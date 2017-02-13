20:08 13 февраля

В Сербии появляются граффити с изображением комбата Гиви

В сербском городе Нови-Сад появились граффити (так называемый мурал) с изображением командира батальона «Сомали» вооружённых сил Донецкой народной республики Михаила Толстых. Напомним, что комбат, известный под позывным «Гиви», погиб 8 февраля. По предварительной версии следствия, в кабинет Михаила Толстых влетел боеприпас от ручного пехотного огнемёта «Шмель», однако многие военные эксперты оспаривают эту версию, полагая, что могло сработать взрывное устройство, установленное кем-то внутри кабинета Михаила Толстых.

Создателями граффити в сербском городе являются представители общественной организации Сербии «Српска лига» («Сербская лига»).
Под портретом Михаила Толстых и изображением георгиевской ленты – надпись на сербском и русском языках – «Храбрые живут вечно».

Репортаж о создании граффити с изображением комбата Гиви показали на одном из каналов Сербского телевидения.


Лидер движения «Сербская лига» говорит о том, что портрет Михаила Толстых появился в городе в знак солидарности с русским народом в Донецке, который терпит террор украинских нацистов.



Местные жители заявили о том, что одобряют появление такого рода граффити в своём городе. Жители Нови-Сада на своём опыте знают, что такое агрессия. В 1999 году этот город стал одним из тех городов Сербии, на который сбрасывали бомбы американские военные самолёты.

На похороны Гиви в Донецке в минувшие выходные пришли более 50 тысяч дончан. На Украине (привычно для майданной риторики) объявили, что людей "сгоняли под дулами автоматов".

Использованы фотографии: Српска ТВ
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Комментарии 13
  1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:26
    лучше и не напишешь.
    Ратник с пулеметом
    1. Alex_Rarog Сегодня, 16:32
      У нас если сделать то опять какие нибудь все испаганят...
      Alex_Rarog
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:37
        Спасибо сербам за уважение к Гиви и солидарность с народом Донбасса !
        bouncyhunter
        1. svp67 Сегодня, 17:44
          Цитата: bouncyhunter
          Спасибо сербам за уважение к Гиви и солидарность с народом Донбасса !

          Только в трудные моменты понимаешь кто тебе кто. Спасибо други!!!
          svp67
          1. cniza Сегодня, 17:48
            Мы такое не забываем , спасибо сербам.
            cniza
  2. 501Legion Сегодня, 16:33
    Лишь бы дело их жило, иначе будет обидно за эти жизни.
    Всем павшим защитникам Донбасса память вечная
    501Legion
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:36
    Молодцы сербы!!! good Есть у народа еще память, помнят то добро что им Россия сделала good И за это Спасибо! drinks good hi
    Изгоняющий либероидов
  4. васильев ю Сегодня, 16:40
    Сербские четники тоже есть на Донбасе. Для себя в телефон их флаг скачал (многие думают это пиратский флаг)), кто случайно видит его) в 3D к российскому, советскому, царской России. Жалко, флага в 3D нет Новороссии.
    васильев ю
  5. Александр 3 Сегодня, 16:57
    Человек жив пока его помнят.Ценности у нас одинаковые.А что стало с Украиной,никто из нас не думал что они дойдут до такой черты.
    Александр 3
  6. sergei1975 Сегодня, 17:00
    мне сербы намного ближе но духу, чем мои соседи-укропатриоы.
    sergei1975
  7. APASUS Сегодня, 19:31
    Спасибо Сербия!!!
    APASUS
  8. deman73 Сегодня, 19:49
    Спасибо ВАМ БРАТЬЯ СЕРБЫ!!!
    deman73
  9. senima56 Сегодня, 19:50
    Молодцы сербы!
    senima56

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