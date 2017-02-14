18:19 14 февраля
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Жесткие рамки свободы слова

Жесткие рамки свободы слова


Представители американских медиа-гигантов официально объявили об открытии круглосуточного телеканала, вещание которого будет направлено на Россию и страны СНГ. Фактически ресурс действует уже несколько месяцев.

Проект стал результатом взаимодействия Совета управляющих вещанием США (СУВ) – государственного органа, осуществляющего координацию СМИ, вещающих за рубежом, а также Радио «Свобода» и «Голоса Америки». Представители этих организаций презентовали общественности результаты почти трехлетнего труда, если учитывать, что первое предложение создать спутниковый русскоязычный телеканал поступило в Конгресс еще в 2014 году.


Глава Совета управляющих вещанием Джон Лэнсинг пояснил, что появление нового СМИ вызвано возросшей необходимостью предоставления русскоязычной аудитории новостного потока, отличного от «исходящей от Кремля дезинформации». Доверие должен вызвать уже заголовок нового телеканала – «Настоящее время», вызывающий ассоциации с чем-то истинным и одновременно происходящим прямо на глазах у телезрителя.

Эфирная сетка структурирована следующим образом. В общей сложности 6 часов отведено на трансляцию оригинальных репортажей и передач в прямом эфире. По замыслу руководства, освещение событий в мире с предложением различных точек зрения позволит достичь нужной аудитории – молодых людей широких взглядов, в меньшей степени подверженных «зомбированию со стороны провластных СМИ». Остальные 18 часов займут программы, заимствованные у региональных подразделений Радио «Свобода» и «Голоса Америки».

При этом тот факт, что ежегодное финансирование в размере 22 миллионов долларов канал будет получать из государственных фондов США, по мнению авторов проекта, не противоречит его неангажированности и нейтральности предоставляемой им информации. Дескать, во-первых, для большинства россиян и европейцев спонсирование СМИ органами власти в принципе не является новостью. Во-вторых, Конгресс будет выделять средства в пользу Совета управляющих вещанием, который и получит полномочия по заключению контрактов непосредственно с руководством телеканала, самостоятельно вырабатывающего политику по наполнению эфира информационным контентом. Напомним, СУВ является правительственным органом, в состав которой входят государственный секретарь, а также 8 членов, которых назначает президент США.

Говоря о высоком уровне профессионализма журналистов и объективности предоставляемой информации, которые будет обеспечивать телеканал, кураторы «Настоящего время» из «Голоса Америки» и Радио «Свобода» заявили, что определенная предвзятость все же будет иметь место, а именно – распространение ценностей демократии и свобод человека. Кроме того, они заверили, например, что новости из Крыма будут освещаться исходя из следующей позиции – полуостров остается территорией Украины. То есть мнения, конечно, могут быть разными, но Крым – украинский.

Впрочем, трактовка американскими журналистами понятия «свобода» и их интерпретация происходящих в мире событий – вопрос частный. Главное – на фоне их заверений в правдивости и нейтральности распространяемой информации не забыть важную мудрость: кто платит, тот и заказывает музыку.
Автор: Аркадий Нойман


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Комментарии 15
  1. Никкола Мак Сегодня, 15:08
    При этом тот факт, что ежегодное финансирование в размере 22 миллионов долларов канал будет получать из государственных фондов США, по мнению авторов проекта, не противоречит его неангажированности и нейтральности предоставляемой им информации.

    А вот будет ли получать деньги этот канал, если вдруг начнёт говорить правду о Сирии, Украине - или он сразу станет "ангажированным".
    Типичный пример детской сказки про белого бычка.
    Технически, я так понимаю, это чисто спутниковое вещание - через "тарелки"
    Никкола Мак
    1. Dym71 Сегодня, 15:30
      Цитата: Никкола Мак
      Типичный пример детской сказки про белого бычка.

      Анонс:
      Дорогие ребята и взрослые, приготовьтесь к просмотру передачи "В гостях у сказки" со слегка позабытой, но ещё не покинувшей наших сердец ведущей - Евгенией Псаки! wassat
      Dym71
    2. Венд Сегодня, 16:51
      Дело за малым, найти неадекватов, которые будут этот канал смотреть и тому бреду верить. Мы уже прошли путь веры "Голосу Америки". Дважды на одни и те же грабли, наступать не хочется.
      Венд
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:09
    новости из Крыма будут освещаться исходя из следующей позиции – полуостров остается территорией Украины. То есть мнения, конечно, могут быть разными, но Крым – украинский.


    Сразу становлюсь злейшим врагом этого телеканала...аууу американцы спуститесь с небес на землю мы будем бить вас вашим же оружием.
    Тот же ЛЕХА
    1. мордвин 3 Сегодня, 15:28
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Сразу становлюсь злейшим врагом этого телеканала...аууу американцы спуститесь с небес на землю мы будем бить вас вашим же оружием.

      Поясните, чем бить будем? Госдума тоже на канал деньги выделит?
      мордвин 3
      1. Dym71 Сегодня, 16:11
        Цитата: мордвин 3
        Поясните, чем бить будем?

        Пожеланиями в редакцию,что было так:
        Воскресенье:
        8.00 "Время". Информационная программа
        8.40 Утренняя гимнастика
        9.35 "АБВГДейка"
        10.00 "Служу Советскому Союзу!"
        11.00 "Здоровье".
        11.45 "Утренняя почта ". Музыкальная программа
        12.15 "В гостях у сказки"
        13.15 "Сельский час"
        14.15 "Музыкальный киоск"
        15.00 "В мире животных"
        16.00 "Клуб кинопутешествий"
        17.00 "Очевидное-невероятное"
        18.15 "Международная панорама"
        19.10 "Футбольное обозрение"
        21.00 "Время". Информационная программа
        21.35 "Что? Где? Когда?"
        Dym71
        1. мордвин 3 Сегодня, 16:21
          Класс. Присоединяюсь. Еще бы пару фильмов типа "Они сражались за Родину", чтоб знали. am
          мордвин 3
          1. Dym71 Сегодня, 16:39
            Цитата: мордвин 3
            Еще бы пару фильмов типа "Они сражались за Родину"

            И программу "ЭВМ" - Это Вы Можете! Там у них ещё целых шесть дней есть, пусть крутятся, как хотят, не то смотреть не будем laughing
            Dym71
    2. Starik72 Сегодня, 16:28
      Тот же ЛЕХА. .............будем бить вас вашим оружием. Да нет ЛЕХА, не будем МЫ их бить ИХ ОРУЖИЕМ - ЛОЖЬЮ, а будем бить только ПРАВДОЙ !!! И победа ,пусть не скоро ,но будет за НАМИ ,главное не сойти НАМ, с этого пути.
      Starik72
  3. Starik72 Сегодня, 15:32
    Все правильно,будут брать мизерный кусочек правды,и разбавлять её потоком вымысла,инсинуаций,и поноса слов,и это всё выливать на слушателей. Так было всегда,есть и будет. Так что веры ИМ ни какой !!!
    Starik72
  4. LÄRZ Сегодня, 15:48
    Проект стал результатом взаимодействия Совета управляющих вещанием США (СУВ) – государственного органа, осуществляющего координацию СМИ, вещающих за рубежом, а также Радио «Свобода» и «Голоса Америки».
    Где-то, когда-то мы это уже проходили. А куда же "Свободная Европа" затерялась? Да и "Радио Тирана" не отказалась бы подвизаться в такой милой компании.
    LÄRZ
  5. КАРЛСОН Сегодня, 16:15
    Создать канал не проблема, проблема в том что бы народ захотел его смотреть. А каким образом они это добьются большой вопрос.
    Тем более в нашей стране где распространенность "тарелок" не так велика, а "ТРИКОЛОР" и "НТВ+" вряд ли включат этот канал в свои списки.
    КАРЛСОН
    1. кеп Сегодня, 17:05
      Цитата: КАРЛСОН
      Создать канал не проблема, проблема в том что бы народ захотел его смотреть. А каким образом они это добьются большой вопрос.
      Тем более в нашей стране где распространенность "тарелок" не так велика, а "ТРИКОЛОР" и "НТВ+" вряд ли включат этот канал в свои списки.


      Маленько подкинут "дождю" "эху" и прочим,агентам.Помощников найти за 30 сребреников в этом болоте не сложно.
      кеп
      1. КАРЛСОН Сегодня, 18:08
        Да они и сейчас их не обделяют разными пахучими субстанциями, только мало кто из нормальных людей хочет в этом копаться, кроме либеральных ассенизаторов.
        КАРЛСОН
  6. мичман Сегодня, 17:54
    Из блокированного Ленинграда, начиная с сентября 1942 года, велись передачи на фашистскую германию через ДВ станцию (Объект 46). Когда прошли первые передачи на каналах, которые были доступны немцам на "народных приемниках", Гитлера и Гебельса чуть не хватил удар. Глушить они не могли свои каналы, а народ всей Европы слушал правду из осажденного города. Мой учитель, а потом хороший товарищ создал эту систему. Это Спиров Сергей Васильевич. Был Главным инженером НИИ-33 (ВНИИРА), затем директором. Он дал согласие на мой перевод в Москву Руководителем 6 ГУ МРП СССР. Я был его учеником, стал начальником. Но мы остались друзьями. Честь имею.
    мичман

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