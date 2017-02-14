10:47 14 февраля

Американский аналитический центр обвинил Москву и Дамаск в бомбардировках больниц

Американский аналитический центр Atlantic Council обвинил правительство Асада и Россию в бомбардировках больниц на территории Сирии, сообщает РИА Новости.



Подобные обвинения в адрес Москвы звучали неоднократно. Россия эти обвинения опровергает, заявляя, что целями ВКС в Сирии являются исключительно террористические группировки.


«Центр Atlantic Council был основан в 1961 году для продвижения сотрудничества Северной Америки с Европой после окончания Второй мировой войны. Среди крупнейших спонсоров центра – ОАЭ и Бахаа Харири, старший сын ливанского миллиардера Рафика Харири. Также его финансируют госдепартамент США, министерства обороны Норвегии и Финляндии, Всемирный конгресс украинцев, компании Airbus, Google, Microsoft, Thomson Reuters, Фонд братьев Рокфеллеров», – поясняет агентство.

По данным центра, «с 2011 года по июль 2016 года в Сирии произошло 400 атак против медицинских учреждений, за большинством которых стоят российские и сирийские правительственные силы».

После начала российской операции в Сирии «число неразборчивых авиаударов увеличилось, оно также возросло в последние месяцы 2016 года», утверждают исследователи.

При этом они признают, что «неразборчивые авиаудары производились в Алеппо не только с одной стороны: группировки вооруженной оппозиции также задействовали ракетные обстрелы по мирным жителям в западной части Алеппо, находившиеся под контролем правительства».

В центре также считают, что Россия в ответ на обвинения в неизбирательных авиаударах предоставляет неверные данные. «Неправильная интерпретация снимков с воздуха и со спутников со стороны российского Минобороны происходила часто в ходе конфликта в Сирии и ранее», – говорится в докладе.

Причем авторы ссылаются не на данные, скажем, ООН или Красного Креста, а на сообщения западных СМИ или тех организаций, которые активно выступают против Асада.

Конечно, сообщение так называемого аналитического центра – глупость. Тем более что в 2011 году ВКС российских вообще не было в Сирии. А потом, когда появились наши ВКС, уже происходил тщательный подбор целей, то есть это сугубо индивидуальная, штучная работа. Если заметили, то, например, за последнюю неделю было нанесено 40 авиаударов. Это означает, что каждый из таких авиаударов тщательно готовился, в том числе и с помощью самых различных средств разведки,
комментирует доклад директор центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.

По его словам, цели, которые подвергаются бомбардировке в Сирии, как правило, подлежат тройной проверке. «Целеуказание проходит после того, как поработает космическая, воздушная разведка, после того, как радиоразведка подтвердит цели, и агентурная разведка и т.д. и т.п.», – подчеркнул эксперт.

Высокоточное оружие, которое используется в Сирии, это не ковровое бомбометание, которое применяли американцы во Вьетнаме, когда бьют по площадям. Это очень точная система поражения. Величина кругового вероятного отклонения, как правило, несколько метров. Поэтому каждый самолетный вылет – это поражение одной, максимум — двух целей, которые заранее определены и обязательно согласованы с наземным командованием. И нанесение ударов по гражданским объектам полностью исключается… Скажем, в Алеппо вообще никакие удары в черте города не наносились по объектам даже военным, не говоря уже о гражданских,
указал он.

Использованы фотографии: Al-Ahram Hebdo
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36
  1. cniza Сегодня, 09:37
    «Центр Atlantic Council был основан в 1961 году для продвижения сотрудничества Северной Америки с Европой после окончания Второй мировой войны. Среди крупнейших спонсоров центра – ОАЭ и Бахаа Харири, старший сын ливанского миллиардера Рафика Харири. Также его финансируют госдепартамент США, министерства обороны Норвегии и Финляндии, Всемирный конгресс украинцев, компании Airbus, Google, Microsoft, Thomson Reuters, Фонд братьев Рокфеллеров»,


    Большего добавить не возможно.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:43
      Американский аналитический центр обвинил Москву и Дамаск в бомбардировках больниц

      Шо ? Опять ? Эта песня хороша , начинай сначала ! wink
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 09:45
        Паша приветствую , с утра баламутят , видимо с глубокого похмелья.
        cniza
        1. Тралл Сегодня, 09:47
          А почему нет протестов против вероломных действий Айболита в Лимпоппо? laughing
          Тралл
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:50
            Цитата: Тралл
            А почему нет протестов против вероломных действий Айболита в Лимпоппо? laughing

            hi Им не до Лимпопы - бармалеи в опасности ! lol
            bouncyhunter
          2. cniza Сегодня, 09:50
            Бармалеи требуют увеличить оплату , иначе на митинг не выйдут. belay laughing
            cniza
      2. Серый брат Сегодня, 10:23
        Цитата: bouncyhunter
        Шо ? Опять ? Эта песня хороша , начинай сначала !

        Чего-то лондонской "обсерватории" давно не слышно.
        Волнуюсь за Осаму Али Сулеймана.
        Неужели ему обратно в торговцы шаурмой переквалифицироваться пришлось?
        Серый брат
    2. vovanpain Сегодня, 09:57
      Американский аналитический центр Atlantic Council обвинил правительство Асада и Россию в бомбардировках больниц на территории Сирии,

      Что?Снова больницы? belay Впечатление такое,будь то Сирия не государство,а сплошной госпиталь. request
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:11
        Влад , а чему удивляться ? У матрасов везде так - в Ираке везде свадьбы и экскаваторы стоят (задолбали - всё женятся и замуж выходят , да ещё и роются как кроты !) , поэтому мы не виноваты - бомбе негде упасть ! А в Сирии - кругом госпиталя (да что у них там - эпидемия ?) и ВКС России и ВВС Сирии намеренно бахают не глядя - всё равно не промажут ! Двойные стандарты в чистом виде . Матрасия , сэр ! am
        bouncyhunter
        1. vovanpain Сегодня, 10:41
          Цитата: bouncyhunter
          Влад , а чему удивляться ? У

          Я уж Паша в этой жизни отвык чему либо удивлятся,пускай шавки гавкают,наш караван должен идти и плевать то с высокой колокольни на шавок. yes hi
          vovanpain
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:44
            Полностью поддерживаю такое мнение , братка ! good hi drinks А матрасам нарисуем индейскую национальную избу из мультика ! lol
            bouncyhunter
    3. ЛукичЪ Сегодня, 09:58
      Цитата: cniza
      Большего добавить не возможно.

      то женщину кормит, тот её и танцует
      ЛукичЪ
  2. Scoun Сегодня, 09:38
    Честно... уже достало читать их обвинения во всех грехах... их реально пора лечить тяжёлыми психотропными препаратами.
    Scoun
    1. Zoldat_A Сегодня, 09:46
      Цитата: Scoun
      Честно... уже достало читать их обвинения во всех грехах... их реально пора лечить тяжёлыми психотропными препаратами.

      Ага... Вот только в Афгане опять "не туда" стукнули, 20 человек угандошили, извинились и тут же Россию в чём-нибудь обвинить. Всё привычно - всё по трафарету, как у замполитовского писаря.... Достали уже эти трафареты - неужели сами не замечают, какую лажу лепят?... Д,Б.....
      Zoldat_A
    2. Станислав Сегодня, 10:12
      Цитата: Scoun
      их реально пора лечить тяжёлыми психотропными препаратами
      Похоже, что они давно уже применяют эти препараты, причём, в лошадиных не в терапевтических дозах.
      Станислав
  3. Teberii Сегодня, 09:40
    Вот как оказывается ,наверное мы поэтому открываем больницы и школы,что разбомбили их.
    Teberii
  4. Монос Сегодня, 09:41
    Среди крупнейших спонсоров центра – ОАЭ и Бахаа Харири, старший сын ливанского миллиардера Рафика Харири. Также его финансируют госдепартамент США, министерства обороны Норвегии и Финляндии, Всемирный конгресс украинцев, компании Airbus, Google, Microsoft, Thomson Reuters, Фонд братьев Рокфеллеров», – поясняет агентство.

    На этом можно и закончить обсуждать эту организацию.
    Монос
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:45
      Витя , бодрое утро ! hi drinks Тут уже не обсуждать , а игнорировать пора .
      bouncyhunter
      1. Монос Сегодня, 09:49
        Цитата: bouncyhunter
        Витя , бодрое утро ! hi drinks Тут уже не обсуждать , а игнорировать пора .

        Здоровеньки булы! smile Я к этому и призываю.
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:55
          А представь как в Матрасии взбесятся что их игнорируют ? Слюнями и соплями весь Нью-Йорк зальют ! wassat
          bouncyhunter
      2. Арон Заави Сегодня, 09:56
        Цитата: bouncyhunter
        Витя , бодрое утро ! hi drinks Тут уже не обсуждать , а игнорировать пора .

        Вы знаете , я тоже в недоумении. Ну какая то организация или газета распространила какое то заявление внутри США, и что? Если требуется ответ то пусть МИД ответит, а если он не требуется даже от МИДа, то зачем голову забивать?
        Арон Заави
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:19
          Ну как же - надо же напоминать простым американцам про кровавых Путина и Асада !
          bouncyhunter
  5. pvv113 Сегодня, 09:41
    Американский аналитический центр Atlantic Council обвинил правительство Асада и Россию

    Говорят, что на том свете клеветники вылизывают раскаленные сковородки. Пожелаем этому аналитическому центру и его спонсорам удачи в этом непростом деле.
    pvv113
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:42
    Эти "центры хоть бы по датам определялись. Единственно, что можно сказать так это то, что информационная война продолжается и не исключено, что западом затевается очередная большая пакость с целью компрометации России.
    rotmistr60
  7. Горный стрелок Сегодня, 09:46
    Шоссе, опять? Это по тем медучреждениях, которые в опорные пункты превратили? Да вообще надо прекратить эти публикации. Никакой новой информации, одно лишь раздражение.
    Горный стрелок
  8. Black_PR Сегодня, 09:47
    американцы, там в Лимпопо беспредел русские творят... Все туда ! ..))))
    Black_PR
  9. Талгат Сегодня, 09:51
    вообще война в Сирии это война цивилизации и миров

    Там Евразия и Иран бьются за свои жизни с агрессией Запада и Израиля по сути. На стороне врагов и Саудиты с катарами - вечные враги Ирана

    Понятно. что война будет идти не только в поле и в воздухе - но и в информационном поле. За примерами не надо далеко ходить - даже здесь на Топ Вор она идет - и противник наносит удары здесь своими постами - тут их много штыки и наганы и вояки и прочие представители либералов, саудитов запада сша и израиля
    Талгат
    1. Арон Заави Сегодня, 10:01
      Цитата: Талгат
      вообще война в Сирии это война цивилизации и миров.Там Евразия и Иран бьются за свои жизни с агрессией Запада и Израиля по сути. На стороне врагов и Саудиты с катарами - вечные враги Ирана.Понятно. что война будет идти не только в поле и в воздухе - но и в информационном поле. За примерами не надо далеко ходить - даже здесь на Топ Вор она идет - и противник наносит удары здесь своими постами - тут их много штыки и наганы и вояки и прочие представители либералов, саудитов запада сша и израиля

      О как. Блин приятно. Оказывается у Талгата Израиль и весь остальной Запад ,это равнозначные величины. Спасибо за комплимент.
      Арон Заави
  10. Ныробский Сегодня, 09:51
    Аналитический центр в очередной раз продемонстрировал - полное отсутствие аналитики и логики.
    Ныробский
  11. kirieeleyson Сегодня, 09:51
    «Неправильная интерпретация снимков с воздуха и со спутников со стороны российского Минобороны происходила часто в ходе конфликта в Сирии и ранее»

    Никак нельзя иметь диванное мышление в аналитических центрах, для собственного анализа нужно иметь серьезную полевую надежную информационную сеть. Собственную сеть, где есть кадровые военные. Потому что нельзя оценивать обстановку на местах через гугл карты, где строение уже указано как больница или школа. Вспоминаем Алеппо, где штаб боевиков был расположен в поликлинике. Самой поликлиники, само собой там не было уже лет 5. А "аналитики" давно честно уже отработали эту информацию и все посчитали. Полевая, военная журналистика в США отсутствует, хотя в Сербии роились роем, потому что их безопасность могли обеспечить ООН и НАТО.
    kirieeleyson
  12. Averias Сегодня, 09:53
    Очередная попытка потрясти обывателя лошадиной бодростью. И не надоедает ведь. Верните Псаки что ли, с ней хоть не скучно было.
    Averias
  13. Jovanni Сегодня, 10:22
    Американский аналитический центр обвинил Москву и Дамаск в бомбардировках больниц

    Как? Там ещё остались больницы?
    Jovanni
  14. masiya Сегодня, 10:24
    Им не кажется что притомили уже...
    masiya
  15. LÄRZ Сегодня, 10:25
    Вы сначала за своим Пентагоном дер...о подберите, а уж потом попытайтес нас с сирийцами в чём-то обвинять:
    Тайные страницы боевых действий ВВС США на Ближнем Востоке и в Африке приоткрыло 5 февраля издание Military Times. Информация о многих тысячах авиаударов ВВС США и стран западной коалиции в Афганистане, Ираке, Сирии и ряде африканских стран остается недоступной или неучтенной. Ранее мы сообщали, что в 2016 году США сбросили более 26 тысяч бомб в семи странах мира. Оказалось, цифры не окончательные. Американские генералы не могут объяснить причин для нанесения нескольких тысяч неучтенных авиаударов. Очевидно, Пентагон не знает и о последствиях, то есть необъективно оценивает динамику борьбы с терроризмом. Открытая база данных о военных операциях ВВС США, которую Пентагон использует в качестве первоисточника для официальных отчетов, оказалась неполной. Непостижимо: искаженной статистикой оперируют даже в Госдепартаменте и Конгрессе США. Недостоверные цифры отражены в бесчисленных докладах, академических исследованиях и газетных статьях. Необъективный анализ ставит под сомнение политику США, методы Пентагона, эффективность операций против террористов ИГ (группировка запрещена в России) и "Аль-Каиды". Секретность, искажение или сокрытие информации имеют финансовые последствия. Пентагон раскрывает расходы для каждой из военных операций без разбивки по количеству вылетов, конкретным летательным аппаратам США и количеству израсходованных боеприпасов. Представитель Центрального командования США (которое курирует военную деятельность в Афганистане, Ираке, Сирии) отметил, что командование не в состоянии подвести точный баланс за последние 15 лет: В каждой войсковой операции по воздуху летают многие миллионы долларов. Если ракеты расходуются без учета, у командования на местах может возникнуть мысль о продаже партии ходовых американских боеприпасов ближневосточным или африканским союзникам — к взаимной выгоде и без формальностей. Африканское командование США также контролирует многие тайные военные операции в борьбе с терроризмом на всем континенте, включая Ливию и Сомали. Ценники скрыты, потери не афишируются. Бюро расследовательской журналистики (Bureau of Investigative Journalism) выяснило, что американские военные и спецслужбы заказывают фальшивые видео пиар-компаниям, чтобы манипулировать общественным мнением в зоне боевых действий или там, где Вашингтон планирует их провести. Похоже, западное общество начинает прозревать. Издание Military Times отмечает: "Сам факт того, что Пентагон и ЦРУ прибегают к таким методам ведения гибридной войны, проливает свет на многие события, связанные в том числе с Россией. Обвинения в хакерских атаках, сомнительные "факты", указывающие на причастность России к крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе. Или критика проведения операции в Сирии… За обвинениями в адрес России стоят красочные фальшивки, изготовленные по заказу западных спецслужб". По словам видеоредактора Bell Pottinger Мартина Уэллса, за красочное освещение войны в Ираке в период с 2007 по 2011 год Пентагон заплатил его компании около 540 млн долларов. О результатах своей работы (совместно с американскими солдатами и разведчиками) сотрудники Bell Pottinger докладывали напрямую Пентагону, ЦРУ и Совету национальной безопасности США. Чтобы осознать масштабы информационной войны США на Ближнем Востоке, надо иметь в виду, что в период с 2006 по 2008 год в регионе работало около 40 пиар-компаний. "Теневая экономика" Пентагона и своеобразный учет боевых вылетов (расхода боеприпасов) имеют практический смысл, потому что позволяют скрыть нежелательную информацию и распространить необходимую дезинформацию.
    Источник: https://ria.ru/world/20170206/1487288737.html
    LÄRZ
  16. Толстоевский Сегодня, 10:37
    американский аналитический центр таки соврёт - не дорого возьмёт. таки вековые традиции
    Толстоевский
  17. Alexey-74 Сегодня, 10:42
    Пора российских хакеров натравить на данный ресурс..... а то как же без них..........
    Alexey-74

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня