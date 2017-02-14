Клин клином вышибают?
Сергею Лаврову не понравилась американская инициатива по исключению Ирана из антитеррористической коалиции в Сирии. Министр отказался «вычёркивать» Иран из списка союзников, поскольку такой ход был бы «непрагматичным».
По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, высказанному в интервью телеканалу «НТВ», Вашингтон должен признать, что «Хезболла», поддерживаемая Ираном, тоже борется против «Исламского государства» (запрещено в РФ),
«Да, с Ираном у них [США] сейчас не заладилось гораздо больше, чем при Бараке Обаме, — цитирует Лаврова РИА «Новости». — Но мы выступаем за то, чтобы руководствоваться здравым смыслом. Если для президента США Дональда Трампа главный приоритет на международной арене — борьба с терроризмом, то необходимо признать, что, скажем, в Сирии против ИГИЛ борются прежде всего сирийская армия при поддержке ВКС России, но также подразделения, в том числе подразделения «Хезболлы», которые опираются на иранскую поддержку. Здесь надо будет делать выбор приоритетов».
Что касается Ирана, то здесь нет почвы для реальных подозрений в терроризме: «Если посмотреть на реальную ситуацию, то, например, подозрениями в отношении Ирана в том, что он поддерживает террористические организации, занимается такая организация, как ФАТФ. Это целевая группа по борьбе с отмыванием денег и с финансированием терроризма. Иран находится там в списке тех государств, за которыми осуществляется мониторинг. Буквально на днях был очередной раунд обзора действий, которые Иран предпринимает в соответствии с рекомендациями этой организации. Результат был позитивным».
Напомним, недавно президент США объявил Иран государством-террористом номер один в мире. В интервью телеканалу «Fox News» мистер Трамп сказал: «Иран нас совершенно не уважает. Это же террористическое государство номер один. Они повсюду рассылают деньги и оружие».
Затем в Пентагоне заявили, что американский военный контингент в странах Персидского залива и отдельно силы ВМС США в самом заливе приводятся в состояние повышенной боевой готовности. Это объясняется, в частности, ростом напряжённости в отношениях с Ираном.
Как видим, «напряжённость» прямо связана не с Ираном, а с заявлением мистера Трампа о «номере один»: Трамп сказал, а Пентагон козырнул.
Ранее, 3 февраля, Белый дом расширил экономические санкции против Ирана, включив в блэк-лист тринадцать физических лиц и двенадцать компаний. В Минфине США пояснили, что решение о санкциях связывается с иранской программой по баллистическим ракетам, а также поддержкой Тегераном ливанского движения «Хезболла» (последнее в США признано террористическим).
Наконец, как мы отмечали на «ВО», появилась информация о «клине», который Белый дом намерен вбить между Москвой и Тегераном.
Дело в том, что американская администрация рассчитывает создать помехи дипломатическому и военному сотрудничеству России и Ирана. «Есть клин, который можно вбить между Россией и Ираном, и мы готовы рассмотреть этот вариант», — откровенно сказал собеседник из Белого дома «The Wall Street Journal».
Белый дом уверен, что разрыв союза Ирана и России поможет не только ослабить Иран, но и положить конец затянувшейся сирийской войне и начать борьбу непосредственно с «ИГ».
Высокопоставленный источник из окружения президента США сказал «The Wall Street Journal», что администрация Трампа желает разорвать как военный, так и дипломатический союз России и Ирана. В Белом доме считают, что такой ход помог бы завершить конфликт в Сирии и активизировать непосредственную борьбу с «Исламским государством». Вашингтон использует любую возможность, чтобы вбить клин между Тегераном и Москвой.
Вместе с тем в Вашингтоне дали понять, что больше не рассматривают Москву как угрозу для Соединённых Штатов, зато Иран — это «террористическое государство номер один». Россия же поставляет ему оружие, а ещё продаёт ядерные материалы (уран в их числе): ай-яй-яй.
С другой стороны, вопрос о «разрыве» Москвы с Тегераном весьма сложен. Эксперты, опрошенные журналом, даже не смогли сформулировать конкретно те требования, которое потенциально выдвинет Кремль в обмен на ослабление альянса с важнейшим ближневосточным союзником. В числе предположений назывались ослабление санкций, уступки по ситуации на Украине, ограничение расширения НАТО.
Эту публикацию раскритиковал заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
«The Wall Street Journal» и многие другие не занимаются ничем, кроме как выискиванием поводов для голословных и безосновательных спекуляций (...). Соответственно, у нас и отношение такое к этому изданию», — цитирует дипломата «Лента.ру».
«Союз России с Ираном — это достаточно сложная конфигурация, потому что мы соседи и взаимодействуем по многим вопросам, помимо Сирии, включая экономические, транспортные проекты и т. д.», — пояснила агентству «Ридус» политолог Каринэ Геворгян.
«Я вижу тут только одну угрозу: речь идёт об определённой части нашей элиты, которая свои сокровища хранит за рубежом. Этот шантаж возможен только в случае страха этой элиты за свои имущественные интересы», — считает эксперт. Зато с государственной точки зрения России невыгодно ослабление альянса с Ираном. Причём какие-либо преференции по Украине не покроют этих издержек. Наконец, наиболее жёсткие финансовые санкции, реально ударившие по экономике РФ, наложены не США, а ЕС. И разумеется, давать соответствующие обещания за Европу «американцы не могут», напоминает эксперт.
Правда, есть иные варианты, которые Вашингтон мог бы предложить Москве. Сырьевые. По мнению политолога, в том случае, если США перестанут поддерживать саудитов, и те увязнут в конфликте с Йеменом, Эр-Рияд выпадет из числа ключевых игроков нефтяного рынка, что приведёт к повышению цен на нефть. На ситуацию дополнительно наложатся внутренние трения в Саудовской Аравии и сложные отношения монархии с Катаром.
Таким образом, добавим, эксперт не находит иных точек соприкосновения России и США в отношении Ирана, кроме пресловутой нефти. В целом это верно, поскольку экономика России слабо диверсифицирована, страдает от санкций, а бюджет РФ сильно зависит от котировок чёрного золота на мировом рынке. При этом Саудовская Аравия является сейчас одним из ведущих игроков на нефтяном рынке, да ещё таким игроком, который в последние годы демонстрировал в ОПЕК явную несговорчивость в отношении объёмов добычи нефти с целью повышения цен.
С другой стороны, «сланцедобывающим» США, которые уже не считают Россию врагом «номер один», тоже было бы выгодно повышение цен на нефть: нефтедобывающие предприятия смогли бы повысить рентабельность отрасли, что позитивно отразилось бы и на экономике страны.
Однако ничто не говорит о том, что Россия намерена отказаться от сотрудничества с Ираном, — напротив, Россия не желает его «вычёркивать» из списка союзников, тем самым подтверждая верность принятой стратегии на Ближнем Востоке.
Ничто не говорит и о том, что Вашингтон отказывается от идеи смягчения жёсткой политики в адрес Ирана. Крикливые заявления мистера Трампа, новые санкции, выступления экспертов — всё это предполагает целую стратегию, направленную на ущемление интересов Ирана.
Очевидно, что сложившаяся ситуация, ещё не являясь клином между Ираном и Россией, уже является клином между Россией и США.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru