Анатолий Вассерман: «Я оцениваю положение Украины как предсмертное»

- Как Вы оцениваете текущую ситуацию на Украине?- Я положение на Украине оцениваю как предсмертное, но другое дело, что государства чаще всего умирают заметно медленней, чем отдельные люди. Боюсь, что этот умирающий может утащить с собой в могилу еще довольно многих живых.Полагаю, что судьба Украины очень убедительно доказывает бессмысленность попыток построить государство на отрицании, ведь идея Украины - «Мы не Россия» .Но есть много людей которым такая идея выгодна. Я их называю профессиональными украинцами, то есть они зарабатывают или надеются заработать на отделении Украины от России. Так вот, поскольку таких профессиональных украинцев много, они совершенно не стыдятся того, что представляют повышенную опасность для всех окружающих. Им главное самим на этом заработать.Поэтому я очень надеюсь, что Украина успеет унести с собой в могилу не слишком многих. Если смотреть на нынешний политический расклад - то даже при самых благоприятных обстоятельствах, просматривающихся сейчас, Украина продержится, по меньшей мере, до конца этого года. А такого радикального изменения обстоятельств, чтобы процесс её ликвидации заметно ускорился, я пока не вижу.- Если бы Вы оказались на месте президента Украины, какие действия Вы бы предприняли для того, чтобы урегулировать ситуацию в стране?- На месте президента Украины, я, к счастью, оказаться не могу. Но скажу, что в принципе в этой стране могут быть пророссийские кандидаты, хотя заведомо пророссийских президентов здесь быть не может. Почему? Потому что на, мой взгляд, украинцы- это часть русского народа. Причем украинцы могут показаться нерусскими, разве что тому, для кого весь мир ограничен Садовым кольцом. Любой мало-мальски знакомый с разнообразием русской культуры, с разнообразием диалектного аспекта прекрасно поймет, что украинцы такие же русские, как белорусы или сибиряки. Поэтому любой желающий оставаться независимым президентом Украины просто вынужден искусственно отрывать доставшуюся ему часть России от остальной России.Кто поумней, тот делал это только на уровне политического шума, как Кучма или Янукович. Кто поглупей, доводил дело до серьезных конфликтов, как Кравчук или Ющенко. А Порошенко вообще поддержан силами, что рассматривают Украину исключительно как инструмент причинения неприятностей остальной России, причем любой ценой.И кстати, я не раз отмечал, «любую цену» платят из чужого кармана. Соответственно, Порошенко сейчас обратился к тактике выжженной земли. Понимая, что долго ему у власти не продержаться, он сознательно занимается разрушением всей оккупированной под его руководством территории, просто для того, чтобы, когда она вернется в состав России, больше времени ушло на реанимацию.Естественно, зная всё это, я никак не могу дать полезный совет президенту Украины. Совет, полезный для президента Украины, будет заведомо вреден для всей Украины, да и для России будет, если не смертелен, то малоприятен.- Каковы ближайшие перспективы для Украины?- Самая лучшая, возможно, перспектива для Украины – это формирование Юго-Западного Федерального Округа РФ. Но после того, что натворили на Украине организаторы и соучастники государственного переворота, состоявшегося в феврале 2014 года, понятно, что гражданам придется потратить много сил и времени на доказывание того, что они уже не представляют повышенной общественной опасности.В частности, гражданам Украины придется самостоятельно провести все необходимые уголовные процессы над нацистскими преступниками, грубо говоря, Нюрнберг должен состояться в Киеве. Гражданам Украины придется самим реанимировать значительную часть своего хозяйства или по крайней мере доказать, что они намерены впредь действовать экономически совместно, а не объявлять каждый раз о расторжении контрактов, когда этого захочет левая пятка очередного гетьмана.Словом, гражданам Украины придется самостоятельно доказать, что они вновь осознали свою русскость и готовы впредь действовать именно как русские.