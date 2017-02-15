17:36 15 февраля
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Санкции как предмет торга

Европейские политики на очередном заседании Европарламента определили условия снятия санкций с России.



На минувшей неделе в столице Бельгии прошло очередное совещание министров иностранных дел Европейского союза. Помимо традиционных внутренних проблем стран-членов, таких, как бесчинства беженцев с Ближнего Востока, на повестку дня была вынесена ситуация вокруг Украины и обострение военного конфликта в зоне АТО. В этом же контексте обсуждался вопрос возможного снятия ограничительных мер против России. По результатам встречи европолитики пришли к выводу о сохранении антироссийских санкций.


Удивительным образом антироссийская риторика стран Запада за последнее время претерпела существенные изменения. Так, с 2014 года главным условием отмены ограничительных мер было названо включение полуострова Крыма в состав Украины. Однако со временем западные партнеры трансформировали данную формулировку и теперь требуют от Кремля выполнения «Минских соглашений», несмотря на неоспоримые факты, подтверждающие, что Москва не является участником украинского конфликта, а лишь осуществляет примирение противоборствующих сторон.

Учитывая это, можно предположить, что тезис о поддержке Россией «сепаратизма» в ДНР и ЛНР будет еще долгое время поводом для санкционной борьбы.

Впрочем, в этой ситуации все предельно ясно. Если хочешь быть успешным европейским политиком, то необходимо усвоить дипломатическую формулу: «В любой непонятной ситуации, понять и объяснить которую ты не в состоянии, необходимо обвинить Россию, даже если она не участник события».

Стоит отметить, что российские граждане и политическое руководство страны в последнее время перестали обращать внимания на введенные экономические запреты в виду того, что внутренний рынок и импорт продукции из союзных государств нивелировали деструктивные старания Запада.

Теперь для сравнения возьмем некоторые европейские страны в отдельно взятом регионе — Прибалтике, являющимся ярким примером экономической катастрофы в Европе, которую усугубляет санкционная война против Москвы.

Итак, неутешительная статистика в Прибалтике говорит о следующем: в Латвии и Литве каждый пятый житель живет за чертой бедности, доходы в стране распределяются неравномерно, в итоге разница между богатыми и бедными возросла до небывалых пределов. Кроме того, по итогам прошлого года минимальная заработная плата в странах Балтийского региона составила примерно 290 евро в месяц, что считается самым низким показателем во всем Старом Свете. В результате люди вынуждены трудиться на двух и даже трех работах, что, согласитесь, напоминает современное рабство.

После всего сказанного вызывает недоумение, как Брюссель при наличии целого ряда нерешенных проблем может продолжать обвинять Россию в пусть даже выдуманной, но поддержке «сепаратистов» в ДНР и ЛНР? Учитывая скорость деградации экономик ряда европейских стран, политики Евросоюза рискуют в недалеком будущем получить доморощенных сепаратистов, за методикой борьбы с которыми придется обращаться к официальному Киеву.
Автор: Анатолий Вилас


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Комментарии 8
  1. maxim947 Сегодня, 15:07
    Бла, Бла, Бла надоели уже... Надо только формулировку поправить «В любой непонятной ситуации, понять и объяснить которую ты не в состоянии, необходимо обвинить Россию, даже если она не участник события».[b][/b]
    Тут не в любой непонятной, а просто в любой.

    Шутка от Сталина: На борьбу с коррупцией вместо 89 млрд. рублей необходимо выделить четыре кладбища)))))))
    maxim947
    1. ML-334 Сегодня, 16:51
      И растрельную команду.
      ML-334
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 15:10
    Печалька. Конечно, диванные хомячки щас дружно завопят, что им на санкции на...ть, но иногда нужно расширять кругозор, выходить из рамок преславутых семнадцати дюймов... Скорее всего, санкции еще надолго. Как нам не напевали, что Европа загнется без чего либо российского, и как им не лили в уши, опадении кремля... Пытка будет продолжаться.
    Вождь краснокожих
    1. maxim947 Сегодня, 15:17
      Дураки - не мамонты, сами не вымрут
      maxim947
    2. lis-ik Сегодня, 15:19
      . Кроме того, по итогам прошлого года минимальная заработная плата в странах Балтийского региона составила примерно 290 евро в месяц
      Вот кто такую хрень пропускает и печатает! Это почти 18000 руб., до хрена жителей регионов имеют такую зарплату, я уж не говорю о пенсиях! Вы чего вообще печатаете. Лучше вместо падающей в пропасть Украины и постоянно загнивающего запада, напишите про экономику России и положение населения. Достали блин, перестал смотреть выпуски новостей, но и здесь началось всё тоже самое! Имейте совесть!
      lis-ik
  3. kartalovkolya Сегодня, 15:50
    Ну достали эти "цари горы",да идут они со своими санкциями мелким лесом и в нужную сторону! Россия страна самодостаточная и если эта еврошушера (захватившая из-под-тишка власть в Европе) считает,что русские встанут перед ними на колени,то слишком они заблуждаются,похоже подходит очередной срок "мордобоя для Европы",заскучали после Адольфа сволочи по виселицам и газовым камерам,ослабла память пора напоминать... Удивительно то,что из века в век задираются к России,а получив порцию "звездюлей" сразу успокаиваются,видимо пора нам за эти услуги брать с них деньгами и территориями,да и как в анекдоте у нас большая нехватка строителей в Сибири,пора пополнять контингент,тем более что запасы телогреечек и пил "Дружба-2" ещё не исчерпан!
    kartalovkolya
  4. Рабинович Сегодня, 16:18
    Зачем России добиваться снятие санкций, если как было сказано Путиным, что они только на пользу?
    Рабинович
    1. Балу Сегодня, 17:32
      Зачем России добиваться снятие санкций, если как было сказано Путиным, что они только на пользу?
      А ведь он прав. Какая разница в поводах для санкций против РФ, цель одна-нагнуть. Заклятым партнерам нужна наша земля бесплатно, даром, и чтобы народу было поменьше. Однако главная опасность в тех, у кого сало и недвижимость за речкой. Эти в любой момент повиснут на крючках у црулей и будут делать, что им прикажут. За примерами ходить далеко не надо. Бандерия это то, что должны были сделать с Россией в 90-е. Югославия, Ливия, Сирия, Ирак, Афганистан-это то, что удалось сделать колективному западу. Выводы делайте сами. Лично мне санкции побоку. Я не переживаю, что не отдыхал в Турции или еще где и в ближайшем будущем не смогу свозить внука в настоящий Диснейленд.
      Балу

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