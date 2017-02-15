10:12 15 февраля

Русские всё равно победят, с Америкой или без Америки

Пришло время реально приструнить Саудовскую Аравию, Катар и прочих спонсоров «Аль-Каиды», «ИГ» (запрещены в РФ) и другие исламистские группировки. США рвётся противостоять террористам, однако одновременно мистер Трамп намерен сдерживать Иран, и его борьба с «ИГ» поэтому обречена на провал. Предсказуемый итог: победят в регионе русские, иранцы и сирийцы — с Америкой или без Америки.

О том, как сложно будет мистеру Трампу одолеть «ИГ», пишет «The American Conservative».

Если вы делали ставку на непредсказуемого Дональда Трампа, который будто бы переменит «обанкротившуюся политику» Америки на Ближнем Востоке, то вы… проиграли.


Советник по национальной безопасности Майкл Флинн пару недель тому назад всё объяснил по поводу политики США в отношении Ирана. А ведь в своей предвыборной кампании Трамп настаивал на борьбе с «ИГ», а не с Ираном. Так откуда взялось «внезапное противостояние» с Исламской Республикой Иран? Или специалисты из Белого дома воображают, что Иран и «ИГ» — одно и то же?

Иран является естественным гегемоном в регионе, отмечает аналитик Шармине Нарвани, просто «в силу своих показателей: размера, населения и уровня развития». Большинство народа — шииты, они не инициировали на Ближнем Востоке войн, они строят своё государство и внешние отношения с использованием мягкой силы и гордятся своим богатым культурным наследием.

«ИГ» — негосударственное образование, движимое радикальной ваххабитской идеологией, одобряющей насильственную тактику, террор, захваты территорий и подчинение населения. Представители «ИГ» крайне нетерпимы к любым другим идеям, разрушают культурные и исторические памятники, вырезают людей, в том числе шиитов.

Мистер Трамп попросту игнорирует основную истину: нельзя воевать с обоими — «ИГ» и Ираном, рассчитывая при этом что-нибудь выиграть. Следует выбрать какую-то одну сторону. Иначе конфликт в регионе не кончится никогда.

Автор напоминает, что террористические группировки («ИГ», «Аль-Каида» и другие) в Сирии и Ираке рассматривают Иран в качестве своего основного регионального противника. Исламская Республика Иран сегодня состоит в союзе с Дамаском и Багдадом. Иран даёт оружие и направляет на фронты войска или вооружённые формирования, которые успешно воюют против джихадистов. И каждый раз, когда вмешиваются США со своими попытками «изолировать» Иран, это подрывает региональные операции по противодействию джихадистам и играет на руку «ИГ» и «Аль-Каиде».

Все военные компоненты, необходимые для уничтожения «ИГ» и «Аль-Каиды», в настоящее время в Сирии и Ираке имеются. Есть вооружённые силы этих государств, ополченцы-добровольцы и в плюс к этому — ВВС России в Сирии, а также США (коалиция в Ираке). Однако если все эти силы действуют против «ИГ», они должны исключить «все прочие амбиции или интересы».

Это означает, что Вашингтону придётся отбросить свои давние идеи о том, что единственная сила, доступная для борьбы с «ИГ», — это курды и арабы-сунниты. Многоэтнические сирийские и иракские национальные армии и их союзники с этим просто не согласятся. Как раз последние силы, а вовсе не сунниты и американская коалиция, и побеждают «ИГ» и «Аль-Каиду».

Согласится ли Трамп на переговоры с Путиным? На переговорах два лидера могли бы выработать особую совместную миссию против террористов на Ближнем Востоке.

С другой стороны, мистер Трамп ещё на инаугурации дал понять, что «дружбы народов» станет искать лишь в том случае, когда в первую очередь будут иметься в виду «свои собственные интересы» (для Трампа, добавим, это интересы США — точнее, интересы США в понимании Трампа).

Также из заявления Трампа проистекает следующее: ему надо бы осознать, что Россия, Сирия, Иран, Ирак, а с ними и Ливан тоже хотят преследовать «свои собственные интересы в своих регионах».

Отсюда ясно, что выход намечается только один: американо-российская сделка может «сосредоточиться» в первую очередь на разгроме «ИГ» и «Аль-Каиды». Это означает Сирию с президентом Асадом и усиление Ирана. В таком случае «война с террором» будет выиграна, и мистер Трамп поднимется на ступень выше — его авторитет вырастет и внутри США, и в международном сообществе. Причём победа дастся ему сравнительно легко, без сухопутной операции в Ираке и Сирии, «без американских сапог на земле». Затем Трамп мог бы сблизиться с Россией, как он и хотел, и избавить два государства от назревающей конфронтации.

Саудовскую же Аравию, Катар и других крупных «финансистов» боевиков-салафитов следует привлечь к ответственности.

Но ничто из этого не может быть достигнуто, отмечает аналитик, если администрация Трампа продолжит противостоять Ирану. Мощных курдских или суннитских войск, способных победить «ИГ» и «Аль-Каиду» в одиночку, нет. Если бы США могли собрать и обучить их, Вашингтон бы уже победил «ИГ».

Вот здесь-то и кроется секрет ближневосточного успеха. Сирийцы, иранцы, иракцы, ливанцы и русские победят «ИГ» и «Аль-Каиду» в любом случае, с Соединёнными Штатами, или без них, считает аналитик.

С другой стороны, добавим, заинтересованные в победе над «ИГ» стороны делают прозрачные намёки администрации Трампа. Например, на сближение с США готов пойти… Башар Асад.

Русские всё равно победят, с Америкой или без Америки


Об этом рассказывает Рик Гладстоун в «The New York Times».

В интервью, которое президент Сирии дал Майклу Изикоффу, корреспонденту «Yahoo News», Башар Асад сообщил о своём «предвидении» сотрудничества с администрацией Трампа. Мало того, Асад может даже санкционировать развёртывание американских наземных сил в стране «за один день».

Столь неожиданные заявления Б. Асада представляют собой сигнал президента Сирии: тема вероятного сотрудничества с Трампом открыта. Издание напоминает, что совсем иной стратегии Асад придерживался в отношении Б. Обамы, который неоднократно призывал сирийского лидера уйти в отставку, обвиняя сирийское правительство в череде «злодеяний» и при поддержке повстанцев стремясь свергнуть президента.

Правда, Башар Асад в интервью признал, что на сей день никаких контактов с американцами у сирийцев нет. «Мы находимся не в том положении», — сказал он.

Также президент Сирии отметил свою невиновность в конфликте и выразил уверенность в том, что миллионы беженцев в итоге всё же вернутся домой. Он утверждает, что некоторые из них уже вернулись и что жизнь в Дамаске безопасна.

Ситуация, добавим, очевидна: стороны, ведущие в Сирии и Ираке борьбу против «ИГ», «Аль-Каиды» и прочих джихадистских группировок, призывают Трампа одуматься, отказаться от антииранской стратегии и начать реальное, а не словесное противодействие террористам-исламистам на Ближнем Востоке. Но, похоже, президент Трамп, чьи политические действия смахивают на авантюры коллеги-республиканца Буша-младшего, голосу разума не внемлет.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 10
  1. Громобой Сегодня, 07:02
    США только брешут про борьбу с ИГ и прикрываются её,чтобы добиваться на БВ своих целей.Ну,или идти к ним.
    Обладая мощным потенциалом в регионе(и не только военным) они могли бы спокойно устроить блокаду,воздействовать на источники и пункты приёма немалых кол-в вооружений,которые поступают к ИГ.Обрубить их пропагандистские каналы.На одних трофеях ИГ долго бы не протянул.Вместо этого только пустословие и маскировка.
    Громобой
    1. Татьяна Сегодня, 08:58
      Для Трампа всё не так просто! Над Трампом довлеют глобалисты из бывшей команды Обамы и Клинтон с их политическим заделом, подкреплённым реальными действиями материально и финансово. Мы видим отчётливо это, например, в той же Европе с усилением вооружения стран НАТО. Аналогичный задел, наверняка, оставил за собою режим Обамы-Клтинтон на БВ.
      Трамп слишком мало имеет реальной власти (саботаж судьями отдельных штатов США закона Трампа об ограничении въезда в США иностранных мигрантов показал это), чтобы противостоять этому заделу режима Обамы-Клинтон и инерционным процессам глобалистов в мире, поскольку всё это наперёд ими проплачено и отрабатывается исполнителями.
      Скорее всего, Трамп будет вынужден прогнуться перед глобалистами, несмотря на его предвыборные политические заявления. У Трампа нет должной команды – ему просто не на кого опереться. А дальше его просто засосёт, и он поплывёт по течению прежним - мало отличающимся от ранее - американским курсом.
      Татьяна
      1. Громобой Сегодня, 09:56
        Цитата: Татьяна
        (саботаж судьями отдельных штатов США закона Трампа об ограничении въезда в США иностранных мигрантов показал это)
        Ну,почему же сразу саботаж.Просто судьи стоят на страже Конституции.Судья посчитал решение Трампа антиконституционным,а у Трамп не смог доказать Его Высочеству Судье,что это не так.Вот и остался с носом(лучше юристов надо подбирать).Для России это кажется странным,но там ветви власти чётко разделены и приходится соблюдать эти нормы.Хотя на самом деле ,я считаю,что это был предвыборный трюк и он даже и сам доволен,что так всё удачно сложилось.
        Цитата: Татьяна
        Скорее всего, Трамп будет вынужден прогнуться перед глобалистами, несмотря на его предвыборные политические заявления. У Трампа нет должной команды – ему просто не на кого опереться. А дальше его просто засосёт, и он поплывёт по течению прежним - мало отличающимся от ранее - американским курсом.

        Думаю,что к его артистизму в США скоро привыкнут и им придётся сообща находить компромисс который всех устроит.
        Его манера вести дела мне чем то Псаки напоминает своей наивностью,а чем то взбесившийся ледокол без команды.Если проанализировать все его обещания и политические установки,то он оказывается,что он очень противоречивый товарищ.Если во время выборов это ,как оказалось,стало для него плюсом и помогло победить завоевав сердца простых пашущих американцев, то в политике(где привыкли договариваться и говорить правду только наедине) так не принято.Поэтому,кажется что он использует намеренно такой образ .
        Эх,Татьяна,вижу что Вы симпатизируете ему на фоне ничтожного и злобного Обамы.Я предлагаю не спешить с оценками и думаю,что он скоро сможет и разочаровать.Хотя,лучше бы я ошибался,но есть у меня серьёзные опасения,что он наворотит делов...
        Громобой
  2. рюрикович Сегодня, 07:08
    Лично моё мнение - англосаксы(будь то Обама,Трамп или ещё какой гипотетический лидер западного мира) априори недоговороспособны ввиду искаженного мировосприятия! Поробуйте заберите у довольного ребёнка его любимую игрушку и увидите истерику. Вот и сейчас - показали , что исключительность и верховенство Америки это по сути небесные замки в атрофированных мозгах западной элиты, и получили американский цирк из весьма неоднозначных шагов и заявлений. Любой здравомыслящий человек при упоминании США попросту сделает fool
    Америка - сегодняшнее посмешище для планеты(и весьма опасное ввиду нахождения у него больших ВС и ЯО),обиженный ребёнок, если привести к простому... lol
    hi
    рюрикович
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:16
    Так откуда взялось «внезапное противостояние» с Исламской Республикой Иран?

    "... ты весь такой внезапный!" из к/ф. А если из жизни, то Трамп ещё наделает такую кучу "противостояний", не будем успевать разгребать.
    a.s.zzz888
  4. алекс-сп Сегодня, 07:26
    "нельзя воевать с обоими — «ИГ» и Ираном, рассчитывая при этом что-нибудь выиграть. Следует выбрать какую-то одну сторону. Иначе конфликт в регионе не кончится никогда."
    А насколько Америка в этом заинтересована? Пока террористы заняты на Ближнем Востоке, меньше вероятность того, что они полезут к светлым и пушистым....а Иран распространит свое влияние на весь арабский мир.
    алекс-сп
  5. Комментарий был удален.
  6. raid14 Сегодня, 08:13
    США на Ближнем Востоке уже давно сделала ставку на суннитов и ничто и никто не сможет изменить этот выбор.
    Пока американцы прикрывают режим саудитов, все призывы их приструнить, простое сотрясание воздуха.
    Сам проект ИГИЛ (запрещена в России) попытка США перекроить карту БВ, устранив Иракский шиитский и светский сирийский режимы, заменив их на ваххабитов приверженцев саудитов.
    Цель, последующее устранение шиитского Ирана, как сильного регионального игрока и заклятого врага Израиля.
    raid14
  7. Sovetskiy Сегодня, 08:28
    Где ВСЕ без исключения, наши СМИ с с круглосуточными визгами: "Трамп-наше всё! Трамп прийдэ, порядок навидэ?!"
    Sovetskiy
    1. рич Сегодня, 09:25
      После того как Трамп заявил что он рассчитывает на то что Россия вернет Крым Украине для деэскалации войны в Донбасе все поменялось. Наши СМИ молчат в тряпочку, а украинские СМИ круглосуточно визжят: "Трамп-наше всё! Трамп прийдэ, порядок навидэ?!"
      рич
  8. PatriotRU Сегодня, 08:29
    Не лучше ли направить деньги на социальные нужды, поддержку ветеранов и медицины. Пустая трата денег
    PatriotRU

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