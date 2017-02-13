20:07 13 февраля

Во Франции ушёл из жизни последний лётчик "Нормандии-Неман"

Французский портал Ouest-France, ссылаясь на организацию помощи и поддержки ветеранов легендарного авиаполка «Нормандия-Неман», сообщает о том, что скончался последний лётчик авиационного соединения. Речь идёт о Гаэле Табюре, который воевал на стороне союзных войск против гитлеровской Германии в 1944-1945 годах. Гаэлю Табюре было 97 лет.

Известно о том, что Табюре записался добровольцем во французский полк «Нормандия» в начале 1944-го, прошёл необходимое обучение. Свой первый боевой вылет он осуществил в июне того же года. Первый блин не вышел комом. Лётчик сбил немецкий самолёт Focke-Wulf 190. В общей сложности на советско-германском фронте Гаэль Табюрое уничтожил шесть немецких самолётов.

Во Франции ушёл из жизни последний лётчик "Нормандии-Неман"



В своих интервью, которые Гаэль Табюре давал достаточно часто (преимущественно в более молодые годы), он неоднократно с восхищением высказывался о советских лётчиках, с которыми ему приходилось встречаться и обсуждать выполнение боевых задач.

Известно о том, что из состава авиаполка «Нормандия-Неман» на сегодняшний день остался один человек. Это авиамеханик Андре Пейрони, проживающий во французском городе Лион. Ему 96 лет.

В 2014 году скончался другой лётчик авиаполка "Нормандия-Неман" Жан Соваж - кавалер Ордена Отечественной войны I степени и имевший помимо французских наград советскую медаль "За победу над Германией". Жан Соваж и Гаэль Табюре оставались последними лётчиками легендарного авиаполка.

Использованы фотографии: ouest-france.fr
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Комментарии 19
  1. НЕКСУС Сегодня, 16:44
    Уходят и таким способом адекватные европейцы,которые помнят что такое дружба народов,нацизм и единство...
    НЕКСУС
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:50
      Светлая память и земля пухом ...
      bouncyhunter
    2. Татьяна Сегодня, 16:52
      Очень жаль, что уходят из жизни последние боевые ветераны французского авиаполка «Нормандия-Неман», участники ВМВ, а с ними уходит и живая память самих французов о ВМВ, о борьбе против фашизма, о дружбе народов Франции и СССР!
      Татьяна
      1. Монос Сегодня, 16:56
        Цитата: Татьяна
        Очень жаль, что уходят из жизни последние боевые французские ветераны ВМВ, а с ними уходит и память самих французов о ВМВ, о борьбе против фашизма, о дружбе народов Франции и СССР!

        Очень правильно сказано.
        Вечная и светлая память Воину.
        Монос
        1. Юрий из Волгограда Сегодня, 17:08
          Франция крайне безславно участвовала во второй мировой и от того ещё больше уважаю таких самородков доблести и чести, как Войнов легендарной эскадрилии Нормандия Неман.
          Царствие небесное Герою и вечная память.
          Юрий из Волгограда
          1. с-т Petrov Сегодня, 17:24
            Франция крайне безславно участвовала во второй мировой


            с уходом последних участвующих - еще удивитесь рассказам молодых французов как они одержали победу над коричневой чумой)
            с-т Petrov
    3. vovanpain Сегодня, 17:30
      скончался последний лётчик авиационного соединения. Речь идёт о Гаэле Табюре, который воевал на стороне союзных войск против гитлеровской Германии в 1944-1945 годах. Гаэлю Табюре было 97 лет.

      Спасибо Гаэль и Вечная Память и Царствие Небесное! crying На фото молодой Гаэль Табюре
      vovanpain
      1. vovanpain Сегодня, 17:36
        В 2014 году скончался другой лётчик авиаполка "Нормандия-Неман" Жан Соваж - кавалер Ордена Отечественной войны I степени и имевший помимо французских наград советскую медаль "За победу над Германией"

        А это Жан Соваж.Спасибо вам настоящие французы от благодарных россиян.Вечная вам Память. hi
        vovanpain
  2. ser-pov Сегодня, 16:45
    Спасибо им за мирное небо....
    ser-pov
  3. Арон Заави Сегодня, 16:52
    М да. Уходят. Знаете у товарища по работе , отец 26 года рождения. Призыв ноябрь 43 года. Три ранения и три медали "За отвагу". Рядовой стрелок. В их ветеранской организации тех кто непосредственно воевал еще 10 лет назад было больше 100,а в прошлом году на юбилей пришло 9 человек. Вот оно как мужики.
    Арон Заави
    1. V.ic Сегодня, 17:07
      Цитата: Арон Заави
      у товарища по работе , отец 26 года рождения. Призыв ноябрь 43 года. Три ранения и три медали "За отвагу".

      Значит воевал не на "пятом украинском". Здоровья ему, долгих лет жизни и внимания родных! good
      V.ic
  4. 501Legion Сегодня, 16:57
    Это жизнь тут ни чего не поделаешь, время летит, уходят одни другие приходят им на смену. жаль что только память смываться начинает у молодых. Скоро не останется Дедов которые смогут поведать из первых уст о ужасах войны. Одно дело орать в интернете о войне, атакуй, убей и при этом не знать что это такое, а другое дело послушать их и сразу не до ора становится, когда видишь слезы на глазах их. через какой ужас им пришлось пройти
    501Legion
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:01
    Настоящий Француз с большой буквы, такой же патриот Франции как и покойный Шарль де Голль! soldier Надеюсь что его именем назовут улицу, или как минимум скверик в тихом французском городке. Спасибо Вам,месье! hi soldier Мы помним!Мы не забыли! soldier hi soldier
    Изгоняющий либероидов
  6. Вольнопёр Сегодня, 17:13
    Время неумолимо.
    Светлая память.

    Табюрэ Гаэль (Taburet Gael)

    Родился 12 ноября 1919 года в Мессаке (Иль — э — Вилэн). В 1938 году вступил в ВВС. 13 апреля 1939 года получил квалификацию лётчика и был направлен в GT III/15, где совершал полёты в Северную Африку на самолёте «Амио 143». В апреле 1942 года группа базировалась в Удже (Марокко). После высадки англо — американских войск в ноябре 1942 года, прошёл курс подготовки как лётчик-истребитель в Мекнесе.

    В январе 1944 года изъявил желание воевать в России и в апреле присоединился к «Нормандии», имея звание аспиранта. Выполнив тренировочные полёты на Як-9, уже через месяц принял участие в боевых действиях. 14 октября над Рагнитом, вылетев на задание в паре с Роже Соважем, связал боем четвёрку «Фоккеров» и Соваж с ходу сбил одного из них.

    Вскоре со стороны солнца на французов навалилось ещё 8 «Фоккеров», один из которых атаковал Табюре. Противнику удалось оттеснить ведомого от Соважа и каждый из них, в одиночку, вёл бой с 5 — 6 истребителями врага. В этом бою они, как никогда, оценили возможности своих боевых машин. Табюре повредил один FW-190, заставив его пойти на вынужденную посадку. Так же мужественно сражался и Соваж. Лишь когда все боеприпасы были израсходованы, французские пилоты отправились домой. Посадку они произвели почти с пустыми баками...

    В феврале 1945 года получил звание младшего лейтенанта. К концу войны имел на своём счету 6 воздушных побед (2 самолёта сбил лично и 4 — в группе с товарищами).

    Список известных побед младшего лейтенанта Гаэля Табюрэ:
    Дата Тип сбитого самолёта Место победы Самолёт Гаэля Табюрэ
    26 июня 1944 г. FW-190 Обольчи (Зап.) Як-9
    14 октября 1944 г. FW-190 (повреждён) Ленгветен Як-9
    16 октября 1944 г. FW-190 (в группе) Сталупоннен Як-9
    16 октября 1944 г. FW-190 Даркемен Як-9
    23 октября 1944 г. FW-190 (в группе) Гумбиннен (Ю — В) Як-9
    23 октября 1944 г. FW-190 (в группе) Гумбиннен Як-9
    18 января 1945 г. FW-190 (повреждён) Гумбиннен (Сев.) Як-3
    19 января 1945 г. FW-190 (в группе) Шиллен (Зап.) Як-3
    9 февраля 1945 г. FW-190 (в группе повреждён) Бладау (Сев.) Як-3

    После войны остался на действительной службе. В 1951 году, будучи лейтенантом, командовал эскадрильей в Индокитае. В июне 1951 года был назначен командиром учебной эскадрильи на базе Мекнес (Марокко) и произведён в капитаны. В марте 1954 года служил в части ПВО под Версалем, с мая 1956 года был командиром 110-й авиабазы в Крей. В марте 1957 года получил звание майора, затем служил в Ларе (Западная Германия). В октябре 1960 года направлен в Алжир, в феврале 1962 года вернулся и был назначен заместителем командира авиабазы в Оранже. 28 февраля 1963 года вышел в отставку в звании полковника.

    Источник и подробности: http://www.airaces.ru/asy-velikojj-otechestvennoj
    j-vojjny/taburet-gael.html
    Вольнопёр
  7. Волька Сегодня, 17:27
    светлая помять Герою!
    Волька
  8. Alex20042004 Сегодня, 17:38
    Уходят, оставаясь в сердцах.
    Alex20042004
  9. vfqjh Сегодня, 18:09
    Очень жаль , что уходят такие люди ... Они понимали , что делают , за что борются , за что рискуют своими жизнями ... Как же сейчас этого не хватает европейцам . Светлая ему память , ведь он сражался с фашистами и за то , чтобы мы жили !
    vfqjh
  10. APASUS Сегодня, 19:24
    Быстро в Европе забыли нашу помощь,в той же Испании,Франции. В почем чему я удивляюсь,сейчас подлость и коварство легко заменяет понятие демократия и "права человека",а заднеприводных и извращенцев ценят больше чем детей и стариков!
    APASUS
  11. masiya Сегодня, 19:46
    Этот герой достоин большего... память его уже увековечена.. и последний пилот - это грустно...
    masiya

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