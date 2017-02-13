Россия атакует Лимпопо: Пранкеры разыграли конгрессмена США

Они взломали их серверы и помогли установить режим их политической марионетки по фамилии Айболит.

Если что, США будут на вашей стороне, ребята. И эти новые вторжения в эти места... Я не знаю, сколько у нас там людей из наших разведывательных ведомств... Но нам нужно больше информации по этому поводу. Когда я буду разговаривать с ними, мне надо будет сделать конкретное заявление.