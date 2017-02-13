Первая партия российских процессоров «Эльбрус» поступила в госведомства
«Объединенная приборостроительная корпорация» (входит в Ростех) завершила поставку первых партий серверов с микропроцессорами «Эльбрус» для нужд государственных ведомств, сообщила пресс-служба компании.
«На их основе развернуты полнофункциональные центры обработки данных с высоким уровнем защиты информации от "утечек" и хакерских атак», говорится в релизе.
По данным пресс-службы, на базе отечественных серверов развернута часть инфраструктуры миграционных служб. «Также отечественная техника использована для построения Центра обработки данных федеральной информационной системы биометрических учетов и оперативно-розыскных данных МВД РФ», – добавили к компании.
По его словам, на платформе «Эльбрус» развернута отечественная операционная система с интегрированными средствами защиты от несанкционированного доступа.
«На их основе развернуты полнофункциональные центры обработки данных с высоким уровнем защиты информации от "утечек" и хакерских атак», говорится в релизе.
По данным пресс-службы, на базе отечественных серверов развернута часть инфраструктуры миграционных служб. «Также отечественная техника использована для построения Центра обработки данных федеральной информационной системы биометрических учетов и оперативно-розыскных данных МВД РФ», – добавили к компании.
Поставленная техника имеет на 100% российское происхождение. Весь цикл разработки – от архитектуры микропроцессора до топологии печатных плат и программного обеспечения – осуществляется в России. Производство, включая поверхностный монтаж печатный плат, так же ведется у нас,цитирует пресс-служба гендиректора ОПК Александра Якунина.
По его словам, на платформе «Эльбрус» развернута отечественная операционная система с интегрированными средствами защиты от несанкционированного доступа.
Вместе это обеспечивает самый высокий уровень доверенности оборудования и защищённости от информационных атак. Уже поставлено несколько сотен серверов в разных конфигурациях – это реальный пример масштабного импортозамещения зарубежной вычислительной техники в госсекторе,заявил гендиректор.
Использованы фотографии: http://politikus.ru