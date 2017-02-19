Хабаровск пал под Волочаевкой: как закончилась Гражданская война на Дальнем Востоке

В эти дни отмечается 95-летие Волочаевской битвы — одного из ключевых событий Гражданской войны на Дальнем Востоке. Разгром Белоповстанческой армии генерала Молчанова предопределил исход всей войныВолочаевская битва — одно из крупнейших сражений, которое фактически завершило Гражданскую войну в России. Враждующие стороны — Народно-революционная армия под командованием Василия Блюхера и Белоповстанческая армия под командованием подполковника Викторина Молчанова — штурмовали сопку Июнь-Корань на подступах к Хабаровску. Битва шла с 5 по 14 февраля 1922 года, достигнув апогея 12 февраля 1922 года.Именно в этот день произошел решающий бой у сопки Июнь-Корань под селом Волочаевка. 14 февраля 1922 года Народно-революционная армия Дальневосточной республики без боя взяла Хабаровск.— Волочаевское сражение и победа в нем частей Народно-революционной армии (НРА), возглавляемой Василием Блюхером, привели к тому, что стратегическая инициатива от белых, которые успешно повели наступление в декабре 1921 года и сумели занять Хабаровск, перешла к красным. А это означало, что Дальний Восток вскоре будет окончательно занят красными и, соответственно, останется в составе России. Это во-первых. Во-вторых, это означало, что Гражданская война, завершившаяся на западе страны взятием Крыма, и на востоке близится к завершению, — отмечает кандидат исторических наук краевед, автор книг об истории Забайкалья Александр Баринов.— Несомненно, Волочаевское сражение в истории Гражданской войны явилось переломным событием, имеющим непреходящее значение. Именно здесь решался исторический вопрос: "Быть или не быть российскому Дальнему Востоку в составе России?", — добавляет Светлана Плохих, кандидат исторических наук, доцент, профессор департамента истории и археологии Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета.Светлана Плохих называет как минимум пять причин высокой значимости Волочаевского сражения для последующих событий.Во-первых, в сложившейся после сражения обстановке Япония заявила о намерении эвакуировать свои войска из Приморья.Во-вторых, на всем Дальнем Востоке активизировалась партизанская борьба.В-третьих, Народно-революционная армия значительно пополнилась частями Красной армии и была укреплена в организационном и военно-техническом отношениях. 8–9 октября 1922 года был взят Спасский укрепрайон, в результате чего путь в Южное Приморье стал доступен.В-четвертых, части НРА уже 19 октября подошли к пригороду Владивостока, а 24 октября на станции Седанка на переговорах между уполномоченным Главкома НРА и уполномоченным японского военного командования было достигнуто соглашение о порядке занятия Владивостока частями НРА не позднее 16 часов 25 октября. Уже 26 октября Иероним Уборевич сообщил в Москву о вступлении войск во Владивосток, теплой встрече со стороны населения города и об уходе японцев.В-пятых, прекращение интервенции создавало условия для воссоединения края с Советской Россией и ликвидации буферной республики.14 ноября 1922 года народное собрание ДВР объявило о самороспуске и установлении на всей территории Дальнего Востока власти Советов, что было закреплено соответствующим декретом ВЦИК РСФСР 15 ноября того же года. Страна устала от войны, люди хотели порядка и ждали, чтобы кто-то победил.Они смирились с большевиками, тем более что в Советской России, а в ДВР еще раньше, начала проводиться новая экономическая политика. Мелкая буржуазия и крестьянство вздохнули и смирились с новой властью.По сути, Волочаевское сражение было финальным аккордом в Гражданской войне. Да, Владивосток части НРА займут только в октябре 1922 года, только в 1923 году будет разгромлена дружина генерала Пепеляева в Якутии, будут еще крестьянские восстания в разных местах. Но масштабная война, в которой с обеих сторон участвовали мощные воинские формирования, завершалась.Далеко не все дальневосточные историки признают исход Волочаевского сражения за победу и торжество военного таланта красного полководца Василия Блюхера, который прибыл на восток России в качестве военного министра Дальневосточной республики и главкома НРА.Хабаровский историк и краевед, автор книги "Волочаевка без легенд" Григорий Левкин считает именно Блюхера виновником массовой гибели народоармейцев в боях под Волочаевкой и убежден, что победа в Волочаевском сражении стала возможна в результате действий командующего фронтом Серышева и командира Сводной стрелковой бригады Якова Покуса, а участие Блюхера принесло больше вреда, чем пользы, и обусловило "неоправданные невозвратимые потери в НРА".— Наступление 10 и 11 февраля, начатое НРА на позиции белых на железнодорожном направлении, захлебнулось в крови. Бронепоезда белых подходили к проволочным заграждениям и с расстояния 25–50 метров из пулеметов расстреливали лежавших в снегу народоармейцев.Раненые, истекая кровью, замерзали на месте. Есть сведения, что около 40 человек сошли с ума в ходе этих дней, — рассказывает Левкин.По его подсчетам, более двух тысяч погибших в ходе Волочаевской операции бойцов — это практически треть боевого состава НРА, участвовавшей в боевых действиях. Историк также считает Василия Блюхера автором и инициатором приказа декабря 1921 года о расстреле каждого десятого народоармейца, когда войска НРА отступали под натиском белоповстанцев Викторина Молчанова.— Мнение о военном таланте Блюхера, благодаря которому была одержана победа в Волочаевском сражении, широко распространено, хотя реально все было осуществлено благодаря мужеству простых народоармейцев, вынужденных перебираться через колючую проволоку по телам погибших товарищей, — считает Левкин.— Чита с октября 1920 года была столицей Дальневосточной республики. Здесь были сосредоточены государственные и партийные органы власти. До лета 1921 года Владивосток признавал власть Читы, но затем произошел переворот, к власти пришло правительство братьев Меркуловых, которые и подготовили наступление в ноябре 1921 года войск генерала Молчанова. Это наступление началось в тот момент, когда делегация ДВР, в составе которой был и военный министр Василий Блюхер, вела в китайском городе Дайрен мирные переговоры с японцами. Блюхер срочно вернулся в Читу, а оттуда выехал к месту боев и руководил Волочаевским сражением. На фронт были отправлены не только Забайкальская бригада и Троицкосавский полк, но и тысяча коммунистов, — добавляет читинский историк Александр Баринов.Он отмечает, что даже читинская буржуазия активно помогала НРА.— Проводились различные благотворительные вечера, сбор денег и вещей для народоармейцев. Активность проявляли не только большевики, но и входившие в правительство ДВР меньшевики и эсеры. В Чите внимательно следили за развитием событий в Приморье и Приамурье, — рассказывает Баринов.По словам Светланы Плохих, сейчас идет переосмысление исторической роли героев этого события, что свидетельствует о неравнодушии общества к своей истории.— То, что большевики победили, очевидно. Почему белые потерпели поражение — менее очевидно. Ведь белые пользовались поддержкой извне, которой у большевиков не было. Они получили более одного миллиарда долларов на вооружение. За ними стояла значительная часть правительственной бюрократии. Не нашла объективного осмысления роль иностранной интервенции. Почему Запад при всей огромной военной силе и слабости России не сумел воспользоваться образной рекомендацией Черчилля "удушить большевизм в колыбели"? — рассуждает ученая из ДВФУ.— Скорее всего, в новом современном прочтении истории Гражданской войны найдутся другие вопросы и ответы, в частности, яркое проявление нематериального, но жизненного аспекта — воли к самопожертвованию, человеческого компонента побед и поражений. Вряд ли можно оспаривать, что красные, отстаивая идею независимости государства, более решительно были нацелены на смерть, чем белые, а качество большевистского руководства превосходило противоположную сторону. А это уже повод подумать, стоит ли идти на поводу идеи о переименовании улиц или перестановке памятников, а также над обоснованностью такого отношения к прошлому, — считает она.В свою очередь, Александр Баринов говорит о возможности исторической науки активнее использовать источники белогвардейской стороны, а не только воспоминания и документы красных.— Что касается памятников, то требуется сохранить все памятники красным и со временем установить памятники белым. Каждая из сторон сражалась за светлое будущее для России, просто каждая из сторон понимала это по-своему. Все они наши предки, делавшие все для своих потомков. И не их вина, что в итоге все получилось не так, как каждый из них (и победители, и побежденные) думал и мечтал, — констатирует ученый.— Любое крупное сражение в ходе Гражданской войны — это не просто военный эпизод, хотя это тоже важно. Это урок для потомков. Ведь, как мы знаем, победителей в конце концов не было. Те, кто одержали блестящую военную победу, через некоторое время сами стали жертвами. Этого не стоит забывать, — считает Александр Баринов.— Жертвы Гражданской войны на Дальнем Востоке составили около 80 тыс. человек, это драматический пятилетний период в истории Дальнего Востока с огромным количеством жертв, — добавляет Светлана Плохих.Она считает, что историческая память требует бережного к ней отношения: нынешнему поколению никто не давал морального права осуждать или вольно интерпретировать деяния предыдущих поколений.— Нам надо понимать, что они жили в других обстоятельствах и решали конкретные задачи в соответствии с исторической ситуацией. Кроме этого, трудились и созидали, обеспечивая мощь и процветание государства. Вполне естественно, что в этом процессе имели место ошибки, просчеты и заблуждения. Как нам относиться к этому? Прежде всего, понять, извлечь уроки, не повторять ошибок и помнить, — заключает Светлана Плохих.