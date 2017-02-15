Мюнхенская конференция. Время выбирать, господин Трамп!

Присутствие подтвердили около полутысячи высокопоставленных политиков и экспертов, в числе которых генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Украины, Польши и Афганистана — Петр Порошенко, Анджей Дуда и Ашраф Гани. От России в мероприятии примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров. Также планируется приезд большой делегации из США, в состав которой войдут вице-президент Майк Пенс, министры обороны и внутренней безопасности Джеймс Мэттис и Джон Келли. Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, согласно предварительной информации, не планирует посещать трехдневный форум.Опыт последних лет показал, что формат встречи не предусматривает принятие политических решений, кардинально влияющих на международную обстановку. Однако недавнее обновление в составе американского руководства создало резонанс вокруг предстоящего события. Так, руководитель форума Вольфганг Ишингер заявил, что «для новой администрации конференция стала бы отличной возможностью покончить с неопределенностью, которая возникла из-за высказываний Трампа в последние недели».Напомним, 45-й президент Соединенных Штатов неоднократно критиковал внешнеполитический курс своего предшественника Барака Обамы по вопросам, касающимся обслуживания расходов Североатлантического альянса. В частности, действующий американский лидер называл НАТО устаревшим объединением и требовал от членов военно-политического блока направлять отчисления в бюджет организации в полном объеме. Таким образом, предстоящая Мюнхенская конференция могла бы стать первой после инаугурации Трампа дискуссионной площадкой международного уровня, где стороны имеют возможность обсудить в личном порядке дальнейшие действия.Представляется, ход переговоров пойдет по сценарию, при котором часть представителей евроатлантической элиты продолжит придерживаться прежней линии в вопросе отмены антироссийских санкций, а также по проблеме урегулирования сирийского и украинского военного конфликта. При этом вполне допустимо, что для достижения поставленных целей представители Старого Света пойдут на определенные уступки Вашингтону, выраженные в решении увеличить военные расходы.Как бы то ни было, остается не до конца понятной стратегия поведения членов команды Дональда Трампа, которые, похоже, стоят перед выбором — следовать заявлениям президента и пытаться наладить диалог с Москвой или продолжить политический курс прежней администрации, оставив сложившийся миропорядок без изменений. Впрочем, есть все предпосылки считать, что Белый дом постарается отложить свой выбор, а следовательно, каких-либо значимых решений по результатам форума ждать не приходится.