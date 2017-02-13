20:07 13 февраля

Первая партия российских процессоров «Эльбрус» поступила в госведомства

«Объединенная приборостроительная корпорация» (входит в Ростех) завершила поставку первых партий серверов с микропроцессорами «Эльбрус» для нужд государственных ведомств, сообщила пресс-служба компании.

Первая партия российских процессоров «Эльбрус» поступила в госведомства


«На их основе развернуты полнофункциональные центры обработки данных с высоким уровнем защиты информации от "утечек" и хакерских атак», говорится в релизе.


По данным пресс-службы, на базе отечественных серверов развернута часть инфраструктуры миграционных служб. «Также отечественная техника использована для построения Центра обработки данных федеральной информационной системы биометрических учетов и оперативно-розыскных данных МВД РФ», – добавили к компании.

Поставленная техника имеет на 100% российское происхождение. Весь цикл разработки – от архитектуры микропроцессора до топологии печатных плат и программного обеспечения – осуществляется в России. Производство, включая поверхностный монтаж печатный плат, так же ведется у нас,
цитирует пресс-служба гендиректора ОПК Александра Якунина.

По его словам, на платформе «Эльбрус» развернута отечественная операционная система с интегрированными средствами защиты от несанкционированного доступа.

Вместе это обеспечивает самый высокий уровень доверенности оборудования и защищённости от информационных атак. Уже поставлено несколько сотен серверов в разных конфигурациях – это реальный пример масштабного импортозамещения зарубежной вычислительной техники в госсекторе,
заявил гендиректор.

Использованы фотографии: http://politikus.ru
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Комментарии 45
  1. Кент0001 Сегодня, 18:19
    Нормуль, а сколько стоит сей девайс? Как ранее или чуть дешевле?
    Кент0001
    1. Стабилиози Сегодня, 18:21
      тыщ 300 - 400))...
      Стабилиози
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:35
        Дождались-таки ! Чудненько ! good
        bouncyhunter
        1. Асадулла Сегодня, 18:51
          Дождались-таки ! Чудненько !


          Неужели!? Чего так долго ждали, первые процессоры вышли аж 2005 году. Статья вообще не уточняет, какие именно процессора....
          Асадулла
          1. Arh Сегодня, 20:00
            Я рад за наших !!!
            Arh
      2. Смог Сегодня, 18:50
        Цитата: Стабилиози
        тыщ 300 - 400))...

        С 2017 года персональные компьютеры «Эльбрус-401» продаются по сниженной цене в 199 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте компании-производителя — МЦСТ.


        Системный блок «ВК Эльбрус 401Б-PC». Фото с сайта МЦСТ
        В комплект компьютера входят системный блок, 23-дюймовый монитор, клавиатура и мышь. На ПК предустановлена операционная система «Эльбрус», разработанная на базе Linux.

        Четырёхядерный процессор «Эльбрус-401» модификации Б имеет частоту 750 МГц, объём оперативной памяти в ПК — 24 ГБ, дисковой памяти — 1,2 ТБ (жёсткий диск на 1000 ГБ плюс SSD на 120 ГБ). В такой комплектации компьютер стоит 199 тысяч рублей.

        В компании утверждают, что завершили подготовку к циклу серийного производства и готовы выполнить заказ на несколько сотен тысяч таких компьютеров. Монтаж печатных плат и производство процессоров происходят в России, однако судя по списку комплектующих, не все они отечественные.
        Смог
      3. Alex_Rarog Сегодня, 20:04
        На самом деле гораздо меньше. Станцию на эльбрусе можно тысяч за сто взять. Другое дело зачем оно надо... 90% пользователей врятли смогут адекватно на лине работать... До юзабельной системы нам к сожалению пока далеко... Хотя в принципе Эльбрус вроде как вин-совместимый сейчас... Но тогда его преимущества теряются...
        Alex_Rarog
    2. Shurik70 Сегодня, 18:39
      Цитата: Кент0001
      обеспечивает самый высокий уровень довере

      Малыми партиями, да для оборонки в России всегда нормальный хайтек поступал.
      А вот когда на его основе ширпотреб пытались делать, то шло как то не очень.
      Надеюсь, опять такое не повторится, и российский процессор пойдёт на внутренний рынок
      Shurik70
      1. EternalStranger Сегодня, 19:43
        Цитата: Shurik70
        российский процессор пойдёт на внутренний рынок

        надеюсь из за этого рынка все остальное не подорожает до сопоставимых цен.
        EternalStranger
    3. Fing Сегодня, 18:54
      199 тыс руб, в тч НДС...

      У меня непроизвольно напрашивается вопрос к производителям...
      Fing
      1. KaPToC Сегодня, 18:57
        Цитата: Fing
        199 тыс руб, в тч НДС...
        У меня непроизвольно напрашивается вопрос к производителям...

        объём оперативной памяти в ПК — 24 ГБ, дисковой памяти — 1,2 ТБ

        параметры посмотреть не айс?
        KaPToC
      2. Самаритянин Сегодня, 19:20
        Это сервер читайте внимательно!
        Самаритянин
    4. Самаритянин Сегодня, 19:21
      Это защищенный сервер!
      Самаритянин
    5. Самаритянин Сегодня, 19:46
      И ещё хороших новостей за неделю:

      https://youtu.be/tmCA2-z1UdM]
      Самаритянин
  2. aleksfill Сегодня, 18:19
    И что оно стОит?
    aleksfill
    1. Товарищ Ким Сегодня, 18:35
      Именно стоит.
      Это не лампочка рыжего чубатора, а то, что жизненно необходимо для государства и армии.
      В 90-е годы западные наймиты угробили эту отрасль.
      Почти угробили авиапром-самолеты мол у нас шумные, прожорливые. Освободили за 30 серебряников для боинга и эрбаса 35% мирового рынка гражданской авиации.
      Верещят что мы сырьевая колония, а как появляются слабые ростки технологического возрождения начинают ныть, что это распил бабла или как мантру повторяют что лучше купить на западе.
      Вот бы этих "энтузиастов" подвести с их воплями к Королеву, Челомею, Курчатову.
      Товарищ Ким
      1. Синьор Помидор Сегодня, 18:53
        Цитата: Товарищ Ким
        Вот бы этих "энтузиастов" подвести с их воплями к Королеву, Челомею, Курчатову.


        Слющий, зачэм сразу к Королеву?
        Надо к таварищу Бэриа сначала!

        В 37 всяких рыжих чубаторов со товарищи пачками приходовали, во славные времена были !
        Синьор Помидор
  3. oleg-gr Сегодня, 18:20
    Импортозамещение в действии. Хочется более быстрого движения, но и такие новости радуют.
    oleg-gr
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:21
    Новость то хорошая, только обс утверждает что это локализация азиатского процессора! Жду с нетерпением информации от тех людей кому есть что сказать, насколько это соответствует истине, и ,когда же появится наш процессор созданный для гражданки по технологии 14нм, из полностью наших материалов, и на нашем оборудовании.
    Изгоняющий либероидов
    1. MMX Сегодня, 18:31
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Новость то хорошая, только обс утверждает что это локализация азиатского процессора! Жду с нетерпением информации от тех людей кому есть что сказать, насколько это соответствует истине, и ,когда же появится наш процессор созданный для гражданки по технологии 14нм, из полностью наших материалов, и на нашем оборудовании.


      "Эльбрусы" - разработка МЦСТ полностью на собственной архитектуре. Возможно Вы спутали с процессорами "Байкал", но там тоже не все так однозначно.
      MMX
      1. Mister22408 Сегодня, 18:55
        Вот в Тайване удивились... "Производится в Тайване, на фабрике TSMC." Там еще и с заказом и окончательной ценой ...А на эти три процента менеджеры "майбахи" и покупают. Но проц - хороший и архитектура наша, камень - нет.
        Mister22408
    2. KelWin Сегодня, 18:48
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      локализация азиатского процессора <...> насколько это соответствует истине

      Ни насколько) Чисто отечественная разработка, архитектура создана с нуля.

      Цитата: Изгоняющий либероидов
      когда же появится наш процессор созданный для гражданки по технологии 14нм

      Писюк на базе Эльбрус 4С уже есть, тех.норма 65нм, TDP 45Вт. Когда будет 14нм... пока речи об этом не идет. Да и не особо надо, частоты не те.
      Имхо, фиг с ним, с техпроцессом, пусть пока наращивают объемы выпуска, дабы цена стала приемлемой, ужно очень хочется обзавестись отечественной железкой)
      KelWin
    3. purple Сегодня, 18:49
      Разаработка полностью наша, азиатам до нее далеко, кстати интеловские процессоры которыми вы сейчас наслаждаетесь, разрабатывали в том числе бывшие инженеры МЦСТ.
      В плане архитектуры процессоров у нас нормально, с линиями для производства не очень.
      purple
      1. ИванИванов Сегодня, 19:01
        Жаль ученые часто космополиты. продают свой труд кому попало.
        ИванИванов
      2. Самаритянин Сегодня, 19:23
        Цитата: purple
        Разаработка полностью наша, азиатам до нее далеко, кстати интеловские процессоры которыми вы сейчас наслаждаетесь, разрабатывали в том числе бывшие инженеры МЦСТ.
        В плане архитектуры процессоров у нас нормально, с линиями для производства не очень.

        Ваша правда линия 5 млрд.баксов...
        Самаритянин
    4. KaPToC Сегодня, 19:03
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Новость то хорошая, только обс утверждает что это локализация азиатского процессора!

      Вы будете удивлены, но архитектуру для американских процессоров придумали российские ученные, с тех пор все процессоры делают по этой технологии, ничего нового азиаты не придумали. На данный момент никто кроме русских новые процессоры не разрабатывает, в США занимаются улучшением существующих, не более.
      KaPToC
      1. EternalStranger Сегодня, 19:45
        Цитата: KaPToC
        никто кроме русских новые процессоры не разрабатывает

        у меня от таких слов монитор квасом замироточил
        EternalStranger
        1. KaPToC Сегодня, 19:59
          Цитата: EternalStranger
          у меня от таких слов монитор квасом замироточил

          Ща двадцать раз повторю - вдруг у меня пивом замироточит?
          KaPToC
  5. ПАша Сегодня, 18:25
    Хоть что то своё.
    А цена будет не меньше мировой.
    ПАша
  6. Laksamana Besar Сегодня, 18:26
    Хочу такой, вроде бы обещали для гражданских, но когда и за сколько хз, не скоро в общем и не дёшево. smile
    Laksamana Besar
    1. фа2998 Сегодня, 18:38
      Вот именно гражданский рынок,массовое производство и делает товар доступным.Если пойдем по пути СССР-все для военных,а гражданские перли из-за границы SONY и прочие "панасоники"-производство зачахнет.Ну не купят столько военные и гос.службы.А так-много миллионный рынок. hi
      фа2998
  7. Alex20042004 Сегодня, 18:29
    Весь вопрос в количестве продаж и надёжности.
    Если количество опередит качество, то будет "Советский Союз".
    Посмотрим, что будет дальше.
    Alex20042004
    1. HMR333 Сегодня, 18:38
      в советском союзе как раз качество было на высоте а технологии на уровне тех времен советские холодильники и приемники до сих пор работают несмотря на их возраст щас и трети срока их новая нынешния не служит!
      HMR333
  8. Proton Сегодня, 18:40
    А че ж про частоту не сказано ничего,про рассеиваемую мощьность request для сервака особенно это важно.
    Proton
    1. purple Сегодня, 18:50
      жаль минусовать теперь нельзя....
      purple
  9. Просто человек Сегодня, 18:43
    Прогресс в этой отрасли имеется , и серьёзный. Если бы ещё туда государство вложило больше средств, вместо роснано , было бы вообще хорошо.
    Просто человек
    1. woron333444 Сегодня, 18:51
      А причем здесь роснано, когда Ростех.
      woron333444
      1. Просто человек Сегодня, 19:12
        Так и я о том что роснано вообще не причём, а Чубайс говорит что у них денег не мерено. Так смысл понятен
        Просто человек
  10. басмач Сегодня, 18:46
    Есть ещё " Экономическое обозрение". Так вот там недавно была заметка про "Эльбрус", да и с месяц назад. Штампуют их за рубежом."Микропроцессоры Эльбрус-1С+, оснащенные ядром с тактовой частотой в 1 ГГц, способны обеспечивать работу встроенного 3D-GPU Vivante с частотой 800 МГц (предположительно Vivante GC2000 из серии 3D-GPU Vega-Light), двуканального контроллера памяти DDR3-1600 ECC, а так же кэш 2 уровня объемом 2 Мб. Мини-ПК на базе данного микропроцессора развивают производительность ядра до 24 Гфлопс на 32-разрядных числах с плавающей точкой. При этом процессор является представителем поколения низкого энергопотребления (не более 10 Ватт). Эльбрус-1С+ выполнен еще по 40-нм технологическому процессу, в то время как Эльбрус-8С1 выполнен уже по 28-нм технологии.
    микропроцессор Эльбрус –8С был полностью разработан в России. В 2014-м году появилась первая опытная партия, а уже в 2016-м началось серийное производство. Кристалл микропроцессора спроектирован по технологии 28 нм, имеет 8 процессорных ядер с улучшенной 64-разрядной архитектурой Эльбрус 3-го поколения, кэш-память 2-го уровня общим объёмом 4 мегабайта и 3-го уровня объёмом 16 мегабайт. Уникальность данной технологии заключается в невероятной продуктивности, ведь при тактовой частоте всего в 1,3 ГГц Эльбрус 8С имеет производительность 250 гигафлопс (то есть 250 млрд операций в секунду) на операциях с одинарной точностью, что сравнимо с последними поколениями современного семейства процессоров Intel с архитектурой X86-64: 6-ядерный Intel Core i7-4930K (поколение Ivy Bridge) при тактовой частоте 3,7-4,2 ГГц имеет теоретический пик производительности в районе 177 гигафлопс.

    Компания МЦСТ планирует за ближайшие пять лет развернуть в России производственные мощности для создания плат по технопроцессу, ниже 28 нм, что соответствует современному высокоточному уровню технологии.
    МЦСТ, представил первую предсерийную материнскую плату на базе нового микропроцессора Эльбрус-8С1. Сама плата полностью разработана отечественными конструкторскими бюро. В частности, установлены российские процессор, чипсет, компилятор, ядра операционной системы, модифицированных под общую архитектуру, пакеты, входящие в состав дистрибутива. Компания МСЦТ пытается максимально загрузить российские компании для производства полностью отечественного компьютера, пока серийное производство налажено в области поверхностного монтажа и создании самого текстолита.Данная предсерийная партия изготовлена для внутренней отладки, серийное производство запланировано на второй квартал 2017 года."
    Это нарезка из разных статей.
    басмач
    1. НЕКСУС Сегодня, 19:53
      Цитата: басмач
      Уникальность данной технологии заключается в невероятной продуктивности, ведь при тактовой частоте всего в 1,3 ГГц Эльбрус 8С имеет производительность 250 гигафлопс (то есть 250 млрд операций в секунду) на операциях с одинарной точностью, что сравнимо с последними поколениями современного семейства процессоров Intel с архитектурой X86-64: 6-ядерный Intel Core i7-4930K (поколение Ivy Bridge) при тактовой частоте 3,7-4,2 ГГц имеет теоретический пик производительности в районе 177 гигафлопс.

      А если представить Эльбрус какой-нибудь 10-С,у которого частота будет как у интелэвского в районе 3,5-4,5 Ггц? Какая тогда будет у нашего процессора производительность-то?
      Вспоминается мне спор с некоторыми индивидуумами ,которые утверждали,что оборонка не способна вытащить гражданскую промышленность и поднять на мировой уровень...
      НЕКСУС
  11. domnich Сегодня, 18:52
    Ну что ж, национальная платежная система уже активно продвигается (я принципиально перехожу на карту «Мир»). Будем ждать такую же массовую и доступную операционную систему!
    domnich
  12. Рабинович Сегодня, 18:58
    с высоким уровнем защиты информации от "утечек" и хакерских атак»


    Как процессор может защитить от утечек и хакерских атак? recourse
    Рабинович
    1. purple Сегодня, 19:18
      архитектурой, там не возможна атака направленная на утечку памяти, которая вызывает переполнение буфера, а на этом основаны в основном атаки
      purple
      1. Рабинович Сегодня, 19:22
        Понятно. Я представлял себе проц простой деталью, как калькулятор.
        У меня вот антивирус стоит для защиты. Доктор веб
        Рабинович
      2. EternalStranger Сегодня, 19:47
        берем язык C и любимую всеми функцию printf, каким образом архитектура процессора может помешать мне вызвать переполнение буфера в этой функции?
        EternalStranger

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