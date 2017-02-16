Самоходная артиллерийская установка A25 E2 Alecto (Великобритания)



Опытный образец САУ Alecto Mk I. Фото Aviarmor.net



Вид на левый борт. Фото Imperial War Museum / Iwm.org.uk



Бронемашина A25 E2 Mk I на полигоне. Фото Imperial War Museum / Iwm.org.uk



Проверка подвижности на пересеченной местности. Фото Aviarmor.net



Прототип Alecto Mk IV. Фото Mihalchuk-1974.livejournal.com



Боевое отделение "Алекто" Mk IV. Фото Mihalchuk-1974.livejournal.com



Самоходки в Германии, начало 1945 г. Фото Britainatwar.com



Одна из машин во время обкатки в войсках. Фото Mihalchuk-1974.livejournal.com



Бульдозер на шасси самоходки. Фото Imperial War Museum / Iwm.org.uk



Реклама артиллерийского тягача на базе Alecto. Фото Wheelsandtracks.blogspot.ru



Бронетранспортер на базе самоходки. Фото Aviarmor.net

По материалам сайтов:

http://britainatwar.com/

http://aviarmor.net/

http://tanks-encyclopedia.com/

http://armor.kiev.ua/

http://henk.fox3000.com/

http://wheelsandtracks.blogspot.ru/

Вскоре после вступления во Вторую мировую войну армия Великобритании столкнулась с проблемой, оказывавшей негативное влияние на эффективность боевой работы сухопутных войск. На вооружении отсутствовали самоходные артиллерийские установки с орудиями сравнительно крупных калибров, что заметно ограничивало потенциал войск в деле борьбы с бронетехникой и укреплениями противника. С учетом опыта первых сражений было принято решение о создании перспективных самоходок. Одним из первых образцов техники этого класса могла стать САУ A25 E2 Alecto.По-видимому, решающим фактором в пользу создания собственных артиллерийских самоходок стал опыт боев в Северной Африке. Нацистская Германия располагала большим количеством т.н. штурмовых орудий на гусеничных шасси, что позволяло осуществлять эффективную поддержку наступающих войск. Учтя опыт противника, британское командование в 1941-42 годах инициировало разработку нескольких новых проектов бронетехники с вооружением сравнительно большой мощности. Кроме того, некоторые подобные проекты создавались по инициативе предприятий оборонной промышленности.Одно из предложений о создании легкой по массе самоходки с относительно мощным оружием было высказано компанией Vickers-Armstrong. Это предприятие уже имело большой опыт в деле создания бронетехники различных классов, а его заводы в больших количествах выпускали танки и другие машины для армии. Имеющийся опыт в сочетании с готовыми компонентами и некоторыми новыми идеями должен был стать основой для перспективного проекта. В 1942 году набор документов по новой разработке был передан военному ведомству, которое одобрило продолжение работ. В обозримом будущем компания-разработчик должна была представить новый образец военной техники.Предложение компании «Викерс-Армстронг» было достаточно простым. Разрабатываемый легкий танк A25, позже принятый на вооружение под обозначением Mk VIII Harry Hopkins, следовало оснастить обновленным корпусом и вооружить гаубицей калибра 3,75 дюйма (95 мм). Такая машина, как ожидалось, будет достаточно простой с точки зрения разработки. Кроме того, одновременный серийный выпуск легких танков и самоходок позволял заметно сократить стоимость техники и упростить ее эксплуатацию в войсках. Наконец, две машины должны были иметь схожую подвижность, тогда как САУ могла бы показать колоссальные преимущества в огневой мощи. В дальнейшем предложенная архитектура боевой машины позволяла улучшать ее характеристики за счет применения нового оружия.Танк A25, предложенный для использования в новом проекте, представлял собой улучшенный вариант существующей бронемашины Mk VII Tetrarch. Разработка этой машины началась в середине 1941 года. Отличия более нового танка заключались в более мощном бронировании и в изменении некоторых других деталей. Оба танка, в конструкции которых использовался ряд оригинальных идей и решений, отличались высокой подвижностью и маневренностью. Эти особенности гусеничного шасси тоже могли быть полезными при строительстве перспективной самоходки.Проект перспективной самоходной артиллерийской установки на базе танка A25 получил официальное обозначение A25 E2. Вскоре бронемашина получила имя Alecto, в честь одной из эриний – древнегреческих богинь мщения. По мере развития проекта также стали использоваться дополнительные обозначения, позволявшие различать разные версии самоходки. В связи с появлением новой модификации базовая версия машины получила обозначение Mk I.Использование готового шасси легкого танка позволяло упростить и ускорить работы в рамках нового проекта, однако все же не исключало необходимость разработки некоторых оригинальных изделий. Так, для превращения танка в самоходку понадобилось самым серьезным образом переработать корпус. Перспективная САУ должна была получить орудие в лобовой амбразуре, что не позволяло использовать существующие конструкции. Для A25 E2 был разработан обновленный корпус с требуемым уровнем бронирования. Броневые листы разных форм и размеров толщиной до 38 мм собирались в единую конструкцию при помощи сварки и заклепок. Компоновка корпуса была максимально простой: в передней его части располагался крупный обитаемый объем, выполнявший функции отделения управления и боевого отделения, а корма отдавалась под моторно-трансмиссионный отсек.В ходе переработки исходный корпус танка получил обновленную лобовую часть. Был сохранен невысокий вертикальный лобовой лист, к которому сверху крепилась наклонная деталь. В связи с необходимостью монтажа орудия эта часть корпуса имела характерный вырез. Бортовые части лобового листа поднимались над центральной, участвуя в образовании высоких надгусеничных ниш. Для увеличения доступного пространства корпус лишился имевшихся бортов и крыши. Защита боковой проекции теперь осуществлялась многоугольными коробчатыми надгусеничными нишами, вмещавшими часть укладок боекомплекта. Сверху над основными нишами имелись агрегаты Г-образного сечения, так же улучшавшие защиту экипажа. Кормовая часть корпуса заимствовалась у танка A25 без значительных изменений. Она имела вертикальные нижние листы бортов и заваленные внутрь верхние. Кормовой лист монтировался с наклоном назад.В кормовом отсеке корпуса должен был располагаться 12-цилиндровый бензиновый двигатель оппозитной компоновки марки Meadows мощностью 148 л.с. Двигатель соединялся с механической трансмиссией, основой которой была пятиступенчатая коробка передач. Аналогичное силовое отделение использовалось и в двух предыдущих проектах легкой бронетехники.Являясь дальнейшим развитием легких танков Tetrarch и A25, перспективная самоходка «Алекто» должна была сохранять существующую конструкцию ходовой части, способную обеспечить высокие показатели проходимости и маневренности. Еще в рамках проекта «Тетрарх» компанией Vickers-Armstrong была предложена оригинальная конструкция гусеничного движителя, позволявшего облегчить выполнение поворотов и исключить потерю скорости.На каждом борту корпуса имелось по четыре крупных опорных катка схожей конструкции. Три передних катка имели резиновые бандажи, тогда как задний оснащался зубчатым ободом и выполнял функции ведущего колеса. Все катки имели индивидуальную пружинную подвеску. Кроме того, они оснащались шарниром, позволявшим им качаться вокруг вертикальной оси. Также предусматривались приводы для управления таким перемещением, соединенные с рулевым колесом на рабочем месте механика-водителя. Конструкция гусеницы была выполнена таким образом, чтобы лента могла изгибаться в горизонтальной плоскости. Благодаря всему этому самоходка могла поворачивать «по-танковому», затормаживая одну из гусениц, или при помощи поворота катков. В последнем случае изменение положение катков приводило к изгибу гусеницы и входу в требуемый поворот.Главной задачей новейшей самоходки A25 E2 Mk I была огневая поддержка наступающей пехоты, что сказалось на выборе основного вооружения. «Главным калибром» новой САУ должна была стать перспективная 95-мм гаубица, разработка которой началась в 1942 году. Впоследствии это орудие, предназначенное для использования на самоходной технике, было принято на вооружение и получило официальное название Ordnance QF 95-mm howitzer.На самоходке Alecto предлагалось использовать гаубицу со стволом длиной 20 калибров. Орудие могло применять снаряды нескольких типов, прежде всего осколочно-фугасные и дымовые. Позже были созданы и кумулятивные боеприпасы для борьбы с вражеской бронетехникой. Начальная скорость снаряда, в зависимости от его типа, достигала 330 м/с. Максимальная дальность стрельбы превышала 7,3 км, однако реальные значения этого показателя зависели от конструкции систем наведения и допустимых углов вертикальной наводки.На самоходном шасси 95-мм гаубица должна была крепиться при помощи тумбовой установки. В передней части открытой сверху рубки крепилась опора, обеспечивавшая поворот орудийной установки в пределах горизонтального сектора шириной не более 12-15°. Качающаяся артиллерийская часть могла перемещаться в пределах от -5° до +30° к горизонтали. Боевое отделение защищалось крупным полукруглым щитом по типу барбета, полностью перекрывавшим амбразуру лобового листа. В центре полукруглого агрегата имелось окно, в котором находилась перемещающаяся коробчатая маска. Последняя отвечала за защиту боевого отделения при перемещении гаубицы в вертикальной плоскости.В качестве дополнительного вооружения САУ могли использоваться пулеметы существующих типов или личное оружие экипажа. При этом устройства для монтажа такого оружия на машине отсутствовали. Все подобные «средства самообороны» предлагалось перевозить в соответствующих укладках, в случае необходимости извлекая их оттуда.Экипаж бронемашины должен был состоять из четырех человек, находящихся в общем обитаемом объеме. В передней части рубки, справа от орудия, помещалось рабочее место механика-водителя. В бою и на марше он должен был наблюдать за дорогой «через борт», не имея никаких смотровых приборов. Слева от гаубицы разместили наводчика. На его рабочем месте имелся набор прицельного оборудования и приводы наводки. За водителем и наводчиком располагались командир и заряжающий. Они имели возможность вести наблюдение за местностью через борта рубки.Первый вариант самоходки A25 E1 должен был иметь длину по корпусу 4,27 м, ширину 2,7 м и высоту 2,1 м. Расчетная боевая масса составляла 8,64 т. Имея удельную мощность не менее 17,1 л.с. на тонну, бронемашина могла развивать скорость до 48 км/ч. Расчетный запас хода достигал 190 км. С точки зрения проходимости и маневренности перспективная САУ не должна была отличаться от существующих легких танков, «поделившихся» с ней силовой установкой и ходовой частью.Разработка проекта «Алекто» завершилась до конца 1942 года и почти сразу после этого работы были приостановлены. Причиной этого стали проблемы, выявленные в ходе проверки опытного танка A25. Прототип этой легкой бронемашины был подан на испытания летом 1942 года. Вскоре планировалось запустить серийное производство таких танков с темпом до сотни в месяц. Однако во время испытаний будущий Mk VIII проявил некоторые серьезные недостатки, на исправление которых ушло определенное время. До окончания доводки базового танка построенная на его основе самоходка не имела реальных перспектив.Совершенствование легкого танка продолжалось до середины 1943 года, когда ему все-таки удалось справиться со всеми испытаниями, пойти в серию и поступить на вооружение под названием Mk VIII Harry Hopkins. Удачное завершение этого проекта позволило фирме Vickers-Armstrong продолжить работы по новой самоходной артиллерийской установке. Однако и теперь ситуация не позволяла выполнить все требуемые работы в кратчайшие сроки. Из-за загрузки другими проектами и по иным причинам опытный образец САУ A25 E2 удалось достроить только в последних месяцах 1944 года.По имеющимся данным, компания-разработчик не стала терять время, и создала несколько новых версий самоходки, отличающихся друг от друга вооружением и некоторыми другими особенностями конструкции. Кроме того, из-за использования разного вооружения такие машины могли иметь отличающиеся роли на поле боя.САУ Alecto Mk II предложили оснащать 57-мм противотанковой пушкой Ordnance QF 6-pounder. Такое орудие могло разгонять использовать снаряды нескольких типов и разгонять до скорости более 800-850 м/с. В зависимости от типа боеприпаса, обеспечивалось пробитие до 80 мм брони на дальности 1000 ярдов. В дальнейшем был создан бронебойный снаряд, способный на той же дистанции пробить более 120 мм. Самоходка с 57-мм пушкой должна была стать истребителем танков и бороться с бронетехникой противника.Проект Alecto Mk III предлагал использование гаубицы Ordnance QF 25 pounder калибра 87,6 мм. Такое орудие со стволом длиной 31 калибр могло делать до 8 выстрелов в минуту, используя снаряды нескольких типов. При использовании оптимального угла возвышения и максимального заряда гаубица в буксируемом варианте могла отправить снаряд на дальность 12,25 км. В случае с самоходкой максимальная дальность стрельбы могла быть значительно меньше. САУ Alecto Mk III рассматривалась в качестве альтернативы для Mk I, поскольку имела преимущество перед ней в виде более мощного орудия.Последней версией развития имеющегося проекта стала самоходка Alecto Mk IV. Ее предлагалось оснастить 32-фунтовой гаубицей калибра 94 мм. Такой вариант боевой машины отличался от предыдущих максимально возможной огневой мощью. С точки зрения показателей массы и габаритов использованное в этом проекте орудие было самым мощным из пригодных для монтажа на имеющейся гусеничной бронемашине. Дальнейшее увеличение калибра и огневой мощи было невозможным ввиду ограничений, накладываемых грузоподъемностью и прочностью имеющегося шасси.Первый прототип самоходки «Алекто» в версии Mk I был построен в конце 1944 года и вскоре вышел на испытания. Проверка техники на полигоне показала, что, с учетом доводки базового легкого танка, САУ имеет, в целом, удовлетворительные характеристики. Тем не менее, были выявлены новые недостатки, которые требовалось исправить в самое ближайшее время. Проект Mk I был отправлен на доработку с учетом возможной модернизации опытного образца и дальнейшего продолжения испытаний.Проект Alecto Mk II, несмотря на сравнительно высокие характеристики использованной пушки, вскоре был закрыт за отсутствием реальных перспектив. 57-мм противотанковое орудие все еще представляло определенный интерес в контексте Тихоокеанского театра военных действий, но для Европы оно уже было недостаточно мощным. На вооружении Германии появилось значительное число новых танков, с которыми «шестифунтовка» бороться уже не могла. Проект был закрыт, а строительство опытного образца такой техники не велось.Самоходка с гаубицей калибра 87,6 мм смогла заинтересовать заказчика, что привело к началу строительства опытного образца. Тем не менее, в дальнейшем сборка прототипа была остановлена. По-видимому, на судьбе этой разработки негативно сказалось появление проекта Mk IV, подразумевавшего применение еще более мощного орудия.Из новых вариантов самоходки до испытаний удалось дойти только четвертому, оснащенному 94-мм гаубицей. Эта бронемашина подтвердила расчетные характеристики подвижности, позволявшие получить требуемые результаты на поле боя. Но во время огневых испытаний были выявлены новые проблемы, фактически лишавшие оригинальный проект будущего. 32-фунтовая гаубица имела максимально допустимую массу, а кроме того, отличалась слишком сильной отдачей. Последняя даже могла привести к поломкам бронемашины. Для исправления этого недостатка требовалась самая серьезная переработка конструкции всего шасси, что, однако, посчитали нецелесообразным. Проект был закрыт ввиду невозможности полноценной реализации всего его потенциала.Из четырех разработанных вариантов САУ A25 E2 Alecto только два дошли до испытаний, причем от одного из них отказались по результатам пробных стрельб. Рассчитывать на серийное производство и принятие на вооружение могла только базовая версия самоходки с орудием калибра 95 мм. В ходе первых испытаний такой машины были выявлены некоторые недостатки конструкции, которые следовало устранить в рамках последующей доводки. Именно на этом этапе работ проект был окончательно остановлен.Причины такого решения заказчика и исполнителя были просты и понятны. Разработка перспективной САУ серьезно затянулась, из-за чего боевая машина рисковала морально устареть еще до принятия на вооружение. Кроме того, армия Великобритании уже располагала несколькими образцами бронетехники со схожими вооружениями и боевыми возможностями. В таком случае самоходка «Алекто» стала бы лишь дополнением к существующим образцам. Наконец, к моменту начала испытаний A25 E2 ситуация в Европе серьезно изменилась, и уже было понятно, что поражение Германии является лишь делом времени.Тем не менее, после испытаний на британских полигонах оба построенных прототипа все же были отправлены на обкатку в войсках. Известны фотографии, на которых запечатлены оба опытных образца с разным вооружением, движущиеся по улицам одного из немецких городов.В сложившейся ситуации развертывание полномасштабного серийного производства нового образца без явных преимуществ перед существующими попросту не имело смысла. Проект самоходной артиллерийской установки A25 E2 Alecto был закрыт за отсутствием реальных перспектив. Приказ о прекращении работ вышел в начале 1945 года.Решение британского командования не устроило компанию Vickers-Armstrong, из-за чего она предприняла попытку найти отвергнутой технике новую роль и все же получить заказ военного ведомства. Первой попыткой переделки «Алекто» стал проект создания гусеничной бронированной инженерной машины. С самоходки сняли орудийную установку со всем соответствующим бронированием. На бортах корпуса появились шарниры для установки бульдозерного оборудования. Последнее состояло из отвала и системы шарнирно соединенных балок, при помощи которых можно было перемещать рабочий орган вверх и вниз. Для некоторого повышения характеристик на лобовом листе корпуса появилась выгнутая деталь, в которую во время работы должна была упираться тыльная поверхность отвала.Также был разработан проект легкого бронетранспортера. В этом случае имела место не только переделка корпуса, но и изменение компоновки машины. Двигатель переносился в переднюю часть корпуса, а корма отдавалась под десантное отделение. Высадку предлагалось осуществлять через распашные двери в кормовом листе.Заказчикам предлагался артиллерийский тягач, представлявший собой упрощенный вариант САУ. Машина лишалась имеющегося вооружения и получала закрытую лобовую часть корпуса, лишенную амбразуры. В корме появлялись устройства для соединения с буксируемым орудием. Известно, что такая бронемашина предлагалась как британским, так и зарубежным военным. В частности, имеется информация об испытаниях опытного образца армией Швейцарии.Три варианта модернизации существующей самоходки были реализованы в виде опытных экземпляров и отправлены на испытания. Тем не менее, даже успешное прохождение испытаний не открыло новой технике дорогу в армию. Военное ведомство Великобритании не заинтересовалось предложенными бронемашинами, из-за чего они так и остались в виде единичных экземпляров. По-видимому, такое решение военных было связано с завершением войны и отсутствием необходимости в срочном запуске производства новых образцов бронетехники.Проектирование новой САУ A25 E2 Alecto началось в середине 1942 года, благодаря чему она могла бы стать одной из первых машин своего класса в армии Великобритании. Тем не менее, в качестве основы для самоходки был выбран не самый удачный танк. Недостатки конструкции танка A25 / Mk VIII сначала привели к серьезному пересмотру планов по его выпуску, а затем и к переносу строительства и испытаний опытных самоходок. Как следствие, интересная для 1942 года бронемашина вышла на испытания только в конце 1944-го, когда армия уже не испытывала нужды в подобной технике. Попытки переделать САУ под новые нужды тоже не дали заметных результатов. Все проекты многообещающего семейства были закрыты. Построенные опытные образцы техники, к сожалению, не сохранились.