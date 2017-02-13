В Сербии появляются граффити с изображением комбата Гиви

В сербском городе Нови-Сад появились граффити (так называемый мурал) с изображением командира батальона «Сомали» вооружённых сил Донецкой народной республики Михаила Толстых. Напомним, что комбат, известный под позывным «Гиви», погиб 8 февраля. По предварительной версии следствия, в кабинет Михаила Толстых влетел боеприпас от ручного пехотного огнемёта «Шмель», однако многие военные эксперты оспаривают эту версию, полагая, что могло сработать взрывное устройство, установленное кем-то внутри кабинета Михаила Толстых.Создателями граффити в сербском городе являются представители общественной организации Сербии «Српска лига» («Сербская лига»).Под портретом Михаила Толстых и изображением георгиевской ленты – надпись на сербском и русском языках – «Храбрые живут вечно».Репортаж о создании граффити с изображением комбата Гиви показали на одном из каналов Сербского телевидения.Лидер движения «Сербская лига» говорит о том, что портрет Михаила Толстых появился в городе в знак солидарности с русским народом в Донецке, который терпит террор украинских нацистов.Местные жители заявили о том, что одобряют появление такого рода граффити в своём городе. Жители Нови-Сада на своём опыте знают, что такое агрессия. В 1999 году этот город стал одним из тех городов Сербии, на который сбрасывали бомбы американские военные самолёты.На похороны Гиви в Донецке в минувшие выходные пришли более 50 тысяч дончан. На Украине (привычно для майданной риторики) объявили, что людей "сгоняли под дулами автоматов".