Санкции как предмет торга

На минувшей неделе в столице Бельгии прошло очередное совещание министров иностранных дел Европейского союза. Помимо традиционных внутренних проблем стран-членов, таких, как бесчинства беженцев с Ближнего Востока, на повестку дня была вынесена ситуация вокруг Украины и обострение военного конфликта в зоне АТО. В этом же контексте обсуждался вопрос возможного снятия ограничительных мер против России. По результатам встречи европолитики пришли к выводу о сохранении антироссийских санкций.Удивительным образом антироссийская риторика стран Запада за последнее время претерпела существенные изменения. Так, с 2014 года главным условием отмены ограничительных мер было названо включение полуострова Крыма в состав Украины. Однако со временем западные партнеры трансформировали данную формулировку и теперь требуют от Кремля выполнения «Минских соглашений», несмотря на неоспоримые факты, подтверждающие, что Москва не является участником украинского конфликта, а лишь осуществляет примирение противоборствующих сторон.Учитывая это, можно предположить, что тезис о поддержке Россией «сепаратизма» в ДНР и ЛНР будет еще долгое время поводом для санкционной борьбы.Впрочем, в этой ситуации все предельно ясно. Если хочешь быть успешным европейским политиком, то необходимо усвоить дипломатическую формулу: «В любой непонятной ситуации, понять и объяснить которую ты не в состоянии, необходимо обвинить Россию, даже если она не участник события».Стоит отметить, что российские граждане и политическое руководство страны в последнее время перестали обращать внимания на введенные экономические запреты в виду того, что внутренний рынок и импорт продукции из союзных государств нивелировали деструктивные старания Запада.Теперь для сравнения возьмем некоторые европейские страны в отдельно взятом регионе — Прибалтике, являющимся ярким примером экономической катастрофы в Европе, которую усугубляет санкционная война против Москвы.Итак, неутешительная статистика в Прибалтике говорит о следующем: в Латвии и Литве каждый пятый житель живет за чертой бедности, доходы в стране распределяются неравномерно, в итоге разница между богатыми и бедными возросла до небывалых пределов. Кроме того, по итогам прошлого года минимальная заработная плата в странах Балтийского региона составила примерно 290 евро в месяц, что считается самым низким показателем во всем Старом Свете. В результате люди вынуждены трудиться на двух и даже трех работах, что, согласитесь, напоминает современное рабство.После всего сказанного вызывает недоумение, как Брюссель при наличии целого ряда нерешенных проблем может продолжать обвинять Россию в пусть даже выдуманной, но поддержке «сепаратистов» в ДНР и ЛНР? Учитывая скорость деградации экономик ряда европейских стран, политики Евросоюза рискуют в недалеком будущем получить доморощенных сепаратистов, за методикой борьбы с которыми придется обращаться к официальному Киеву.