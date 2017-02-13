Военная приемка: «Рабочая лошадка» ядерной триады

В этом выпуске программы «Военная приёмка» зрители телеканала «ЗВЕЗДА» побывают на борту подводного атомного крейсера проекта 667 «Святой Георгий Победоносец». Подлодки этого проекта являются важной частью стратегических сил ВМФ России. Именно они должны нанести «удар возмездия» в случае ядерной войны. Ведь их главное оружие 16 межконтинентальных баллистических ракет, которые способны стереть с лица земли целый континент.Корабль именно этого 667-го проекта установил мировой рекорд, который до сих пор не побил ни один зарубежный конкурент. Запустил одновременно все 16 ракет по цели. В нашем фильме зрители узнают, как эта грозная подлодка отправляется в боевой поход, познакомятся с экипажем «Георгия Победоносца» и, наконец, увидят изнутри от начала до конца всю подготовку к ядерному удару. Кроме того, мы побываем в самом большом в Европе гидроакустическом бассейне, где проходят испытания все гидроакустические станции Военно-морского флота России. И покажем отработку ликвидации самой страшной аварии, которая может только случиться на подводном судне –взрыве ядерной ракеты в шахте.