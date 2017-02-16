Семь зеленых тетрадей. Дневники деда

Записи деда Коли не претендуют на какую-то особенную литературность. Целей таких он перед собой не ставил – хотел только, чтобы внуки помнили, что ему и его товарищам, пришлось пройти. Но в то же время, воспоминания Николая Васильевича очень искренние и в этом их главная ценность. Живым деда Колю увидеть мне не довелось, но, судя по рассказам близких, был он человеком сдержанным, цельным и старался все переживания держать в себе.Это видно и по тетрадям. В большинстве своем там содержатся перечисление боев, единиц техники и маршрутов движения наших войск. Но среди сухих фактов попадаются и небольшие отступления. Иногда лирические, иногда философские. Некоторые из них я и приведу дословно.Хлыстун Николай Васильевич (1923 г.р.) Место рождения: Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н, г. Новороссийск. Гв. Сержант.Перечень наград:27.06.1944 Медаль «За боевые заслуги»11.10.1944 Орден Красной Звезды01.12.1944 Медаль «За отвагу»16.02.1945 Орден Славы III степени28.04.1945 Медаль «За отвагу»"Было воскресенье, 22 июня 1941 года. Вся наша семья находилась в городе Актюбинске. Сегодня наш отец - Василий Николаевич и мать - Ксения Терентьевна, как часто бывало, ушли на рынок. А мы, я и два брата - Анатолий и Валентин - и наши товарищи, устроили игру с волейбол...Вдруг из соседней квартиры нашего дома вышла мать Дмитриева (одного из игроков) и что-то громко нам стала говорить. По ее виду мы сразу поняли, что у них какое-то несчастье. Но она показывала на открытое окно и просила подойти послушать. Из динамиков был слышен голос нового диктора, который мы потом узнали и полюбили, он сообщал о том, что началась война. Большая война.Это сообщение мы не сразу поняли. Мы в детстве часто устраивали игру в войну. Помню, соседка по участку говорила, что эта игра ничего хорошего не предрекает. Еще помню, что многие старухи и старики ночью видели кроваво-красные полосы на западной части неба и говорили, что это предупреждение Бога о большой кровопролитной войне. Мы тогда в бабкины предсказания не верили. А вот сегодня все сразу вспомнилось... Нам не верилось, что есть такая сила, которая может нас покорить…"* * *"Был июнь 1943 года. Наш полк (96 стрелковая дивизия, 331 полк, 1-й батальон, 1-ая рота, 3-ий взвод) располагался недалеко от села Ясная Поляна (Л.Н.Толстого). Солдаты и младший комсостав размещались на гумне, где хранилась солома. В ней мы и спали. Кормили нас в основном консервами.Недалеко от Ясной Поляны мы строили учебные сооружения на случай обороны. Недалеко был небольшой лесок. В нем росло много земляники. Запах ее напоминал мне нашу, казахстанскую землянику. Собирая ее, словно возвращаешься в юность, в детство, забываешь, что рядом идет тяжелая освободительная война. И что ты принимаешь в ней непосредственное участие…"* * *"Мы шли на Запад. Дорога, по которой двигалась наша автоколонна, называлась большаком. Через каждые 45-50 минут останавливались на привал. 10-15 минут. На привале все старались сидеть. Разговоры вели на разные темы: меньше о войне, больше о доме, о работе, о друзьях. Находились и любители рассказать отрывки их книг русских и советских писателей. Были также и анекдоты и любовные темы. Почти никто из нас не говорил о страхе смерти. Говорили больше о жизни, о желаниях послевоенных.Привал заканчивался быстро и по команде: «Марш!» мы снова вставали в колонны. В движении разговор не прекращали, и каждый продолжал мысленно свои воспоминания. Я думал о своем селе, где родился, о родителях и родственниках. Вспоминал школу и военное училище, где прошел первые азы военной науки. Какая же была строгая дисциплина! Жалею, что не дали окончить это училище. Каких-то 10-15 дней оставалось до госэкзаменов. Нас по тревоге подняли в феврале 1943 года. Быстро одели в солдатское и отправили в город Саратов железной дорогой. Провожали нас на станции Актюбинск родители.Самое тяжелое было расставание с матерью, когда тронулся поезд. Все провожавшие стразу стали плакать все громче и громче. И бежать рядом с вагоном. Большой комок подошел к моему горлу. Я не мог ничего говорить. Последний раз взглянул в сторону матери и всех бегущих и ничего больше не видел. Слезы хлынули из глаз…"* * *"Было 23 июля 1943 года. День выдался пасмурный. Окопчик мне попался круглый, для одного человека. Деревню из него не было видно, не была видна и наша церковь. В прошлом бою было убито и ранено много солдат. И настроение у меня было неважное. Какая-то неопределенность. Я ожидал совсем другого боя. А вчера было что-то непонятное. Сегодня мы должны показать себя в бою, как подобает воинам-освободителям. Было нам сделано замечание, что при наступлении вчерашнем не все солдаты стреляли. Это же настоящий бой. И надо обязательно стрелять, даже если не видишь цели.Сегодня будет наступать весь наш 331-й стрелковый полк 96-й дивизии. Начало наступления известила ракета.Все быстро выбрались из своих окопов и пошли вперед, держа винтовки и автоматы наперевес. Шли быстро. Вот теперь я увидел, как много нас в полку. Вся опушка была заполнена шеренгами. 2-З тысячи человек. Шли несколько километров и вскоре оказались в посевах пшеницы. Урожай уже поспевал.Помня утреннее замечание, мы стали стрелять в сторону деревни, хотя никого из противника мы не видели пока. На нашу стрельбу немец ответил стрельбой из пулеметов, а затем минометов. Причем, миномет стрелял не одиночными минами, а серией... Убитые и раненые солдаты падали, а оставшиеся продолжали наступление. Поступила команда залечь и приготовиться к атаке.Я лежал среди посева пшеницы, и от пулеметной стрельбы противника сыпались колосья. Я начал нервничать. Подбирал колосья пшеницы и жевал их. Зерна были еще мягкими. Образовывалось тесто, и я его глотал.Поступило сообщение по цепи, что с левого фланга заходят к нам однополчане. Недалеко от меня слева стоял станковый пулемет, но он не стрелял. Пулеметчик был тяжело ранен. Недалеко от меня впереди и справа рвались снаряды миномета.Почему задерживают команду начала атаки? Вдруг меня чем-то тяжелым, но острым ударило по правой стороне головы. Некоторое время я не терял сознание. «Если нет половины головы, значит мне конец!» - подумал я.Глаза были закрыты. Я лежал на груди. Попробовал язык. Шевелится. Коснулся правой щеки. Значит, лицо есть. Попробовал открыть глаз - получилось. Ура! Значит, живой. Каска спасла меня от смерти.Теплая жидкость текла по правой щеке. Это была моя кровь. Я достал из левого кармашка гимнастерки пакет проложил между щекой и ремнем каски. Ждал начала атаки. Минометный и пулеметный обстрел не прекращался. Вдруг, снова удар. Только не в голову, а в локтевую часть левой руки. Кисть, предплечье и плечевая часть руки были отброшены назад. Рана кровоточила...Ко мне подполз солдат товарищ Иркаев и сказал, что я сильно ранен. И он будет сопровождать меня до санитаров. Я дал согласие и передал ему свой автомат. Двигались мы ползком обратно к лесу, было трудно, так как левая рука не помогала мне. Я вспомнил Чапаева, как он плыл через Урал, работая одной рукой..."* * *"Я пролежал в госпитале немногим больше месяца, X затем был отправлен в запасной полк в городе Гжацке. Меня записали артиллеристом, а потом, когда узнали, что я шофер, взяли в самую маленькую команду. А затем направили в Москву для получения на заводе автомобилей «ЗИС».... Новую часть нашу называли 195 Краснознаменный артиллерийский полк 91 стрелковой дивизии, 39 армии Третьего Белорусского фронта.Постоянная напряженность, неизвестность, ожидание чего-то, что может случиться каждую минуту, длилась до самого конца войны. Правда, когда шел жаркий бой, об этом на время забываешь. Конечно, немного привыкаешь или думаешь, что привык к этому состоянию. Особенно это я стал ощущать это после возвращения на фронт из госпиталя. Стреляный воробей. Есть опыт, но есть и страх. Этот страх необходимо все время побеждать с помощью осознания того, что мы ведем освободительную войну, справедливую, священную. Что наш противник гитлеровский фашист должен быть повержен. Он принес нашей стране, нашим людям неисчислимые бедствия. И мы должны будем обязательно его победить как можно скорее. Вот эта вера в правоту своего дела всегда поднимала наш дух. В самые трудные моменты я вспоминал слова песни: «Смелого пуля боится, смелого штык не берет» и мне это помогало идти вперед и не сдаваться…"