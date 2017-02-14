Голландский разведывательный бронеавтомобиль DAF YP-104
DAF YP-104 — проект голландского разведывательного бронеавтомобиля начала 1960-х годов. Разрабатывался для вооружения разведывательных батальонов бронетанковых и механизированных частей армии Нидерландов. Был спроектирован компанией DAF на базе шасси однотонного грузовика собственной разработки.
Бронеавтомобиль разрабатывался в рамках программы по созданию нового облика вооруженных сил Нидерландов. Техническое задание на создание легкой бронированной разведывательной машины было выдано в 1958 году, а уже в 1960 году было готово два прототипа. Скорее всего, разработчики рассчитывали в дальнейшем установить на него ПТРК, как это позднее произошло в СССР с машинами на базе БРДМ. Но первоначально вооружение бронеавтомобиля было лишь пулеметным. При разработке данного бронеавтомобиля голландские конструкторы заимствовали концепцию британских коллег. Скорее всего, они вдохновлялись бронеавтомобилями Daimler Dingo и Ferret.
Разработкой нового бронеавтомобиля для нужд голландской армии занималась компания DAF — одно из крупнейших промышленных предприятий страны, специализирующееся на создании грузовых автомобилей. В настоящее время компания является крупнейшим мировым производителем грузовой автомобильной техники. Естественно, что за основу для нового бронеавтомобиля была взята база однотонного грузового автомобиля DAF YA-126. К тому же особых требований к плавучести боевой машины голландские военные не предъявляли.
При этом шасси было развернуто в заднемоторное. Это было сделано для улучшения обзора водителю вперед и получения возможности лучшего бронирования машины во фронтальной плоскости. Самой глобальной переделкой шасси стало появление на нем второго поста управления и полноценного реверса КПП. При встрече с превосходящими силами противником бронеавтомобиль мог практически мгновенно скрыться в противоположном направлении. Скорость движения вперед и назад у бронеавтомобиля были одинаковыми, а второй водитель всегда был наготове. Естественно, обзорность у него была хуже, да и с совершением маневров надо было быть осторожнее. Экипаж бронеавтомобиля состоял из трех человек: командира машины, механика-водителя и второго механика-водителя (для движения назад), который также выполнял функции радиста.
По результатам проведенных испытаний двух прототипов были получены положительные отзывы, но в конструкцию бронеавтомобиля было решено внести ряд изменений:
— для улучшения обзора водителя один из трех перископических приборов наблюдения, имеющихся в распоряжении мехвода, был сделан поворотным;
— конструкция корпуса претерпела изменения, была усилена прочность двери (в правом борту бронемашины), в ней была сделана амбразура, предназначенная для ведения огня из стрелкового оружия;
— шины бронеавтомобиля стали пулестойкими (их заполнили губчатой резиной), в результате этого отпала необходимость в размещении запасного колеса с правой стороны корпуса (за счет этого был несколько увеличен полезный объем достаточно тесного боевого отделения);
— снаружи корпуса (с левого борта, в нише под боевой рубкой) появились два закрывающихся герметизированных ящика, предназначенных для хранения инструмента, запасных канистр с топливом и дополнительного имущества экипажа.
В конце 1961 года переоборудованные по результатам первой серии испытаний разведывательные бронеавтомобили DAF YP-104 снова были представлены для проведения войсковых испытаний. Испытания проводились вплоть до 1964 года, но в результате бронеавтомобиль так и остался опытным образцом. На вооружение голландской армии были приняты более универсальные гусеничные бронетранспортеры M113 американского производства, а также французские AMX-VCI. В этих условиях работы над дальнейшим развитием проекта DAF YP-104 были прекращены.
Конструкция бронеавтомобиля DAF YP-104
Бронеавтомобиль YP-104 получил полностью закрытый бронированный корпус, в котором были расположены два поста управления с местами механиков-водителей в передней части и в корме. Бронеавтомобиль мог двигаться вперед и назад с одинаковой скоростью. Моторно-трансмиссионное отделение располагалось в кормовой части бронемашины сразу за вторым постом управления. Боевое отделение находилось в центре корпуса, между двумя постами управления. Непосредственно над ним располагалась боевая рубка, где был установлен 7,62-мм пулемет Browning, его боекомплект состоял из 1250 патронов. Пулемет винтовочного калибра был единственным вооружением бронеавтомобиля. В крыше боевой рубки располагался двустворчатый люк командира машины, его створки фиксировались в вертикальном положении, что обеспечивало некоторую защиту командиру машины с бортов при ведении огня из пулемета. При этом специалисты отмечали общую тесноту внутреннего пространства бронеавтомобиля, в котором находился экипаж из трех человек.
Для наблюдения за местностью в распоряжении экипажа имелись своеобразные «окна» достаточно больших размеров (три — в носовой части, и два — в корме бронеавтомобиля). В боевой обстановке они прикрывались бронезаслонками, после чего наблюдение осуществлялось через перископические приборы наблюдения. В распоряжении первого водителя (в носовой части бронеавтомобиля) имелись три перископических прибора, в распоряжении второго водителя-радиста — два.
Бронемашина имела боевую массу 5,4 тонны и отличалась хорошей подвижностью, благодаря установке достаточно мощного двигателя. Сердцем машины был шестицилиндровый бензиновый двигатель жидкостного охлаждения Hercules JXLD, развивавший мощность 131 л.с. (при 3200 оборотах в минуту) Он достался бронеавтомобилю в наследство от трехтонного грузового автомобиля DAF YA-328. По шоссе машина развивала скорость до 100 км/ч.
Сцепление однодисковое, сухое. Коробка переключения передач пятиступенчатая с синхронизаторами. Все колеса бронемашины были ведущими и управляемыми. Главной фишкой бронеавтомобиля было двойное управление. Второй пост управления находился в корме бронемашины. Его рулевое колесо при помощи валов с карданами и зубчатых передач было соединено с центральным механизмом управления.
До наших дней сохранился как минимум один опытный бронеавтомобиль DAF YP-104 (серийный номер RN KN-99-78), сегодня его можно увидеть в коллекции военного музея Museum Technische troepen.
Тактико-технические характеристики DAF YP-104:
Габаритные размеры: длина — 4330 мм, ширина — 2080 мм, высота — 2030 мм, клиренс — 400 мм.
Боевая масса — 5,4 т.
Колесная формула — 4х4.
Силовая установка — 6-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 131 л.с.
Максимальная скорость — до 100 км/ч (по шоссе).
Запас хода — 500 км.
Вооружение — 7,62-мм пулемет Browning, боекомплект 1250 патронов.
Экипаж — 3 человека.
Фото DAF YP-104 из блога 477768.livejournal.com.
Источники информации:
http://zonwar.ru/news3/news_408_YP-104.html
http://www.telenir.net/transport_i_aviacija/bronetankovaja_tehnika_armii_kapitalisticheskih_gosudarstv/p53.php
http://strangernn.livejournal.com/731012.html
http://477768.livejournal.com/4485074.html (фото)
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей