20:05 13 февраля

Командование ВСУ бросило умирать "пропавшую" разведгруппу

Информационный портал «Луганск1.инфо» публикует материал, в котором окончательно проясняется судьба украинской диверсионно-разведывательной группы, которая была отправлена на территорию Луганской народной республики. Ранее сообщалось, что украинские силовики пропали без вести, не выйдя на связь с командованием в назначенное время. Портал, ссылаясь на военнослужащих 6-го полка имени М.Платова народной милиции ЛНР, сообщает о перехвате радиопереговоров между представителями разведки ВСУ и командованием.

Командование ВСУ бросило умирать "пропавшую" разведгруппу


Выясняется, что невыход на связь украинской диверсионно-разведывательной группы, состоящей из 25 человек, - это недостоверные сведения. Стало известно, что на связь командир группы выходил, сообщив, что военные ВСУ попали на минное поле, и просят помощи в эвакуации.


Из материала:
Они выходили в эфир, просили подмогу, но никто на помощь не пришёл. Мы перехватили их призыв. Судя по сообщению, группа подорвалась на растяжке, возможно, собственной. Мы не стали туда соваться, тем более что их вроде как искали. На самом деле их никто не искал, никто не пришёл на помощь, их оставили умирать.


В штабе так называемой «АТО» при этом заявляют, что «ведутся поиски» пропавших военнослужащих. У народной милиции ЛНР другие сведения – диверсионно-разведывательную группу командование ВСУ просто кинуло, что, в принципе, в духе украинских генералов.

На завтра в ЛНР намечен брифинг официального представителя народной милиции, который подробнее расскажет об обстановке у линии соприкосновения и о ситуации с "пропавшей" украинской диверсионно-разведывательной группой.

Использованы фотографии: AP
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Комментарии 43
  1. cniza Сегодня, 18:47
    Мы не стали туда соваться, тем более что их вроде как искали. На самом деле их никто не искал, никто не пришёл на помощь, их оставили умирать.


    Это в духе хунтят.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:57
      Опять генералы протирают задницей штаны в тёплом штабе под водочку-селёдочку , а рядовые используются в качестве тупого пушечного мяса . Ничего нового ...
      bouncyhunter
      1. одинокий Сегодня, 19:36
        Поверьте дрогой Вы наш,прошли те времена,когда генералы водили людей на атаку.Последний раз это было наверно во время Великой Отечественной.Сейчас везде так,генералы протирают штаны в штабах,а все рядовые как пушечное мясо
        одинокий
        1. Alex_Rarog Сегодня, 19:57
          Вообще то если мне память не изменяет в Чечне последний раз подобное было...
          Alex_Rarog
          1. одинокий Сегодня, 20:04
            не помню такого.только в иране генералы КСИР ведут своих подчиненных в атаку.но это исключительный случай.т.к.военные из КСИР фанатики .
            одинокий
        2. Arh Сегодня, 19:57
          Хорошая статья ! Блудики заблудились в тумане , там и сгинули ! Прах побери ))) !
          Arh
      2. avt Сегодня, 19:54
        Цитата: bouncyhunter
        , а рядовые используются в качестве тупого пушечного мяса .

        no Это не рядовые . Это вообще то 8 полк , так что
        Цитата: bouncyhunter
        Ничего нового ...

        Всё таки это реально что то новое .
        avt
    2. DMB_95 Сегодня, 19:02
      25 бойцов так пострадали от подрыва одной растяжки, что вся группа не может передвигаться неся раненых ? Что там за мина рванула ? Или - что это за ДРГ такая "подготовленная" ?
      DMB_95
      1. demchuk.ig Сегодня, 19:14
        Цитата: DMB_95
        Что там за мина рванула ? Или - что это за ДРГ такая "подготовленная" ?

        Ну МОНка может и не 25 положить!
        demchuk.ig
        1. seregatara1969 Сегодня, 19:43
          мон может и роту выкосить если в направление мины попасть
          seregatara1969
        2. Олег Монархист Сегодня, 19:47
          Возможно. Скорей всего им было западло читать надпись на языке оккупантов, поэтому и подорвались. laughing
          Олег Монархист
    3. vovanpain Сегодня, 19:52
      В штабе так называемой «АТО» при этом заявляют, что «ведутся поиски» пропавших военнослужащих.

      Ищут их,усиленно ищут. wink
      vovanpain
  2. одинокий Сегодня, 18:48
    это что за ДРГ такой 25 человек?Хоровод чтоли?))
    одинокий
    1. alex13-61 Сегодня, 18:56
      Цитата: одинокий
      это что за ДРГ такой 25 человек?Хоровод чтоли?))

      Видно, задание было серьёзное...
      alex13-61
      1. Серый брат Сегодня, 19:45
        Цитата: alex13-61
        Видно, задание было серьёзное...

        Атож!
        Тымчук на связи:
        На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей усилены контрразведывательные мероприятия, к проведению которых привлекаются штатные подразделения войск национальной гвардии России. По информации представителей т.н. “правоохранительных органов” Новоазовска, с 6 по 12 февраля с.г. в отделения “правоохранителей ДНР” поступило более 100 жалоб от граждан на жестокие действия российских военнослужащих, прежде всего лиц бурятской национальности, по отношению к мирному населению. Ранее, в конце января с.г., в район Новоазовска прибыло около 200 военнослужащих из состава войск национальной гвардии России из подразделений, постоянно дислоцирующихся в Республике Бурятия (РФ).

        https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/110
        6552759473378
        Серый брат
        1. Серый брат Сегодня, 19:50
          Чётаржу:

          К чему бы это?
          Серый брат
    2. Монос Сегодня, 18:58
      Цитата: одинокий
      это что за ДРГ такой 25 человек?Хоровод чтоли?))

      Это уже не дрг. Это уже партизанский отряд.
      Монос
      1. ferdiperdozzz Сегодня, 19:33
        С предателем :)
        ferdiperdozzz
    3. Fregate Сегодня, 18:58
      Вы еще китайских ДРГ не видели.))
      Fregate
    4. Асадулла Сегодня, 19:11
      это что за ДРГ такой 25 человек?Хоровод чтоли?))


      Да ваще, это оперативная единица ДШМГ, только пёхом надо понимать. Даже засадный взвод, максимум 20 человек. А это,можно предполагать, что тащили минометы на себе, отстреляться по-ближе, нарвались, ломанулись, попали на консервы, там их и положили на тепло.
      Асадулла
    5. Владыка Ситх Сегодня, 19:11
      ДШРГ (диверсионно-штурмовая развед группа)
      Владыка Ситх
      1. Reptiloid Сегодня, 19:24
        Умирать бросили.....Так это уже не первый раз.И не последний.Утилизация!!!
        Reptiloid
  3. роман66 Сегодня, 18:48
    ну и ладушки, что-то нет у меня настроения их жалеть, пусть удобряют черноземы.
    роман66
    1. МПК105 Сегодня, 19:49
      Да нет,Ром-жалко-там же такие же русские мужики,блин...Рагули у себя там сидят,и смеются над нами всеми.
      МПК105
      1. роман66 Сегодня, 19:51
        русские, перейдя линию фронта , ломанулись бы в ростов
        роман66
        1. МПК105 Сегодня, 20:01
          Ну у них же там семьи остаются,не забывайте...Бросить их и в Ростов..?Я не смог бы...Родню там оставить и самому уйти в Россию-нет...
          МПК105
  4. Мар.Тира Сегодня, 18:51
    Цитата: cniza
    Мы не стали туда соваться, тем более что их вроде как искали. На самом деле их никто не искал, никто не пришёл на помощь, их оставили умирать.


    Это в духе хунтят.

    Что то мутно всё?Точно такая же группа точно так же подорвалась на своих минах полмесяца назад.И точно так же замёрзла на поле,прося о помощи?Они их что,клонируют,или на убой по одному шаблону гонят?
    Мар.Тира
  5. APASUS Сегодня, 18:56
    диверсионно-разведывательной группы, состоящей из 25 человек, -

    Это на чем это они подорвались все 25 человек ? Что за растяжка такая , фугас похоже...........
    APASUS
    1. Mister22408 Сегодня, 19:08
      Мон-1000 :-) или мон100Х25 :-) . А вот 25 чел. - это не ДРГ , а ДРР или ДРсО...
      Mister22408
    2. Canecat Сегодня, 19:14
      что тащили, на том и подорвались wassat
      Canecat
    3. Fregate Сегодня, 20:04
      Да обыкновенная противопехотная мина. Просто подорвавшийся нес мешок картошки, которая и выступила в роли поражающих элементов.
      Fregate
  6. Berkut24 Сегодня, 18:58
    Это они между собой - братья по оружию, воины света, цвет древнейшей нации. Для первого же начальника - это просто расходное г*вно с отшибленными мозгами.
    Berkut24
  7. Горный стрелок Сегодня, 18:59
    Ничего себе разведка! Целым взводом ходят? И что это за растяжка, на которой сразу столько бойцов может подорваться? МОНка? Так это вовсе не растяжка. Но если на неё нарвались, то там каша. Да ещё мороз не детский. Увы, похоже, живых там уже нет. Раненый, даже средней тяжести, на морозе такой силы, продержится часа три. Но не трое суток.
    Горный стрелок
  8. стас57 Сегодня, 19:02
    ДРГ в 25 человек, вся скопом, и конечно же на своей же растяжке(ну а как иначе) умоляли вызвать подмогу, но тут мобилка села и радиопереговоры никто не записал.

    инфовойна она такая....
    стас57
  9. Canecat Сегодня, 19:13
    Очередной способ списать 25 человек... на одну растяжку (!!!)... прям не растяжка а оружие массового поражения laughing
    в новостях мелькнуло что каклы авиацию подняли... может кто ситуацию прояснить?
    Canecat
  10. domnich Сегодня, 19:15
    Цитата: DMB_95
    5 бойцов так пострадали от подрыва одной растяжки, что вся группа не может передвигаться неся раненых ? Что там за мина рванула ?


    Так ведь еще и "Шмели" неизрасходованные сдетонировали видимо...
    domnich
    1. одинокий Сегодня, 19:46
      Видимо Вы не знакомы с РПО-Шмель.Если бы они сдетонировали, то думаю там уже никаких радиоперехватов в корне не могло бы быть.Остались бы одни тлеющии головешки
      одинокий
  11. san4es Сегодня, 19:15
    Подорвались, решили это "знак" и ... разбежались по домам
    san4es
  12. masiya Сегодня, 19:20
    Да пусть и гуляют по минным полям Донбасья туда им и дорога...!!!
    masiya
  13. Blue Fox Сегодня, 19:28
    25 человек это уже не одна мина, даже если она МОН-100.А вот сочетание МОН-50,100 и нескольких ОЗМ-72, 25 не 25,но много могут сделать, если последние подрываются с небольшой задержкой,когда противник после взрыва первой мины заляжет.Мины устанавливаются подковой,сначала в стороне от тропы или удобного прохода слева и справа ОЗМ-72, потом впереди по ходу движения противника метрах в 30-40 МОН-50.Подрыв головняка на МОНке,кто падает,кто кидается на помощь раненым и далее подрыв ОЗМок.Каша.После этого вполне может быть,что оставшиеся вживых получат кучу тяжёлых 300-х нетранспортабельных их силами и мысль о том,что они забрели на минное поле и без посторонней помощи выбраться не смогут.Оттого и просьбы о помощи в эфир.
    Blue Fox
  14. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:31
    Да,страна где армия бросает своих военных на произвол судьбы достойна забвения. Личные интересы для командования укроинской армии важнее кучки вояк подорвавшихся на собственный растяжке, они расходный материал, их спишут как небоевые потери, а завтра в другом месте попав в засаду5по собственной глупости снова будет звать о помощи, и никто не придет, ибо своя шкура то всегда дороже.
    Изгоняющий либероидов
  15. КОТ БАЮН Сегодня, 19:33
    Интересно то как: группа в составе 25(!) человек подорвалась на растяжке (одной?). Не... Я понимаю что укровоины могли на своих и положить с прибором... Но что б все 25 и на одной растяжке-смех. Это приблизительно то же самое что пострадавший шел, поскользнулся, и прямо на нож. И так 25 раз! Я не к тому, что, прям, обрыдался по укровоякам... По сеньке и шапка....Просто нестыковочка.
    КОТ БАЮН
  16. masiya Сегодня, 19:35
    Это правильное решение ... они все равно в краине не нужны... меньше народа... больше дохода!!!
    masiya

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