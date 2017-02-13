20:00 13 февраля

Захар Прилепин стал заместителем командира батальона в ДНР

Известный российский писатель Захар Прилепин заявил о том, что намерен остаться в Донбассе и взять в руки оружие для защиты региона от киевской агрессии. По словам Прилепина, которые он ранее высказал в ходе интервью газете «Комсомольская правда», он занял должность заместителя командира батальона (по работе с личном составом) специального назначения ВС ДНР. Эту информацию сегодня подтверждают власти Донецкой народной республики.

Информация о том, что Захар Прилепин стал представителем народного ополчения Донбасса, которое официально стало республиканскими вооружёнными силами, появилась после выхода в свет его новой книги «Взвод», где Прилепин описывает участие в различных вооружённых конфликтах и войнах представителей литературного сообщества.

Захар Прилепин стал заместителем командира батальона в ДНР



В биографии Захара Прилепина есть время службы в составе Отряда милиции особого назначения (ОМОН). Он не раз участвовал в выполнении боевых заданий на территории Чеченской Республики и Дагестана. Имеет воинское звание майор.

По словам Захара Прилепина, его не смущают заявления отдельных представителей творческой интеллигенции по поводу того, что «писатель не должен брать в руки оружие». Захар заявляет буквально следующее: «Это моё дело. Хочу – пишу. Не хочу – не пишу». Он говорит о том, что и Симонов, и Долматовский тоже были литераторами, и это никак не помешало им защищать родную землю с оружием в руках.

Для справки: Захар (настоящее имя – Евгений) Прилепин родился в 1975 году в Рязанской области. Землю Донбасса тоже считает своей, так как на ней жили, а потом и сложили головы, многие его товарищи.

Прилепин говорит о том, что на сегодняшний день ему известно о целой очереди из желающих защищать Донбасс от киевской агрессии.

Использованы фотографии: republic-tv.ru
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Комментарии 51
  1. MoJloT Сегодня, 14:05
    Хватит этот бардак разводить, наплодили полевых командиров. Нет ребята конечно молодцы и дело правое, но когда уже из ополчения начнет формироваться Армия Новороссии.
    MoJloT
    1. Zibelew Сегодня, 14:09
      Лев Толстой воевал в Крымской войне, командовал батареей, был офицером артиллеристом. Лермонтов воевал на Кавказе. Может и Прилепин напишет о войне на Донбассе...
      Zibelew
      1. MoJloT Сегодня, 14:11
        И что? Они в Российской Армии служили, а не собирали себе отрядик на войнушку.
        MoJloT
        1. ИванИванов Сегодня, 14:33
          Замком батальона ДНР, в чем противоречие?
          ИванИванов
        2. РУСС Сегодня, 16:27
          Не однозначное для оценок решения Прилепина поехать на Донбасс, порыв понятен, но и для хохлов ещё один пример и мотив к тому ,что на Донбассе воюют и особенно командуют- пришлые ,тем более с России.....
          РУСС
          1. Ольгович Сегодня, 17:22
            Цитата: РУСС
            для хохлов ещё один пример и мотив к тому ,что на Донбассе воюют и особенно командуют- пришлые ,тем более с России.....


            Донбасс-это Россия.
            Ольгович
            1. РУСС Сегодня, 17:30
              Цитата: Ольгович
              Донбасс-это Россия.

              Цивилизационно и как Материк ,да Донбасс это Россия, Историческая Россия (Русь)
              Но вот на политических картах Донбасс ещё не скоро будет Россией, так же как и земли Семиреченских и Уральских казаков в Казахстане.
              РУСС
      2. Монархист Сегодня, 15:35
        Камрад,Ваш список можно продолжать: Одоевский, Бестужев-Марлиинский,Денис Давыдов или композитор Кюи,они все по образованию были военные. Даже вот советский период: Новиков-Прибой,Всеволод Вешневский, Пикуль,Островский-они писателями стали и прекрасными,уже позднее. А Прилепина я честно говоря ещё не читал, возьму на заметку и поищу
        Монархист
      3. svp67 Сегодня, 18:01
        Цитата: Zibelew
        Может и Прилепин напишет о войне на Донбассе...

        Он уже СТОЛЬКО о ней написал, что за ним сейчас не кто не угонится. Читаешь и "слезы на душе". Конечно пожелаю ему остаться в живых и написать что то уровня "Войны и Мира"
        svp67
    2. Владыка Ситх Сегодня, 14:10
      У нас уже давно армия есть, с ноября 2014 года
      Владыка Ситх
      1. MoJloT Сегодня, 14:16
        Когда приезжает кто хочет, набирает себе не понятно как стволов, людей без справки, раздает им как дедмороз оружие, провозглашает там что то высокое-это армия? В РФ это незаконные вооруженные формирования, и что с ними делают вы все в курсе, у арабов это еще халифатом называют. БАРДАК !
        MoJloT
        1. Мавр Сегодня, 14:37
          Цитата: MoJloT
          Когда приезжает кто хочет, набирает себе не понятно как стволов, людей без справки, раздает им как дедмороз оружие, провозглашает там что то высокое-это армия?

          Простите, но по-моему в заметке чётко указана должность в подразделении армии Новороссии: "должность заместителя командира батальона (по работе с личном составом) специального назначения ВС ДНР" И ваша тирада про "полевого командира" и некое самостийное формирование не к месту. Читайте внимательнее информацию.
          Мавр
        2. васильев ю Сегодня, 14:37
          Предлагаете подождать, пока Украина их не признает официально военными? Умно.
          Цитата: MoJloT
          Когда приезжает кто хочет, набирает себе не понятно как стволов, людей без справки, раздает им как дедмороз оружие, провозглашает там что то высокое-это армия? В РФ это незаконные вооруженные формирования, и что с ними делают вы все в курсе, у арабов это еще халифатом называют. БАРДАК !
          васильев ю
        3. поневолебрат Сегодня, 16:39
          Бардак там абсолютно всё. Потому что задумывался изначально как бардак. Бардак Минск-2 (3,4,5....1ё125). Поддерживается он целенаправленно с всеми сторонами. А тех командиров ополчения кто начал что-то понимать - вальнули. И тишина. Только заявления, дескать, мы знаем кто это сделал "незабудимнипрастим" И... оглушительная тишина. Эта война идет как первая чеченская.
          поневолебрат
          1. ИванИванов Сегодня, 17:00
            Захар Прилепин предлагает петицию-обращение к ВВП: https://www.change.org/p/владимир-владимирович-пу
            тин-за-признание-донецкой-и-луганской-народных-ре
            спублик
            ИванИванов
        4. Монос Сегодня, 17:07
          Цитата: MoJloT
          Когда приезжает кто хочет,

          У вас не спросили.
          Монос
    3. alekc73 Сегодня, 14:21
      Зачем писателю заниматься этим.Тем более пером от него больше толку.
      alekc73
      1. Смог Сегодня, 14:34
        Вы бы это Лермонтову сказали.
        Смог
        1. alekc73 Сегодня, 14:38
          Захар- писатель по профессии, Лермонтов- офицер императорской армии.Захар раскрученная медийная личность как покойный Гиви и Моторола.Дальше надеюсь понятно ....
          alekc73
          1. Смог Сегодня, 14:48
            Я так понял статью не читали Вы. Далее выдержка из статьи
            В биографии Захара Прилепина есть время службы в составе Отряда милиции особого назначения (ОМОН). Он не раз участвовал в выполнении боевых заданий на территории Чеченской Республики и Дагестана. Имеет воинское звание майор.

            А вот еще один пример

            И обратите внимание что вначале Лев Николаевич участвовал в войне на Кавказе в качестве волонтера
            Смог
          2. РУСС Сегодня, 16:36
            Цитата: alekc73
            Захар- писатель по профессии,

            и бунтарь по признанию-
            Захар Прилепин -национал-большевик с 1996 года, сторонник коалиции «Другая Россия», принимал участие в организации нижегородского Марша Несогласных 24 марта 2007 года.
            10 марта 2010 года Прилепин подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти».
            РУСС
          3. Монос Сегодня, 17:09
            Цитата: alekc73
            Захар- писатель по профессии, Лермонтов- офицер императорской армии

            А ничего, что Прилепин до майора дослужился прежде, чем стать писателем? smile
            Монос
      2. васильев ю Сегодня, 15:14
        Цитата: alekc73
        Зачем писателю заниматься этим.Тем более пером от него больше толку.

        Понадеемся на то, что это будет похоже на работу ''Ночных волков'' в Крымских событиях, т.е. согласованные и одобренные в верхах действия Тех и Наших (как я хитро зашифровал, бандер.логам и ЦРУ ни в жисть не догадаться, горжусь собой).
        васильев ю
      3. Балу Сегодня, 16:07
        Зачем писателю заниматься этим
        Это его нравственный выбор, я не осуждаю. Был бы я помоложе и холост, тоже сделал бы свой выбор, да только здоровье слабовато, да и семейные обязанности не позволяют.
        Балу
      4. Монос Сегодня, 17:05
        Цитата: alekc73
        Зачем писателю заниматься этим.Тем более пером от него больше толку.

        Т.е., если он писатель, то должен у вас разрешение спросить на то, чтобы совершить поступок? Не много ли на себя берёте?
        Монос
    4. vkl.47 Сегодня, 15:45
      Предчувствие такое что взорвут его.или грохнут в Москве
      vkl.47
      1. Балу Сегодня, 16:08
        Предчувствие такое что взорвут его.или грохнут в Москве
        Лишь бы не стал жертвой снайпера, ДРГ или похитителей. Респект и уважуха мужественному и достойному ыважения решению. Снимаю шляпу.
        А таких как Невзоров-в компост.
        Балу
  2. RUSIVAN Сегодня, 14:05
    Мужик сказал,мужик сделал...молодец
    RUSIVAN
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:10
      В биографии Захара Прилепина есть время службы в составе Отряда милиции особого назначения (ОМОН). Он не раз участвовал в выполнении боевых заданий на территории Чеченской Республики и Дагестана. Имеет воинское звание майор.

      С таким опытом он точно будет небесполезен на Донбассе . Уважаю ! good
      bouncyhunter
  3. Алексей Макарыч Сегодня, 14:08
    Молодец. Важно не только говорить, но и делать. Делать всё, что можешь, у каждого это по-разному. Он смог стать комиссаром батальона - боевой опыт в помощь. Удачи, ведь война - это очень нелёгкая работа.
    Алексей Макарыч
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:11
    Дай Бог чтобы с ним не поступили как с Гиви, Моторолой, и многими другими! Чтобы он в Киеве был военным комендантом, когда вернем себе все земли Русские назад.
    Изгоняющий либероидов
  5. Дамир Сегодня, 14:12
    писатель не должен брать в руки оружие
    ну да.... старик Хэм не постеснялся до Испании доехать взять в руки оружие за дело которое считал правым!!!!!
    Дамир
    1. рич Сегодня, 15:23
      ну да.... старик Хэм не постеснялся до Испании доехать взять в руки оружие

      Ну зачем писать дезу.
      Вооружен он был до зубов, да только из гостиницы не вылезал. В боях не участвовал - некогда было, писал сценарий док.фильма "Испания в огне". Написал и вернулся на родину.
      Это я к тому, что ни в коем случае не осуждаю Хемингуэя, он делал то что умел, а не лез куда не надо.
      Писатель не должен брать в руки оружие

      Если он лучше пишет, чем стреляет. Иначе на самопиар попахивает
      рич
      1. васильев ю Сегодня, 19:10
        Кстати, вы забываете сказать, что он ещё на своей яхте патрулировал побережье. Охранял от подводных лодок.
        васильев ю
  6. Влад Плеханов Сегодня, 14:58
    А где у нас раздают или продают-воинское звание майор?
    Он 1975 года,из его биографии. Далее-После службы в армии Прилепин учился в школе милиции и служил в ОМОНе. Принимал участие в боевых действиях в Чечне и Дагестане[5]. Параллельно со службой Евгений учился на филологическом факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

    В 1999 году Прилепин закончил обучение в Нижегородском государственном университете, оставил службу в ОМОНе и устроился на работу журналистом в нижегородскую газету «Дело».
    Влад Плеханов
  7. Мар.Тира Сегодня, 15:00
    Цитата: MoJloT
    Хватит этот бардак разводить, наплодили полевых командиров. Нет ребята конечно молодцы и дело правое, но когда уже из ополчения начнет формироваться Армия Новороссии.

    Наплодили говоришь?И много ты их видел?и почему они для хунты страшнее всех войск вместе взятых?Не знаешь?Достали парня все эти гнилые Российские медиаканалы.Где напрямую кочевряжатся все эти идеологи Майдана,типа Карасёвых.А нашим каналам только этого и надо.Рейтинг.Ты иди дальше,как Невзоров,предложи их отстреливать.Я аплодирую ему!
    Мар.Тира
    1. Reptiloid Сегодня, 15:41
      Хватит этот бардак разводить!!!!!!!!Что-ли делением тролли размножаются?? Их не сеют, не пашут, сами растут!!!! Какое право сидя на диване осуждать тех, кто на войне !!!!!!
      Сделал человек свой выбор-----УВАЖЕНИЕ ему!!!!!
      Reptiloid
  8. Громобой Сегодня, 15:39
    «писатель не должен брать в руки оружие»
    Если писатель переживает ,то не срамно и пушечки потягать как Лев Толстой,к примеру.И такими примерами богата наша история.Настоящими писателями не рождаются,а становятся.После ВОВ многие фронтовики брали в руки перо и ничего,свою окопную правду пытались они донести,многие.
    Громобой
  9. кг пв Сегодня, 16:06
    Недовольных видимо "жаба душит" что он смог а они нет!
    кг пв
  10. поневолебрат Сегодня, 16:43
    Тут прозвучало про медийную личность. Да, уж точно не Басурин. Потому что последнюю "медийную" личность русской весны похоронили буквально вот-вот. Скорее всего у Прилепина там давно возможности были, а события подтолкнули.
    поневолебрат
  11. Мар.Тира Сегодня, 16:47
    Цитата: MoJloT
    Хватит этот бардак разводить, наплодили полевых командиров. Нет ребята конечно молодцы и дело правое, но когда уже из ополчения начнет формироваться Армия Новороссии.

    Спешу обрадовать : Охлобыстин готов вступить в ополчение ДНР.«Я же священнослужитель, хоть и под запретом, мне нельзя оружие носить. Если бы это не препятствовало… По большому счету, если произойдет какой-то призыв, возникнет необходимость, то можно не сомневаться. Это такое же правое дело, как борьба с фашизмом. Но мне кажется, что эффективнее я здесь», — заявил Иван Охлобыстин.
    Читать далее: http://ukraina.ru/news/20170213/1018289000.html
    Мар.Тира
    1. РУСС Сегодня, 17:21
      Цитата: Мар.Тира
      Спешу обрадовать :

      Скорее- спешу посмешить laughing
      Охлобыстину лавры спать спокойно не дают? Этот то священниккоммерсантактер куда?
      Дешёвый пиар!
      РУСС
      1. Мар.Тира Сегодня, 17:52
        Да понятно,что он чудаковатый парень.Мне вдруг Вспомнился Папанов в "ХОЛОДНОМ ЛЕТЕ 1953 года.Совесть и патриотизм у него всё таки побольше многих будет.Он русский,и болеет именно за русских,а не Россиян.У меня была с ним личная переписка,по этому вопросу.
        Мар.Тира
      2. васильев ю Сегодня, 19:16
        Охлобыстин мужик! И он не боится признаться, что он всегда ходит с ножом, и если надо будет, не побоится его применить.
        Я сам такой же, поэтому ему верю.
        васильев ю
  12. механик судов Сегодня, 17:14
    он конечно мужик. но меня интересует другое. что мешает расширить границы лнр днр. на санкции роде ВСЕМ нас..ать .воевать ы не решатся .что держит то ведь в самом деле смотришь то ли бандитские разборки. то ли за правое дело. то ли какое то сафари. может все же будет решение главкома
    механик судов
  13. Nelepost Сегодня, 17:18
    Поступок настоящего мужчины!
    Nelepost
  14. ПАша Сегодня, 17:26
    Человек!!!
    Не смог больше терпеть!
    Пусть будет мир. Хватит войн. Хватит жертв.
    ПАша
  15. Игорь В Сегодня, 18:04
    Захар с самого начала писал о Донбассе, возил гумпомощь. Вот на днях организовал телемост в поддержку детей Донбасса. А теперь - вот эта новость. Есть здесь одна составляющая, не всем понятная. Прилепина хорошо знают в Европе, постоянно издают его книги, в частности во Франции. После этого его шага увеличится число европейцев, понимающих что и как на Донбассе. А перед Захаром снимаю шляпу!
    Игорь В
  16. ШВЕДский_стол Сегодня, 18:26
    Не знала баба горя, купила баба порося.
    ШВЕДский_стол
  17. mamont5 Сегодня, 18:55
    Цитата: РУСС
    Не однозначное для оценок решения Прилепина поехать на Донбасс

    Вообще то, Прилепин давно на Донбассе. Последнее время был советником Захарченко.
    mamont5
  18. senima56 Сегодня, 19:52
    Настоящий Мужик! "Мужик сказал- мужик сделал!" Спасибо тебе, патриот!
    senima56

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