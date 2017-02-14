Почём продадут Порошенко?

Из эфиров многочисленных копирующих друг друга ток-шоу:, или, илиИ если уж так переживают на этих ток-шоу по поводу возможных отношений к Украине через призму президентства Трампа, то возникает главный вопрос: если Трамп - бизнесмен, не рассматривает ли он вопроса «выгодно продать» г-на Порошенко? Сколько вообще это существо с наличествующими у него остатками президентскоукраинских амбиций может стоить? Так как вопрос сугубо риторический, то вашему покорному слуге на него и отвечать придётся. Ну, хотя бы сделать попытку.Итак, Трамп – миллиардер. И миллиардером Трамп стал вовсе не по взмаху волшебной палочки (после распечатки «ваучеров», например), а в результате кропотливой работы, которую старается теперь экстраполировать на всё американское государство. А государство для этого человека – мегакорпорация, к топ-менеджменту которой его и допустили выборы.Порошенко, вместе с растерзанной усобицами Украиной, у США и конкретно Трампа – «тухлый» актив, который достался по наследству от предыдущей администрации, коллективно старавшейся реализовать план по отрыву Украины от России, а индивидуально – ещё и нагреть руки на украинских ресурсах (тот самый сланцевый газ как интерес семейки Байденов). Тянуть «тухлятину» Трампу, если руководствоваться чисто экономическими соображениями, ни к чему совсем. Превращать этот «тухлый» актив в «свежее» и привлекательное – чтобы можно было продать позже – слишком большой риск, так как у «тухлятины» куда больше шансов разложиться, нежели восстановить товарные кондиции. Ничего не делать с оной – тоже риск, так как она себе бог весть чего за это время напридумывает, а при учёте того, что в Сенате США есть и собственные протухшие «активы» в лице всюду проигрывающего (выражение нынешнего президента США) Джона Маккейна, может испортить воздух практически необратимо.Значит, если исключительно из экономической целесообразно исходить, то Трампу Порошенко действительно выгодно продать - и чем раньше, тем лучше. Другой вопрос: кому продать, где найти этого покупателя? «Покупателя» на самом деле уже ищут. Да что там «ищут», когда реально нашли... Сама, простите за убогий термин, онейтраленность Запада по отношению к происходящему на Украине (со всеми этими ОБСЕ и прочими хлопателями глазами и ушами), как и само повисшее молчание Вашингтона, есть ни что иное, как приглашение России к «аукциону». Причём кроме России в этом аукционе участвовать никому не интересно. Китай вроде бы вкладывается в украинские активы, пока они стоят копейки, но разруливать ситуацию в Донбассе уж точно не горит желанием. Сам коллективный Запад «покупать» Порошенко не может по той простой причине, что он его уже купил – вложился в майдан по полной программе. Причём купил так, что теперь чешут затылки и думают: ну, вот на кой ляд?..Теперь на носу замаячили первые выплаты по кредитам, которые наполучал г-н Порошенко и львиную долю которых направил на продолжение олигарх-шоу и гражданскую войну в Донбассе. Начало выплат – 2019 год, а Минфин «незалежной» уже сейчас вбрасывает робкие заметки о том, что, дескать, в 2019-м платить не смоГём, отсрочьте-ка ещё. А там же американские гарантии... Вроде как 2 миллиарда долларов. А не получив выплат от Украины, с кого спрос? По закону – с США, которые гарантами оплаты средств по линии МВФ и банков Евросоюза выступали.На закон, конечно, могут и наплевать, как это в Вашингтоне часто и делали. Но опять-таки вопрос: а Трампу, как человеку, привыкшему иметь прибыль со всего, за что он берётся, оно надо? Ответ один: нет. Если войну в Донбассе не остановить, то Порошенко и дальше будет про..., как бы это помягче выразиться, в общем, пускать западные кредитные средства вовсе не на то, на что предлагает пускать их тот же МВФ – никак не на экономические реформы. Нет реформ на Украине – нет средств от МВФ – есть новый этап гражданской войны, который снова потребует гарантий от США, а к США в свою очередь претензии будут предъявлять международные кредиторы. Трампу - предъявлять!..Итог – «продажа» всего этого, мягко говоря, беспокойного хозяйства кому? Да России, России... Ну, в войну втянуть – не втянули, так теперь нужно втягивать в систему выплат «за всё хорошее». И есть ощущение, что Россия готова выкупить этот плохой («тухлый») актив, в случае «выстраивания отношений» с Западом, как обычно забывая о непогашенных долгах. О непогашенных, имеется в виду, в свой адрес. В чужой-то адрес за Петра Алексеевича раскошеливаться будем точно... На плечи России помимо этого будут возложены обязанности по «коррекции» вообще всего, к чему привёл майдан – от «хирургии» в отношении всевозможных неонацистских упырёнышей до восстановления торгово-экономических связей регионального значения, с дальнейшим спонсированием украинской трубы.Смысл прост – они (Запад) средства вложили? – Вложили. Кредиты дали? – Дали. Целое поколение русофобов воспитали? – Воспитали. А теперь «пошукали» по карманам – захотели деньги «отбить». Но как?.. Да Россия ж всё сделает – без вопросов. А вот сколько это на самом деле будет стоить России, причём плюсом к тому, сколько финансовых и моральных потерь уже понесено, это уже вопрос, чтобы ответить на который нужен «сильный арифмометр» и словарь изощрённого мата.