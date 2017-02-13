20:09 13 февраля

«Ленинской кузнице» выделили 91 млн. грн. на ремонт «Гетмана Сагайдачного»

Украинский кабмин распределил 6,5 млрд. гривен, предусмотренных в бюджете на программу развития вооружения и техники ВСУ в 2017 году, сообщает Defence.ru со ссылкой на РИА «Новости Украина».

«Ленинской кузнице» выделили 91 млн. грн. на ремонт «Гетмана Сагайдачного»


В частности, «на закупку и модернизацию вооружения и военной техники выделено 5,6 млрд. гривен, на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – 520,5 млн. гривен, на создание Единой автоматизированной системы управления Вооруженными силами – 242,2 млн. гривен, а также на ремонт и модернизацию фрегата "Гетман Сагайдачный" – 91 млн. гривен», говорится в публикации.


Ремонтом флагмана украинских ВМС и еще нескольких кораблей займется киевский судостроительный завод «Ленинская кузница», принадлежащий Петру Порошенко. Работы будут выполняться в Черноморске.

Ранее сообщалось о неисправности 100-мм артустановки «Гетмана Сагайдачного». Как отмечали моряки, «при стрельбе бывают перебои».

Тем временем в интернете появились фотографии о «боевых буднях» украинского флагмана.








Справка ресурса: «"Гетман Сагайдачный" был заложен в 1990 году в Керчи как сторожевой корабль проекта 11351 "Нерей". В июне 1992 года в недостроенном состоянии перешел к ВМС Украины. Вступил в строй 2 апреля 1993 года, а 4 июля поднял военно-морской флаг Украины».

Использованы фотографии: Trust.UA, defence.ru
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Комментарии 51
  1. Монос Сегодня, 17:12
    Ремонтом флагмана украинских ВМС и еще нескольких кораблей займется киевский судостроительный завод «Ленинская кузница», принадлежащий Петру Порошенко. Работы будут выполняться в Черноморске.

    Кирдык "Гетьману". На металлолом попилят.
    Монос
    1. Ольгович Сегодня, 17:15
      Цитата: Монос
      Кирдык "Гетьману". На металлолом попилят.


      Да, именно столько и выделили «Ленинской кузнице» -91 млн. грн. на попил
      «Гетмана Сагайдачного» lol
      Ольгович
      1. cniza Сегодня, 17:37
        Цитата: Монос
        Ремонтом флагмана украинских ВМС и еще нескольких кораблей займется киевский судостроительный завод «Ленинская кузница», принадлежащий Петру Порошенко. Работы будут выполняться в Черноморске.

        Кирдык "Гетьману". На металлолом попилят.


        Ещё тратиться на распил , сам развалится , а так , что то маловато денег выделили.
        cniza
        1. ssergn Сегодня, 19:53
          А что никто не заметил, что на верхнем фото "Атлант" пр. 1164? Четыре сдвоенные наклонные ПУ не у него разве? А, я, кажется, даже догадался, чье это фото. Это несчастная "Украина"..


          Ну и как? Угадал?

          Пысы

          Точно, коллеги ниже отписались
          ssergn
    2. bouncyhunter Сегодня, 17:15
      Витя , привет ! hi drinks Не попилят - он встанет на бессрочный ремонт в Черноморске . А вот бабки на его ремонт либо попилят , либо все они утекут Поросёнке в карман .
      bouncyhunter
      1. Монос Сегодня, 17:19
        Цитата: bouncyhunter
        Витя , привет ! hi drinks Не попилят - он встанет на бессрочный ремонт в Черноморске . А вот бабки на его ремонт либо попилят , либо все они утекут Поросёнке в карман .

        Здравствуй, Паша.
        Пролонгированный попил? smile Это ещё кучерявей.
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:25
          А фигли - шоколаттенфюрер Педро поднаторел в попиле и распитии . Это сколько ж горилки выйдет !!! wassat
          bouncyhunter
          1. Юрий из Волгограда Сегодня, 18:18
            Цитата: bouncyhunter
            А фигли - шоколаттенфюрер Педро поднаторел в попиле и распитии . Это сколько ж горилки выйдет !!! wassat

            Да не распил, а долго играющая кормушка.
            Это как с дорогами, каждый год можно деньги осваивать.
            Юрий из Волгограда
    3. тол100в Сегодня, 17:21
      Цитата: Монос
      Кирдык "Гетьману". На металлолом попилят.

      Причем не бесплатно!
      тол100в
    4. vovanpain Сегодня, 17:23
      Ремонтом флагмана украинских ВМС и еще нескольких кораблей займется киевский судостроительный завод «Ленинская кузница», принадлежащий Петру Порошенко. Работы будут выполняться в Черноморске.

      Ну да ну да Петюня все может. wink
      vovanpain
      1. Alexey RA Сегодня, 17:51
        А шо - так можно было? belay
        Alexey RA
    5. Alex_Rarog Сегодня, 17:33
      А почему на главном фото крейсек Украина??? Что за ляпы господа..
      Alex_Rarog
      1. УВБ Сегодня, 19:29
        Цитата: Alex_Rarog
        А почему на главном фото крейсек Украина???

        Это уже безымянный недодел, в 2012 ВР тогда ещё Украины отменила постановление о присвоении этого названия в связи с намечавшейся продажей корабля РФ, которая, к сожалению не состоялась. Б. "Украина" на спутниковом снимке
        УВБ
    6. avt Сегодня, 17:45
      Цитата: Монос
      Кирдык "Гетьману". На металлолом попилят.

      Это потом , а пока Порось просто бабки у карман положил.
      Цитата: Ольгович
      на попил

      no На ПРОПИЛ.
      avt
    7. Fregate Сегодня, 17:46
      Ранее сообщалось о неисправности 100-мм артустановки «Гетмана Сагайдачного». Как отмечали моряки, «при стрельбе бывают перебои»

      С выплатой зарплаты?? laughing
      Fregate
    8. Alexey RA Сегодня, 17:53
      Цитата: Монос
      Кирдык "Гетьману". На металлолом попилят.

      Ни за что! Металлолом - это на 1 раз. А с ремонта можно кормиться годами. smile
      Вспомните долгую и продуктивную (для адмиралов ВМСУ) историю ремонта подводного човна. Там одна закупка аккумуляторов "не того типа" чего стоила.
      Alexey RA
    9. venik Сегодня, 18:54
      Цитата: Монос
      Кирдык "Гетьману". На металлолом попилят

      ====
      Насчет металлолома - не знаю, а вот 91 "лям" деревянных (3.3. "зеленых ляма") - "попилят" точно!!! К "бабке - не ходи"!
      venik
    10. venik Сегодня, 18:55
      Цитата: Монос
      Кирдык "Гетьману". На металлолом попилят

      ====
      Насчет металлолома - не знаю, а вот 91 "лям" деревянных (3.3. "зеленых ляма") - "попилят" точно!!! К "бабке - не ходи"!
      venik
    11. APASUS Сегодня, 19:11
      Цитата: Монос
      Кирдык "Гетьману". На металлолом попилят

      Не по пилят ,могу поспорить,это же дойная корова !
      Стоит немного его задержать в ремонтном доке ,ссылаясь на проблемы и вот у вас опять деньги на продолжение ремонта. А Петя ,борясь за Украинский флот ,жопу порвет каждому кто осмелиться сказать нет!
      APASUS
      1. Монос Сегодня, 19:23
        Цитата: APASUS
        А Петя ,борясь за Украинский флот ,жопу порвет каждому кто осмелиться сказать нет!

        Как Вы можете !!! Петя, он не такой!!!

        Да, он совсем другой!
        Монос
    12. НЕКСУС Сегодня, 20:06
      Цитата: Монос
      Кирдык "Гетьману". На металлолом попилят.

      Кирдык всему ЧФ Украины...причем уже достаточно давно.А сейчас людям просто пыль в глаза пускают,говоря о повышающейся мощи украинской армии,в которой все модернизируется и обновляется. wassat
      НЕКСУС
  2. Серый брат Сегодня, 17:17
    Полная подборка фото:
    http://colonelcassad.livejournal.com/3242417.html
    Есть просто прекрасные:

    Рагули, по привычке, превратили корабль в хлев.
    Серый брат
    1. МПК105 Сегодня, 18:57
      Да уж,флотский порядок...Смотреть не хочется...
      МПК105
  3. Смог Сегодня, 17:17
    Ай да Петька, ай да молодец. Так вот по зернышку по зернышку, крошка за крошкой и куются мульенные состояния.
    А ведь наверное и тендер проводили, да и скорее всего на конкурсной основе. А вот выиграла Ленинская кузня и все. Ну а кто бы засомневался. Такие спецы........ (во главе заводика).....
    Смог
    1. avt Сегодня, 17:49
      Цитата: Смог
      Ай да Петька, ай да молодец.

      Ну так !
      И откуда у тебя, Петюня, такой изумительный сахар?
      Вопрос риторический bully
      avt
  4. nalogoplatelschik Сегодня, 17:18
    Если судить по внешнему виду этот корабль дешевле списать. Бабки под распил выделили.
    nalogoplatelschik
    1. Серый брат Сегодня, 17:21
      Цитата: nalogoplatelschik
      Если судить по внешнему виду этот корабль дешевле списать. Бабки под распил выделили.

      На верхнем фото ракетный крейсер "Украина".
      Серый брат
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:40
        Серый брат На верхнем фото ракетный крейсер "Украина". Да ",Украина" и что это меняет.Как эти свинтусы флот делили.Это вообще фантастика.Всё прос ли.Да и фиг с ними не жалко. Всем предателям посвещается : Лучший момент фильма.
        Наблюдатель2014
  5. Alexey RA Сегодня, 17:19
    Ах-ха-ха... ну кто бы сомневался - в чей карман упадут деньги за ремонт.
    И за это тоже стоял майдан. smile
    Alexey RA
  6. nalogoplatelschik Сегодня, 17:19
    Петух красивый. Мне понравился. Красавец.
    nalogoplatelschik
    1. Серый брат Сегодня, 17:25
      Цитата: nalogoplatelschik
      Петух красивый. Мне понравился. Красавец.

      Там и похлеще есть.
      Серый брат
      1. venik Сегодня, 19:22
        И это - ФЛОТСКИЙ ОФИЦЕР!!!! Нет слов! Одни выражения - в основном "матерные"!
        venik
        1. ssergn Сегодня, 19:58
          Цитата: venik
          И это - ФЛОТСКИЙ ОФИЦЕР!!!! Нет слов! Одни выражения - в основном "матерные"!


          Он Вас понял и решил застрелиться! laughing
          ssergn
  7. Волька Сегодня, 17:23
    ну вот и угомонился ишо очередной водоплавающий укрогетман, денюжки попилют в карман поросю и вся недолга...
    Волька
  8. svp67 Сегодня, 17:24
    То, что деньги выделены порошенковской "Кузне" - не удивлен. Ну надо ж как то свое личное благосостояние улучшать, в конкретно взятой стране...
    svp67
  9. фа2998 Сегодня, 17:26
    Цитата: Монос
    Кирдык "Гетьману". На металлолом попилят.

    Ну зачем прям "на металлолом".Главное флагман на ремонт поставить-а там и новые неисправности обнаружатся и многие годы можно черпать из казны средства на ремонт.Лишь бы владельцу завода у власти остаться и у казны! laughing hi
    фа2998
    1. Ампер Сегодня, 17:36
      На войне все средства хороши
      Ампер
  10. Вольнопёр Сегодня, 17:39
    Мне одному кажется, что на заглавной фотке не "Гетман Сагайдачный", а недостроенная "Украина"?
    Да и половина фото из подборки "colonelcassad" ( там где "разруха" ) тоже похоже с "Украины".
    - Тщательнее надо / © Жванецкий

    Вот "Сагайдачный"
    Вольнопёр
    1. alex86 Сегодня, 18:55
      Естесственно, "Украина"
      alex86
    2. alex86 Сегодня, 19:01
      А это Сагайдачный
      alex86
    3. venik Сегодня, 19:24
      Цитата: Вольнопёр
      Вот "Сагайдачный"

      ====
      Только вот там по-моему ЗРК ОТСУТСТВУЮТ!!! За их отсутствием поставили 30-мм АК-630!
      venik
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:47
    Да,флот у них это как проклятие, укроину наказали при разделе Советского Союза военно -морским флотом, сейчас укроина почти избавилась от этого "пережитка прошлого".Как впрочем и от экономики, науки,истории. ..
    Изгоняющий либероидов
  12. АлНиколаич Сегодня, 18:01
    Если так судить, то это 192,5 млн. руб. Вроде и много, но по факту, так себе... Например, в холдинге где я работаю, годовой бюджет на запчасти на сельхозтехнику вполовину меньше, а вот бюджет на ГСМ, примерно в два раза больше! И это на семь колхозов, по 10-12 тыс. гектар земли.
    Так что сумма довольно невелика, и на серьёзные ремонтные воздействия её не хватит. А на модернизацию и подавно...
    АлНиколаич
  13. Герман 4223 Сегодня, 18:04
    Самое смешное его строили для пограничников, а не для военных моряков.Дать бой кораблям противника он не может,отбить воздушную атаку тоже проблематично.А вот анологичные корабли сделанные для флота на Украине давно списали.
    Герман 4223
  14. Мар.Тира Сегодня, 18:04
    Цитата: Монос
    Ремонтом флагмана украинских ВМС и еще нескольких кораблей займется киевский судостроительный завод «Ленинская кузница», принадлежащий Петру Порошенко. Работы будут выполняться в Черноморске.

    Кирдык "Гетьману". На металлолом попилят.

    Они его начинали ремонтировать еще с 1 августа 2015 году.Причём с самого главного КАМБУЗА.Но судя по всему,что то пошло не так?
    Мар.Тира
    1. Alexey RA Сегодня, 18:05
      Первая буква - явно чуть стёршаяся "О". smile
      Alexey RA
  15. Jovanni Сегодня, 18:04
    «Ленинской кузнице» выделили 91 млн. грн. на ремонт «Гетмана Сагайдачного»

    Выделили на ремонт, а она их перекует на петины карманные расходы...
    Jovanni
  16. sergei1975 Сегодня, 18:04
    Надо где-то "Казантип" проводить или пусть бомжи поживут.А то сколько времени гниёт крейсер "Украина"
    sergei1975
  17. KnightRider Сегодня, 18:05
    Служба и быт экипажа флагмана ВМС Украины сторожевого корабля "Гетьман Сагайдачный"
    http://bmpd.livejournal.com/2429830.html.
    Смотреть фото и читать комменты доставляет! laughing good laughing
    KnightRider
  18. Altona Сегодня, 18:27
    Цитата: Alex_Rarog
    А почему на главном фото крейсек Украина??? Что за ляпы господа..

    ---------------------
    А видимо "Сайгака Дачного" до его уровня будут доводить. Так что все нормально, по деньгам особенно. То фрегат просто чинить, то доводить его на ранг выше. hi soldier
    Altona
  19. domnich Сегодня, 18:38
    Цитата: АлНиколаич
    Так что сумма довольно невелика, и на серьёзные ремонтные воздействия её не хватит.


    Походу хозяин завода "Ленинская кузница" более крупную сумму освоить просто не успеет.
    domnich

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