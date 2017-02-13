В Сирию направляется батальон ингушской военной полиции

У нас убыл в Сирию батальон военной полиции из числа жителей республики для работы в тех населенных пунктах, городах, где разведены стороны, подписаны мирные соглашения. Уверен, что наши ребята достойно выполнят задачи, поставленные верховным главнокомандующим министром обороны.

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров сообщил о том, в Сирию отправлен батальон ингушской военной полиции. По словам Евкурова, военная полиция, составленная из числа силовиков Ингушетии, будет выполнять задачи по охране правопорядка и контролю соблюдения режима перемирия в тех сирийских регионах, которые к такому режиму подключились. РИА Новости приводит заявление Евкурова:По словам главы Ингушетии, военнослужащие ингушской военной полиции будут задействованы и для обеспечения безопасности российской авиационной группы на аэродроме «Хмеймим», а также безопасности сотрудников Координационного центра по примирению сторон.Ранее в Сирию были отправлены подразделения военной полиции из Чеченской Республики. Военнослужащих перед отправкой в САР напутствовали в обоих случаях главы республик.Администрация Ингушетии сообщает о том, что жители региона направляют сирийцам гуманитарную помощь.