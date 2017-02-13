20:00 13 февраля

В Сирию направляется батальон ингушской военной полиции

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров сообщил о том, в Сирию отправлен батальон ингушской военной полиции. По словам Евкурова, военная полиция, составленная из числа силовиков Ингушетии, будет выполнять задачи по охране правопорядка и контролю соблюдения режима перемирия в тех сирийских регионах, которые к такому режиму подключились.

РИА Новости приводит заявление Евкурова:
У нас убыл в Сирию батальон военной полиции из числа жителей республики для работы в тех населенных пунктах, городах, где разведены стороны, подписаны мирные соглашения. Уверен, что наши ребята достойно выполнят задачи, поставленные верховным главнокомандующим министром обороны.


В Сирию направляется батальон ингушской военной полиции



По словам главы Ингушетии, военнослужащие ингушской военной полиции будут задействованы и для обеспечения безопасности российской авиационной группы на аэродроме «Хмеймим», а также безопасности сотрудников Координационного центра по примирению сторон.
Ранее в Сирию были отправлены подразделения военной полиции из Чеченской Республики. Военнослужащих перед отправкой в САР напутствовали в обоих случаях главы республик.

Администрация Ингушетии сообщает о том, что жители региона направляют сирийцам гуманитарную помощь.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 17
  1. svp67 Сегодня, 17:42
    В Сирию направляется батальон ингушской военной полиции
    и осталось еще полк из Дагестана скомплектовать и отправить и считай Сирия - наша новая закавказская республика....
    svp67
    1. Pirogov Сегодня, 17:46
      Цитата: svp67
      и осталось еще полк из Дагестана скомплектовать и отправить и считай Сирия - наша новая закавказская республика....

      Так там дагестанцы уже и так служат ,говорили же по ТВ ,что в Аллепо батальон состоит из дагестанцев ,русских и чеченцев.
      Pirogov
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:59
        То , что отправляют батальоны из закавказья вполне понятно - по менталитету близки сирийцам . А без военной полиции там жарковато будет , да и горцы реально помогут Сирии создать свою военную полицию и поддерживать порядок на освобождённых от бармалеев территориях .
        bouncyhunter
        1. Монос Сегодня, 18:06
          Уважаю этого дядьку: боевой генерал, патриот и просто смелый человек.
          Монос
        2. Prapor-527 Сегодня, 19:17
          Цитата: bouncyhunter
          То , что отправляют батальоны из закавказья вполне понятно - по менталитету близки сирийцам . А без военной полиции там жарковато будет , да и горцы реально помогут Сирии создать свою военную полицию и поддерживать порядок на освобождённых от бармалеев территориях .

          Вы путаете Северный Кавказ с Закавказьем- т.е. Грузией, Арменией и Азербайджаном. hi
          Prapor-527
    2. stas Сегодня, 17:48
      Наращиваем силы, поскольку вылазки басмачей еще будут, как в Афгане.
      Пусть Сирия создает свою военную полицию с нашей поддержкой.
      stas
      1. Копчёный Сегодня, 17:55
        Именно. А бойцам с Кавказа легче в толпе определить "земляков".
        Копчёный
        1. Izotovp Сегодня, 18:27
          К сожалению там земляки есть и без ковычек
          Izotovp
    3. Dart2027 Сегодня, 18:01
      Цитата: svp67
      и считай Сирия - наша новая закавказская республика

      Была статья, что в Сирии в школах будут учить русский язык вместо французского.
      Dart2027
      1. woron333444 Сегодня, 18:55
        Dart2027 Сегодня, 22:01 ↑ Новый
        Была статья, что в Сирии в школах будут учить русский язык вместо французского.

        В Сирии и в Марокко. По телеку было, говорят чисто и почти без акцента.
        woron333444
    4. Alexey RA Сегодня, 18:04
      Цитата: svp67
      и осталось еще полк из Дагестана скомплектовать и отправить и считай Сирия - наша новая закавказская республика....

      Российская Арабская Республика - именно так её как-то назвали на странице ФБ МО РФ:
      Alexey RA
    5. ranger Сегодня, 18:50
      Цитата: svp67
      В Сирию направляется батальон ингушской военной полиции

      А сколько воплей было на ВО всяких знатоков о том, что "да зачем нам эта ВП, да у нас есть ВАИ и комендатуры, да никогда такого не было..."
      А то что ВП уже десятки лет существует в большинстве стран мира как очень эффективный и незаменимый компонент ВС, по мнению этих "икспертов" ничего не значит, мы, дескать, как всегда сами с усами и зарубежный опыт нам ни к чему....
      А теперь Сирия все расставила по своим местам, лучше позже чем никогда - дело в том, идея создания ВП прорабатывалась в Главном штабе СВ СССР еще в конце 80-х, но с развалом страны про нее надолго забыли....
      ranger
  2. Старый военрук Сегодня, 17:53
    Успеха нашим джигитам!
    Старый военрук
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:55
    Ну ,думаю что Евкуров сам бывший военный, разбирающийся в людях не будет краснеть за своих бойцов.
    Изгоняющий либероидов
  4. Мар.Тира Сегодня, 17:55
    Цитата: svp67
    В Сирию направляется батальон ингушской военной полиции
    и осталось еще полк из Дагестана скомплектовать и отправить и считай Сирия - наша новая закавказская республика....

    К ингушам у меня всё таки большее доверие чем к чеченцам.К тому же их глава настоящий боевой офицер спецназа,а не ряженный герой России.
    Мар.Тира
  5. RUS96 Сегодня, 18:47
    А у нас в Екатеринбурге создадут Свердловский батальон?
    RUS96
  6. стер Сегодня, 19:56
    То есть полиция и армия у нас делятся по республиканском типу. Есть чеченские, ингушские и остальные. Первые двое обособленные и к ВС РФ не относятся. Иначе зачем каждый раз упоминать об этом. Курских, тамбовский, хабаровский нет.
    стер

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