с дивана", не отвечая при этом за возможные последствия - дело, конечно, приятное и необременительное

        +++ Многие как-то забывают что Украина это суверенное государство и что России туда влезать официально будет очень и очень накладно и не в плане денег.
        ИМХА.
        Официально РФ туда не полезет, но отпускниками и военторгом поможет.
        Scoun
        1. Юра Сегодня, 13:00
          Цитата: Scoun
          Многие как-то забывают что Украина это суверенное государство и что России туда влезать официально будет очень и очень накладно и не в плане денег.

          Есть один ход, устроить большую головную боль Украине, вернее её президенту и правительству - это инициировать процедуру демаркации границы, которая не завершена и по моему даже не начиналась, мои предложения: наши претензии на территории которые ограничивались западными границами СССР. Страх того, а вдруг наша возьмёт и те на Украине кто занимается геноцидом своего же народа, может по умерит свой пыл? В принципе процедура может длится десятилетиями и быть рычагом воздействия и самое главное - это дело двух субъектов, третьим лицам здесь не место, если только наблюдать с галёрки.
          Юра
      2. mikh-korsakov Сегодня, 12:37
        Дело не в том, чтобы слепо копировать август 2008, тогда кстати реально санкций не ввели. Дело "Мистралей" было запущено позже, по посьбе уже Порошенко. . Дело в позиции нашего руководства по отношению к нашему собственному народу. Если как Вы считаете украинское руководство имеет право на свое территории применять любое оружие, то заявление СКР о применении этого оружия является смехотворным и рассчитано на внутреннее потребление. Аналогия с Чечней неуместна, потому что были заключены Хасавюртовские соглашения, дефакто признававшие Чечню независимой. После этого мы вытерпели теракты в Москве, и только после того как они поперли в Дагестан им дали по морде. Далее, наше руководство все время ставит себя по минским соглашений в позицию гарантов мира на Донбассе, если вы гаранты, то гарантируйте, а возбуждение смехотворных дел - это не гарантия. Недостатком минских соглашений как раз является то, что если кто-то их нарушает. тогда что? Главное - что верно подмечает народ (не надо их обзывать диванными или какими-то там стратегами) , является "поза интеллигентной разведенки" которую оштрафовали за невыключенный свет в коммунальной квартире. Да и Бог с ним пусть бы такая поза, если бы толк от нее был, а так - мы гаранты. и мы же огребаем санкции. Странная позиция.
        mikh-korsakov
      3. Sovetskiy Сегодня, 12:52
        Цитата: Cat Man Null
        - на Украине войск РФ нет. И миротворцев тоже нет. Почувствуйте разницу.

        При этом границы двух стран России и Украины до сих пор не ратифицированы.
        Со времен развала СССР, Украина не провела и не зарегистрировала должным образом в ООН демаркацию своих границ как государства... Они остаются по границам административным округом СССР, согласно обычному договору в рамках СНГ, который в ООН не имеет законную силу. А поскольку , у страны нет ее официальной границы в рамках международного права, то говорить о ее нарушении кем-либо нет оснований.
        Также нет оснований говорить о сепаратизме, т.е. насильственном изменении конфигурации границы. Нельзя изменить то, чего не существует!
        Так что Украина и сейчас по факту, остается в рамках международного права, "цэ Россией", так как РФ является правоприемницей СССР.
        Вот по этому Запад и ввел санкции за то что Россия не хочет на "своей" территории навести "порядок", устроенный Западом и не принуждает украинскую сторону к соблюдению "Минсков".
        Сюр? Да нет, похоже на цуцванг.
        Sovetskiy
  16. mikh-korsakov Сегодня, 11:51
    Позиция СК РФ напомнила мне персонажа, зверя из одной детской сказки, не помню кого, кажется медведя. Влез на дерево и кричит во всю мочь "Высоко сижу, далеко гляжу". Ну и что? На ток-шоу пошумят почтенные старцы Кургинян с Жириновским, заклеймят позором. На это за чем-то приглашенные на ток-шоу украинцы им ответят "Наша территория, что хотим, то и запускаем". Лавров отметит, что запуск ракет не поспособствует чему-то там. Помнится в 2008 г грузин принудили к миру за 6 дней, да так, что запад только повонял, но никаких санкций против нас не ввел. Зачем наше руководство ведет себя так как будто Россия интеллигентная разведенка, все равно никто не поверит! А люди гибнут!
    mikh-korsakov
  17. prior Сегодня, 11:55
    ОБСЕ не заметит "Точку", даже если та залетит в форточку гостиницы, где они проживают, как они не замечают государственный переворот, гражданскую войну, уничтожение Боинга и нациков-фашистов.
    Есть такая профессия - очевидного не замечать....
    prior
    1. uav80 Сегодня, 13:00
      как то так...
      uav80
  18. nikolaev Сегодня, 12:11
    МИД пригрозил Киеву , что выразит серъезную озабоченность, в случае продолжения этой практики
    nikolaev
  19. любитель Сегодня, 12:12
    Ну и ху что есть доказательства?Как их использовать против киева?На кого факты произведут впечетления?
    Ведь применение подобного оружия в б/д обычное дело.напр.калибры против игил
    любитель
  20. michajlo Сегодня, 12:13
    Приветствую всех!
    Данная гражданская война (АТО, это по-киевски), подготавливалась и организованная "западными правителями" (США, Германия, ЕС, это просто "исполнители и озвучиватели") для создания проблемы а Юго-Западе России, войны на истребление славян (русских и украинцев) и наверное уже полностью провалившейся попытке "Западных держателей капитала "втянуть Россию, и ее армию в военные действия", чтобы потом побольше обвинять Россию в агрессивных намерениях и наступления на "невинные страны Восточной и Западной Европы"!
    Ныне (с 2008г по н.в.) в "мире западного капитала" очередной кризис и перспектива распада или преобразования устоявшихся "схем скрытого управления ВСЕМ МИРОМ через деньги всего лишь 12-13 западных банков".
    Ведь до этого у "Западных вершителей судеб" все выходило ПО ИХ ПЛАНАМ, с небольшими изменениями и с ПМВ(1914-1918), и со ВМВ(1938-1945), и с развалом СВД/СЭВ, СССР(1989,1991)!
    Так что несмотря на постоянные, частые и громкие патриотические призывы со всех этажей российской власти, Россию в будущих 2017-2024 годах еще подстерегают большие опасности!
    А честно говоря, нет у меня особой надежды на то, что олигархическая российская власть, ныне сможет отстоять интересы России и САМОГО народа (не олигархов, банков, депутатов ГД, правительства, президента, те все пока что успешно жируют в это время, когда простой народ лишь посильнее затягивает пояса), поскольку личности уровня Сталина, думающего о стране и ее развитии, реально пока что нету!
    А выбранная и пока что проводимая с 2000г. Кремлем политика "лишь обороны", многократных предложений "мирно дружить с плохими ребятами с Запада", при том что СЕГОДНЯ экономически и технологически Россия намного слабее Запада, особой уверенности в будущем Матушки-Рассеи, увы нету.

    Да есть еще "непонятная русская душа", славянская натура, способность народа противостоять многократно превосходящей силе врага и "партнеров" и победить тогда, когда все извне уже готовятся праздновать победе над Россией !

    Но если не будет продуманной народной политики и во главе страны не появится НАРОДНЫЙ ЛИДЕР вместо НЫНЕШНЕГО ОЛИГАРХИЧЕСКОГО ЛИДЕРА, при будущих предательствах интересов страны разных высокопоставленных лиц, ради ИХ личной выгоды и ИХ богатств, спрятанных на Западе и "ударах в спину народу и армии", тогда будущее весьма неопределенно и пока что выглядит мрачновато.
    Увы, был бы рад писать и кричать здравицы и победные кличи, но оснований для уверенности, ныне нет.
    Причем если принять во внимание факт "невозможной было ранее "победы" Трампа" в США, который говорит, что на Западе НЫНЕ есть попытка "удержать весь мир под руководством западных денежных гениев" перед угрозой потери роли мирового лидера и возможности грабить узкой группе семейств весь мир с помощью "резанной бумаги" и "биржевых спекуляций", без реального обеспечения драгметалами/камнями и реального производства,
    верить лишь в Призывы, Кличи, Речи и Обещания Президента и Премьера страны, так приятные слуху патриотов,
    увы ОПАСНО и НЕДАЛЬНОВИДНО!

    Потому, что когда нужно оплачивать счета за жилье, авто, штрафы, налоги, кассовые чеки в продуктовом и иных отделах, оплатить расходы на школу и учебу в вузе, добраться из деревни до больницы, тут большинство рядовых граждан видят явное несоответствие бодрых речей с трибун и залов с реальными условиями ВЫЖИВАНИЯ НАЦИИ, без надежд НА РАЗВИТИЕ и РАЗМНОЖЕНИЕ НАРОДА РОССИЙСКОГО.
    Михаил.
    michajlo
  21. Sovetskiy Сегодня, 12:26
    Напомним, «Точка-У» – советский ракетный комплекс, поступивший на вооружение в 1989 г. После развала СССР на Украине осталось значительное количество этих комплексов.

    Которые могли нести в том числе и ядерные БЧ...
    Слава богу что у кастрюлеголовых ядерное оружие в свое время забрали, не ровен час, устроили бы сейчас маленький "армагедончик" на Донбассе. Юленька ведь этого очень хотела, да хорошо что "поезд ушел".
    Sovetskiy
  22. Every Сегодня, 12:48
    Получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в ходе вооруженного конфликта,


    Да кому они нужны, эти доказательства?
    ОБСЕ? Так они в упор ничего не видят. Если бы их в видео с танками в Авдеевке носом не ткнули, как щенков, так бы слепыми и остались.

    США? Так им не до этого. Там сейчас все заняты народной американской забавой - "затрави Трампа" называется.

    ЕС? У этих выбора нет. Если официально осудить украину за убийство мирного населения, то этим ес распишется в том, что с 2014 года поддерживали режим, который устроил геноцид своего населения.

    Хотя нет. Есть те, которые заинтересованы. Это петро. Им в этом году надо МВФ 1 млрд. выплатить, а денег нет. Если не произвести платеж, то не получат следующий транш. И как здесь быть?
    Да очень просто. Нужно активизировать боевые действия на Донбасе, а когда войска ДЛНР нанесут ответный удар, обвинить их в нападении на мирных и кротких ВСУ. Обвинить Россию в поддержке сепаратистов.
    И после чего начинать клянчить отсрочку по платежу у ес.
    Обосновывая это тем, что украина защищается от "злых и агрессивных" Русских, которые спят и видят как бы оттяпать себе кусок украины. И ей очень тяжело и петро срочно нужна помощь.
    Только незадача вышла. Войска ДЛНР на пошли в наступление. Вот теперь петро и использует все возможности дабы их спровоцировать, в т.ч. и применение тактического ракетного оружия.
    Every

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