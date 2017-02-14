Япония протестует против присвоения названий пяти островам Курильской гряды

Такие действия (России) вызывают крайнее сожаление и не отвечают укреплению связей. Мы направили в Россию протест 13 февраля по дипломатическим каналам.

Секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил о том, что официальный Токио выражает протест в связи с присвоением Россией названий пяти безымянным островам Курильской гряды. Напомним, что ранее, на основании распоряжения главы правительства РФ Дмитрия Медведева, по инициативе Русского географического общества, пять курильских безымянных островов получили названия. Один из островов назван в честь советского военачальника генерала Кузьмы Деревянко, который от Советского Союза подписал Акт о капитуляции Японии.Информационное агентство Киодо передаёт заявление японского чиновника:То есть, по логике г-на Суги, публикации в центральных японских СМИ о том, что «Россия передаёт Японии Северные территории (японский вариант названия Курил) под нажимом санкций», укреплению связей отвечают, а присвоение названий безымянным островам Курильской гряды – нет? Если у официального Токио такая логика, то вряд ли стоит ожидать реального прогресса по налаживанию полномасштабных контактов и связей. Мало того, Токио до сих пор не приложил усилий для снятия упомянутых санкций с РФ, всюду объявляя о необходимости подписания мирного договора и размышляя о «территориальных проблемах».Напомним, что ранее президент России в интервью японским СМИ сказал о том, что у России территориальных проблем с кем-либо нет.