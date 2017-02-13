20:02 13 февраля

Минобороны Беларуси намерено модернизировать парк Т-72 до уровня «Витязь»

Белорусское военное ведомство рассматривает возможность модернизации боевых машин в соответствии с планом, разработанным на ремонтном заводе в Борисове по программе «Витязь», сообщает Военный информатор.



Обновленный белорусский танк напоминает внешне российский Т-72Б3 и оснащен многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У» производства компании «Пеленг».


«Прицел "Сосна-У" стабилизирована в двух плоскостях, имеет оптический, телевизионный и инфракрасный канал, а также лазерный дальномер, который используется и в качестве средства подсветки целей при стрельбе управляемыми ракетами. Наводчик и командир имеют свои мониторы. Броневая защита танка усилена дополнительными модулями "Контакт-В". Танк оснащен новой радиостанцией Р-181-50ВУ "Рапсодия" и спутниковой системой позиционирования на основе GPS/ГЛОНАСС», – говорится в материале.

Модернизированный ОБТ будет по-прежнему оснащаться 840-сильным двигателем В-81-4, старым автоматом заряжания и прежней пушкой 2А46М. При этом отмечается, что «технический и количественный объем модернизации зависит от экономических возможностей страны».

В настоящее время белорусская армия имеет около 1276 танков семейства Т-72 (в т.ч. порядка 446 танков Т-72Б), а также 69 танков Т-80Б.

«Вероятно, больше половины этой техники находится на хранении или же предлагается для поставки на экспорт», – отмечается в публикации.

Использованы фотографии: http://military-informant.com
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Комментарии 35
  1. Alex_Rarog Сегодня, 16:30
    Могли бы и у нас заказать модернизацию)))
    Alex_Rarog
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:44
      У меня дежа вю ? Новость вовсе не новость . Такая же информация была в январе прошлого года ! request
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 17:45
        Цитата: bouncyhunter
        У меня дежа вю ? Новость вовсе не новость . Такая же информация была в январе прошлого года ! request


        Привет Паша , это не дежа вю , это батька ежегодно бизнес делает , продаст он их на экспорт.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:54
          Здравствуй , Витя ! hi Вот только кому продаст ? В Африку , каким-нибудь индусам парагвайским ? Хотя , если цену не заломит - вполне себе в третьих странах кого-то "Витязи" очень устроят .
          bouncyhunter
    2. vovanpain Сегодня, 16:44
      же предлагаются для поставки на экспорт», – отмечается в публикации.

      Уж не дружку ли Петрухе Порошенко? negative Петруха сам с протянутой рукой по миру бегает,платить не будет,кинет.
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:48
        Влад , ну ты даёшь - у Петюни есть "Оплот" , а на бумаге и "Тирекс" ! Да с такими вундервафлями Поросенко любую "Армату" вертел и в хвост , и в гриву ! laughing laughing laughing
        bouncyhunter
        1. с-т Petrov Сегодня, 17:00
          пора кредиты опять отписывать для экономического чуда Лукашенко? Ведь пора модернизировать танчики

          когда же закончится эта клоунада и у нас станет на 1 регион больше в составе РФ

          Аттракцион щедрости просто) микростране с населением в половину города Москвы, иметь свою армию да еще и пенсии платить - дорогое удовольствие.

          Все играем в благонадежность и верность посредством кредитов.

          Повертит чую нас еще независимое государство на своем кукане. Оденут вышиванки и как начнут на мове своей говорить про орду и про войну за независимость на украине и про то что повезло белорусам что независимость им так без войны досталась.

          И как пошутит Лукашенко про свою расовую полноценность и о том что белорус это русский только со знаком качества - умоемся еще
          с-т Petrov
          1. makarick Сегодня, 17:34
            Ну так кредиты же...чтож вы так переживаете? А вот про новый регион в составе РФ. лучше. помолчать. С этого все непонятки и начинаются. Или Вы работаете в МИДе РФ?
            makarick
            1. с-т Petrov Сегодня, 18:03
              Ну так кредиты же...чтож вы так переживаете?


              laughing это вы о долгах, которые Лукашенко решает признавать или нет?

              РБ должна порядка 40 млрд своим кредиторам. Как мы все понимаем - вернуть их не вариант от слова вообще.

              Желаю Вам иметь таких кредиторов ) И почаще давать в долг таким людям.

              А вот про новый регион в составе РФ. лучше. помолчать. С этого все непонятки и начинаются


              непонятки начались из-за клоунов, которые решили стать царями независимых государств. А уже от сюда другие непонятки - как страна которая не может обслуживать свои долги - набирая при этом новые - будет дальше жить и за чей счет.

              и главный вопрос - может ли такая страна называть себя независимой.

              Да и вашей стране мы списываем долги - не понимаю зачем.



              Вот вся история независимости Белоруссии в цифрах - она же история великого экономического чуда от Лукашенко

              Поэтому считаю мы имеем право говорить о несостоятельности этого государства. Без РФ - РБ ждет голод - холод и нищета. Это надо понимать.

              И обсуждать вопрос присоединения не в контексте - выгодно ли это РБ - а в противоположенном - выгодно ли это РФ.

              И если таки это выгоднее, чем иметь такого партнера - то надо поднимать этот вопрос на уровне НАРОДа, а не МИДа)

              с-т Petrov
        2. vovanpain Сегодня, 17:01
          Цитата: bouncyhunter
          Влад , ну ты даёшь - у Петюни есть "Оплот" , а на бумаге и "Тирекс" !

          Ну да целых 10 штук "Оплотов",уж куда нам с ними тягатся wink
          vovanpain
          1. venik Сегодня, 19:01
            Цитата: vovanpain
            Ну да целых 10 штук "Оплотов",уж куда нам с ними тягатся

            =====
            Пардон!! Похоже, что уже не "10", а "0"... Те "10" похоже отправились.... в Таиланд!! (Ну надо же контракт чем то "закрывать"!)
            venik
    3. svp67 Сегодня, 17:29
      Цитата: Alex_Rarog
      Могли бы и у нас заказать модернизацию)))

      Ага, ща - два раза. Во первых - сами не согласимся, так как у самих оборонзаказ и экспортные поставки исполнять надо. Во вторых - сябрам то же надо свои заводы и рабочих нагружать. Да и сейчас не очень все "радужно" в наших отношениях. Обратили внимание, что "Витязь" остался как со старым движком, так и пушкой и АЗ. А все это то у нас выпускается... Даже это им не дали.
      svp67
  2. alekc73 Сегодня, 16:33
    Белоруссия сама в состоянии довести технику до любого уровня.
    alekc73
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:27
      Белоруссия в долг живет. О каком "сама в состоянии"?

      На все нужны средства, которых там нет. Значит деньги пойдут с кредитов - наших или МВФ (не знаю там дают деньги еще или нет)



      с-т Petrov
    2. venik Сегодня, 19:04
      Цитата: alekc73
      Белоруссия сама в состоянии довести технику до любого уровня.

      =====
      Ну насчет "до любого" - это вопрос конечно очень и очень спорный! Если не сказать больше! Хотя в Беларуси много очень даже неплохих вещей делают!!!
      venik
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:38
    Им бы динамическую защиту "Реликт "поставить да пушку поменять на 2а8 как минимум.
    Изгоняющий либероидов
  4. Altona Сегодня, 16:43
    Беларусь имеет какое то неимоверное количество танков, явно превышающее её потребности. Я думал там не так много танков.
    Altona
    1. мордвин 3 Сегодня, 16:49
      Цитата: Altona
      Я думал там не так много танков.

      Вы ведь с Урала... Вы что, издеваетесь?
      мордвин 3
    2. васильев ю Сегодня, 18:03
      Белоруссия в советские годы была западным рубежом военным, танков там было немерянно. рассказываю про то, что знаю лично.
      В Поставах, Витебская обл, рядом с Литвой, был военный аэродром, самолёты постоянно летали только по ночам, также были танкисты, тоже колоннами ездили по ночам, днём их можно было увидеть на танкодроме, части связи и локаторщики, ракетчики. В самих Поставах было два военных городка по разным концам города(пятый и шестой вроде, уже подзабыл), даже не огороженных. И только при развале СССР, все узнали, что в Поставах был склад ядерных боеприпасов(их вообще в союзе вроде было штук 10, не помню уже, а в инете смотреть лень). Просто тогда меня поразила секретность и как это держалось в секрете, что местные не знали, помню все смеялись тогда. что в случае войны, даже несмотря на в/ч разные, пожалеют на нас ядерную бомбу. Это было не одна тысяча военных, и никто не проболтался! КГБ тогда умело работать.
      васильев ю
      1. васильев ю Сегодня, 18:20
        В догонку:
        http://90s.by/years/1996/nuclear.html
        васильев ю
  5. Ампер Сегодня, 16:45
    Все это конечно круто,но как эти новшевства будут вести себя в условиях РЭБ?
    Ампер
    1. Alex_Tug Сегодня, 16:56
      Что глушить РЭБ-ом? Радиостанцию и Глонасс? И где там есть РЭБ в Тунисе или Нигерии?
      Alex_Tug
      1. Ампер Сегодня, 17:03
        Нельзя не дооценивать даже условного противника
        Ампер
        1. Alex_Tug Сегодня, 17:14
          Вот и не стоит поставлять бесплатно самолеты Лукашенко. Как он хочет самолеты, а не базу.
          Alex_Tug
          1. Ампер Сегодня, 17:19
            Согласен!он давно уже хочет и рыбку сьесть и на ..... сесть
            Ампер
    2. venik Сегодня, 19:07
      Цитата: Ампер
      Все это конечно круто,но как эти новшевства будут вести себя в условиях РЭБ?

      =====
      Да, в принципе, так же, как и ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ!!!
      venik
  6. sergei1975 Сегодня, 16:50
    Хоть бы название программы поменяли ,то ли танки модернизируют, то ли телевизоры.
    sergei1975
  7. Монархист Сегодня, 16:52
    Каналы танкисты,ау! Нужна ваша консультация"Сосна У" и модули"контакт": насколько усилили танк? Мне кажется двигун надо хотя бы форсировать. Я не танкист,а мой диван мало знает,а потому прошу консультации
    Монархист
    1. Topotun Сегодня, 17:16
      Тоже не танкист, но вроде по опыту ВОВ - чем лучше прицельные комплексы, тем дольше живешь. Правда в условиях города один хрен какие у тебя прицелы...
      Topotun
  8. Egor-dis Сегодня, 16:55
    В свете недавних выкрутасов Лукашенко, меня начинают терзать смутные подозрения.
    Egor-dis
  9. Воронок Сегодня, 17:01
    Пусть делают и на биатлон на своих.
    Воронок
  10. TeKuS Сегодня, 17:02
    Дежавю или Оплот-2 ? laughing
    TeKuS
  11. Altona Сегодня, 18:17
    Цитата: мордвин 3
    Вы ведь с Урала... Вы что, издеваетесь?

    -----------------------
    Я сам из Поволжья, мать с Урала. Более того, я сам проживал года три в Челябинске на ЧТЗ, кроме того служил в Минске в советское время.
    P.S. Имея полторы тысячи танков Белоруссия только танкистов в советское время приняла порядка тысяч 100. Они женились на местных, это уже 200 тысяч русских семей, рожали детей, это уже миллион русских, эти дети сейчас снова стали родителями. Вот имеем только с конца 80-х уже два миллиона русских, и это только из семей танкистов. Из семей десантников наверняка столько же. А население Белоруссии 9,5 млн человек. Витебская область-это уже русские, почти Смоленск. И где тут белорусы? wink hi
    Altona
  12. ВольдемарЪ Сегодня, 18:17
    ничего себе, сколько у них танков, больше тысячи
    ВольдемарЪ
    1. venik Сегодня, 19:19
      Цитата: ВольдемарЪ
      ничего себе, сколько у них танков, больше тысячи

      =====
      В Украине тоже вроде больше 2000 танков было... А когда клоуны яценюк с турчиновым надумали Донбасс "усмирять" так еле-еле пару сотен "наскребли"... Да и то по принципу: у одного пушка не стреляет, у другого - пушка стреляет, да башня не крутится, у третьего - и пушка стреляет и башня крутится, да мотор не "фурычит"..... А остальные благополучно догнивают на открытых площадках "длительного хранения".....
      venik

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