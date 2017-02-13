В Сирию направляется батальон ингушской военной полиции
Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров сообщил о том, в Сирию отправлен батальон ингушской военной полиции. По словам Евкурова, военная полиция, составленная из числа силовиков Ингушетии, будет выполнять задачи по охране правопорядка и контролю соблюдения режима перемирия в тех сирийских регионах, которые к такому режиму подключились.
РИА Новости приводит заявление Евкурова:
По словам главы Ингушетии, военнослужащие ингушской военной полиции будут задействованы и для обеспечения безопасности российской авиационной группы на аэродроме «Хмеймим», а также безопасности сотрудников Координационного центра по примирению сторон.
Ранее в Сирию были отправлены подразделения военной полиции из Чеченской Республики. Военнослужащих перед отправкой в САР напутствовали в обоих случаях главы республик.
Администрация Ингушетии сообщает о том, что жители региона направляют сирийцам гуманитарную помощь.
РИА Новости приводит заявление Евкурова:
У нас убыл в Сирию батальон военной полиции из числа жителей республики для работы в тех населенных пунктах, городах, где разведены стороны, подписаны мирные соглашения. Уверен, что наши ребята достойно выполнят задачи, поставленные верховным главнокомандующим министром обороны.
По словам главы Ингушетии, военнослужащие ингушской военной полиции будут задействованы и для обеспечения безопасности российской авиационной группы на аэродроме «Хмеймим», а также безопасности сотрудников Координационного центра по примирению сторон.
Ранее в Сирию были отправлены подразделения военной полиции из Чеченской Республики. Военнослужащих перед отправкой в САР напутствовали в обоих случаях главы республик.
Администрация Ингушетии сообщает о том, что жители региона направляют сирийцам гуманитарную помощь.
Использованы фотографии: Твиттер