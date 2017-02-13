СК РФ: доказано, что украинские силовики применяли в Донбассе комплекс «Точка-У»
Следственный комитет РФ получил доказательства применения украинской армией в Донбассе ракетного комплекса «Точка-У» против мирного населения, передает РИА Новости заявление представителя ведомства Светланы Петренко.
Она заявила также, что «применение оружия, которое имеет высокую поражающую способность и не оставляет мирным жителям шансов на спасение – это нарушение международных норм».
Сообщается, что пуски ракет осуществлялись «по селам Новосветловка и Терновое, а также по населенным пунктам в Краснодонском районе, городу Ровеньки, поселку Юбилейный Луганска».
Напомним, «Точка-У» – советский ракетный комплекс, поступивший на вооружение в 1989 г. После развала СССР на Украине осталось значительное количество этих комплексов. Они оснащаются баллистическими ракетами, дальность стрельбы которых составляет около 120 км.
Получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в ходе вооруженного конфликта,сказала Петренко.
Она заявила также, что «применение оружия, которое имеет высокую поражающую способность и не оставляет мирным жителям шансов на спасение – это нарушение международных норм».
Сообщается, что пуски ракет осуществлялись «по селам Новосветловка и Терновое, а также по населенным пунктам в Краснодонском районе, городу Ровеньки, поселку Юбилейный Луганска».
Напомним, «Точка-У» – советский ракетный комплекс, поступивший на вооружение в 1989 г. После развала СССР на Украине осталось значительное количество этих комплексов. Они оснащаются баллистическими ракетами, дальность стрельбы которых составляет около 120 км.
Использованы фотографии: http://voicesevas.ru