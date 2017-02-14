10:49 14 февраля

Почём продадут Порошенко?

Почём продадут Порошенко?


Из эфиров многочисленных копирующих друг друга ток-шоу:

«Пришёл к власти в США Трамп и до Украины ему совсем нет дела – с внутренними бы вопросами и проблемами разобраться», или


«Трамп же бизнесмен, а потому он будет искать компромиссы так, как это делают представители бизнеса. И по Украине тоже. Ничего личного», или

«Порошенко ищет контакты с Трампом, стараясь оттенить свою откровенную поддержку Хиллари Клинтон в ходе американской президентской кампании».

И если уж так переживают на этих ток-шоу по поводу возможных отношений к Украине через призму президентства Трампа, то возникает главный вопрос: если Трамп - бизнесмен, не рассматривает ли он вопроса «выгодно продать» г-на Порошенко? Сколько вообще это существо с наличествующими у него остатками президентскоукраинских амбиций может стоить? Так как вопрос сугубо риторический, то вашему покорному слуге на него и отвечать придётся. Ну, хотя бы сделать попытку.

Итак, Трамп – миллиардер. И миллиардером Трамп стал вовсе не по взмаху волшебной палочки (после распечатки «ваучеров», например), а в результате кропотливой работы, которую старается теперь экстраполировать на всё американское государство. А государство для этого человека – мегакорпорация, к топ-менеджменту которой его и допустили выборы.

Порошенко, вместе с растерзанной усобицами Украиной, у США и конкретно Трампа – «тухлый» актив, который достался по наследству от предыдущей администрации, коллективно старавшейся реализовать план по отрыву Украины от России, а индивидуально – ещё и нагреть руки на украинских ресурсах (тот самый сланцевый газ как интерес семейки Байденов). Тянуть «тухлятину» Трампу, если руководствоваться чисто экономическими соображениями, ни к чему совсем. Превращать этот «тухлый» актив в «свежее» и привлекательное – чтобы можно было продать позже – слишком большой риск, так как у «тухлятины» куда больше шансов разложиться, нежели восстановить товарные кондиции. Ничего не делать с оной – тоже риск, так как она себе бог весть чего за это время напридумывает, а при учёте того, что в Сенате США есть и собственные протухшие «активы» в лице всюду проигрывающего (выражение нынешнего президента США) Джона Маккейна, может испортить воздух практически необратимо.

Значит, если исключительно из экономической целесообразно исходить, то Трампу Порошенко действительно выгодно продать - и чем раньше, тем лучше. Другой вопрос: кому продать, где найти этого покупателя? «Покупателя» на самом деле уже ищут. Да что там «ищут», когда реально нашли... Сама, простите за убогий термин, онейтраленность Запада по отношению к происходящему на Украине (со всеми этими ОБСЕ и прочими хлопателями глазами и ушами), как и само повисшее молчание Вашингтона, есть ни что иное, как приглашение России к «аукциону». Причём кроме России в этом аукционе участвовать никому не интересно. Китай вроде бы вкладывается в украинские активы, пока они стоят копейки, но разруливать ситуацию в Донбассе уж точно не горит желанием. Сам коллективный Запад «покупать» Порошенко не может по той простой причине, что он его уже купил – вложился в майдан по полной программе. Причём купил так, что теперь чешут затылки и думают: ну, вот на кой ляд?..



Теперь на носу замаячили первые выплаты по кредитам, которые наполучал г-н Порошенко и львиную долю которых направил на продолжение олигарх-шоу и гражданскую войну в Донбассе. Начало выплат – 2019 год, а Минфин «незалежной» уже сейчас вбрасывает робкие заметки о том, что, дескать, в 2019-м платить не смоГём, отсрочьте-ка ещё. А там же американские гарантии... Вроде как 2 миллиарда долларов. А не получив выплат от Украины, с кого спрос? По закону – с США, которые гарантами оплаты средств по линии МВФ и банков Евросоюза выступали.

На закон, конечно, могут и наплевать, как это в Вашингтоне часто и делали. Но опять-таки вопрос: а Трампу, как человеку, привыкшему иметь прибыль со всего, за что он берётся, оно надо? Ответ один: нет. Если войну в Донбассе не остановить, то Порошенко и дальше будет про..., как бы это помягче выразиться, в общем, пускать западные кредитные средства вовсе не на то, на что предлагает пускать их тот же МВФ – никак не на экономические реформы. Нет реформ на Украине – нет средств от МВФ – есть новый этап гражданской войны, который снова потребует гарантий от США, а к США в свою очередь претензии будут предъявлять международные кредиторы. Трампу - предъявлять!..

Итог – «продажа» всего этого, мягко говоря, беспокойного хозяйства кому? Да России, России... Ну, в войну втянуть – не втянули, так теперь нужно втягивать в систему выплат «за всё хорошее». И есть ощущение, что Россия готова выкупить этот плохой («тухлый») актив, в случае «выстраивания отношений» с Западом, как обычно забывая о непогашенных долгах. О непогашенных, имеется в виду, в свой адрес. В чужой-то адрес за Петра Алексеевича раскошеливаться будем точно... На плечи России помимо этого будут возложены обязанности по «коррекции» вообще всего, к чему привёл майдан – от «хирургии» в отношении всевозможных неонацистских упырёнышей до восстановления торгово-экономических связей регионального значения, с дальнейшим спонсированием украинской трубы.

Смысл прост – они (Запад) средства вложили? – Вложили. Кредиты дали? – Дали. Целое поколение русофобов воспитали? – Воспитали. А теперь «пошукали» по карманам – захотели деньги «отбить». Но как?.. Да Россия ж всё сделает – без вопросов. А вот сколько это на самом деле будет стоить России, причём плюсом к тому, сколько финансовых и моральных потерь уже понесено, это уже вопрос, чтобы ответить на который нужен «сильный арифмометр» и словарь изощрённого мата.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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Комментарии 27
  1. сибиралт Сегодня, 06:18
    Тихий ужас Порошенко:
    Полез Петро в карман за словом, а там рука кремля! belay
    Да кому он нужен, чтобы с ним связываться? В лучшем случае отберут бабки со счетов за бугром, как нажитые на коррупции. А что с него больше взять? laughing
    сибиралт
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:45
      Почём продадут Порошенко?
      да ктож ЭТО купит то? belay
      андрей юрьевич
    2. Зяблицев Сегодня, 07:56
      На ВО недавно была статья про одного польского ур...гражданина, некоего господина Бжезинского! Некоторые камрады, даже почитали его как "великого стратега" всех времён и народов, так вот именно он автор концепции, в соответствии с которой Украина (в отличии от Росиии) рассматривается, как часть Западной цивилизации. При этом, в доктрине Бжезинского Украине отводится роль буфера между Западом и Востоком. В связи с этим, согластно точки зрения Бжезинского, Украина должна быть взята под патронат Запада, и должен идти во всю процесс вовлечения Украины в европейские и евроатлантические структуры. Бжезинский сколотил т. н. Американо-украинский консультативный комитет - штаб по лоббированию интересов Украины в США. Где во всю отсвечивает Джордж Сорос, кровный враг Трампа, но там же был замечены Генри Киссинджер, который довольно дружелюбно трет с Трампом... Не будем забывать и сколько бабла вложено в этот "тухлый" актив...Так что я не думаю, что Трамп или Трампу просто так позволят уступить Украину России, после всех этих дорогостоящих усилии-возможно, изменят тональность и шансы на приемлемый для нас компромисс возрастет, но не более! А судьба Порошенко волнует только господина Порошенко..., он сделал своё грязное дело, как некогда Саакашвили и теперь особо в США никого не волнует! Ему ищут замену, персону - которая будет так же в полной зависимости от Вашингтона, но более привлекательной и договоровозможной для Кремля, вот здесь то и не зря закрутила своим задом поморанчивая принцесса...
      Зяблицев
      1. кеп Сегодня, 09:26
        Цитата: Зяблицев
        Не будем забывать и сколько бабла вложено в этот "тухлый" актив...Так что я не думаю, что Трамп или Трампу просто так позволят уступить Украину России, после всех этих дорогостоящих усилии-возможно, изменят тональность и шансы на приемлемый для нас компромисс возрастет, но не более! А судьба Порошенко волнует только господина Порошенко..., он сделал своё грязное дело, как некогда Саакашвили и теперь особо в США никого не волнует! Ему ищут замену, персону - которая будет так же в полной зависимости от Вашингтона, но более привлекательной и договоровозможной для Кремля, вот здесь то и не зря закрутила своим задом поморанчивая принцесса...


        ."....поморанчивая принцесса.." пойдет по рукам,порежут на куски и отвечать никто за кредиты не будет. "Нет тела,нет дела". Сколько достанется России,это уже другой вопрос.Сегодня об этом рано говорить.Поживем увидим.
        кеп
    3. антивирус Сегодня, 08:17
      Точно только руку нащупал?
      антивирус
    4. maxim947 Сегодня, 08:45
      Не могу припомнить хоть одного случая чтобы сша сливали своего "человека". От схемы - "ОН конечно сукин сын, но это наш сукин сын!" они не отступали (и надо отдать им должное). Если он будет мешать, то никто его сливать не будет, его будут защищать, а потом убьют... Слишком далеко все ушло.
      maxim947
      1. 0255 Сегодня, 09:22
        Цитата: maxim947
        Не могу припомнить хоть одного случая чтобы сша сливали своего "человека". От схемы - "ОН конечно сукин сын, но это наш сукин сын!" они не отступали (и надо отдать им должное).

        В 1979 году США слили иранского шаха Пехлеви, важного союзника до исламской революции. И Саддама Хусейна поддерживали в 1980-х годах, а в 2003 году свергли, потом повесили.
        0255
    5. vovanpain Сегодня, 09:45
      Но как?.. Да Россия ж всё сделает – без вопросов. А вот сколько это на самом деле будет стоить России

      А оно России надо?Тащить этот чемодан без ручки. belay Если брать то только Новороссию,предварительно вычистив ее от свидомии и бандеровщины,причем чистить должны сами,а не сидеть в крайней хате. yes
      vovanpain
  2. Горменгаст Сегодня, 06:29
    Продавец есть, а покупателей нема. laughing

    Товар неликвидный, просроченный, представляющий опасность для жизни и здоровья покупателя. laughing
    Горменгаст
    1. aba Сегодня, 07:13
      Согласен: был бы спрос, товар найдется. Но есть ли сейчас реальный спрос в столь переломный момент для США и Европы?! Скорее, нет...
      aba
  3. кедр Сегодня, 06:34
    Если вспомнить, что вторая фамилиё Порошенко Вальцман, то поводов переживать за него, за Вукрайну и Россиию нет. Украинские, еврейские финансисты пошушукаются с российскими и все вместе договорятся с израйльскими, как поиметь сей украинский гешефт ко всеобщему благу... А Америка поможет чем сможет, она давно вписалась за Израйль.
    Зрим в ядрён корень...
    кедр
    1. кеп Сегодня, 09:28
      Цитата: кедр
      Зрим в ядрён корень.


      Как вариант вполне жизнеспособная концепция. hi
      кеп
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:37
    дать, пецьке от рошена, веревку с куском мыла, а лучше без мыла и отправить, под конвоем конечно, к осине... а больше пользы от этой "тухлянины" НЕТ! angry
    a.s.zzz888
  5. Познающий Сегодня, 06:39
    Счас парасенко уберут, а вновь прибывший(поставленный) заявит, что не намерен оплачивать долги так как власть бравшая кредит незаконна... Как с яныком и его кредитом в 3 лярда от России....
    Познающий
  6. сибиралт Сегодня, 06:49
    От утреннего "выхлопа" Порошенко Западную Европу дюже штормит. laughing
    сибиралт
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:18
      Очень показательная фотография. А пил с вечера наверное с другом Лукашенко.
      rotmistr60
  7. алекс-сп Сегодня, 07:02
    Как отобрать бабки они способ, точно, найдут. А вот сбросить ЭТО нам - не знаю сомневаюсь, хотя, подозреваю, и попытаются. Сбросить такое на бюджет России - это похуже чем санкции и война вместе взятые.
    Но в итоге, думаю, сработает бомба, которую запустил еще в 14 году ВВЖ, и гнилушки западнее Киева удастся спихнуть и растащить по Европе... А с юго-востоком мы договоримся. И обойдется это без Америки
    алекс-сп
    1. антивирус Сегодня, 08:21
      Превращать этот «тухлый» актив в «свежее» и привлекательное – Чубайса и команду передать для вывода из кризиса Укрии. Запад будет за назначение Чубайса. Все таргетирования и борьбу с дефляцией, и кумовство. и торги на биржах. А реформа энергетики и угольной пром-ти?
      антивирус
  8. Астарт Сегодня, 07:04
    Украина в ее нынешнем виде не нужна никому. Западные спецслужбы (финансовые, медийные,политические) успешно провели операцию, разорвали единое культурно-экономическое поле Россия-Украина-ЕАЭС. И более того сделали два славянских народа лютыми врагами. Дальше заниматься этой территорией они не будут. России лезть в это болото бессмысленно, разрушенная экономика, озлобленное население, а нам ЭТО хотят еще и продать? Поэтому, как бы это не выглядело цинично, Украину надо просто на время "забыть"..... Если финансово и политически сможем интегрировать в Россию ДонБас, честь нам и хвала.
    Астарт
    1. Коля Сегодня, 07:35
      Правобережная Украина наследница всех долгов пусть отправляется на запад. Левобережная Украина воссоединяется с Россией. Львов уверенно держит статус "мусорный". Каждый день мусоровозы из Львова пытаются распространить мусор на остальную территорию Украины.
      Коля
  9. sergei1975 Сегодня, 08:08
    Цена ПАРАШЕНКА 1 конфета тузик" и 1 печенюха , больше такой "лидер" не стоит! Это совет США и Европе,
    sergei1975
  10. Горный стрелок Сегодня, 08:23
    И часто Россия в последнее время покупала "тухлятину"? Что то не припомню. Так что, в случае "продажи" ништяков обязаны "нарезать" дополнительно.
    Вангую - кредиты Россия за Майданию - не платит. Цены на нефть поднимают до 100. Газовую войну Европы с Газпромом прекращают. НАТО из Прибалтики, Польши, Румынии - убирают.
    Ну санкции - само собой. Россия, со своей стороны, контрсанкции - не отменяет! laughing
    Такой "минимальный набор". А Майданию - расчленить к этой маме, только ни венграм - ни полякам - ни кусочка. Но этот неудачный эксперимент 404 надо закончить. am
    Горный стрелок
    1. кеп Сегодня, 09:32
      Цитата: Горный стрелок
      Вангую - кредиты Россия за Майданию - не платит. Цены на нефть поднимают до 100. Газовую войну Европы с Газпромом прекращают. НАТО из Прибалтики, Польши, Румынии - убирают.
      Ну санкции - само собой. Россия, со своей стороны, контрсанкции - не отменяет! laughing


      Ваши слова да Богу в уши.
      кеп
  11. shcishcok Сегодня, 09:36
    если и есть здравомыслие в нашем правительстве (а очень хочется надеяться, что так и есть), то Россия не будет участвовать в этом "аукционе", а просто подождет пока эта нэнька сама не разложится. так оно луЧЧе будет. столько яда в наш адрес было выплеснуто этими "братьями", что диву даешься - откуда столько ненависти?лютой, звериной ненависти ко всему русскому....нах..оне нам сдались?надо петицию в правительство писать о недопустимости взваливания на плечи нашей экономики еще и эту проблему как восстановление страны 404
    shcishcok
  12. Hlavaty Сегодня, 09:55
    А вот сколько это на самом деле будет стоить России, причём плюсом к тому, сколько финансовых и моральных потерь уже понесено, это уже вопрос, чтобы ответить на который нужен «сильный арифмометр» и словарь изощрённого мата.

    Это цена бездействия России предыдущие 25 лет.
    Hlavaty
  13. Ferdinant Сегодня, 10:01
    Никто его продавать не станет,сдадут и забудут,как неприятное недоразумение
    Ferdinant
  14. Горменгаст Сегодня, 10:20
    Перефразирую известное стихотворение: laughing

    Что такое Порошенко? -
    Для Донбасса - ПоТрошенко,
    Для народа - ПоПрошенко,
    Для желудка - АЛКОшенко...
    Для Европы- НАУЩенко...

    К Меркель он придет с докладом,
    От неё уйдет с окладом,
    Награжденный златом-кладом,
    Возгласив тихонько ладом:
    "Жизнь не кажется мне адом, -
    Принесите "лепту" на дом!.."
    Горменгаст

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