Новая война на Украине: от Авдеевки до исчезнувшей ДРГ

Для нас боевые действия на Донбассе стали уже чем-то привычным. Однако события последнего времени заставили задуматься и сделать выводы о том, что не все так уж и просто. И происходящее в республиках, и все украинские шевеления — это звенья одной очень грязной цепи.Пойдем по порядку.Начиная с конца прошлого года, мы постоянно получали сведения о том, что ВСУ наращивают свои силы на линии разграничения. Усиливались обстрелы, происходили захваты небольших участков нейтральной территории. И — прорвало. Но почему именно Авдеевка?Здесь надо сперва посмотреть в сторону Киева. Ведь там тоже идет война. Война между олигархом Порошенко, по совместительству президентом Украины, и олигархами Украины, не пожелавшими стать под слегка дрожащую длань Петра Алексеевича.И, стоит отметить, эту войну олигархи проигрывают. Мы в декабре фактически пропустили мимо очень важный факт. А именно национализацию «Приватбанка». А между тем, это событие весьма и весьма примечательное. Отобрать такую структуру у самого влиятельного человека Украины — это говорит только лишь о том, что Коломойский больше не самый влиятельный и богатый человек страны 404.Отжим и национализацию «Приватбанка» можно расценивать двояко. Но даже если это реальные отступные Коломойского президенту Украины, то это говорит о многом. А если просто «отжим», то тут и говорить не о чем. Коломойский проиграл войну Порошенко, и проиграл безоговорочно.Подтверждением тому может служить и поведение его «верных» политических шакалов — Ляшко и Садового. Сложно сказать, просто переметнулись «Самопомошь» и «Радикальная партия» на сторону сильнейшего, или тоже стали «трофеями», но факт в том, что сегодня эти партии открыто поддерживают БПП. Странно? Абсолютно нет.Да, Садовому немного помогли, организовав несколько скандалов во Львове, но…Ситуацию можно расценивать так: Коломойский сдался на милость победителя и заплатил контрибуцию. Принес вассальную присягу, то есть договорились о том, что больше у него пока ничего не отнимут. Чтобы на бедность хватало.Идем дальше. Кто у нас Номер Два по списку тех, кто не очень с Порошенко? Правильно, хозяин Донбасса Ринат Ахметов. Демонстрирующий некую независимость и умение договариваться со всеми подряд. Ввозящий по-прежнему на территории ЛНР и ДНР свои гумконвои и вывозящий оттуда продукцию своих заводов.Вывозил, вывозит и будет вывозить. День сегодняшний таков, что или ты служишь, или работаешь на Ахметова. Это касается и ЛНР, и ДНР. Корпуса не резиновые, а жить хочется всем. И кому повезло больше, кому меньше. Те заводы, которые работают, могут обеспечить деньгами рабочих. Например, как тот же Алчевский МКК. Работает. Но АМКК я вернусь еще.И, к сожалению, никакого выхода у жителей республик нет. Национализация не даст ничего, кроме пустых карманов. Сошлюсь на слова А. Ходаковского, когда он отвечал на вопрос, почему до сих пор не национализированы украинские предприятия.«У нас не решается вопрос с той же национализацией, например, Рината Ахметова. Потому что если мы заберем эти активы, то куда мы будем поставлять эту продукцию? Если сможем производить. Потому что тут же надо сразу же определяться, где мы будем брать руду, кокс… И если все это Ахметов поставлял сам, с собственных предприятий, то где мы это будем брать? И кто у нас будет забирать готовую продукцию, если, в принципе, российский рынок перенасыщен предложениями российских предприятий металлургических».Так что чего тут не городи, а не будет Ахметова — не будет жизни на Донбассе. Патриотизм заканчивается одновременно с продуктами в холодильнике и гривнами в кошельке. Да, Ахметов в гривнах платит. Туговато у него с рублями, но лучше гривна, чем ничего.Итак, Ахметов. Следующий в списке у Порошенко. Понятно, что президент, он же царек всея Украины, должен быть самым жирным. А для этого надо сожрать конкурентов. И произошедшее в Авдеевке — прекрасная иллюстрация к войне между Порошенко и Ахметовым.Что больше всего пострадало в результате боев в Авдеевке? Правильно, авдеевский коксохимический завод. Тот самый, который год назад чуть ли не всей Украиной спасали. А сегодня?Вообще, не знаю, кто как, а я что-то плоховато верю в то, что ополченцы, так ярко демонстрировавшие свое возросшее мастерство артиллерийской стрельбы, вдруг оплошали и прошлись по заводу. А заодно и по линиям электропередач, принадлежавшим ДТЭК. Тоже детищу Ахметова.И не по договорняку с Ахметовым. Нет. После обстрелов со сторону ВСУ именно дончане каждый раз восстанавливали эти линии. А тут вдруг взяли, расковыряли и завод, и ЛЭП… Странно…Больше, честное слово, поверю в работу артсистем ВСУ. Именно из тыла, с мест, куда они отвели свои тяжелые пушки и гаубицы. Ополченцам невыгодно, им потом опять все линии восстанавливать. А вот Порошенко — вполне. Остановленный и обесточенный завод — это неслабый удар по Ахметову.Демонстрация принципа «кому выгодно».Идем дальше. Дальше у нас Мариуполь. Житница Ахметова. Приведу слова директора «Азовстали» Э. Цкитишивли: «Предприятия, расположенные на НКТ (не контролируемые территории — прим.), но зарегистрированные в Украине, ежемесячно поставляют на мариупольские меткомбинаты 70 тыс. тонн флюсов, 60 тыс. тонн коксующегося угля, 35 тыс. тонн кокса, 40 тыс. тонн антрацита. Кроме того, они обеспечивают углем Авдеевский коксохимический завод, который вместе с городом еще не так давно Украина спасала "всем миром". Алчевский кокс тоже идет на «Азовсталь» и «ММК имени Ильича».Доступно? Понятно? Уголь Авдеевскому КХЗ не нужен. Кто теряет? Теряет и Ахметов, и те жители ДНР и ЛНР, которые жили на этом.Алчевский кокс тоже идет на предприятия Ахметова… А чем так была удивлена недавно общественность? Не пропажей ли ударной ДРГ на территории ЛНР? Как сообщили источники, в одну из ночей имел место некий шум со спецэффектами в районе поселка Зимогорье. Если сведения верны, а в компетентности людей, сообщивших их сомневаться не приходится, то ДРГ шагала по луганской земле, никак не направляясь к Луганску. За головой Плотницкого, например. Вполне возможно, что шли они именно к Алчевску. Но не дошли.Опять же вопрос: зачем?Боевые действия на Донбассе вступают в иную фазу. Наиболее грязную. Передел сфер влияния в «верхах». Уже дело не в желании заставить жителей ДНР и ЛНР говорить на громадяньской мове и вернуть Донбасс в Украину. Желание Порошенко стать самым богатым человеком, контролирующим всю страну очевидно.И не за украинский Донбасс будут погибать люди по обе стороны линии фронта. За возможность для олигарха, по совместительству президента, стать еще богаче. И убить одновременно двух врагов: и Ахметова, выбив из-под него донбасские предприятия, и жителей республик, которые живут исключительно за счет работы на этих заводах.Хороший план кто-то придумал Петру Порошенко. И, что самое поганое, у него есть все шансы претворить этот план в жизнь. Что ж, если долларовый поток способен компенсировать Порошенко окончательную потерю человеческого облика, господь бог ему судья. Хотя судить Петра Алексеевича должен будет не бог. Очень рассчитываю на то, что именно так рано или поздно произойдет.Пока же не за горами очередной виток противостояния на Донбассе. И чем сильнее весь мир будет отворачиваться от Порошенко, тем агрессивнее будут его попытки взять всю Украину в свой олигархат. А оплачивать это будут те, кто сегодня стоит на линии фронта.Впрочем, все как всегда. История знала много таких примеров.