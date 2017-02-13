Первая партия российских процессоров «Эльбрус» поступила в госведомства

Поставленная техника имеет на 100% российское происхождение. Весь цикл разработки – от архитектуры микропроцессора до топологии печатных плат и программного обеспечения – осуществляется в России. Производство, включая поверхностный монтаж печатный плат, так же ведется у нас,

Вместе это обеспечивает самый высокий уровень доверенности оборудования и защищённости от информационных атак. Уже поставлено несколько сотен серверов в разных конфигурациях – это реальный пример масштабного импортозамещения зарубежной вычислительной техники в госсекторе,