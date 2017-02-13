20:06 13 февраля

Россия атакует Лимпопо: Пранкеры разыграли конгрессмена США

В эфире телеканала РЕН ТВ появился материал, в котором заявлено об очередном розыгрыше, осуществлённом российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Напомним, что ранее жертвами пранкеров становились европейские и украинские политики и бизнесмены, включая Петра Порошенко и Игоря Коломойского. На сей раз пранкеры решили дозвониться до американского конгрессмена Максин Уотерс, ставшей в последнее время известной по двум причинам. Первая – её выступление в эфире прервал материал телеканала RT. Вторая – в ходе выступления в Конгрессе она заявила, что Россия «осуществляет вторжение в Корею».

В ходе разговора один из пранкеров представился украинским премьером Владимиром Гройсманом и сообщил об «обеспокоенности возможностью отмены антироссийских санкций Трампом». Уотерс фактически подтвердила такие намерения Трампа. Далее пранкер решил усилить эффект, заявив о том, что «российские хакеры взломали серверы Лимпопо (несуществующее государство – прим. «ВО») во время выборов в этой стране».

Пранкер:
Они взломали их серверы и помогли установить режим их политической марионетки по фамилии Айболит.


По словам лжеГройсмана, «президент Лимпопо» собирается «переехать на Украину».

Из ответа Максин Уотерс:
Если что, США будут на вашей стороне, ребята. И эти новые вторжения в эти места... Я не знаю, сколько у нас там людей из наших разведывательных ведомств... Но нам нужно больше информации по этому поводу. Когда я буду разговаривать с ними, мне надо будет сделать конкретное заявление.


Пранкеры заявили, что во время выступления «президента Лимпопо» эфир прервался выпуском программы Russia Today. На этих словах Уотерс оживилась, заявив, что с ней «произошёл аналогичный случай».

Насколько публикация на РЕН ТВ похожа на правду - судить читателям. О правдивости представленных данных может говорить материал, опубликованный самим пранкером Vovan222 на своём канале в YouTube:


Использованы фотографии: bridedresses.org
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 58
  1. Мар.Тира Сегодня, 14:46
    О чём может ещё говорить престарелая негритянка,натасканная на ненависть к России,на генетическом уровне?В морду бы её поглядеть,когда узнает про розыгрыш.Аплодирую стоя парням!!!!!
    Мар.Тира
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:57
      Вот ведь какие нехорошие эти Вован и Лексус - бабушку развели ! Она ведь если узнает что это был розыгрыш - кондратий прихватит , болезную . Корвалол , друг сердечный , где ты ? lol
      bouncyhunter
      1. с-т Petrov Сегодня, 15:03
        Вот ведь какие нехорошие эти Вован и Лексус


        на самом деле не смешно. Два клоуна могут говорить от имени премьер министра с третьим клоуном у которого есть власть и слово.

        А если чубатые пранкеры позвонят своему президенту от имени Трампа и скажут - вперед?

        Это ад и джигурда когда клоуны могут связаться с влияющими на судьбу людей персонажами и подтолкнуть к принятию какого либо решения.

        Ведь какой спрос с клоунов? Какая на них отвественность? Никакой

        Поэтому этим ребятам пора ехать в Белоруссию и получать штрафы за тунеядство и принудительно начинать работать пока их игры не кончились совершенно реальными человеческими жертвами.

        с-т Petrov
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:14
          А если чубатые пранкеры позвонят своему президенту от имени Трампа и скажут - вперед?

          Такой вариант не исключён , последствия предсказывать не возьмусь . Могу только предположить , что потери со стороны АТОшников будут весьма внушительными .
          bouncyhunter
          1. с-т Petrov Сегодня, 15:17
            тут какую сторону не возьми - потери АТОшников повлекут за собой потери ополчения.

            В итоге как не крути - в минусе будем мы - славяне. А люди с пейсами греют руки и потирают потные ладошки

            Хотя что я только о богоизбранных - потирать руки будет весь англосаксонский мир + турция и половина БВ

            русские режут друг друга - пока мы подвозим к их границам свои танки.

            Они воплотили в реальность мечты многих своих политиков. И как бы мы не стебали матрасников и их приспешников - они сделали свое дело.

            так еще под это дело развернули ПРО и подтянули к границам свои войска.

            с-т Petrov
        2. Arh Сегодня, 15:20
          ))) Вот дура набитая ))) уже ржу не могу ))) , так наши пранкеры могут аттаковать весь матрасный бомонд !!!)))
          Во заварушка будет !!!)))) laughing wassat bully
          Arh
          1. с-т Petrov Сегодня, 15:21
            Во заварушка будет !!!


            и в ней будем принимать участие мы с тобой, а не эти два клоуна и порошенко.

            Так что смайлы рисовать кому кому, а не нам, гоям)

            с-т Petrov
        3. RUSIVAN Сегодня, 15:22
          Вы ничем не отличитесь умом от "президента" Лимпопо,если верите в то,что сами написали...
          RUSIVAN
        4. Alex_Tug Сегодня, 15:38
          Цитата: с-т Petrov
          А если чубатые пранкеры позвонят своему президенту от имени Трампа и скажут - вперед?

          Пожалуй могут позвонить ДАМ на айфон. До ВВП не дозвонятся (разве только когда ВВП на прямой линии со страной) .
          Alex_Tug
        5. мордвин 3 Сегодня, 16:09
          Цитата: с-т Petrov
          Это ад и джигурда

          То есть, когда Джигурда озвучил свой список, то он был не прав?
          мордвин 3
          1. с-т Petrov Сегодня, 16:10
            То есть, когда Джигурда озвучил свой список, то он был не прав?


            каюсь)) не слежу за этим персонажем. А что за список?)
            с-т Petrov
            1. мордвин 3 Сегодня, 16:25
              Цитата: с-т Petrov
              А что за список?

              Это есть список педерастов. Джигурда сказал, "ребят, я не буду в Вас пальцем тыкать, но призываю всех выходить из подполья... Басков, Леонтьев, Киркоров, Ребята, выходите из подполья!" Там ещё фамилии были, но я запомятовал...
              мордвин 3
              1. с-т Petrov Сегодня, 16:56
                в данном случае думаю проще составлять список "надёжных". Меньше писанины будет

                ))
                с-т Petrov
                1. мордвин 3 Сегодня, 17:04
                  Цитата: с-т Petrov
                  в данном случае думаю проще составлять список "надёжных". Меньше писанины будет

                  Легко! Михалков, Чубайс, Абрамович..Продолжать?.
                  мордвин 3
        6. faridg7 Сегодня, 16:14
          Ну, вообще то грешно смеяться над больными и юродивыми. Но эти двое умудряются смеяться незло и действительно смешно. Ну пока за грань не переходили, да и сказать, что по грани ходят- тоже нельзя. А америкосам тоже пользительно было бы знать кого они там себе навыбирали( хотя я сомневаюсь, что американцы всё это восприняли бы как шутку- с географией у них отвратительно, да и с историей тоже
          faridg7
        7. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:19
          самые главные клоуны в этой ситуации это те кому они звонят,а пацаны молодчики показывают всем людям ,что серьезные посты занимают некомпетентные,необразованные и не соответствующие своей должности БАЛВАНЫ.
          Ратник с пулеметом
        8. свой1970 Сегодня, 16:54
          Цитата: с-т Petrov
          на самом деле не смешно. Два клоуна могут говорить от имени премьер министра с третьим клоуном у которого есть власть и слово.
          А если чубатые пранкеры позвонят своему президенту от имени Трампа и скажут - вперед?
          Это ад и джигурда когда клоуны могут связаться с влияющими на судьбу людей персонажами и подтолкнуть к принятию какого либо решения.
          -а вы всерьез верите что в США что то решают эти люди-этикетки(эта бабка и иже с ней)?
          Есть такое слово - лобби...
          "В США лоббизм является легальным видом деятельности как на федеральном уровне, так и в большинстве штатов, но жестко регулируется законодательно. На начало 2010-х годов в стране зарегистрированы около 500 крупных лоббистских групп. В октябре 1946 года Конгресс принял «Закон о регулировании лоббизма», который регулировал лоббистскую деятельность в Конгрессе. Закон установил, что лоббист должен иметь высшее юридическое образование и 8 лет стажа работы в федеральных органах власти, а также предоставить письменное заявление под присягой, в котором должен был указать сведения о заказчике (его имя, адрес), срок найма, суммы гонораров и один раз в квартал предоставлять в Государственный департамент отчет с указанием тех документов, которые он собирается лоббировать. После принятия этого закона в США возникли открытые лоббистские структуры. 19 марта 1979 года состоялось первое официальное заседание Американской лиги лоббистов. Следующим актом, регламентирующим лоббизм на федеральном уровне, стал «Закон о раскрытии лоббистской деятельности», вступивший в силу 1 января 1996 года. Этот закон ввел понятие «лоббист» — бывший или действующий политик, который тратит более 20 % своего времени на продвижение интересов той или иной группы давления. Закон ввел понятие «лоббистский контакт» — устное или письменное обращение физического лица или организации по вопросам;:
          -представления в Конгрессе или органах исполнительной власти резолюций, законопроектов или внесения поправок к уже существующим актам;
          - управления федеральными программами: выдача лицензий, заключение контрактов, одобрения кредитов."
          Т. е. в переводе на русский - это узаконенный взяткодатель от серьезных компаний,который ходит и ПОКУПАЕТ голоса.Описано было в советской политической литературе - как оказалось, очень точно...
          И вот именно они(корпорации) и решают:на кого,когда и с какой целью нападать/воевать...И очень четко считают денежку при этом...
          А бабульке - хоть Габон, хоть Лимпопо,хоть Джавахарларнеру, хоть Чапаева свергли,хоть Монголию затопило - ей бабки капают от компаний которым санкции ВЫГОДНЫ - и за те бабки..пардон!санкции - она кого хошь завоюет, эээ,пардон - освободит и отдемократизует.....

          и ничего тут от этого розыгрыша не зависит..Надо будет - потрясут пробиркой в ООН и вперед...

          "Вести" подтверждают звонок:
          "Известные российские пранкеры устроили очередной телефонный розыгрыш. На этот раз они дозвонились члену Конгресса США — известной своей жесткой позицией по отношению к России Максин Уотерс. Это именно она ранее обвинила Россию в "нападении на Корею", а незадолго до этого ее выступление на официальном американском канале было внезапно прервано сюжетом российского телеканала Russia Today (RT).Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) говорили с ней "от имени премьера Украины Владимира Гройсмана"."
          свой1970
          1. свой1970 Сегодня, 17:55
            Читайте Марка Твена и О.Генри, коллеги,там все давным-давно(в позапрошлом belay веке) описано: про выборы, и про богачей, и про лобби, и про коррупцию,и про войну...
            свой1970
        9. Kisso4kin Сегодня, 17:08
          Если такое произойдет, то самое главное - успеть нанести максимальный урон т.н. АТОшникам пока Петьку не приведут в чувства!
          Kisso4kin
        10. alex13-61 Сегодня, 18:37
          Да, это даже жутковато...то, что в конгрессе США заседают люди, элементарно, не знающие географию....
          alex13-61
      2. Серый брат Сегодня, 15:04
        Цитата: bouncyhunter
        Вот ведь какие нехорошие эти Вован и Лексус - бабушку развели !

        Эта бабушка сама ежедневно разводит, как минимум, 350 млн. человек.
        Серый брат
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:08
          Цитата: Серый брат
          Эта бабушка сама ежедневно разводит, как минимум, 350 млн. человек.

          Так ведь у неё работа такая - развешивать электорату на уши лапшу . А тут её саму отмакаронили .
          bouncyhunter
          1. Серый брат Сегодня, 15:19
            Цитата: bouncyhunter
            А тут её саму отмакаронили .

            Жалко что дальше не пошло.
            Серый брат
            1. Челентаныч Сегодня, 15:29
              Боюсь представить!
              США:
              Челентаныч
              1. Серый брат Сегодня, 16:04
                Цитата: Челентаныч
                Боюсь представить!

                laughing
                Серый брат
      3. Балу Сегодня, 16:01
        Вот ведь какие нехорошие эти Вован и Лексус - бабушку развели !
        Разве Лимпопо не существует? А Айболит? Неужели Бармалей победил добрейшего ветеринара?
        Что-то тут не так в этой Африке. what
        Балу
    2. Skif83 Сегодня, 17:03
      Вот-вот, а мы (не все конечно) в былые годы еще боролись за права негров.
      Какие права у обезьян? Кто-то не давал им сидеть на пальмах?
      Нужно "одарить" их пожизненно этим правом, так сказать, по праву рождения, независимо, где родились и проживают... А еще обязать не слазить оттуда laughing
      Skif83
    3. Асадулла Сегодня, 18:10
      О чём может ещё говорить престарелая негритянка,натасканная на ненависть к России,на генетическом уровне?


      В смысле? Вроде негров на поля Руси не завозили ни миллионами, ни тысячами....за престарелую негритянку,а вы покажите мне хоть одного ученого, философа, литератора с мировым именем негра? Это вам не в баскетбол играть....
      Асадулла
    4. Incvizitor Сегодня, 19:22
      Максин Уотерс требует экстренного заседания совбеза ООН, по сложившейся ситуации в Лимпопо.
      Incvizitor
  2. fif21 Сегодня, 14:48
    Грешно смеяться над больными людьми! Но приходится wassat
    fif21
  3. Копчёный Сегодня, 14:52
    Нормальный конгрессмен для США. Она знает свою страну и с трудом покажет на карте где находится Россия.
    Копчёный
    1. Серый брат Сегодня, 18:25
      Цитата: Копчёный
      Она знает свою страну и с трудом покажет на карте где находится Россия.

      Она вообще ни хрена не знает, я даже не уверен что она США сможет на карте показать.

      Впрочем как и большая часть населения США.
      Серый брат
  4. Громобой Сегодня, 14:53
    Если что, США будут на вашей стороне, ребята. И эти новые вторжения в эти места... Я не знаю, сколько у нас там людей из наших разведывательных ведомств... Но нам нужно больше информации по этому поводу. Когда я буду разговаривать с ними, мне надо будет сделать конкретное заявление.
    Наверно ЦРУ уже добыло вот это для составления секретного доклада для членов Конгресса по ситуации в Лимпопо.Американское правительство решило поддержать Бармалея и собирается послать туда своих секретных агентов для установления связи с "умеренными" ,налаживания каналов поставки оружия и организации учебных лагерей.
    Громобой
  5. Челентаныч Сегодня, 14:55
    Вот так нехорошо получилось, теперь герой детских стихотворных сказок попадет под санкции. laughing
    Челентаныч
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:59
      Цитата: Челентаныч
      Вот так нехорошо получилось, теперь герой детских стихотворных сказок попадет под санкции. laughing

      Разбомбят Лимпопо,а Айболита в Гаагу притащат...а Бармалею переправят инструкторов и ЧВК ,и оружие по турецким каналам. wassat
      НЕКСУС
    2. Alex_Tug Сегодня, 15:32
      Айболит и так под санкции попадёт. За не гуманное обращение с животными.
      Alex_Tug
  6. dzvero Сегодня, 14:55
    Дааа... дело Псаки живет, цветет и пахнет лимпопой. Темные ельфы оказались достойными своим светлым сородичам.
    dzvero
  7. Andy Сегодня, 14:56
    как только онО не сказало "все мы сегодня-лимпоповцы" ( ударение по всякому).
    Andy
  8. Altona Сегодня, 15:00
    Посылайте "Нимитц" к берегам Белоруссии и как можно скорее. laughing
    Altona
  9. sgazeev Сегодня, 15:02
    Я под столом. laughing fool
    sgazeev
  10. васильев ю Сегодня, 15:04
    Вам хиханьки да хаханьки, а у них теперь есть повод. Обзовут любую страну в Африке Лимпопо и вторгнутся, чтобы защитить всё африканское население от кремлёвской угрозы. Это ведь официальное подтверждение- ролик в ютюбе с официальным представителем США, это вам не вымышленные сообщения в Твиттере и Фейсбуке. Всё, звездец Африке.
    васильев ю
    1. Балу Сегодня, 16:03
      Обзовут любую страну в Африке Лимпопо и вторгнутся, чтобы защитить всё африканское население от кремлёвской угрозы.
      Особенно если лимпопяне вод руководством Айболита прячут нефть.
      Балу
  11. Koronik Сегодня, 15:09
    Браво ребята! Так держать!
    Koronik
  12. Altona Сегодня, 15:16
    Айболит должен уйти, кровавый режим Айболита убивает свой народ прививками и пилюлями. Благородные повстанцы-оппозиционеры во главе с Бармалеем с оружием в руках дают отпор режиму Айболита и его мартышке. Вот написал это и читая снова понимаю, что этот сюр не так уж и далек от правды. winked
    Altona
  13. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:21
    Министром информационной политики и его замом с завтрашнего дня назначаю пранкеров Вована и Лексуса -заслужили!!! good
    Изгоняющий либероидов
  14. К-50 Сегодня, 15:24
    Если что, США будут на вашей стороне, ребята. И эти новые вторжения в эти места..

    Япатсталом!!!!! laughing
    Такое впечатление, что в Америкосии нормального образования вообще не существует и там одни дебилоиды из колледжей выпускаются. laughing
    Особенно " Вторжения в эти места...." laughing
    К-50
  15. Горменгаст Сегодня, 15:41
    Нехорошо; в США президента по фамилии Айболит могут не знать. laughing

    А с географией у них там всегда были проблемы. am

    Единственное, что продемонстрировали - гнилую сущность демократии, в которой каждая кухарка берется управлять государством. У нас в Думе полно таких же "спецов". А вот в том, что автократ laughing Путин знает об отсутствии государства Лимпопо я нисколько не сомневаюсь - поскольку он занимается реальной политикой, а не мышиной возней под демократическими лозунгами. am

    Нужна ли Дума, Конгресс, Риксдаг, Сенат, Рада и прочие страшно необходимые органы?
    Горменгаст
  16. seregatara1969 Сегодня, 15:51
    и эти люди управляют выдающейся страной . она бармалею не родственница( из лимпопо )
    seregatara1969
  17. vasilev Сегодня, 15:54
    Вот доказательство что у этого Айболита имеется химическое и биологическое оружие,
    и даже ядерный чемоданчик,
    vasilev
  18. Alexey RA Сегодня, 16:12
    Пранкеры Вован и Лексус звонят очередной жертве:
    Alexey RA
  19. Moryarty Сегодня, 16:15
    Цитата: из статьи
    В эфире телеканала РЕН ТВ появился материал, в котором заявлено об очередном розыгрыше, осуществлённом российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

    Судя по тому, что это опубликовал РЕН ТВ, информация может быть ложной.
    Moryarty
  20. Алексей Макарыч Сегодня, 16:20
    с-т Petrov
    [/quote]на самом деле не смешно. Два клоуна могут говорить от имени премьер министра с третьим клоуном у которого есть власть и слово.
    А если чубатые пранкеры позвонят своему президенту от имени Трампа и скажут - вперед?
    Это ад и джигурда когда клоуны могут связаться с влияющими на судьбу людей персонажами и подтолкнуть к принятию какого либо решения.
    Ведь какой спрос с клоунов? Какая на них отвественность? Никакой[quote]

    В целом согласен, но здесь важно, что "клоуны" демонстрируют всем уязвимость системы перед клоунами - и это важно. Для осознания этой проблемы и устранения такой уязвимости, а так же для более четкого контроля людьми, принимающими решения, за своими решениями (т.е. что бы головой думали) - таким образом, "клоуны" полезны, на мой взгляд.
    Но польза будет только если в конечном счете их деятельность (либо аналогичная деятельность сознательных провокаторов), не сможет повлиять на принятие решений, особенно важных решений.
    Как-то так.
    Да, и ещё, что конечно маловероятно, НО: может быть деятельность "клоунов" как-то простимулирует развитие у адресатов/жертв/потенциальных жертв розыгрышей чувство юмора? Было бы хорошо ... но шансов мало, мне кажется.
    Алексей Макарыч
  21. sergei1975 Сегодня, 17:14
    И сел на орла айболит и одно только слово твердит Лимпопо,Лимпопо,Лимпопо, lol
    sergei1975
  22. dubowitskij.vick Сегодня, 18:17
    Цитата: с-т Petrov
    Вот ведь какие нехорошие эти Вован и Лексус


    на самом деле не смешно. Два клоуна могут говорить от имени премьер министра с третьим клоуном у которого есть власть и слово.

    А если чубатые пранкеры позвонят своему президенту от имени Трампа и скажут - вперед?

    Это ад и джигурда когда клоуны могут связаться с влияющими на судьбу людей персонажами и подтолкнуть к принятию какого либо решения.

    Ведь какой спрос с клоунов? Какая на них отвественность? Никакой

    Поэтому этим ребятам пора ехать в Белоруссию и получать штрафы за тунеядство и принудительно начинать работать пока их игры не кончились совершенно реальными человеческими жертвами.

    Не перепутали ли вы адрес, по которому нужно отсылать свои возмущения? Мужики показывают всему миру изнанку интеллекта этих обезьян. Разве это- не подвигает ответственных людей, принимающих решения быть не только ответственным, но и эрудированным? А избирателям быть более информированным, и голосующим за таких, которые не клюнут на развод. Много лет назад китайский философ Конфуций сказал, что порядок в стране начинается с правильного наименования вещей. Если идиота назвали идиотом, то в другой раз, в госструктуры будут отбирать других. Очень на это надеюсь.
    dubowitskij.vick
  23. Мар.Тира Сегодня, 18:56
    Цитата: Асадулла
    О чём может ещё говорить престарелая негритянка,натасканная на ненависть к России,на генетическом уровне?


    В смысле? Вроде негров на поля Руси не завозили ни миллионами, ни тысячами....за престарелую негритянку,а вы покажите мне хоть одного ученого, философа, литератора с мировым именем негра? Это вам не в баскетбол играть....

    Не юродствуйтеОни начали ненавидеть нас ещё сто лет назад.И вы это прекрасно знаете.Не думаю,что она в революцию родилась.А вот мама её уже знала про интервенцию АНТАНТЫ,и американский корпус в молодой России..
    Мар.Тира
  24. Мар.Тира Сегодня, 19:24
    Цитата: Мар.Тира
    О чём может ещё говорить престарелая негритянка,натасканная на ненависть к России,на генетическом уровне?В морду бы её поглядеть,когда узнает про розыгрыш.Аплодирую стоя парням!!!!!

    Ещё не мог не удержаться у Вована на странице стырил Поди простит ?
    Мар.Тира
  25. APASUS Сегодня, 19:49
    Все на войну ,в защиту Лимпопо!
    Круто ,даже очень,но такова судьба идиота,что поделать
    APASUS
  26. рус-5819 Сегодня, 20:02
    Гвинессейским ланцепупам угрожают постбанановым эмбарго! Это геноцид и нарушение демократии!!!
    Просим срочно ввести Ваш "железный капут"!!!! ( НАШ адрес: Лондон, Сити, на углу спросите)
    рус-5819

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