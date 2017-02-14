Экскурсия на Гасфорту, где не будет парка «Патриот»
Скандалы и интриги вокруг строительства парка "Патриот" под Севастополем привлекли наше внимание. Действительно, ситуация неоднозначная и требует и осмысления, и дополнительной информации. А пока идет наше расследование, мы предлагаем вам посмотреть небольшой репортаж от нашего крымского корреспондента и совершить небольшой историко-географический экскурс в это место. Крым, окрестности Севастополя, гора Гасфорта.
Перед тем, как начнется лирика, очень хочется поблагодарить читателей, а особенно тех, кто поделился интересной информацией.
Проект парка «Патриот» можно увидеть здесь: Проект.
Далее. Перед нами скан постановления о предоставлении земли у горы Гасфорта «Ночным волкам», подписанный С. Меняйло 12.05.2015 г.
В постановлении русским по белому написано следующее: «…установить вид деятельности общества, направленный на популяризацию пропаганды здорового образа жизни, улучшение морально-психологического состояния граждан, развитие физической культуры и спорта, патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан…»
То есть, по крайней мере, цели молодежной организации «Ночные волки» официально связаны с патриотизмом и зафиксированы в государственном документе.
Также в этом постановлении находим будоражащие сознания масс виды использования объекта: «образование и просвещение», «культурное развитие», «рынки», «общественное питание», «гостиничное обслуживание», «развлечения», «спорт», «природно-познавательный туризм», «охоты и рыбалка», «поля для гольфа и конных прогулок». Злые языки не замечают «культурного развития» и «спорта» и, делая акцент особенно на «полях для гольфа», победно направляют свой указующий перст на якобы ими обнаруженную алчность и обман создателей идеи парка. Мол, смотрите, патриотизмом прикрываются, а сами тут будут в гольф играть, тьфу!
Холодные же умы просто открывают «Классификатор видов разрешенного использования земельных участков» (https://goo.gl/UVk7dh) и видят перед собой просто унитарный код «5.5. Поля для гольфа и конных прогулок». И, если приложить палец ко лбу, можно догадаться, что в контексте парка «Патриот» этот код выбран больше из-за конных прогулок. Крымчане знают, что вокруг Байдарской долины расположено много конных клубов, где можно взять напрокат лошадь и отправиться в путешествие по местности.
А по поводу рынков, гостиниц и общественного питания мысль еще проще. Как может парк, в котором проходят федеральные соревнования, например, по спортивному ориентированию, не иметь мест для питания и проживания участников? А если на этой территории посетитель захочет купить кепку с логотипом парка, то код использования «рынки» неминуем. Ведь если парк будет предлагать урезанный вариант обслуживания участников сборов без размещения и еды, то злые языки первыми же заклеймят организаторов словами «ну как всегда, не могут сделать по-нормальному». Злые языки такие злые, знаете ли…
Ну а теперь лирика!
Помните, Берлускони недавно прилетал с Путиным в Крым? Ходили по набережной Ялты, посещали погреба Массандры, навещали Херсонес. А еще они возлагали венки к мемориалу на старом итальянском кладбище, которое Берлускони захотел восстановить. Это кладбище — не простое кладбище. Покоятся там итальянские солдаты, а точнее, солдаты Сардинского Королевства, что в числе союзников Турции воевали с Россией за Крым. А погибли эти солдаты во время битвы с воинами 64-ого пехотного Казанского полка 16-ой пехотной дивизии, которым руководил в будущем генерал-майор Всеволод Густавович Гасфорд.
Именно в честь него высоту и назвали горой Гасфорта. Бойцы 16-ой дивизии все-таки отстояли Гасфортовскую высоту. А в 1882 году на средства итальянского правительства было выстроено кладбище с часовней. Позже оно было разграблено. В начале 20 века «Крымский вестник» писал о пропаже из часовни «распятия красной меди, короны такой же меди и никелированной трубки», в которой находились списки убитых солдат.
Во время же Великой Отечественной войны на горе Гасфорта находился оборонительный рубеж защитников Севастополя. Не пощадили ужасы войны и кладбища — оно было разрушено. Сейчас о нем напоминают разбросанные между итальянскими кактусами-опунциями известняковые глыбы с орнаментами да разломанные надгробия с латинскими буквами. А рядом в память о Великой войне установлен обелиск.
Таким образом, эта обычная на первый взгляд гора является частью русской истории, свидетелем героических оборон города русских моряков. Гора Гасфорта — яркая страница в могучей книге славной военной истории России.
Зная это, начинаешь отдаленно догадываться, почему площадку для патриотического воспитания хотели расположить именно здесь…
Но это еще не все.
Неожиданно!
Территория, вокруг которой поднялся шум, раньше разрабатывалась Балаклавским рудоуправлением. Гора Гасфорта, состоящая из флюсовых известняков, в 1977 году начала застраиваться зданиями горно-обогатительного комбината. И все бы ничего, если не один очень интересный факт.
Стройка ГОКа прикрывала (!!!) строительство в соседней сопке ЗКПЧФ, что на военном языке означает "запасной командный пункт Черноморского флота". Выходит, главным в этом районе было не горная добыча, а победа в холодной войне!
Альтернативные названия ЗКП — «Объект 221», «Нора», «Высота 495», «Каменный карьер», «Алсу» (объект построен на территории урочища Алсу).
Подземный город строили в строжайшей секретности. Даже сами строители (киевские и московские метростроевцы) называли его «каменный карьер». Мимо маленькой деревни Морозовка сновали грузовики, вывозившие извлекаемую породу на территорию ГОКа, а там эта порода казалась вполне естественной, полученной в результате разработки месторождения флюсов.
Масштаб и размах советской инженерной и идеологической мысли поражает!
Во-первых, «221 объект» — настоящий мегалит современности (17,5 тысячи кв. м полезной площади внутри цельной скалы); во-вторых, строительство полноценного горного предприятия с массой рабочих мест с целью маскировки. Союз умел удивлять! В товарно-денежном эквиваленте стоимость строительства «221 объекта» превышает стоимость возведения современного ПГТ на 60 многоэтажек по 70 квартир. Проект инженерного сооружения подразумевал защиту высшего командного состава флота и руководства СССР (по оказии находившегося в Крыму) в случае нанесения странами НАТО ядерного удара по военным стратегическим объектам (Балаклава, Инкерман, Севастополь). По проекту ЗКП мог выдержать ядерную бомбу мощностью до 10 мегатонн. Ресурс оборудования и запас пищи давали возможность объекту автономно существовать 30 лет, имея надежную связь с атомными подлодками и кораблями.
Стройка объекта длилась 15 лет, пока не закончилось финансирование. В 1992 году были остановлены работы по внутренней отделке и монтажу коммуникаций. Объект был готов на 90%. Молодая страна Украина в ядерные игры не играла, поэтому в обществе обсуждались идеи гражданского использования объекта — под винный склад, хранилище фруктов и овощей. Но бюджет реконструкции военных помещений под складские был слишком велик для Севастополя, что заставило от этой идеи отказаться.
Криминальный авторитет Евгений Поданев по кличке «Папа» приобрел у Черноморского флота недостроенное подземелье с целью размещения в нем коньячного завода. Позже руководство военно-морскими силами Украины сделку отменило, сославшись на то, что объект принадлежал именно им и ЧФ продавать его не имел права. ЗКП снова выставили на продажу, только уже ВМСУ. А когда всем стало ясно, что покупателей больше не будет, вовсе сняли охрану, открыв мегалит всем желающим. А желающих урвать, точнее оторвать, и сдать на металлолом было много. Ударными темпами срезали металл, выносили оборудование, тракторами рвали кабель и вывозили все это тысячами грузовиков в пункты приема лома. В разоренном состоянии «каменный карьер» существует по сей день.
Добро пожаловать в ЗКПЧФ!
Издалека виден портал — один из двух входов в объект, похожий на простой двухэтажный дом. Только когда подходишь к нему близко, к горлу подступает ком растерянности: окна нарисованы черной краской. Тут же начинаешь замедлять шаг и прислушиваться, не следит ли кто сзади. Такие ощущения неминуемы. Внутри арочные тоннели, по которым спокойно ездили «КамАЗы» и автобусы со строителями. Через 50 м от входа начинаются развилки, выводящие коридор в три уровня. Среди ржавых металлических «сот» комнат и залов с трудом узнаются кабинеты и жилые отсеки. Нижняя паттерна частична залита водой. На вершину скалы ведут два высоких ствола диаметром по 5м и длиной 180 м, в них были проложены коммуникации и приварены винтовые лестницы, ведущие к антенному полю.
ЗКП является самым крупным подземным объектом Крыма (из рассекреченных). На его территории должны были быть узел спутниковой связи, информационно-вычислительный центр, бани, госпиталь, клуб, кухни, столовые, гаражи и ремонтные мастерские, жилые и подсобные помещения. Инженерия: автономная система жизнеобеспечения — электростанция (в перспективе — ядерный реактор), ёмкости для воды и топлива, система вентиляции и регенерации воздуха.
Если вы будете в Крыму, обязательно посетите этот масштабный объект. Ощущение безысходности от его разграбленности перекрывают эмоции от увиденного величия советской военной науки и размаха.
Назад, на Гасфорту
Признаюсь, я никогда не был на «Байк-шоу» у Гасфорты. И, как многие, видел только странные инсталляции у входа на территорию «Волков», расположенные вдоль дороги из Севастополя в Ялту.
Издалека выглядит и правда очень мусорно, а вблизи заметна скрупулезность мастера-создателя этих роботов-терминаторов.
Я удивился, что вход на территорию в воскресный день открыт нараспашку. Просто прошел в него, а потом вдоль заброшенного заводоуправления, неинтересного никому из местных. В том числе и мне.
В заброшенном здании на последнем четвертом этаже сделан офис, а на первом — СТО для мотоциклов, откуда раздавлаись звуки работающей болгарки. Резали что-то от души и со спецэффектами.
Напротив СТО выставлена старая техника — это «музей» ретро автомобилей, самолетов, вертолетов. Техники немного.
Чуть дальше по дороге к сцене стоит странная сюрреалистическая композиция — импровизированный паровоз с надписью «Фашизм не пройдет», копирующий паровоз у автовокзала в Севастополе. Но справа от призыва против фашизма большими буквами написано “WC”. То есть это туалет. Странное сочетание, если честно, неожиданное и дикое.
Вагон метропоезда на куске рельсового полотна. Около него стоит терпкий запах солярки. На вагоне наклеены стикеры «Ночные волки», «Байк шоу», «Артметро».
После вагона открывается большое поле, на котором лежат поваленные биотуалеты, видимо, проветриваются.
Дорога выводит прямиком к сцене. Тут я замер. Хотелось все рассмотреть. Деталей очень много — каждый элемент декораций был сделан с каким-то умыслом, в какой-то художественной концепции. Тут подумалось, что нужно было посмотреть хотя бы запись одного из прошедших здесь байк-шоу. В темноте, уверен, все эти махины, подсвеченные тысячами сценических фонарей, выглядят колоссально. Карусель с дорожными мотоциклами, противотанковые ежи и красные советские звезды, «подлодка» «Варшавянка», пушка на предпоследнем этаже, большой череп с глазами, вырезанные из металла языки пламени и десятки других замысловатых элементов. Кузнецы постарались на славу — смотреть при свете уже страшно…
Трибуны...
Сзади трибун расположилось трехэтажное кафе с мебелью из паллетных досок. Все очень хозяйственно и брутально.
С площадки открывается вот такой вид на искусственное озеро. Выходит, что заборчиком обнесен небольшой участок берега, подходы к озеру со всех сторон открыты, по озеру плавают рыбаки на резиновых лодках.
Вот и вся территория байк-шоу. Может, за сценой осталась еще какая-то часть поля, но на ней ничего нет, поэтому она не интересна.
Возвращаюсь назад к КП и встречаю группу детей в «горках» с какими-то шевронами. Дети на мои вопросы не отвечают, то ли стесняются, то ли боятся говорить. Нахожу старшего. Старшим оказался один из родителей скромных детей. Оказываются юные бойцы — воспитанники федерации рукопашного боя Севастополя. А собрались они утром в воскресенье, чтобы провести показательные выступления для родителей с последующей тренировкой на свежем воздухе. Площадка «волков» предоставлена федерации бесплатно. Как и многим другим организациям патриотического воспитания, проводящим здесь свои мероприятия.
Также разговорчивый родитель высказал свое мнение по поводу противостояния местной знати и авторов проекта парка. По его словам, раньше, когда это место использовалось для отдыха севастопольцев по выходным, и было, мягко говоря, замусорено, оно не было никому интересно — ни экологам, ни геологам. А когда место вычистили и открыли площадку для молодежных патриотических клубов, сразу появились вопросы и недовольные.
Автобус с основной группой рукопашников во главе с руководителем задерживался, но я догадывался, что бы он сказал по существу вопроса.
У КП меня настиг вежливый охранник и попросил подписать бумагу в поддержку строительства парка «Патриот». Понимая, что если здесь и будет что-то строиться, то только Министерством обороны, я вписал свои данные в нужную строчку. Может, это ничего не изменит, но моя совесть чиста — попытка разобраться в ситуации предпринята. Можно выдыхать и жить дальше...
Мокей Русинов, специально для "Военного обозрения" из Крыма.
Послесловие. Данная тема заинтересовала, и в ближайшее время мы представим на суд читателей результаты своего редакционного расследования на тему "Почему все произошло так". Думаем, это будет интересно, особенно в свете того, что многие СМИ в Севастополе открыто радуются провалу проекта на Гасфорте.
Однако Министерство обороны сделало ход конем, и парк "Патриот" в Севастополе все-таки будет, что не может не радовать. Но на земельных участках из фонда Минобороны. Так что продолжение следует.
Автор: Мокей Русинов