Сеул намерен ответить Пхеньяну испытанием своих баллистических ракет

В ответ на проведенный в воскресенье пуск ракеты в Северной Корее мы пересматриваем меры по устранению обеспокоенности в области безопасности и демонстрируем нашу решимость дать отпор любой агрессии со стороны Севера,

Минобороны Южной Кореи планирует ответить на воскресный пуск баллистической ракеты, проведенный в КНДР, испытанием своих баллистических ракет, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».сказал агентству военный источник.По его данным, речь идет о «ракетах "Хёнму-2А" с радиусом действия более 300 километров и "Хёнму-2В" с радиусом поражения более 500 километров».В последние годы Минобороны РК уже проводило их испытания, отвечая таким образом на ракетные пуски с территории КНДР.Напомним, в воскресенье северокорейские военные провели испытательный пуск очередной баллистической ракеты средней дальности Pukguksong-2. Испытания объявлены успешными. Ракета была запущена в сторону Японского моря и упала (по данным Токио) в 350км от побережья КНДР.