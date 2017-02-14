Американский аналитический центр обвинил Москву и Дамаск в бомбардировках больниц

Конечно, сообщение так называемого аналитического центра – глупость. Тем более что в 2011 году ВКС российских вообще не было в Сирии. А потом, когда появились наши ВКС, уже происходил тщательный подбор целей, то есть это сугубо индивидуальная, штучная работа. Если заметили, то, например, за последнюю неделю было нанесено 40 авиаударов. Это означает, что каждый из таких авиаударов тщательно готовился, в том числе и с помощью самых различных средств разведки,

Высокоточное оружие, которое используется в Сирии, это не ковровое бомбометание, которое применяли американцы во Вьетнаме, когда бьют по площадям. Это очень точная система поражения. Величина кругового вероятного отклонения, как правило, несколько метров. Поэтому каждый самолетный вылет – это поражение одной, максимум — двух целей, которые заранее определены и обязательно согласованы с наземным командованием. И нанесение ударов по гражданским объектам полностью исключается… Скажем, в Алеппо вообще никакие удары в черте города не наносились по объектам даже военным, не говоря уже о гражданских,