Опытные средние танки Т-44-100



Музейный серийный Т-44. Первый образец Т-44-100 внешне почти не отличался от него. Фото Wikimedia Commons



Второй вариант Т-44-100, оснащенный экранами и орудием ЛБ-1. Фото Armor.kiev.ua



Схема бронирования танка с экранами. Рисунок Bronetehnika.narod.ru



Опытный танк, вид спереди. Фото Scalemodels.ru



Корма машины. Фото Scalemodels.ru



Вид на правый борт. Фото Scalemodels.ru



Т-44-100 на полигоне. Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://aviarmor.net/

http://battlefield.ru/

http://bronetehnika.narod.ru/

http://tankinfo.ru/

http://armor.kiev.ua/

В 1943-44 годах советская промышленность предприняла попытку усиления огневой мощи новейшего танка Т-44 при помощи 122-мм нарезного орудия. Экспериментальный танк Т-44-122 показал значительный рост характеристик стрельбы при одновременном неприемлемом снижении боевой эффективности. От дальнейшего развития среднего танка с мощным орудием отказались, но идея оснащения бронемашины новым орудием получила продолжение. Следующим результатом поиска нового оружия для среднего танка стал проект Т-44-100.Причины появления новых проектов были просты и понятны. В 1943 году танкам Красной Армии пришлось столкнуться с новейшими тяжелыми танками Германии, имевшими значительное преимущество в дальности эффективного огня. Вскоре было установлено, что существующие 122-мм пушки, используемые на тяжелых танках, способны поражать вражескую технику на разных дальностях. Следствием этого стало предложение об оснащении новейшего среднего танка Т-44 орудием повышенной мощности. Тем не менее, испытания показали, что такая машина, имея высокую огневую мощь, отличается крайне неудобным боевым отделением и неприемлемо малым боекомплектом.Несмотря на неудачу проекта Т-44-122, военные и промышленность не отказались от идеи модернизации среднего танка с заменой орудия. Новая попытка подобного обновления техники была предпринята уже в 1945 году. На этот раз было предложено установить на бронемашину существующую пушку Д-10Т калибра 100 мм. Подобное орудие использовалось на нескольких существующих и перспективных образцах бронетехники и успело зарекомендовать себя в качестве надежного и эффективного средства борьбы с машинами противника. Кроме того, оно выгодно отличалось от 122-мм пушек меньшими габаритами.По аналогии с предыдущим проектом новый образец бронетехники получил рабочее обозначение Т-44-100, показывавшее как тип базовой бронемашины, так и калибр нового орудия.Предыдущий экспериментальный проект подразумевал удаление штатной пушки с системами крепления и последующую установку нового оснащения вместе с более мощным орудием. Для установки 100-мм пушки серийный средний танк должен был претерпевать схожие изменения, однако вместе с ними было предложено использовать некоторые новые доработки. Со временем появилось предложение об использовании дополнительных элементов бронирования, благодаря чему опытный танк Т-44-100 мог бы отличаться от базовой машины не только увеличенной огневой мощью, но и усиленной защитой. При этом, однако, серьезные переработки существующей конструкции не предлагались.В основе проекта Т-44-100 лежала конструкция серийного танка Т-44 со всеми ее характерными чертами. Предлагалось использовать готовый броневой корпус, сваренный из листов различной толщины и формы. Защита передней полусферы танка возлагалась на наклонные лобовые листы толщиной 90 мм. Борта имели толщину 70 мм, корма – до 45 мм. Сверху и снизу корпус защищался крышей толщиной до 20 мм и 15-мм днищем. Характерной чертой корпуса Т-44, отличавшей его от агрегатов предыдущих отечественных средних танков, было использование лобового листа без крупных проемов и отверстий. Использовалась традиционная компоновка корпуса с передним отделением управления, боевым отделением в центре и моторно-трансмиссионным в корме.В моторном отсеке обновленного танка сохранили дизельный двигатель В-44 мощностью 500 л.с. Использовалась пятиступенчатая коробка передач и другие агрегаты трансмиссии, ранее примененные на танке базовой модели. Сохранялась существующая конструкция ходовой части. На каждом борту имелось по пять опорных катков большого диаметра с индивидуальной торсионной подвеской. Ведущие колеса располагались в корме, направляющие – в передней части корпуса.Проектом Т-44-100 вновь предлагалось сохранение существующей литой башни с лобовой частью толщиной до 120 мм. Бортовые участки башни имели толщину до 90 мм, корма – 75 мм. Башня устанавливалась на погоне диаметром 1800 мм, что позволяло монтировать в ней различное оружие, в том числе и достаточно крупное. Подобный модернизационный потенциал башни уже был подтвержден в предыдущем проекте.В лобовой амбразуре башни теперь должна была размещаться обновленная качающаяся установка с 100-мм нарезным орудием Д-10Т. Изначально это орудие разрабатывалось для танка Т-54, но теперь его было предложено применить в проекте модернизации более старой бронемашины. Подобный подход к обновлению Т-44 в теории позволял получить унификацию двух образцов, способную упростить эксплуатацию и снабжение частей боеприпасами.100-мм танковая пушка имела нарезной ствол длиной 53,5 калибра, состоящий из трубы-моноблока, муфты и казенника. Использовался горизонтальный клиновый затвор, оснащенный полуавтоматическими механизмами. Откатные части пушки весили 1538 кг, качающаяся часть – 2257 кг. Орудие заряжалось вручную и использовало унитарные выстрелы. В зависимости от типа снаряда длинный ствол мог обеспечить начальную скорость от 600 до 900 м/с. Ручное заряжание позволяло делать до 5-6 выстрелов в минуту.Орудие могло использовать 100-мм унитарные выстрелы со снарядами нескольких типов. Для поражения бронированных целей изначально предлагалось использовать снаряд БР-412. При начальной скорости 880 м/с этот снаряд мог пробить 135 мм брони на дистанции 1 км (угол встречи 90°) или 100 мм на 2 км. В дальнейшем советской промышленностью были созданы новые боеприпасы для пушки Д-10Т, отличавшиеся более высокими характеристиками. Тем не менее, по очевидным причинам, они не смогли войти в боекомплект среднего танка Т-44-100.Использование нового орудия потребовало соответствующим образом переделать укладки боекомплекта. Больший размер выстрела калибра 100 мм привел к сокращению боекомплекта до 36 снарядов. Работать со снарядами должен был отдельный член экипажа.Новый танк должен был получить проверенный состав дополнительного вооружения. На одной установке с пушкой размещался спаренный пулемет ДТМ, второй поместили в амбразуре лобового листа корпуса. Использование зенитного пулемета, по некоторым данным, изначально не предлагалось. В дальнейшем на крыше башни появилась турель для монтажа крупнокалиберного ДШК. Пулеметы винтовочного калибра имели общий боекомплект 2000 патронов, зенитный – 200 патронов.Управлять машиной должны были четыре танкиста. Механик-водитель помещался в передней части корпуса и попадал на свое место через люк в крыше корпуса. Командир, наводчик и заряжающий размещались в боевом отделении, оснащенном двумя люками в крыше башни. Все рабочие места экипажа оснащались смотровыми приборами, прицелами и т.д.Отсутствие серьезных изменений конструкции корпуса и башни позволило сохранить габариты танка на прежнем уровне. Длина корпуса незначительно превышала 6 м, ширина – 3,2 м, высота – 2,41 м. Длина с пушкой вперед заметно выросла и теперь превышала 8-8,2 м. Боевая масса с исходных 31,8 т увеличилась до 33,5 т. Тем не менее, мощность имеющегося двигателя позволила компенсировать рост веса и оставить характеристики подвижности на приемлемом уровне.Разработка проекта Т-44-100 завершилась весной 1945 года, после чего стартовала сборка первого опытного образца. К лету того же года на полигон вышел прототип, внешне не имевший заметных отличий от машины базового типа. Отличить исходный Т-44 и новый Т-44-100 можно было только по разной длине стволов. В ходе испытаний было установлено, что модернизированная машина показывает удовлетворительные характеристики подвижности и, в целом, соответствует технике базового типа.Испытания со стрельбой завершились неудачей. Было установлено, что использованное орудие повышенной мощности не может полноценно применяться на танке Т-44. На полигоне выяснилось, что орудие не уравновешено и мешает нормальной эксплуатации техники. Мощная отдача 100-мм орудия при стрельбе раскачивала танк и сбивала наводку. Наконец, после серии выстрелов в погоне башни образовался люфт. Стало ясно, что в существующей конфигурации новый танк не имеет реальных перспектив и не может использоваться армией.Проект Т-44-100 отправили на доработку с целью избавления от выявленных недостатков. Было решено, что орудие Д-10Т не может использоваться на имеющейся бронемашине. Кроме того, появилось предложение о некотором изменении состава вооружения, а также об усилении бронирования. Подобные доработки существующего проекта в теории позволяли получить требуемые характеристики, а также избавиться от имеющихся проблем.В качестве альтернативы для уже испытанного орудия была предложена 100-мм нарезная танковая пушка ЛБ-1. Это орудие чуть ранее было разработано для использования на опытном танке Т-34-100 и представляло собой вариант существующей 85-мм пушки ЛБ-1 с применением нового ствола увеличенного калибра. В целом, по своим характеристикам орудие ЛБ-1 соответствовало Д-10Т, однако имело некоторые отличия в конструкции. Самым заметным отличием было использование дульного тормоза. Это устройство было введено в конструкцию пушки с целью снижения отдачи и уменьшения ее влияния на агрегаты танка-носителя. С учетом результатов испытания первого прототипа Т-44-100 подобные характерные особенности пушки ЛБ-1 представляли интерес.В базовой конфигурации средний танк Т-44 не оснащался защитой ходовой части. Над верхней ветвью гусеницы располагалась надгусеничная полка, не обеспечивавшая никакой защиты. В боковой проекции какие-либо дополнительные элементы отсутствовали. Во второй версии проекта Т-44-100 было предложено избавиться от такого недостатка конструкции путем использования дополнительные бортовые экраны. На боковых торцах полок закрепили крупные листы брони толщиной 8 мм. Такие экраны отличались сравнительно малой высотой и наличием скошенных углов. Экран прикрывал борт корпуса, а также ходовую часть в промежутке от переднего опорного катка до ведущего колеса. Наличие дополнительного бронирования позволяло защитить машину от кумулятивных боеприпасов, направленных в борт.По некоторым данным, именно во втором проекте модернизации было предусмотрено применение зенитного крупнокалиберного пулемета ДШК, установленного над люком заряжающего.Осенью 1945 года опытный танк с орудием ЛБ-1 и бортовыми экранами вышел на полигон. Доработки конструкции вновь не привели к каким-либо серьезным изменениям в части подвижности. При этом больший интерес для заказчика и конструкторов представляли огневые характеристики обновленной машины. Стрельбы показали, что менее мощная отдача новой 100-мм пушки позволило избавиться от раскачки машины. Башня оставалась на своем месте и работа погона не нарушалась. Тем не менее, присутствовал заметный недостаток: дульный тормоз, сокращая силу отдачи, образовывал облако пыли и демаскировал танк.По результатам испытаний второй версии опытного танка Т-44-100 были сделаны выводы и определены реальные перспективы такой техники. Заказчик решил, что экспериментальный танк не может быть принят на вооружение и поставлен в серийное производство. Причины этого были связаны как с особенностями получившейся машины, так и с появлением новой техники, имевшей некоторые преимущества.К моменту проведения испытаний опытного танка Т-44-100 промышленность успела начать серийное производство новейших машин типа Т-54. Такие танки изначально оснащались 100-мм орудием Д-10Т. Как следствие, серийный Т-54 и опытный Т-44-100 с точки зрения вооружения были равноценны. При этом пушка Д-10Т не имела дульного тормоза, что считалось определенным преимуществом – военные в то время были склонны негативно воспринимать подобные устройства. Новый серийный танк также отличался более мощным бронированием и улучшенной подвижностью.Имея некоторые сходства, танки Т-54 и Т-44-100 заметно отличались друг от друга определенными особенностями. Сравнение двух образцов показывало, что с точки зрения будущей эксплуатации в войсках куда выгоднее смотрится новый Т-54. Такую технику решили строить и дальше, а проект Т-44-100 следовало закрыть за отсутствием реальных перспектив. Работы были прекращены. За несколько месяцев построили и испытали опытную технику с пушками Д-10Т и ЛБ-1, но такие образцы не получили одобрения заказчиков с соответствующими последствиями для всего проекта.Идея повышения огневой мощи среднего танка Т-44 за счет установки нового орудия появилась еще в 1943 году, вскоре после начала разработки этой машины. В течение следующих двух лет советской промышленностью были разработаны два варианта модернизации танка, подразумевавшие использование трех пушек калибра 100 и 122 мм. Все три варианта опытной техники показали определенные преимущества перед танком базовой версии, но при этом продемонстрировали и ряд характерных недостатков. Принципиальная невозможность устранения этих недостатков, а также появление новых машин, изначально имеющих достаточно высокие характеристики, привели к отказу от интересных проектов. Дальнейшее развитие вооружения танков Т-44 не проводилось. Все силы танкостроения были брошены на совершенствование Т-54 и создание более новых машин.