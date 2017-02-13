Во Франции ушёл из жизни последний лётчик "Нормандии-Неман"
Французский портал Ouest-France, ссылаясь на организацию помощи и поддержки ветеранов легендарного авиаполка «Нормандия-Неман», сообщает о том, что скончался последний лётчик авиационного соединения. Речь идёт о Гаэле Табюре, который воевал на стороне союзных войск против гитлеровской Германии в 1944-1945 годах. Гаэлю Табюре было 97 лет.
Известно о том, что Табюре записался добровольцем во французский полк «Нормандия» в начале 1944-го, прошёл необходимое обучение. Свой первый боевой вылет он осуществил в июне того же года. Первый блин не вышел комом. Лётчик сбил немецкий самолёт Focke-Wulf 190. В общей сложности на советско-германском фронте Гаэль Табюрое уничтожил шесть немецких самолётов.
В своих интервью, которые Гаэль Табюре давал достаточно часто (преимущественно в более молодые годы), он неоднократно с восхищением высказывался о советских лётчиках, с которыми ему приходилось встречаться и обсуждать выполнение боевых задач.
Известно о том, что из состава авиаполка «Нормандия-Неман» на сегодняшний день остался один человек. Это авиамеханик Андре Пейрони, проживающий во французском городе Лион. Ему 96 лет.
В 2014 году скончался другой лётчик авиаполка "Нормандия-Неман" Жан Соваж - кавалер Ордена Отечественной войны I степени и имевший помимо французских наград советскую медаль "За победу над Германией". Жан Соваж и Гаэль Табюре оставались последними лётчиками легендарного авиаполка.
Известно о том, что Табюре записался добровольцем во французский полк «Нормандия» в начале 1944-го, прошёл необходимое обучение. Свой первый боевой вылет он осуществил в июне того же года. Первый блин не вышел комом. Лётчик сбил немецкий самолёт Focke-Wulf 190. В общей сложности на советско-германском фронте Гаэль Табюрое уничтожил шесть немецких самолётов.
В своих интервью, которые Гаэль Табюре давал достаточно часто (преимущественно в более молодые годы), он неоднократно с восхищением высказывался о советских лётчиках, с которыми ему приходилось встречаться и обсуждать выполнение боевых задач.
Известно о том, что из состава авиаполка «Нормандия-Неман» на сегодняшний день остался один человек. Это авиамеханик Андре Пейрони, проживающий во французском городе Лион. Ему 96 лет.
В 2014 году скончался другой лётчик авиаполка "Нормандия-Неман" Жан Соваж - кавалер Ордена Отечественной войны I степени и имевший помимо французских наград советскую медаль "За победу над Германией". Жан Соваж и Гаэль Табюре оставались последними лётчиками легендарного авиаполка.
Использованы фотографии: ouest-france.fr