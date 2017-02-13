Командование ВСУ бросило умирать "пропавшую" разведгруппу

Они выходили в эфир, просили подмогу, но никто на помощь не пришёл. Мы перехватили их призыв. Судя по сообщению, группа подорвалась на растяжке, возможно, собственной. Мы не стали туда соваться, тем более что их вроде как искали. На самом деле их никто не искал, никто не пришёл на помощь, их оставили умирать.

Информационный портал «Луганск1.инфо» публикует материал, в котором окончательно проясняется судьба украинской диверсионно-разведывательной группы, которая была отправлена на территорию Луганской народной республики. Ранее сообщалось, что украинские силовики пропали без вести, не выйдя на связь с командованием в назначенное время. Портал, ссылаясь на военнослужащих 6-го полка имени М.Платова народной милиции ЛНР, сообщает о перехвате радиопереговоров между представителями разведки ВСУ и командованием.Выясняется, что невыход на связь украинской диверсионно-разведывательной группы, состоящей из 25 человек, - это недостоверные сведения. Стало известно, что на связь командир группы выходил, сообщив, что военные ВСУ попали на минное поле, и просят помощи в эвакуации.Из материала:В штабе так называемой «АТО» при этом заявляют, что «ведутся поиски» пропавших военнослужащих. У народной милиции ЛНР другие сведения – диверсионно-разведывательную группу командование ВСУ просто кинуло, что, в принципе, в духе украинских генералов.На завтра в ЛНР намечен брифинг официального представителя народной милиции, который подробнее расскажет об обстановке у линии соприкосновения и о ситуации с "пропавшей" украинской диверсионно-разведывательной группой.