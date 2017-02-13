Третий авианосец ВМС Китая будет иметь паровые катапульты

Существуют некоторые технические проблемы по оснащению (авианосца) атомными двигателями, поэтому авианосец Type 002 будет использовать паровые катапульты. Однако это прогресс по сравнению с "Ляонином" и строящимся авианосцем Type 001A, которые оборудованы взлетными трамплинами,

Третий авианосец типа 002 должен быть построен к 2021 году, и будет оснащен паровыми катапультами, передает РИА Новости сообщение газеты «South China Morning Post».Сейчас на вооружении китайского флота стоит один авианосец «Ляонин». В 2015-ом в НОАК сообщили, что ведутся работы по строительству второго корабля типа 001А.«Авианосец типа Type 002, как ожидается, будет построен к 2021 году. Всего планируется построить два таких корабля. Водоизмещение каждого составит 85 тыс. тонн (для сравнения: "Ляонин" – около 55 тыс. т, 001А – 70 тыс. т)», – сказал газете эксперт Лян Голян.Сообщается, что строительство 3-го авианосца было начато в 2015 г в Шанхае. По данным источников, он будет оборудован тремя паровыми катапультами.сказал собеседник издания.По его словам, «после завершения строительства понадобится несколько лет, чтобы новый авианосец полностью был принят на вооружение, так как на подготовку пилотов для истребителей для него уйдут два-три года».Ранее сообщалось, что строительство второго авианосца (001А) может быть завершено в текущем году.