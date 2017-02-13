Минобороны Беларуси намерено модернизировать парк Т-72 до уровня «Витязь»
Белорусское военное ведомство рассматривает возможность модернизации боевых машин в соответствии с планом, разработанным на ремонтном заводе в Борисове по программе «Витязь», сообщает Военный информатор.
Обновленный белорусский танк напоминает внешне российский Т-72Б3 и оснащен многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У» производства компании «Пеленг».
«Прицел "Сосна-У" стабилизирована в двух плоскостях, имеет оптический, телевизионный и инфракрасный канал, а также лазерный дальномер, который используется и в качестве средства подсветки целей при стрельбе управляемыми ракетами. Наводчик и командир имеют свои мониторы. Броневая защита танка усилена дополнительными модулями "Контакт-В". Танк оснащен новой радиостанцией Р-181-50ВУ "Рапсодия" и спутниковой системой позиционирования на основе GPS/ГЛОНАСС», – говорится в материале.
Модернизированный ОБТ будет по-прежнему оснащаться 840-сильным двигателем В-81-4, старым автоматом заряжания и прежней пушкой 2А46М. При этом отмечается, что «технический и количественный объем модернизации зависит от экономических возможностей страны».
В настоящее время белорусская армия имеет около 1276 танков семейства Т-72 (в т.ч. порядка 446 танков Т-72Б), а также 69 танков Т-80Б.
«Вероятно, больше половины этой техники находится на хранении или же предлагается для поставки на экспорт», – отмечается в публикации.
Обновленный белорусский танк напоминает внешне российский Т-72Б3 и оснащен многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У» производства компании «Пеленг».
«Прицел "Сосна-У" стабилизирована в двух плоскостях, имеет оптический, телевизионный и инфракрасный канал, а также лазерный дальномер, который используется и в качестве средства подсветки целей при стрельбе управляемыми ракетами. Наводчик и командир имеют свои мониторы. Броневая защита танка усилена дополнительными модулями "Контакт-В". Танк оснащен новой радиостанцией Р-181-50ВУ "Рапсодия" и спутниковой системой позиционирования на основе GPS/ГЛОНАСС», – говорится в материале.
Модернизированный ОБТ будет по-прежнему оснащаться 840-сильным двигателем В-81-4, старым автоматом заряжания и прежней пушкой 2А46М. При этом отмечается, что «технический и количественный объем модернизации зависит от экономических возможностей страны».
В настоящее время белорусская армия имеет около 1276 танков семейства Т-72 (в т.ч. порядка 446 танков Т-72Б), а также 69 танков Т-80Б.
«Вероятно, больше половины этой техники находится на хранении или же предлагается для поставки на экспорт», – отмечается в публикации.
Использованы фотографии: http://military-informant.com