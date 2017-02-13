20:09 13 февраля

Учёные из Таганрога разработали «интеллектуальное» покрытие для военной техники

Ученые Таганрогского радиотехнического института ЮФУ создали "интеллектуальное" покрытие, способное снизить заметность военной техники на радарах. Или наоборот – создать ложную цель там, где ничего нет, сообщает Российская газета.



Секрет в особом "интеллектуальном" покрытии, параметры которого можно настроить так, что радары противника не засекут нашу технику или уловят ложную цель. В зависимости от настройки можно добиться и другого эффекта. Чужие радары решат, что самолет просто завис в воздухе вопреки всем законам физики. Или летит в определенном направлении, тогда как в действительности он движется совсем в другом. Принцип таков: радар облучает самолет, а он, в свою очередь, отражает сигнал, по которому его и засекает вражеская радиолокационная система. Эхо-сигнал выдает машину с головой: координаты объекта, его форма, скорость движения и направление – все у врага как на ладони. Нашей задачей было научиться управлять эхо-сигналом, и мы ее решили,
рассказал завкафедрой антенн и передающих устройств Юрий Юханов.


По его словам, покрытие «состоит из нескольких многослойных радиотехнических систем, которые не только анализируют электромагнитную обстановку, но передают собственный сигнал и управляют его рассеиванием, имитируя тот или иной предмет».

То есть самолет или иная техника может отражать эхо-сигнал как совершенно другой объект, в зависимости от настройки покрытия.

«Эти иллюзии и сбивают с толку радары противника. Есть также возможность создавать такие помехи, что радиолокационной приемник принимает эхо-сигнал неправильно и запутывается до такой степени, что самолет практически исчезает с радаров», – говорится в материале.

Одна из главных проблем подобных систем – излучающая антенна: стоит ей заработать, радары сразу фиксируют излучение. Предложений по снижению заметности антенны поступало много, но ни одно из них не было признано эффективным. Таганрогские ученые предложили покрыть ее составом, меняющим свою прозрачность в определенных частотах. На сегодня, это одна из самых удачных идей.

Использованы фотографии: Южный федеральный университет
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Комментарии 19
  1. cniza Сегодня, 17:51
    То есть самолет или иная техника может отражать эхо-сигнал как совершенно другой объект, в зависимости от настройки покрытия.


    Ну вот , будут летающие танки отражаться , а вообще о таких вещах не кричат на форумах.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:04
      Ну поживём увидим как это покрытие покажет себя в реальных испытаниях , да и с ценой вопрос не закрыт , как и с трудоёмкостью нанесения ...
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 18:44
        Похоже это не только материальное покрытие , но ещё и с использованием физических полей.
        cniza
    2. Монос Сегодня, 18:15
      Цитата: cniza
      а вообще о таких вещах не кричат на форумах.

      smile Может "эхо-сигнал"? У амеров денег много, пусть копают. Я, например, про такой институт первый раз слышу.
      Монос
      1. cniza Сегодня, 18:45
        Как то по поводу СОИ было такое во времена СССР.
        cniza
      2. Shurik70 Сегодня, 18:53
        Цитата: Монос
        У амеров денег много, пусть копают.

        Вообще-то это довольно опасно.
        В своё время в СССР слили амерам дезу, что мы разрабатываем реактивную торпеду (в смысле не ту, что летит в воздухе, а именно плывёт под водой на реактивной тяге очень быстро)
        Они сами стали такое разрабатывать.
        американцы не справились, а потом был скандал с растратой средств по этой программе, просочившийся в СМИ.
        Саддам Хусейн прочёл и сказал своим разработать.
        И у них получился рабочий прототип. И даже показали её работу по телевидению.
        Через две недели американцы объявили Хусейна террористом номер один. И началась война.
        А в интернете пропала вся инфа по этой торпеде.
        Shurik70
  2. Волька Сегодня, 17:52
    да вот она ступенька перехода самолетов 4-го поколения в 5-е, при всех своих прежних достоинствах...
    Волька
  3. Fregate Сегодня, 17:54
    Хм. Интересно, но какова будет цена покрытия большого количества техники таким покрытием? И каковы условия для сохранения данным покрытием своих качеств?
    Fregate
    1. Асадулла Сегодня, 18:05
      Хм. Интересно, но какова будет цена покрытия большого количества техники таким покрытием? И каковы условия для сохранения данным покрытием своих качеств?


      Цена не будет большой в серии, во всяком меньше,чем аналогичные израильские разработки. И это не совсем покрытие, это дискретное устройство, размазанное по корпусу объекта.
      Асадулла
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:01
    Вообще разроботка с гигантский перспективой для многих типов оружия и вооружения, лишь бы работы продолжили и дальше, помогли людям финансово, или,как минимум не мешали, не тормозили работу,или же вообще закрыли лабораторию а папки с готовыми результатами не положили в долгий ящик,либо чтобы эти результаты не всплыли вдруг в забугорье
    Изгоняющий либероидов
  5. voyaka uh Сегодня, 18:09
    Этой темой занимаются. Идея ясна: "намазать" на поверхности самолета гибкие микросхемы
    с датчиками и активными "передатчиками". Одни секут, чем самолет облучают, а вторые
    излучают "ложный" ответ, рецепт которого варит бортовой комп.
    На практике, сложности: как намазать, как поддерживать...
    voyaka uh
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:14
      Алексей hi как видите,наши эти проблемы почти что решили good Согласитесь что это напровление имеет огромнейшие перспективы во многих отрослях, но,в первую очередь это надо для армии. soldier
      Изгоняющий либероидов
      1. voyaka uh Сегодня, 18:31
        Дык... я чего, против?
        В добрый час... fellow
        voyaka uh
    2. НЕКСУС Сегодня, 19:59
      Цитата: voyaka uh
      Одни секут, чем самолет облучают, а вторые
      излучают "ложный" ответ, рецепт которого варит бортовой комп.
      На практике, сложности: как намазать, как поддерживать...

      Видимо у нас эту проблему решили,либо близки к этому...и тогда возникает вопрос,а на кой при такой работающей технологии,заморачиваться планером самолета по технологии стэлс? И в итоге получается,что ,установив такое покрытие ,скажем,на СУ-35С ,он станет истребителем 5 поколения ,равно как и СУ-30СМ.
      НЕКСУС
  6. RUSIVAN Сегодня, 18:20
    Учёные из Таганрога разработали «интеллектуальное» покрытие для военной техники
    Как всегда неимеющиеаналоговвмире? Посмотрим как это дело дальше пойдет...а так лучше бы создали это в окончательном виде,провели полевые испытания,а уж потом и заявляли об этом в СМИ,а то с одной стороны это радует,а с другой настораживает,что бы другие "заинтересованные" не перехватили идею и не выдали за свою...
    RUSIVAN
  7. АлНиколаич Сегодня, 18:22
    Пока вопросов более чем ответов! Видимо, разработка вышла на лабораторные испытания. До внедрения по ходу далеко! Здесь огромные технологические вопросы. Начиная от элементной базы, до внедрения в серию. Пока это всё из области фантастики...
    АлНиколаич
  8. potterz Сегодня, 18:44
    До чего приятно, когда в твоем городе что то такое происходит!
    potterz
  9. Proton Сегодня, 18:50
    Это что ж там за чудо покрытие такое? laughing откуда такие секретные сведения?
    Proton
  10. domnich Сегодня, 19:04
    Цитата: Shurik70
    В своё время в СССР слили амерам дезу, что мы разрабатываем реактивную торпеду (в смысле не ту, что летит в воздухе, а именно плывёт под водой на реактивной тяге очень быстро)


    Я такую торпеду на рубеже 70-80 годов при испытаниях на Балаклавском рейде «ловил» на своем «ВМ-152». Пришлось водолазам искать – не нашли… А нашли ее тогда боевые дельфины, причем всего за полчаса. Так что она реально существовала. И скорость ее была, если не ошибаюсь, 100 узлов – стрельба без всякого торпедного «треугольника»!
    domnich

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