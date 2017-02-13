Учёные из Таганрога разработали «интеллектуальное» покрытие для военной техники

Секрет в особом "интеллектуальном" покрытии, параметры которого можно настроить так, что радары противника не засекут нашу технику или уловят ложную цель. В зависимости от настройки можно добиться и другого эффекта. Чужие радары решат, что самолет просто завис в воздухе вопреки всем законам физики. Или летит в определенном направлении, тогда как в действительности он движется совсем в другом. Принцип таков: радар облучает самолет, а он, в свою очередь, отражает сигнал, по которому его и засекает вражеская радиолокационная система. Эхо-сигнал выдает машину с головой: координаты объекта, его форма, скорость движения и направление – все у врага как на ладони. Нашей задачей было научиться управлять эхо-сигналом, и мы ее решили,

Ученые Таганрогского радиотехнического института ЮФУ создали "интеллектуальное" покрытие, способное снизить заметность военной техники на радарах. Или наоборот – создать ложную цель там, где ничего нет, сообщает Российская газета рассказал завкафедрой антенн и передающих устройств Юрий Юханов.По его словам, покрытие «состоит из нескольких многослойных радиотехнических систем, которые не только анализируют электромагнитную обстановку, но передают собственный сигнал и управляют его рассеиванием, имитируя тот или иной предмет».То есть самолет или иная техника может отражать эхо-сигнал как совершенно другой объект, в зависимости от настройки покрытия.– говорится в материале.Одна из главных проблем подобных систем – излучающая антенна: стоит ей заработать, радары сразу фиксируют излучение. Предложений по снижению заметности антенны поступало много, но ни одно из них не было признано эффективным. Таганрогские ученые предложили покрыть ее составом, меняющим свою прозрачность в определенных частотах. На сегодня, это одна из самых удачных идей.