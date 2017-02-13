Захар Прилепин стал заместителем командира батальона в ДНР
Известный российский писатель Захар Прилепин заявил о том, что намерен остаться в Донбассе и взять в руки оружие для защиты региона от киевской агрессии. По словам Прилепина, которые он ранее высказал в ходе интервью газете «Комсомольская правда», он занял должность заместителя командира батальона (по работе с личном составом) специального назначения ВС ДНР. Эту информацию сегодня подтверждают власти Донецкой народной республики.
Информация о том, что Захар Прилепин стал представителем народного ополчения Донбасса, которое официально стало республиканскими вооружёнными силами, появилась после выхода в свет его новой книги «Взвод», где Прилепин описывает участие в различных вооружённых конфликтах и войнах представителей литературного сообщества.
В биографии Захара Прилепина есть время службы в составе Отряда милиции особого назначения (ОМОН). Он не раз участвовал в выполнении боевых заданий на территории Чеченской Республики и Дагестана. Имеет воинское звание майор.
По словам Захара Прилепина, его не смущают заявления отдельных представителей творческой интеллигенции по поводу того, что «писатель не должен брать в руки оружие». Захар заявляет буквально следующее: «Это моё дело. Хочу – пишу. Не хочу – не пишу». Он говорит о том, что и Симонов, и Долматовский тоже были литераторами, и это никак не помешало им защищать родную землю с оружием в руках.
Для справки: Захар (настоящее имя – Евгений) Прилепин родился в 1975 году в Рязанской области. Землю Донбасса тоже считает своей, так как на ней жили, а потом и сложили головы, многие его товарищи.
Прилепин говорит о том, что на сегодняшний день ему известно о целой очереди из желающих защищать Донбасс от киевской агрессии.
Информация о том, что Захар Прилепин стал представителем народного ополчения Донбасса, которое официально стало республиканскими вооружёнными силами, появилась после выхода в свет его новой книги «Взвод», где Прилепин описывает участие в различных вооружённых конфликтах и войнах представителей литературного сообщества.
В биографии Захара Прилепина есть время службы в составе Отряда милиции особого назначения (ОМОН). Он не раз участвовал в выполнении боевых заданий на территории Чеченской Республики и Дагестана. Имеет воинское звание майор.
По словам Захара Прилепина, его не смущают заявления отдельных представителей творческой интеллигенции по поводу того, что «писатель не должен брать в руки оружие». Захар заявляет буквально следующее: «Это моё дело. Хочу – пишу. Не хочу – не пишу». Он говорит о том, что и Симонов, и Долматовский тоже были литераторами, и это никак не помешало им защищать родную землю с оружием в руках.
Для справки: Захар (настоящее имя – Евгений) Прилепин родился в 1975 году в Рязанской области. Землю Донбасса тоже считает своей, так как на ней жили, а потом и сложили головы, многие его товарищи.
Прилепин говорит о том, что на сегодняшний день ему известно о целой очереди из желающих защищать Донбасс от киевской агрессии.
Использованы фотографии: republic-tv.ru