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Жесткие рамки свободы слова
Представители американских медиа-гигантов официально объявили об открытии круглосуточного телеканала, вещание которого будет направлено на Россию и страны СНГ. Фактически ресурс действует уже несколько месяцев.
Проект стал результатом взаимодействия Совета управляющих вещанием США (СУВ) – государственного органа, осуществляющего координацию СМИ, вещающих за рубежом, а также Радио «Свобода» и «Голоса Америки». Представители этих организаций презентовали общественности результаты почти трехлетнего труда, если учитывать, что первое предложение создать спутниковый русскоязычный телеканал поступило в Конгресс еще в 2014 году.
Глава Совета управляющих вещанием Джон Лэнсинг пояснил, что появление нового СМИ вызвано возросшей необходимостью предоставления русскоязычной аудитории новостного потока, отличного от «исходящей от Кремля дезинформации». Доверие должен вызвать уже заголовок нового телеканала – «Настоящее время», вызывающий ассоциации с чем-то истинным и одновременно происходящим прямо на глазах у телезрителя.
Эфирная сетка структурирована следующим образом. В общей сложности 6 часов отведено на трансляцию оригинальных репортажей и передач в прямом эфире. По замыслу руководства, освещение событий в мире с предложением различных точек зрения позволит достичь нужной аудитории – молодых людей широких взглядов, в меньшей степени подверженных «зомбированию со стороны провластных СМИ». Остальные 18 часов займут программы, заимствованные у региональных подразделений Радио «Свобода» и «Голоса Америки».
При этом тот факт, что ежегодное финансирование в размере 22 миллионов долларов канал будет получать из государственных фондов США, по мнению авторов проекта, не противоречит его неангажированности и нейтральности предоставляемой им информации. Дескать, во-первых, для большинства россиян и европейцев спонсирование СМИ органами власти в принципе не является новостью. Во-вторых, Конгресс будет выделять средства в пользу Совета управляющих вещанием, который и получит полномочия по заключению контрактов непосредственно с руководством телеканала, самостоятельно вырабатывающего политику по наполнению эфира информационным контентом. Напомним, СУВ является правительственным органом, в состав которой входят государственный секретарь, а также 8 членов, которых назначает президент США.
Говоря о высоком уровне профессионализма журналистов и объективности предоставляемой информации, которые будет обеспечивать телеканал, кураторы «Настоящего время» из «Голоса Америки» и Радио «Свобода» заявили, что определенная предвзятость все же будет иметь место, а именно – распространение ценностей демократии и свобод человека. Кроме того, они заверили, например, что новости из Крыма будут освещаться исходя из следующей позиции – полуостров остается территорией Украины. То есть мнения, конечно, могут быть разными, но Крым – украинский.
Впрочем, трактовка американскими журналистами понятия «свобода» и их интерпретация происходящих в мире событий – вопрос частный. Главное – на фоне их заверений в правдивости и нейтральности распространяемой информации не забыть важную мудрость: кто платит, тот и заказывает музыку.
Автор: Аркадий Нойман
Представители американских медиа-гигантов официально объявили об открытии круглосуточного телеканала, вещание которого будет направлено на Россию и страны СНГ. Фактически ресурс действует уже несколько месяцев.
Проект стал результатом взаимодействия Совета управляющих вещанием США (СУВ) – государственного органа, осуществляющего координацию СМИ, вещающих за рубежом, а также Радио «Свобода» и «Голоса Америки». Представители этих организаций презентовали общественности результаты почти трехлетнего труда, если учитывать, что первое предложение создать спутниковый русскоязычный телеканал поступило в Конгресс еще в 2014 году.
Глава Совета управляющих вещанием Джон Лэнсинг пояснил, что появление нового СМИ вызвано возросшей необходимостью предоставления русскоязычной аудитории новостного потока, отличного от «исходящей от Кремля дезинформации». Доверие должен вызвать уже заголовок нового телеканала – «Настоящее время», вызывающий ассоциации с чем-то истинным и одновременно происходящим прямо на глазах у телезрителя.
Эфирная сетка структурирована следующим образом. В общей сложности 6 часов отведено на трансляцию оригинальных репортажей и передач в прямом эфире. По замыслу руководства, освещение событий в мире с предложением различных точек зрения позволит достичь нужной аудитории – молодых людей широких взглядов, в меньшей степени подверженных «зомбированию со стороны провластных СМИ». Остальные 18 часов займут программы, заимствованные у региональных подразделений Радио «Свобода» и «Голоса Америки».
При этом тот факт, что ежегодное финансирование в размере 22 миллионов долларов канал будет получать из государственных фондов США, по мнению авторов проекта, не противоречит его неангажированности и нейтральности предоставляемой им информации. Дескать, во-первых, для большинства россиян и европейцев спонсирование СМИ органами власти в принципе не является новостью. Во-вторых, Конгресс будет выделять средства в пользу Совета управляющих вещанием, который и получит полномочия по заключению контрактов непосредственно с руководством телеканала, самостоятельно вырабатывающего политику по наполнению эфира информационным контентом. Напомним, СУВ является правительственным органом, в состав которой входят государственный секретарь, а также 8 членов, которых назначает президент США.
Говоря о высоком уровне профессионализма журналистов и объективности предоставляемой информации, которые будет обеспечивать телеканал, кураторы «Настоящего время» из «Голоса Америки» и Радио «Свобода» заявили, что определенная предвзятость все же будет иметь место, а именно – распространение ценностей демократии и свобод человека. Кроме того, они заверили, например, что новости из Крыма будут освещаться исходя из следующей позиции – полуостров остается территорией Украины. То есть мнения, конечно, могут быть разными, но Крым – украинский.
Впрочем, трактовка американскими журналистами понятия «свобода» и их интерпретация происходящих в мире событий – вопрос частный. Главное – на фоне их заверений в правдивости и нейтральности распространяемой информации не забыть важную мудрость: кто платит, тот и заказывает музыку.
Автор: Аркадий Нойман