10:49 14 февраля

Япония протестует против присвоения названий пяти островам Курильской гряды

Секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил о том, что официальный Токио выражает протест в связи с присвоением Россией названий пяти безымянным островам Курильской гряды. Напомним, что ранее, на основании распоряжения главы правительства РФ Дмитрия Медведева, по инициативе Русского географического общества, пять курильских безымянных островов получили названия. Один из островов назван в честь советского военачальника генерала Кузьмы Деревянко, который от Советского Союза подписал Акт о капитуляции Японии.

Информационное агентство Киодо передаёт заявление японского чиновника:
Такие действия (России) вызывают крайнее сожаление и не отвечают укреплению связей. Мы направили в Россию протест 13 февраля по дипломатическим каналам.


Япония протестует против присвоения названий пяти островам Курильской гряды



То есть, по логике г-на Суги, публикации в центральных японских СМИ о том, что «Россия передаёт Японии Северные территории (японский вариант названия Курил) под нажимом санкций», укреплению связей отвечают, а присвоение названий безымянным островам Курильской гряды – нет? Если у официального Токио такая логика, то вряд ли стоит ожидать реального прогресса по налаживанию полномасштабных контактов и связей. Мало того, Токио до сих пор не приложил усилий для снятия упомянутых санкций с РФ, всюду объявляя о необходимости подписания мирного договора и размышляя о «территориальных проблемах».

Напомним, что ранее президент России в интервью японским СМИ сказал о том, что у России территориальных проблем с кем-либо нет.

Использованы фотографии: AP
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Комментарии 55
  1. midivan Сегодня, 06:23
    Тыц пыздыц, вот те на, не нравится им, а я как автослесарь протестую против ухудшения качества тойоты! И чего япы, будете исправлять не? laughing
    midivan
    1. Alex_Rarog Сегодня, 06:28
      Зачёт... А по теме да пусть хоть усрутся....
      Alex_Rarog
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:12
        Цитата: Alex_Rarog
        Зачёт... А по теме да пусть хоть усрутся....

        Вот именно . Дежурные протесты не имеют никакого значения ни для них , ни для нас . Это просто реверанс матрасным хозяевам .
        bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 06:29
      Пора бы уже переименовать все эти хабамаи с итурупами. Мало ли у нас было полководцев давивших японских агрессоров?laughing
      сибиралт
      1. Titsen Сегодня, 06:43
        Цитата: сибиралт
        Пора бы уже переименовать все эти хабамаи с итурупами. Мало ли у нас было полководцев давивших японских агрессоров?


        Отличное предложение!

        И, вообще, что думает Вулканическое Управление МО РФ по поводу Японских островов - когда уже?
        Titsen
      2. тол100в Сегодня, 06:56
        Цитата: сибиралт
        Пора бы уже переименовать все эти хабамаи с итурупами.

        Могут дождаться, что и Хоккайдо, и Хонсю, и присные с ними получат новые названия или канут в пучину океана!
        тол100в
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:06
          тол100в hi
          Могут дождаться, что и Хоккайдо, и Хонсю, и присные с ними получат новые названия или канут в пучину океана!
          Да ладно! Хватит кошмарить островитян! Ничего топить не будем! am
          P/S Так выживем .Потом когда природа востановится .На рыбалку туда ездить будем. bully laughing
          Японцам и прочим "Россиянуотдайценаше" посвещается:
          Наблюдатель2014
          1. АнпеЛ Сегодня, 08:26
            надо видимо извиниться перед ними еще
            АнпеЛ
            1. Талгат Сегодня, 08:52
              да. либерасты типа этой готовы все отдать япам и западу - и вообще руководство РФ при эльцине чуть было не отдало япам острова - надо признать Китайцы тут "помогли" они заняли крайне негативную позицию и смогли повлиять на либерастное руководство России

              Позже Китайцы вообще открыли на Курилах СП с Россией по выращиванию трепангов - хотя у них чего чего а этого добра хватает - т е чисто политический жест - посыл Японии - тут мы тоже есть - не трогайте!

              Повезло РФ что пришла команда гэбэшников с ВВП, что не кошельки набивает а хоть чуть о людях думает и о стране. И половину олигархов национализировали и на Назарбаевские призывы к ре-интеграции ответили (ЕАС уже реальность) и Кавказ замирили и развал РФ остановили с Украинским кризисом справились худо бедно и Курилы явно не подарят. Тьфу тьфу
              Талгат
    3. Зяблицев Сегодня, 06:38
      Зря им Иосиф Виссарионович Хоккайдо оставил, сейчас бы их проблемы мелких островов Курильской гряды вообще бы не трогали... laughing
      Зяблицев
      1. Пеший Сегодня, 06:53
        Надо ещё Итуруп и Шикотан + ещё 2 острова на которые претендует японцы переименовать и сказать что таких островов нет и не было.
        Пеший
      2. Red_Hamer Сегодня, 07:40
        Зря им Иосиф Виссарионович Хоккайдо оставил, сейчас бы их проблемы мелких островов Курильской гряды вообще бы не трогали..
        А ведь действительно, излишнее великодушие проявил! Если кто не знает, они были готовы на это, лишь бы Советы их не растёрли в полный нуль!
        А сейчас, вообще сверх наглость проявляют! Наши, им приманочку кинули, на реакцию посмотреть, они себя с потрохами и сдали! О каком взаимном освоении территорий теперь может идти речь?
        Red_Hamer
      3. EvilLion Сегодня, 08:36
        На Хоккайдо наши не высаживались, и что делать с тамошними японцами, коих сейчас 5.5 млн, ну тогда может 2-3 было, что тоже не мало, тоже был бы вопрос.
        EvilLion
  2. Александр романов Сегодня, 06:24
    Один из островов назван в честь советского военачальника генерала Кузьмы Деревянко, который от Советского Союза подписал Акт о капитуляции Японии.
    Хороший тролинг
    Следующий этап,переименование острова Хонсю,в остров Дальний. Хотя вариант названия не окончательный.
    Александр романов
  3. андрей юрьевич Сегодня, 06:24
    Япония протестует против присвоения названий пяти островам Курильской гряды
    ухи что ли переели? ккто знает,как их Послать, по ихнему,раз нашего языка не понимают?
    андрей юрьевич
    1. midivan Сегодня, 06:27
      Цитата: андрей юрьевич
      ккто знает,как их Послать, по ихнему,

      Если верить яндекс-переводчику то так -この商品だ弄す lol на вы правильно будет? мы же тут культурные.
      midivan
      1. brasist Сегодня, 06:38
        あなたは日本人の母に行くだろう...
        brasist
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:47
          midivan, brasist...спасиб ! отзывчивый до благого дела,народ у нас.. wink
          андрей юрьевич
          1. роман66 Сегодня, 07:37
            а по-русски : протестуй не протестуй - все равно получишь ......
            роман66
            1. inkass_98 Сегодня, 08:52
              Наш традиционный ответ японцам - ждите у кафе:
              inkass_98
        2. Монос Сегодня, 09:36
          Цитата: brasist
          あなたは日本人の母に行くだろう...

          Здесь ещё важна интонация, с какой посылаешь. Если мягко и с придыханием, то значит желаешь больше никогда посылаемого не увидеть. А если гортанно и резко, то у посылаемого остаётся только один шанс - всё бросить и резко скрыться за горизонтом.
          Монос
  4. Uncle Lee Сегодня, 06:25
    До чего бестолковые ! Какой раз объясняем, что у нас нет обеспокоенности и территориальных проблем ! И опять и снова !
    Uncle Lee
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:59
      Цитата: Uncle Lee
      До чего бестолковые ! Какой раз объясняем, что у нас нет обеспокоенности и территориальных проблем ! И опять и снова !

      для японцев,это просто способ набрать очки в политической возне внутри страны,ну как у русофобов в польше к примеру,ничего более,они не тупые,и понимают что острова увидят только по "дискавери"...
      андрей юрьевич
      1. Svarog51 Сегодня, 07:46
        Нечего там "Дискаверям" делать, Русское географическое общество под командо... под председательством С.К.Шойгу решит, что можно показывать. soldier
        Svarog51
  5. Познающий Сегодня, 06:29
    Не впечатляет, пусть попрыгают... laughing
    Познающий
  6. Ихрек Сегодня, 06:31
    Мудрое решение, особенно с Кузьмой Деревянко.
    Ихрек
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:48
      Цитата: Ихрек
      Мудрое решение, особенно с Кузьмой Деревянко.

      первый раз на памяти, мелведева "мудрым" обозвали...а то,больше первой половиной слова... lol
      андрей юрьевич
  7. romandostalo Сегодня, 06:32
    Протест они направили, можно подумать у нас пипифакс не выпускают...
    romandostalo
  8. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:32
    И это есть правильно! А то название гряды русское ,а название островов в отдельности япское,неправильно это!
    Дмитрий Потапов
  9. mamont5 Сегодня, 06:33
    "акие действия (России) вызывают крайнее сожаление и не отвечают укреплению связей. Мы направили в Россию протест 13 февраля по дипломатическим каналам"
    Теперь японцы могут смело подтереться этим "протестом".
    mamont5
  10. казерог Сегодня, 06:34
    Секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга - пущай сепуку сделает в знак протеста
    казерог
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:50
      Цитата: казерог
      Секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга - пущай сепуку сделает в знак протеста

      могу предложить услугу,в качестве отрубающего башку,когда он себе вспорет пузо.
      андрей юрьевич
    2. sergo1914 Сегодня, 09:35
      Не вскроется. Настоящих самураев в ту войну повыбили. Выжившие самозарезались. Нынешние все новоделы. Ничем от нас (гайдзинов) не отличаются. Только косоглазые и жрут всякую дрянь. Ну и сексуальные привычки... Так что даже если вспорется - садов Аматэрасу ему не видать. Смысл пропадает в данной процедуре.
      sergo1914
  11. Evgeniy667b Сегодня, 06:36
    А что еще можно ожидать от потомков синантропа? Проблески разума пробегают, только когда звучит слово "Дай", Очень хочется надеяться, что у Владимира Владимировича хватит сил и решимости послать их лесом.
    Evgeniy667b
  12. Fitter65 Сегодня, 06:53
    Япония протестует против присвоения названий пяти островам Курильской гряды

    Мне вот интересно, а кто-то интересуется в России мнением Японии,о том как называть пренадлежащии нам острова
    Fitter65
  13. рюрикович Сегодня, 07:00
    "Ты,Зин,на грубость нарываешься...Всё,Зин,обидеть норовишь.." fellow
    Вот убогие, им говорят, что у нас проблем нету, а они всё равно лезут...
    рюрикович
  14. Ural50 Сегодня, 07:01
    Уверен многие бы меня поддержали,но один из островов нужно назвать "ИОСИФ", по звучанию даже имеет если прислушаться японскую нотку.
    Ural50
    1. Галеон Сегодня, 08:46
      Каждый, кто бывал в г.Фокино - "столице" Тихоокеанского флота, видел сопку Большой Иосиф. Она напоминает лицо Сталина, обращенное к небу. На месте усов в мое время росли деревья. Так что это имя на картах там известно.
      Галеон
  15. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:10
    Да податрись своим протестом, осел, раб американский!Какого черта вы в наши внутренние дела свои рыла суете?В морду от нас давно не получали!Противно слушать этих шавок сша! Убогие людишки.
    Изгоняющий либероидов
  16. a.s.zzz888 Сегодня, 07:24
    Ага, забыли спросить и посоветоваться! wassat Щщщас... angry
    a.s.zzz888
  17. Злой 55 Сегодня, 07:31
    Мне в этом вопросе всегда нравится ответ Китая- ПОШЛИ ВЫ.....и т.д..Если джапы ответят на вопрос,зачем во время ВОВ они уничтожили более 8 млн.китайцев, то мы ответим, зачем назвали острова...
    Злой 55
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:39
      Цитата: Злой 55
      Мне в этом вопросе всегда нравится ответ Китая- ПОШЛИ ВЫ..

      не...президент Филлипин-круче! laughing
      андрей юрьевич
      1. Andy Сегодня, 07:45
        интересно,а наш МИД не поздравил их с праздником- международным днем презерватива? 13 февраля же. надо было б наступить им на мозоль сказав что в отличии от вас на СВОЕЙ земле сами управляемся и напомнить про окинаву
        Andy
  18. изя топ Сегодня, 07:45
    Мы направили в Россию протест
    и чё,и чё?
    изя топ
  19. рич Сегодня, 07:49
    А это им ответка за то, что перед встречей Путина и Абэ в Токио пытались нас пошантажировать Украиной. (Япония предоставила $1,85 млрд помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ). Молодец Путин - нестандартно, грамотно и главное бесплатно, для самураев это как пистон ниже поясницы. Пусть знают кто над островами хозяин!
    рич
  20. кедр Сегодня, 07:49
    Пора японцам у нутрь себя глянуть. Кроме северных территорий, по которым они стонут и плачут у них оказывается есть в загашнике ещё и южные территории, про которые им стоит озаботиться в первую очередь - это 83 амерские военные базы, совокупная территория, которых не уступает четырём островам Курильской гряды. НО.., там сидят те, кто дважды угостил японцев атомной бомбой. От этого угщения у японцев язык до сих пор в жпопе.
    Поэтому официальный Токио был, есть и будет рупором неофициального оккупационного "Токио".., пока не разберётся с суперменами, с северной территории американского континента...
    кедр
  21. ИванИванов Сегодня, 08:36
    Наглеют потому что не боятся, вообще интересно, на войну с каким противником рассчитано наше перевооружение, если у нато в среднем 5кратный перевес кроме ЯО.
    ИванИванов
  22. avva2012 Сегодня, 08:40
    [media=http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original
    /2/7/3/7228372.jpg]
    Это Нанкин.
    Что-то подобное было бы и в русских городах.
    Или вот так: [media=http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original
    /5/9/3/7228395.jpg]
    Так, что пасть пусть закроют.
    avva2012
  23. masff2307 Сегодня, 08:43

    Пора японцам у нутрь себя глянуть. Кроме северных территорий, по которым они стонут и плачут у них оказывается есть в загашнике ещё и южные территории, про которые им стоит озаботиться в первую очередь - это 83 амерские военные базы, совокупная территория, которых не уступает четырём островам Курильской гряды. НО.., там сидят те, кто дважды угостил японцев атомной бомбой. От этого угщения у японцев язык до сих пор в жпопе.


    И сейчас СМИ частенько освещают как америкосы из состава этих баз "пошаливают" с японским населением отделываясь за это мелкими наказаниями или вовсе отговорками....
    masff2307
  24. Jovanni Сегодня, 08:49
    Япония протестует против присвоения названий пяти островам Курильской гряды

    Что за кипеж непонятный? Мы же не Сикоку с Китакюсей переименовываем! Ну, пока, во всяком случае...
    Jovanni
  25. rotmistr60 Сегодня, 09:48
    Японцы, ку-ку! Вы в каком веке живете и кому проиграли 2-ю МВ, а может выиграли? Очнитесь.
    rotmistr60
  26. 1536 Сегодня, 10:17
    Слышал, есть такой план в ООН, что в случае затопления или катастрофического разрушения в случае природной катастрофы тех или иных территорий или государств, соседние государства должны предоставить беженцам место для проживания. Японцам осталось взорвать еще пару-тройку АЭС, или провести несколько секретных испытания ЯО в океане, и тогда, точно, нам придется Курилами поделится. Но они все равно будут под нашей юрисдикцией и с нашими названиями.
    1536
  27. dubowitskij.vick Сегодня, 10:33
    Сказано же было, что мы территориями не торгуем. Разговаривали насчёт возможности участия Японии в бизнесе на Дальнем Востоке, рядом с Курилами. Воротите нос? Как хотите. Кроме вас там есть ещё кое-кто, с кем можно покупать-продавать....
    dubowitskij.vick
  28. Толстоевский Сегодня, 10:47
    надо искать компромисс
    Толстоевский
  29. Сергей956 Сегодня, 10:47
    Для возникшей ситуации подходит русская пословица: -"чья бы корова мычала, а японская молчала". Япония не имеет государственности, окупированная США территория, а вдруг начинает мычать о каких-то островах. Получается, что окупированная территория требует острова для окупанта в лице США. Нонсенс однако!
    Сергей956

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