12:58 13 февраля

Сеул намерен ответить Пхеньяну испытанием своих баллистических ракет

Минобороны Южной Кореи планирует ответить на воскресный пуск баллистической ракеты, проведенный в КНДР, испытанием своих баллистических ракет, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».

Сеул намерен ответить Пхеньяну испытанием своих баллистических ракет
Ракета «Хенму-2″

В ответ на проведенный в воскресенье пуск ракеты в Северной Корее мы пересматриваем меры по устранению обеспокоенности в области безопасности и демонстрируем нашу решимость дать отпор любой агрессии со стороны Севера,
сказал агентству военный источник.


По его данным, речь идет о «ракетах "Хёнму-2А" с радиусом действия более 300 километров и "Хёнму-2В" с радиусом поражения более 500 километров».

В последние годы Минобороны РК уже проводило их испытания, отвечая таким образом на ракетные пуски с территории КНДР.

Напомним, в воскресенье северокорейские военные провели испытательный пуск очередной баллистической ракеты средней дальности Pukguksong-2. Испытания объявлены успешными. Ракета была запущена в сторону Японского моря и упала (по данным Токио) в 350км от побережья КНДР.

Использованы фотографии: Олег Кирьянов /defence.ru
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Комментарии 25
  1. bouncyhunter Сегодня, 10:49
    Ну вот и Южная Корея расчехляет свои петарды ... Ни к чему хорошему это бряцанье хлопушками не приведёт ...
    bouncyhunter
    1. vovanpain Сегодня, 10:56
      Вот же подрались 2 узкоглзых ребятенка в песочнице блин.Только вот наш Дальний Восток рядом с этими песочницами,как бы шалуны бед не натворили. negative
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:58
        Цитата: vovanpain
        Только вот наш Дальний Восток рядом с этими песочницами,как бы шалуны бед не натворили. negative

        Вот именно это и беспокоит !
        bouncyhunter
      2. Офицер запаса Сегодня, 11:06
        Лучше бы весь этот выпендреж друг перед другом проходил около берегов США.
        Вот такое очень простое пожелание.
        Офицер запаса
        1. Серый брат Сегодня, 11:31
          Цитата: Офицер запаса
          Лучше бы весь этот выпендреж друг перед другом проходил около берегов США.

          Южная Корея и Япония, это как раз и есть берега США.
          Серый брат
    2. Самаритянин Сегодня, 11:08
      Цитата: bouncyhunter
      Ну вот и Южная Корея расчехляет свои петарды ... Ни к чему хорошему это бряцанье хлопушками не приведёт ...

      Меня больше интересует когда и как ко всему этому нас-Россию приплетут!?
      Самаритянин
  2. андрей юрьевич Сегодня, 10:49
    Саня Романов! нищие в Сеуле,тоже будут возмущены! laughing
    андрей юрьевич
    1. злой партизан Сегодня, 11:00
      Цитата: андрей юрьевич
      нищие в Сеуле

      Какой Сеул?? Это же Жмеринка! yes Привет, географ хренов! drinks
      злой партизан
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:12
        Цитата: злой партизан
        Привет, географ хренов!

        Привет ...этот...Полу...экт! drinks
        андрей юрьевич
  3. РусланНН Сегодня, 10:54
    так и будут мериться пись...ми, пока не разнесут регион..
    РусланНН
    1. Ампер Сегодня, 11:03
      Это да! КНДР правокатор,это только раздувает конфликт,южной кореи нужно быть умнее! Не ввязываться,но быть готовыми.
      Ампер
    2. Fregate Сегодня, 11:04
      И тоже в сторону Японии запустят)))
      Fregate
  4. Копчёный Сегодня, 10:58
    Самсунг выдаст изделие, или Хёндай?
    Копчёный
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:14
      Цитата: Копчёный
      Самсунг выдаст изделие, или Хёндай?

      нее..это "ДЭУ"..как у "Злого Партизана"...она у него тоже "баллистическая",из за смещённого центра тяжести,в сторону водителя! wassat
      андрей юрьевич
  5. злой партизан Сегодня, 10:59
    И эти тоже будут в сторону Японии пулять, чтоли? belay
    злой партизан
    1. Ампер Сегодня, 11:17
      А вот интересно!че ж япония молчит? Кним чуть пуккыксон-2 не вдарела а им по...........
      Ампер
  6. askort154 Сегодня, 11:13
    Да уж ! Баллистическими ракетами пугать друг друга (один народ), при расстоянии между столицами 200 км ?.! Цирк ! Не вооружённым взглядом видно, что баллистические ракеты в Ю.Корее нужны США для региона АТР, и в первую очередь против Китая.
    askort154
  7. yuriy55 Сегодня, 11:18
    Наверно пора представителям России и Китая усадить этих непримиримых по идеологии, но равных по национальности "врагов" за стол переговоров...без разных-всяких других, американских друзей-посредников, а не делать вид, что ничего не происходит...
    yuriy55
    1. 0255 Сегодня, 11:27
      Цитата: yuriy55
      Наверно пора представителям России и Китая усадить этих непримиримых по идеологии, но равных по национальности "врагов" за стол переговоров...

      Ким Чен Ын врядли согласится. У него целая страна рабов, сам ни в чём не нуждается - кто же откажется от такого?
      0255
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 11:24
    вот и будут соревноваться - у кого дальше и лучше...
    a.s.zzz888
  9. Machete Сегодня, 11:51
    Трусы друг перед дружкой снимают и начинают меряться.
    Machete
  10. Machete Сегодня, 11:52
    Возможно, если бы не было там америкосов, то корейцы давно бы уже помирились. Или хотя бы, вели диалог.
    Machete
  11. Berg Berg Сегодня, 12:12
    Значит Сеулу и Токио можно иметь баллистические ракеты ,а КНДР нельзя ! Типо получается южанам и японцам америка дала разрешение ,а КНДР запретила. А давала ли КНДР кому то из них такое право решать всё за них !?
    Berg Berg
  12. Старый26 Сегодня, 12:18
    Цитата: злой партизан
    И эти тоже будут в сторону Японии пулять, чтоли? belay

    Нет.Полигон расположен так, что пуски идут южнее Японии
    Старый26
  13. pafegosoff Сегодня, 12:23
    На фото подозрительно похожи на Найк-Геркулес конца 50-х. Я понимаю, наши и Северную и Южную снабдили образцами сверхсовременных двигателей. Но они скорее - для космических дел... На тактику нужен "Искадер".
    И тут, ребята, все тихоокеанские "тигры" подотстали... от России, США и Франции. Держат их на дистанции.
    pafegosoff

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