20:02 13 февраля

Третий авианосец ВМС Китая будет иметь паровые катапульты

Третий авианосец типа 002 должен быть построен к 2021 году, и будет оснащен паровыми катапультами, передает РИА Новости сообщение газеты «South China Morning Post».

Строительство авианосца типа 001А

Сейчас на вооружении китайского флота стоит один авианосец «Ляонин». В 2015-ом в НОАК сообщили, что ведутся работы по строительству второго корабля типа 001А.


«Авианосец типа Type 002, как ожидается, будет построен к 2021 году. Всего планируется построить два таких корабля. Водоизмещение каждого составит 85 тыс. тонн (для сравнения: "Ляонин" – около 55 тыс. т, 001А – 70 тыс. т)», – сказал газете эксперт Лян Голян.

Сообщается, что строительство 3-го авианосца было начато в 2015 г в Шанхае. По данным источников, он будет оборудован тремя паровыми катапультами.

Существуют некоторые технические проблемы по оснащению (авианосца) атомными двигателями, поэтому авианосец Type 002 будет использовать паровые катапульты. Однако это прогресс по сравнению с "Ляонином" и строящимся авианосцем Type 001A, которые оборудованы взлетными трамплинами,
сказал собеседник издания.

По его словам, «после завершения строительства понадобится несколько лет, чтобы новый авианосец полностью был принят на вооружение, так как на подготовку пилотов для истребителей для него уйдут два-три года».

Ранее сообщалось, что строительство второго авианосца (001А) может быть завершено в текущем году.

Использованы фотографии: http://imp-navigator.livejournal.com
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Комментарии 52
  1. alekc73 Сегодня, 14:19
    Дожили.Китай нас обскакал.На Ульяновске должны были стоять паровые катапульты в году так 1995г.
    alekc73
    1. Alexey RA Сегодня, 14:41
      Цитата: alekc73
      На Ульяновске должны были стоять паровые катапульты в году так 1995г.

      На "Орле" 1160/1153 должны были стоять паровые катапульты. В начале 80-х.
      Более того, даже на "Кузнецове" первоначально должны были стоять катапульты.
      В 1978 г. вместо головного крейсера пр. 1153 был заложен четвертый корабль типа "Киев" (по пр. 1143 М, затем 1143 А,11434), предназначенный для базирования СВВП Як-41. Пятый ТАКР подлежал постройке по новому проекту 11435 с катапультными самолетами (типов МиГ-29К, Су-25К, Су-27К) и СВВП Як-41.
      © А.Б.Морин
      Но Устинов и Амелько сделали всё возможное, чтобы катапульты появились только на "Ульяновске".
      Alexey RA
      1. voyaka uh Сегодня, 15:28
        Я читал, что когда конструкторы самолетов в СССР врубились, насколько
        надо усиливать шасси самолетов, то сказали: "нет" катапульте.
        Благо англичанами был придуман "лыжный трамплин" - его и взяли.
        Со всеми его ограниченями по массе самолетов.
        voyaka uh
        1. Alexey RA Сегодня, 16:04
          Цитата: voyaka uh
          Я читал, что когда конструкторы самолетов в СССР врубились, насколько
          надо усиливать шасси самолетов, то сказали: "нет" катапульте.

          Так шасси и силовой набор надо было усиливать в любом случае. Во-первых - для посадки на АВ (удар при касании палубы + нагрузки от гака). Во-вторых - для взлёта с катапульты (вертикальные ускорения от 5g до 7g - в зависимости от скорости, взлётной массы и профиля трамплина).
          ИЧХ, те же самые конструкторы почему-то не протестовали против 1143.7 с его катапультами.
          Авиационным КБ просто обрубили темы самолётов катапультного взлёта на стадии эскизов - официальное проектирование этих самолётов шло всего полтора года:
          Постановлением Правительства, принятым 13 октября 1978 г., Министерству обороны (ВМФ) поручалось выдать в IV квартале того же года ТТЗ на проектирование корабля и ТТТ на создание корабельных самолетов с катапультным взлетом, Минсудпрому - обеспечить разработку в 1979-1980 гг. эскизного и технического проектов.

          В начале 1980 г. министр обороны подписал подготовленную Генштабом директиву, которая ставила перед ВМФ, ВВС, МСП и МАП задачи сократить водоизмещение ТАКР пр. 11435 и переориентировать его авиагруппу, в основном, на самолеты вертикального и укороченного взлета и посадки (СВ/УВП). Для обеспечения взлета самолетов с коротким разбегом предлагалось предусмотреть на корабле вместо катапульт трамплин. Затем последовало указание по обеспечению взлета СВВП Як-41 с коротким разбегом.

          И в 1981:
          В числе самолетов, базирующихся на корабле, предлагалось предусмотреть, кроме СК/ВВП Як-41, самолеты Су-27К, МиГ-29К и РЛД с обеспечением их взлета с трамплина с двумя взлетными дорожками. Вопрос о катапульте для этого корабля был снят. Более того, Генеральным штабом был поднят вопрос о прекращении всех работ по созданию и отработке катапульт.
          После неоднократного посещения "Нитки" различными комиссиями Министерства обороны, с участием Н. Н. Амелько, из состава оборудования этого комплекса была исключена катапульта, предназначенная для летных испытаний самолетов и обучения летчиков катапультному взлету, и оставлена лишь технологическая (названная разгонным устройством), необходимая для отработки, тарировки и проверки аэрофинишеров. Работы по созданию самолетов катапультного взлета, начатые в 1972 г. были свернуты.
          Alexey RA
  2. Удав КАА Сегодня, 14:21
    Американцы наверняка не ожидали такой прыти от хунфузов!
    Три паровые катапульты -- это уже не игрушки: самолеты ДРЛО, тяжелые И-Б с полной загрузкой, другая производительность...Теперь амам 2-мя АВУ будет не отделаться.
    Ставки повышаются, господа!
    Ждем-с!
    Удав КАА
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:30
      Китай явно вознамерился потеснить Матрасию как минимум в Тихом океане . Вряд ли китайцам импонирует то , что матрасы активно всюду суют свой нос в АТР .
      bouncyhunter
      1. voyaka uh Сегодня, 15:30
        Нет сомнений - потеснят.
        voyaka uh
      2. vanek77 Сегодня, 15:42
        Он намеревается потеснить не только матрасию, но и всех в пределах земного шара. Пока конечно это им не по зубам, но они настойчивы и терпеливы. Мы пока глотаем слюни и строим катерочки. Те 8, или 12 эсминцев "Лидер", которые мы хотим только построить, положения не исправят. Чтобы противостоять флотам США, Китая, Японии, которые обливаются слюной, при взгляде на Сибирь. нам нужен полноценный флот, с подлодками, сторожевиками, эсминцами и авианосцами. Разгром флота нашего это самое эпическое уничтожение кораблей за всю историю человечества, от 1250 кораблей осталось около 230. Даже в войнах наверное не теряют столько кораблей, сколько наши "господа" за деньги уничтожили своими руками. Время ремонта и модернизации " Адмирала Нахимова", постоянно увеличивается, в связи с чем ремонт и модернизация остальных "Орланов" становятся призрачными, а ведь они толком не бороздили океаны. Понимаю что при Борьке вопрос об этом не стоял, но за пятнадцать лет, когда нефтедоллары текли рекой, разве нельзя было нынешнему руководству довести до ума "Орланов" и "Антеев". Можно было, просто всем было по барабану, а когда дружба с западом закончилась, то оказалось, что мы в большой заднице и со флотом и с дальней авиацией и с парком легких (средних) истребителей, со скоростными перехватчиками, с гражданской и транспортной авиацией, на восстановление стратегов, даже документации не осталось. Просто ничего этого развивать не планировалось, поэтому сейчас такие дикие скачки. Такое ощущение что страна после войны, что все надо восстанавливать с нуля. Наступило похмелье и картины предстали не в розовых тонах. А Китай смотрел и улыбался , скупая у нас технологии документацию на производство вооружений (кстати они же купили МиГовские чертежи по однодвигательным легким истребителям, говорят, что вместе со спецами, где то на авиабазе об этом читал, хотя возможно и в одной из групп про авиацию). Даже МиГ-31 у нас скупают, страшно представить, как со своим упорством они модернизируют двигатели и саму машину и выпустят их штук пятьсот, вот это будет гемор, так гемор, для всех соседей и не только.
        vanek77
        1. НЕКСУС Сегодня, 16:19
          Цитата: vanek77
          Те 8, или 12 эсминцев "Лидер", которые мы хотим только построить, положения не исправят.

          Спорный тезис.Начнем с того,что озвучиваются и другие цифры-25-30 эсминцев Лидер. Но даже если их будет построено с десяток,это очень весомая сила,тк данные корабли ,по факту корабли-арсеналы,битком набитые как наступательным,так и оборонительным оружием. Представьте себе ,что у России не два Орлана в строю ,а скажем 10...А к ним еще и корабли эскорта и АПЛ ...при этом на борту Орланов Цирконы,морская версия С-500 и тд. Не думаю,что такая сила не способна заставить с собой считаться. А теперь эту мощь помножьте раза на три-четыре,и получите Лидеры в этом количестве. Так что в этом тезисе вы слегка погорячились.
          Цитата: vanek77
          Чтобы противостоять флотам США, Китая, Японии, которые обливаются слюной, при взгляде на Сибирь. нам нужен полноценный флот, с подлодками, сторожевиками, эсминцами и авианосцами.

          Верно. Только сейчас,я так понимаю,вместо эсминцев ,как в союзе,идут фрегаты,а вот вместо Атлантов и Орланов пойдут Лидеры,и не удивлюсь,если с разными СУ. То есть штук 10-15 с ЯСУ ,и водоизмещением под 18000 тонн,и с ГТУ с водоизмещением под 9000 тонн,в бОльшем количестве.
          Ну и бесспорно нужны авианосцы с большим авиакрылом от 70 до 100 ЛА,в зависимости от водоизмещения. Но это все тут легко и просто пишится,а если представить сколько это все стоит,сколько времени на это надо и каких вообще усилий всей страны это требует...
          Цитата: vanek77
          Можно было, просто всем было по барабану, а когда дружба с западом закончилась, то оказалось, что мы в большой заднице и со флотом и с дальней авиацией и с парком легких (средних) истребителей, со скоростными перехватчиками, с гражданской и транспортной авиацией, на восстановление стратегов, даже документации не осталось

          Она то осталась,эта документация,и даже где-то прототипы былых работ где-то ржавеют(пример Буран,МИГ-1.44),но а толку? Материальной,промышленной базы то нет...а многое,вы правы,тупо бездарно утеряно. И по сути ,нам все приходиться начинать с 80 годов...тогда напрашивается вопрос-о каком морском величии нашем вообще идет речь?
          Цитата: vanek77
          Даже МиГ-31 у нас скупают, страшно представить, как со своим упорством они модернизируют двигатели и саму машину и выпустят их штук пятьсот, вот это будет гемор, так гемор, для всех соседей и не только.

          Ну тут есть один нюанс. У нас сейчас разрабатывается ПАК ДП на замену 31-му. А китайцы конечно построят свой перехватчик,только большой вопрос,сколько они его будут доводить ,хотя бы до уровня нашего МИГ-31. Их китайский то СУ-27 уже сколько лет выпускают,а сравнить с нашим,как говорится два разных по уровню самолета.
          НЕКСУС
    2. НЕКСУС Сегодня, 15:29
      Цитата: Удав КАА
      Ставки повышаются, господа!
      Ждем-с!

      А что нам то от этого,Удав? По сути мы в чистую проигрываем и матрассам и китайцам в вопросе обновления флота. Возможно,в будущем,китайцы помогут нам с постройкой авианосца,что совсем не факт. Сейчас,на морях и океанах столкнулись лбами две действительно морские державы-США и Китай,а мы в роли статистов пока.
      Да есть наработки и перспективы вооружить новые корабли гипер скоростными ракетами,продвинутыми комплексами ПВО,новые АПЛ и ПЛ ...но это все в виде макетов и чертежей,и кое где на долгих и изнурительных испытаниях...и в сухом остатке,пока,в дележе морских и океанских просторов мы на сегодняшний день не участвуем.
      И пока,слезу пускаем о былой мощи советского флота и кораблестроения,венцом которых стала постройка кораблей проекта 1143...
      НЕКСУС
      1. neri73-r Сегодня, 15:42
        Цитата: НЕКСУС
        Сейчас,на морях и океанах столкнулись лбами две действительно морские державы-США и Китай,а мы в роли статистов пока.


        Рановато Вы Китай в морские державы записали, но.........всё к этому идёт! Для них жизненно важно матрасию подальше от берегов отогнать!
        neri73-r
        1. НЕКСУС Сегодня, 15:49
          Цитата: neri73-r
          Рановато Вы Китай в морские державы записали, но..

          Помимо постройки флота,который идет в Китае весьма быстрыми темпами и закупки судов со стороны,китайцы успевают еще искуственные острова строить,которые потом в базы превращают...это разве не говорит о том,что Китай уже сейчас является морской державой?
          Цитата: neri73-r
          Для них жизненно важно матрасию подальше от берегов отогнать!

          Полагаю,в перспективе,китайцы с такой же формулировкой -"жизненно важно",поставят где-нибудь поближе к берегам США ракеты и элементы ПРО...
          НЕКСУС
      2. Удав КАА Сегодня, 15:58
        Цитата: НЕКСУС
        А что нам то от этого,Удав?

        Дырка от бублика! (с)
        Сэр, вы любите детей? -- Нет, но сам процесс увлекательный! (с)
        1. Китай будет вынужден *теснее* с нами взаимодействовать перед лицом явной угрозы морской блокады путей доставки углеводородов в КНР...(и военно и экономически)
        2. Штаты будут бить ластами, желая сыскать наше расположение, хотя бы в ООН...
        Весь вопрос кто у нас возьмет верх: западники или восточники. ("Хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними" (с).
        3. Хотим мы того или нет, но рост напряженности на ДВ заставит правительство усиливать ТОФ. И не только рпкСН-ами, но и ударными ПЛАРК-ами, типа Ясеня/949А да и *торпедяками* -- тоже.
        Наверняка носителей *Калибров* подбросят (А как же без этого!? -- Без этого, барин, никак нельзя! (с).
        Если кратко, то как-то так, однако...Ага. yes
        Удав КАА
        1. НЕКСУС Сегодня, 16:27
          Цитата: Удав КАА
          Весь вопрос кто у нас возьмет верх: западники или восточники.

          18 год это покажет.
          Цитата: Удав КАА
          3. Хотим мы того или нет, но рост напряженности на ДВ заставит правительство усиливать ТОФ. И не только рпкСН-ами, но и ударными ПЛАРК-ами, типа Ясеня/949А да и *торпедяками* -- тоже.

          Эти Ясени-М еще выстругать надо...конечно сам супостат,да и партнеры ,развивая свои флоты ,заставляют и нас торопиться,но если "лошадь" полудохлая,в скачках ей не быть в тройке призеров. По крайней мере ,ближайшие 10-15 лет,если обновление флотов не будет сбавлять темпов. А смотря на развитие событий,нам надо будет очень постараться накачать мускулами как ТОФ так и Сф,причем не только субмаринами,но и надводными ударными платформами океанской зоны.
          Цитата: Удав КАА
          Наверняка носителей *Калибров* подбросят (А как же без этого!? -- Без этого, барин, никак нельзя! (с).

          Несомненно...сейчас без Калибров,русский рыбак даже не выходит рыбу ловить,что уж говорить о военном флоте. wink
          НЕКСУС
  3. gukoyan Сегодня, 14:28
    А чего удивляться то господа?
    У них в стране на тему бюджета и выделения средств всё строго... Ни каких попилов или воровства.
    Вот и деньги идут туда куда надо, а не в карманы чиновников.
    gukoyan
    1. Cat Man Null Сегодня, 14:39
      Цитата: gukoyan
      У них в стране на тему бюджета и выделения средств всё строго... Ни каких попилов или воровства...

      - большей глупости Вы сказать не могли. Даже если бы специально задались такой целью yes

      Цитата: gukoyan
      Вот и деньги идут туда куда надо, а не в карманы чиновников

      - мдя... вот, напрмер, куда они идут.. . читайте, просвещайтесь:

       Почему Китай не может остановить отток капитала
      Cat Man Null
      1. Макаров Сегодня, 14:54
        третьесортный говносайт ссылаясь на одного "эксперта" из организации уже с давно подмоченной репутацией (хотя бы 2008 вспомнить, когда S&P умышленно завышало рейтинги облигаций прекрасно зная их уровень обеспечения) это конечно аргумент...чему там просвещаться?

        Посмотрите на города вдоль границ РФ и сравните КИтай и РФ даже просто на картах гугл...вот это аргумент...
        Макаров
        1. Cat Man Null Сегодня, 15:03
          Цитата: Макаров
          чему там просвещаться?

          - там можно, например, поучиться, как глупости не писать в интернете tongue

          Standard & Poor’s наряду с Moody's и Fitch Ratings входит в «большую тройку» международных рейтинговых агентств...

          - а вот Вы туда почему-то не входите request
          - так что Ваше мнение засуньте себе... за шиворот, там ему место yes
          Cat Man Null
          1. Макаров Сегодня, 16:53
            Новостная статья не учит писать глупости или писать мудрости "в интернете" - это раз.
            Я туда не вхожу потому что это не является ни моей целью ни моей сферой деятельности - это два.
            Моё мнение имеет такой же вес как и ваше на данном ресурсе и не вам мне указывать где и что мне выражать - это три.

            Кроме хамства аргументы по теме имеются или это все?
            Макаров
            1. Cat Man Null Сегодня, 17:00
              Цитата: Макаров
              Я туда не вхожу потому что это не является ни моей целью ни моей сферой деятельности...

              - уточню: потому что Вы понятия не имеете о предмете, о котором беретесь рассуждать, называя при этом S&P "организацией с давно подмоченной репутацией"
              - в мире есть много (вполне компетентных) людей и организаций, которые почему-то с Вами несогласны... вот пичалька, да? wink

              Цитата: Макаров
              Моё мнение имеет такой же вес как и ваше на данном ресурсе...

              - я бы оспорил, но мне лениво... пусть будет по-Вашему.

              Цитата: Макаров
              ... и не вам мне указывать где и что мне выражать...

              - Вы влезли в обсуждение с неким не слишком аргументированным и совсем невежливым заявлением. Да, нет?
              - я просто Вас поправил
              - а так - да хоть обвыражайтесь... мне ровно laughing

              PS: а минусы все же зря отменили... negative
              Cat Man Null
      2. Владимир Постников Сегодня, 18:08
        Цитата: Cat Man Null
        - мдя... вот, напрмер, куда они идут.. . читайте, просвещайтесь:

        И куда они идут? Китай живет в открытом рынке, где свободное перемещение товаров и капиталов. Перемещение спекулятивных капиталов подчиняются только одному правилу - они идут туда, где сегодня выгоднее, либо уходят оттуда, где для спекулятивного капитала сегодня есть опасность. Если Вы способны отследить эти потоки, и, тем более, их проанализировать, то что Вы делаете на этом ресурсе? request Кстати, процесс притока или оттока спекулятивного капитала может оказаться и нерегулируемым (или незначительно регулируемым), подверженным "эффекту толпы". Главное, чего добились китайцы, они создали самодостаточную развитую экономику, которой не страшны притоки и оттоки спекулятивного капитала. Именно поэтому они и способны "выдавать больше долларовых кредитов за пределами материкового Китая" (ссылка на Вашу ссылку).
        Ну, и не следует забывать, что в Китае централизованное управление (в одних руках) и мощное государственное планирование.
        Резюме: Китай хорошо и правильно идет.
        Владимир Постников
        1. Cat Man Null Сегодня, 18:19
          Цитата: Владимир Постников
          Китай хорошо и правильно идет

          - а с этим я не спорил и не собираюсь даже request
          - исходный посыл был, что "в Китае не воруют, и потому там все хорошо"
          - дык вот именно это неверно, в Китае - воруют, и еще как воруют
          - "золотая китайская молодежь" уже слегка подзадолбала бедных канадцев, например; термин "голые чиновники", он тоже из Китая...
          - так что никакими расстрелами-посадками переломить коррупцию у китайцев пока что не получилось.

          Вот примерно так yes

          ЗЫ: "они идут" там сказано про деньги, а вовсе не про Китай в целом laughing
          Cat Man Null
          1. Владимир Постников Сегодня, 18:48
            Цитата: Cat Man Null
            ЗЫ: "они идут" там сказано про деньги, а вовсе не про Китай в целом
            Да я понял, что это Вы про деньги. Так и ответил, имея в виду деньги. Про правильную поступь Китая - это уже от меня.
            Что касается воровства, то я не думаю, что они поставили себе цель "переломить ситуацию". Полагаю, что их целью является "держать процесс под контролем". Воровство - отрицательная черта человеческой натуры, и искоренить ее в человеке невозможно. Именно вследствие этого это не возможно ни в каком государстве. А вот под контролем держать можно. Китайцы и держат таким образом. Что бы кто ни говорил, а метод весьма действенный.
            Владимир Постников
    2. Мавр Сегодня, 14:42
      Цитата: gukoyan
      Ни каких попилов или воровства.
      Вот и деньги идут туда куда надо, а не в карманы чиновников.

      Видимо именно поэтому Съезд компартии КНР уже окрестили "съездом миллионеров" winked
      Мавр
    3. Alexey RA Сегодня, 14:48
      Цитата: gukoyan
      У них в стране на тему бюджета и выделения средств всё строго... Ни каких попилов или воровства.

      Мва-ха-ха... Вы это Бо Силаю расскажите. Или Чжоу Юнкану.
      И это только те, кого можно было арестовать. А сколько ещё членов Политбюро ЦК КПК продолжают воровать - потому что трогать их нельзя по политическим мотивам (система сдержек и противовесов).
      ИЧХ, никакие публичные казни Китай не спасают - несмотря на регулярные чистки, количество коррупционеров не уменьшается.
      Alexey RA
      1. мордвин 3 Сегодня, 14:54
        Цитата: Alexey RA
        ИЧХ, никакие публичные казни Китай не спасают - несмотря на регулярные чистки, количество коррупционеров не уменьшается.

        А Вы по процентам посчитайте. Нашим коррупционерам мальчишка в штанишках поблажку дал. В виде штрафа.
        мордвин 3
    4. Одиссей Сегодня, 15:20
      Цитата: gukoyan
      . Ни каких попилов или воровства.

      Вы перегибаете палку. Действительно при социализме воруют меньше чем при капитализме поскольку деньги не являются главным общественным регулятором.Но тоже воруют.И при Сталине воровали и при Мао.А уж тем более в современном КНР с его полурыночной экономикой.
      Весь вопрос в объемах воровства и в ответственности за него.
      Цитата: gukoyan
      Вот и деньги идут туда куда надо, а не в карманы чиновников.

      И в карман чиновников там деньги идут.Но объем производства и кол-во средств там таково,что хватает и на авианосцы и на скоростные жд дороги и на карманы чиновников.К тому же их расстреливают с конфискацией.за воровство в особо крупных.
      Одиссей
      1. Alexey RA Сегодня, 16:10
        Цитата: Одиссей
        К тому же их расстреливают с конфискацией.за воровство в особо крупных.

        Не всегда. Особо высокопоставленным могут и пожизненное дать - чтобы не раскачивать лодку.
        Кстати, Бо Силай до его ареста имел имидж бескомпромиссного борца с коррупцией. smile
        Alexey RA
        1. Одиссей Сегодня, 16:23
          Цитата: Alexey RA
          Кстати, Бо Силай до его ареста имел имидж бескомпромиссного борца с коррупцией.

          Более того-имел репутацию Маоиста smile И в общем-то хорошо рулил и в Даляне и в Чунцине где он руководил.
          Полагаю его падение связанно с внутрипартийной борьбой,а не с воровством.
          Одиссей
          1. Alexey RA Сегодня, 17:09
            Цитата: Одиссей
            Полагаю его падение связанно с внутрипартийной борьбой,а не с воровством.

            Дык... у этой группы коррупционеров одно название чего стоит - Новая банда четырёх. Цзян Цин, Чжан Чуньцяо, Яо Вэньюань и Ван Хунвэнь на новый лад.

            Впрочем, в Китае внутрипартийная борьба и борьба с коррупцией идут рука об руку. Нельзя же размывать монолит внутрипартийного единства незрелыми высказываниями о какой-то фракционной борьбе - вот и сажают победители побеждённых, пуская в ход заботливо подготовленные папочки с фактами коррупции. ПМСМ, победи другая сторона - и у неё нашлись бы такие папочки на нынешних победителей.
            Так что коррупционеры там настоящие. Просто чистят не всех, а только тех, кто поставил не на ту лошадь. smile

            Помните ответ Ягужинского на повеление Петра вешать всех воров, укравших на сумму, большую стоимости верёвки? wink
            - Всемилостивейший государь! Неужели ты хочешь остаться императором без подданных?
            Alexey RA
    5. prorab_ak Сегодня, 17:42
      Я работаю уже более 6 лет, в крупной китайской компании....не воруют говорите?)))
      Там кому еще у кого учиться в откатах wink ....хотя в далеке от родины может борзеют больше....правда, я оооочень сильно сомневаюсь bully
      prorab_ak
  4. Устинов 055 055 Сегодня, 14:54
    Да страшнее то что у них к моменту (если такой будет) у них будет 2 тавкр и 2 авианосца а у нас Кузнецов и ВСЕ БАСТА
    Устинов 055 055
  5. saturn.mmm Сегодня, 14:55
    Существуют некоторые технические проблемы по оснащению (авианосца) атомными двигателями, поэтому авианосец Type 002 будет использовать паровые катапульты.
    сказал собеседник издания.

    Компетентность собеседника зашкаливает
    saturn.mmm
    1. Alexey RA Сегодня, 15:18
      Цитата: saturn.mmm
      Компетентность собеседника зашкаливает

      Вероятно, имелось в виду то, что при наличии АЭУ (особенно с электродвижением) появляется возможность выбора между паровыми и ЭМ-катапультами. А при традиционной ПТУ остаются только паровые.
      Alexey RA
      1. saturn.mmm Сегодня, 19:34
        Цитата: Alexey RA
        А при традиционной ПТУ остаются только паровые.

        А почему Вы считаете что при ПТУ остаются только паровые? Атомные они ведь тоже воду в пар превращают а дальше та же ПТУ, разница лишь в том что вместо двух реакторов десять котлов.
        saturn.mmm
    2. voyaka uh Сегодня, 15:18
      Типа - раз пароход, то и катапульты - паровые.
      А был бы атомоход, то и катапульты были бы - атомные... laughing
      voyaka uh
    3. donavi49 Сегодня, 15:21
      В PLA принята программа 6 авианосцев до 2030 года.

      1) Ляолин
      2) Тип 001А
      Сдача этапа до конца 2018 года (прохождение всех испытаний и ввод в строй)

      3) Тип 002 с катапультами, без трамплина, но классической силовой установкой (котлы скорей всего).
      4) Тип 002 с незначительными изменениями от головного.
      Сдача этапа до 2024 года.

      5) Тип 003 первый атомный авианосец.
      6) Тип 003/2
      Сдача этапа до 2030 года.

      Под это строится океанский флот. Вон за новеньким (уже 5 принятым в НОАК) эсминцем 052D - виднеется строящийся головной суперэсминец 055 - на 120 тяжелых ракет.
      donavi49
  6. Altona Сегодня, 15:06
    Так катапульты или турбины? Если этот авианосец будет атомным, то за такой короткий срок Китай его не построит. Это же не эсминец. И у Китая нет опыта постройки даже парового авианосца, а тут вам нате атомный.
    Altona
    1. donavi49 Сегодня, 15:24
      То есть нет? Тип 001А уже скоро на воду спускать. Он построен в Китае от закладной секции до готовности.


      Катапульты обычные - значит будут котлы, как на Тип 001А. Катапульты если что, у них уже есть работающие, в испытательном центре. И даже сушки с них запускали.

      Вот пост у БМПД с фотками и сушками с костылем под катапульту - http://bmpd.livejournal.com/2241205.html

      Первый атомный по программе Тип 003 - начало реализации 2022 год - окончание 2030 год.
      donavi49
  7. Нормаль ок Сегодня, 15:14
    В новости забыли упомянуть, что половина инженеров задействованных в строительстве китайских авианосцев - из Николаева.
    Нормаль ок
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:17
    Значит, электромагнитные катапульты появятся на четвертом или пятом авианосце. А индусы следующий свой авианосец осностят, с нашей помощью и ядерной силовой установкой, и купят у сша электромагнитную катапульту, то есть в чем то но индусы могут обогнать китайцев.
    Изгоняющий либероидов
    1. donavi49 Сегодня, 15:31
      5-6 - начало реализации программы 2022 год, сдача этапа (2 авианосцев с АЭУ) - 2030 год (но скорей всего все поедет-помчится, на года 2-3 точно, реально к 35 году, что тоже очень ничего).

      4 будет аналогичный 3 - Тип 002 с максимально плотным графиком строительства.
      donavi49
  9. Громобой Сегодня, 15:24
    Ну вот,раньше Китай изобретал способы противодействия АУГ,а такими темпами это впору делать уже самим штатникам.Пора загонять их обратно на их материк и дальше Саргасова моря не пущать. bully
    Громобой
    1. Alexey RA Сегодня, 17:16
      Цитата: Громобой
      Пора загонять их обратно на их материк и дальше Саргасова моря не пущать.

      Нафиг-нафиг. Такой сценарий обычно кончается синим комбинезоном c жёлтой цифрой на спине и поисками water chip или G.E.C.K. smile
      Помните, с чего всё началось в мире War... war never changes?
      Alexey RA
      1. Громобой Сегодня, 17:32
        Новый день не принес облегчения ни нам, ни врагу...
        Громобой
  10. KtoR Сегодня, 17:47
    Красивые игрушки авианосцы. Объясните мне: зачем они нам? Нам нужны заморские территории? Назовите тогда их. Нам нужно демонстрировать свой надводных флот у берегов США? Кому из авторов это необходимо? У нас куча денег и некуда их тратить? У нас на другие проблемы в министерстве обороны в части вооружения не хватает средств...... Нам бы свою территорию защитить. КНР авики нужны Тайвань отвоевать и с Японией мериться вооружением силами. Нам зачем в море лезть? Для противодействия АУГ нужны ракеты (в т.ч. на подводных лодках) и самолёты для приморский государств. Нам же для самолётов нужны аэродромы.У нас по всей территории страны полторы сотни аэродромов только с длиной ВПП от 1800 до 4000 метров (до половины недействующих). До 2025 года планируется построить, восстановить и реконструировать около сотни. Развиваем подводный флот и СЯС. Нам не надо противостоить КНР, а США нужно. ВПП сказал, что с Китаем мы стратегические партнеры (пока у нас противники одинаковые). Авиками мы от Китая, если что, не отгородимся - у нас совместная сухопутная граница огромная))))). И без авиков все будет хорошо))))
    KtoR
    1. KGB WATCH YOU Сегодня, 18:42
      Красивые игрушки авианосцы. Объясните мне: зачем они нам? Нам нужны заморские территории?


      Протяженность морских границ России составляет 38 807 км (что на 2500 км больше, чем у США).
      Из них:
      в Тихом океане и его морях — 16 997,9 км;
      в Северном Ледовитом океане и его морях — 19 724,1 км.

      Сухопутная (континентальная) держава? Не, не слышал.

      Где могут понадобиться авианосцы: Сирия, Ливия, Филипины + районы БД наших РПКСН. И теперь посчитайте, сколько КАГ нам необходимо. Очевидно, что не менее 6. К этому 12 эсминцев на 2 флота - СФ и ТОФ (для замены пр. 1164, 1155 и 956). По 6 фрегатов (22350 или 22350М) на ЧФ и БФ и по 12 на ТОФ и СФ (итого 36). Вот и будет минимально необходимый надводный флот.
      KGB WATCH YOU
      1. KtoR Сегодня, 19:11
        Упаси боже сдуру ещё зоны бд апл патрулировать АУГом.... Или в Арктике такую группу держать. Ну, Филиппины обойдутся. У нас там реальные интересы есть? Которые не из пальца высосанные?? А по Арктической границе, на Курила, на Камчатке дешевле авиацию держать. Об остальном выше написано. Фантазируйте дальше, хорошо генералы у нас умные (про всех адмиралом не скажу - им тоже кораблики нравятся)
        KtoR
        1. KtoR Сегодня, 19:20
          До мая 2016 года ВКС в Сирии совершила 10000 самолетовылетов. Наш авик смог позволить всего 500. Из этого количества необходимо отнять вылеты по обеспечению самих полётов и прикрытия авика. А в Сирии нам предлагали в аренду вторую авиабазу. Если б это было нужно за год-полтора можно было создать две авиабазу по 2 ВПП в каждой. Это лучше двух авиков и дешевле. Просто в настоящее время это не нужно.
          KtoR
          1. KGB WATCH YOU Сегодня, 20:01
            Какую вторую авиабазу? Т-4, которую сирийцы чуть не просрали ударными темпами, как Пальмиру? Если бы не Хмеймим, негде было бы разместить космонавтов в Сирии, т.к это единственная крупная тыловая авиабаза, которая не была проа асадитами.

            Вы не понимаете, что Россия не только континентальная держава. Россия это крупнейшее государство, с самой крупной морской границей. Как бы вам объяснить, вы не видите дальше своего носа. Вы мне про оборону самолетиками Тихого океана, да нафиг мне ваша оборона сдалась? Океанский флот - это гордость, это показатель для всего мира, это возможность участвовать в Атлантических и Тихоокеанских экономических процессах и многое другое.
            KGB WATCH YOU
  11. svp67 Сегодня, 17:58
    Вот и Китай от нас в отрыв ушел... А сколько мы с ним будем дружить - одному Богу известно, так что новость для нас не очень приятная.
    svp67
  12. ukoft Сегодня, 19:33
    Что-то непонятно, как паровая турбина без реактора будет. Энергии много ест она. Но если они всё-таки к 2020 запилят это много значит. Вроде как один авианосец у США был с 4 или 8 реакторами от подлодок. Могут и так. Теперь летательный аппарат хороший нужен. Что у скрытных китайцев там?
    ukoft

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