«Ленинской кузнице» выделили 91 млн. грн. на ремонт «Гетмана Сагайдачного»
Украинский кабмин распределил 6,5 млрд. гривен, предусмотренных в бюджете на программу развития вооружения и техники ВСУ в 2017 году, сообщает Defence.ru со ссылкой на РИА «Новости Украина».
В частности, «на закупку и модернизацию вооружения и военной техники выделено 5,6 млрд. гривен, на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – 520,5 млн. гривен, на создание Единой автоматизированной системы управления Вооруженными силами – 242,2 млн. гривен, а также на ремонт и модернизацию фрегата "Гетман Сагайдачный" – 91 млн. гривен», говорится в публикации.
Ремонтом флагмана украинских ВМС и еще нескольких кораблей займется киевский судостроительный завод «Ленинская кузница», принадлежащий Петру Порошенко. Работы будут выполняться в Черноморске.
Ранее сообщалось о неисправности 100-мм артустановки «Гетмана Сагайдачного». Как отмечали моряки, «при стрельбе бывают перебои».
Тем временем в интернете появились фотографии о «боевых буднях» украинского флагмана.
Справка ресурса: «"Гетман Сагайдачный" был заложен в 1990 году в Керчи как сторожевой корабль проекта 11351 "Нерей". В июне 1992 года в недостроенном состоянии перешел к ВМС Украины. Вступил в строй 2 апреля 1993 года, а 4 июля поднял военно-морской флаг Украины».
В частности, «на закупку и модернизацию вооружения и военной техники выделено 5,6 млрд. гривен, на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – 520,5 млн. гривен, на создание Единой автоматизированной системы управления Вооруженными силами – 242,2 млн. гривен, а также на ремонт и модернизацию фрегата "Гетман Сагайдачный" – 91 млн. гривен», говорится в публикации.
Ремонтом флагмана украинских ВМС и еще нескольких кораблей займется киевский судостроительный завод «Ленинская кузница», принадлежащий Петру Порошенко. Работы будут выполняться в Черноморске.
Ранее сообщалось о неисправности 100-мм артустановки «Гетмана Сагайдачного». Как отмечали моряки, «при стрельбе бывают перебои».
Тем временем в интернете появились фотографии о «боевых буднях» украинского флагмана.
Справка ресурса: «"Гетман Сагайдачный" был заложен в 1990 году в Керчи как сторожевой корабль проекта 11351 "Нерей". В июне 1992 года в недостроенном состоянии перешел к ВМС Украины. Вступил в строй 2 апреля 1993 года, а 4 июля поднял военно-морской флаг Украины».
Использованы фотографии: Trust.UA, defence.ru