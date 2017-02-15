Русские всё равно победят, с Америкой или без Америки
Пришло время реально приструнить Саудовскую Аравию, Катар и прочих спонсоров «Аль-Каиды», «ИГ» (запрещены в РФ) и другие исламистские группировки. США рвётся противостоять террористам, однако одновременно мистер Трамп намерен сдерживать Иран, и его борьба с «ИГ» поэтому обречена на провал. Предсказуемый итог: победят в регионе русские, иранцы и сирийцы — с Америкой или без Америки.
О том, как сложно будет мистеру Трампу одолеть «ИГ», пишет «The American Conservative».
Если вы делали ставку на непредсказуемого Дональда Трампа, который будто бы переменит «обанкротившуюся политику» Америки на Ближнем Востоке, то вы… проиграли.
Советник по национальной безопасности Майкл Флинн пару недель тому назад всё объяснил по поводу политики США в отношении Ирана. А ведь в своей предвыборной кампании Трамп настаивал на борьбе с «ИГ», а не с Ираном. Так откуда взялось «внезапное противостояние» с Исламской Республикой Иран? Или специалисты из Белого дома воображают, что Иран и «ИГ» — одно и то же?
Иран является естественным гегемоном в регионе, отмечает аналитик Шармине Нарвани, просто «в силу своих показателей: размера, населения и уровня развития». Большинство народа — шииты, они не инициировали на Ближнем Востоке войн, они строят своё государство и внешние отношения с использованием мягкой силы и гордятся своим богатым культурным наследием.
«ИГ» — негосударственное образование, движимое радикальной ваххабитской идеологией, одобряющей насильственную тактику, террор, захваты территорий и подчинение населения. Представители «ИГ» крайне нетерпимы к любым другим идеям, разрушают культурные и исторические памятники, вырезают людей, в том числе шиитов.
Мистер Трамп попросту игнорирует основную истину: нельзя воевать с обоими — «ИГ» и Ираном, рассчитывая при этом что-нибудь выиграть. Следует выбрать какую-то одну сторону. Иначе конфликт в регионе не кончится никогда.
Автор напоминает, что террористические группировки («ИГ», «Аль-Каида» и другие) в Сирии и Ираке рассматривают Иран в качестве своего основного регионального противника. Исламская Республика Иран сегодня состоит в союзе с Дамаском и Багдадом. Иран даёт оружие и направляет на фронты войска или вооружённые формирования, которые успешно воюют против джихадистов. И каждый раз, когда вмешиваются США со своими попытками «изолировать» Иран, это подрывает региональные операции по противодействию джихадистам и играет на руку «ИГ» и «Аль-Каиде».
Все военные компоненты, необходимые для уничтожения «ИГ» и «Аль-Каиды», в настоящее время в Сирии и Ираке имеются. Есть вооружённые силы этих государств, ополченцы-добровольцы и в плюс к этому — ВВС России в Сирии, а также США (коалиция в Ираке). Однако если все эти силы действуют против «ИГ», они должны исключить «все прочие амбиции или интересы».
Это означает, что Вашингтону придётся отбросить свои давние идеи о том, что единственная сила, доступная для борьбы с «ИГ», — это курды и арабы-сунниты. Многоэтнические сирийские и иракские национальные армии и их союзники с этим просто не согласятся. Как раз последние силы, а вовсе не сунниты и американская коалиция, и побеждают «ИГ» и «Аль-Каиду».
Согласится ли Трамп на переговоры с Путиным? На переговорах два лидера могли бы выработать особую совместную миссию против террористов на Ближнем Востоке.
С другой стороны, мистер Трамп ещё на инаугурации дал понять, что «дружбы народов» станет искать лишь в том случае, когда в первую очередь будут иметься в виду «свои собственные интересы» (для Трампа, добавим, это интересы США — точнее, интересы США в понимании Трампа).
Также из заявления Трампа проистекает следующее: ему надо бы осознать, что Россия, Сирия, Иран, Ирак, а с ними и Ливан тоже хотят преследовать «свои собственные интересы в своих регионах».
Отсюда ясно, что выход намечается только один: американо-российская сделка может «сосредоточиться» в первую очередь на разгроме «ИГ» и «Аль-Каиды». Это означает Сирию с президентом Асадом и усиление Ирана. В таком случае «война с террором» будет выиграна, и мистер Трамп поднимется на ступень выше — его авторитет вырастет и внутри США, и в международном сообществе. Причём победа дастся ему сравнительно легко, без сухопутной операции в Ираке и Сирии, «без американских сапог на земле». Затем Трамп мог бы сблизиться с Россией, как он и хотел, и избавить два государства от назревающей конфронтации.
Саудовскую же Аравию, Катар и других крупных «финансистов» боевиков-салафитов следует привлечь к ответственности.
Но ничто из этого не может быть достигнуто, отмечает аналитик, если администрация Трампа продолжит противостоять Ирану. Мощных курдских или суннитских войск, способных победить «ИГ» и «Аль-Каиду» в одиночку, нет. Если бы США могли собрать и обучить их, Вашингтон бы уже победил «ИГ».
Вот здесь-то и кроется секрет ближневосточного успеха. Сирийцы, иранцы, иракцы, ливанцы и русские победят «ИГ» и «Аль-Каиду» в любом случае, с Соединёнными Штатами, или без них, считает аналитик.
С другой стороны, добавим, заинтересованные в победе над «ИГ» стороны делают прозрачные намёки администрации Трампа. Например, на сближение с США готов пойти… Башар Асад.
Об этом рассказывает Рик Гладстоун в «The New York Times».
В интервью, которое президент Сирии дал Майклу Изикоффу, корреспонденту «Yahoo News», Башар Асад сообщил о своём «предвидении» сотрудничества с администрацией Трампа. Мало того, Асад может даже санкционировать развёртывание американских наземных сил в стране «за один день».
Столь неожиданные заявления Б. Асада представляют собой сигнал президента Сирии: тема вероятного сотрудничества с Трампом открыта. Издание напоминает, что совсем иной стратегии Асад придерживался в отношении Б. Обамы, который неоднократно призывал сирийского лидера уйти в отставку, обвиняя сирийское правительство в череде «злодеяний» и при поддержке повстанцев стремясь свергнуть президента.
Правда, Башар Асад в интервью признал, что на сей день никаких контактов с американцами у сирийцев нет. «Мы находимся не в том положении», — сказал он.
Также президент Сирии отметил свою невиновность в конфликте и выразил уверенность в том, что миллионы беженцев в итоге всё же вернутся домой. Он утверждает, что некоторые из них уже вернулись и что жизнь в Дамаске безопасна.
Ситуация, добавим, очевидна: стороны, ведущие в Сирии и Ираке борьбу против «ИГ», «Аль-Каиды» и прочих джихадистских группировок, призывают Трампа одуматься, отказаться от антииранской стратегии и начать реальное, а не словесное противодействие террористам-исламистам на Ближнем Востоке. Но, похоже, президент Трамп, чьи политические действия смахивают на авантюры коллеги-республиканца Буша-младшего, голосу разума не внемлет.
О том, как сложно будет мистеру Трампу одолеть «ИГ», пишет «The American Conservative».
Если вы делали ставку на непредсказуемого Дональда Трампа, который будто бы переменит «обанкротившуюся политику» Америки на Ближнем Востоке, то вы… проиграли.
Советник по национальной безопасности Майкл Флинн пару недель тому назад всё объяснил по поводу политики США в отношении Ирана. А ведь в своей предвыборной кампании Трамп настаивал на борьбе с «ИГ», а не с Ираном. Так откуда взялось «внезапное противостояние» с Исламской Республикой Иран? Или специалисты из Белого дома воображают, что Иран и «ИГ» — одно и то же?
Иран является естественным гегемоном в регионе, отмечает аналитик Шармине Нарвани, просто «в силу своих показателей: размера, населения и уровня развития». Большинство народа — шииты, они не инициировали на Ближнем Востоке войн, они строят своё государство и внешние отношения с использованием мягкой силы и гордятся своим богатым культурным наследием.
«ИГ» — негосударственное образование, движимое радикальной ваххабитской идеологией, одобряющей насильственную тактику, террор, захваты территорий и подчинение населения. Представители «ИГ» крайне нетерпимы к любым другим идеям, разрушают культурные и исторические памятники, вырезают людей, в том числе шиитов.
Мистер Трамп попросту игнорирует основную истину: нельзя воевать с обоими — «ИГ» и Ираном, рассчитывая при этом что-нибудь выиграть. Следует выбрать какую-то одну сторону. Иначе конфликт в регионе не кончится никогда.
Автор напоминает, что террористические группировки («ИГ», «Аль-Каида» и другие) в Сирии и Ираке рассматривают Иран в качестве своего основного регионального противника. Исламская Республика Иран сегодня состоит в союзе с Дамаском и Багдадом. Иран даёт оружие и направляет на фронты войска или вооружённые формирования, которые успешно воюют против джихадистов. И каждый раз, когда вмешиваются США со своими попытками «изолировать» Иран, это подрывает региональные операции по противодействию джихадистам и играет на руку «ИГ» и «Аль-Каиде».
Все военные компоненты, необходимые для уничтожения «ИГ» и «Аль-Каиды», в настоящее время в Сирии и Ираке имеются. Есть вооружённые силы этих государств, ополченцы-добровольцы и в плюс к этому — ВВС России в Сирии, а также США (коалиция в Ираке). Однако если все эти силы действуют против «ИГ», они должны исключить «все прочие амбиции или интересы».
Это означает, что Вашингтону придётся отбросить свои давние идеи о том, что единственная сила, доступная для борьбы с «ИГ», — это курды и арабы-сунниты. Многоэтнические сирийские и иракские национальные армии и их союзники с этим просто не согласятся. Как раз последние силы, а вовсе не сунниты и американская коалиция, и побеждают «ИГ» и «Аль-Каиду».
Согласится ли Трамп на переговоры с Путиным? На переговорах два лидера могли бы выработать особую совместную миссию против террористов на Ближнем Востоке.
С другой стороны, мистер Трамп ещё на инаугурации дал понять, что «дружбы народов» станет искать лишь в том случае, когда в первую очередь будут иметься в виду «свои собственные интересы» (для Трампа, добавим, это интересы США — точнее, интересы США в понимании Трампа).
Также из заявления Трампа проистекает следующее: ему надо бы осознать, что Россия, Сирия, Иран, Ирак, а с ними и Ливан тоже хотят преследовать «свои собственные интересы в своих регионах».
Отсюда ясно, что выход намечается только один: американо-российская сделка может «сосредоточиться» в первую очередь на разгроме «ИГ» и «Аль-Каиды». Это означает Сирию с президентом Асадом и усиление Ирана. В таком случае «война с террором» будет выиграна, и мистер Трамп поднимется на ступень выше — его авторитет вырастет и внутри США, и в международном сообществе. Причём победа дастся ему сравнительно легко, без сухопутной операции в Ираке и Сирии, «без американских сапог на земле». Затем Трамп мог бы сблизиться с Россией, как он и хотел, и избавить два государства от назревающей конфронтации.
Саудовскую же Аравию, Катар и других крупных «финансистов» боевиков-салафитов следует привлечь к ответственности.
Но ничто из этого не может быть достигнуто, отмечает аналитик, если администрация Трампа продолжит противостоять Ирану. Мощных курдских или суннитских войск, способных победить «ИГ» и «Аль-Каиду» в одиночку, нет. Если бы США могли собрать и обучить их, Вашингтон бы уже победил «ИГ».
Вот здесь-то и кроется секрет ближневосточного успеха. Сирийцы, иранцы, иракцы, ливанцы и русские победят «ИГ» и «Аль-Каиду» в любом случае, с Соединёнными Штатами, или без них, считает аналитик.
С другой стороны, добавим, заинтересованные в победе над «ИГ» стороны делают прозрачные намёки администрации Трампа. Например, на сближение с США готов пойти… Башар Асад.
Об этом рассказывает Рик Гладстоун в «The New York Times».
В интервью, которое президент Сирии дал Майклу Изикоффу, корреспонденту «Yahoo News», Башар Асад сообщил о своём «предвидении» сотрудничества с администрацией Трампа. Мало того, Асад может даже санкционировать развёртывание американских наземных сил в стране «за один день».
Столь неожиданные заявления Б. Асада представляют собой сигнал президента Сирии: тема вероятного сотрудничества с Трампом открыта. Издание напоминает, что совсем иной стратегии Асад придерживался в отношении Б. Обамы, который неоднократно призывал сирийского лидера уйти в отставку, обвиняя сирийское правительство в череде «злодеяний» и при поддержке повстанцев стремясь свергнуть президента.
Правда, Башар Асад в интервью признал, что на сей день никаких контактов с американцами у сирийцев нет. «Мы находимся не в том положении», — сказал он.
Также президент Сирии отметил свою невиновность в конфликте и выразил уверенность в том, что миллионы беженцев в итоге всё же вернутся домой. Он утверждает, что некоторые из них уже вернулись и что жизнь в Дамаске безопасна.
Ситуация, добавим, очевидна: стороны, ведущие в Сирии и Ираке борьбу против «ИГ», «Аль-Каиды» и прочих джихадистских группировок, призывают Трампа одуматься, отказаться от антииранской стратегии и начать реальное, а не словесное противодействие террористам-исламистам на Ближнем Востоке. Но, похоже, президент Трамп, чьи политические действия смахивают на авантюры коллеги-республиканца Буша-младшего, голосу разума не внемлет.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru