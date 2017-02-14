Американский аналитический центр обвинил Москву и Дамаск в бомбардировках больниц
Американский аналитический центр Atlantic Council обвинил правительство Асада и Россию в бомбардировках больниц на территории Сирии, сообщает РИА Новости.
Подобные обвинения в адрес Москвы звучали неоднократно. Россия эти обвинения опровергает, заявляя, что целями ВКС в Сирии являются исключительно террористические группировки.
«Центр Atlantic Council был основан в 1961 году для продвижения сотрудничества Северной Америки с Европой после окончания Второй мировой войны. Среди крупнейших спонсоров центра – ОАЭ и Бахаа Харири, старший сын ливанского миллиардера Рафика Харири. Также его финансируют госдепартамент США, министерства обороны Норвегии и Финляндии, Всемирный конгресс украинцев, компании Airbus, Google, Microsoft, Thomson Reuters, Фонд братьев Рокфеллеров», – поясняет агентство.
По данным центра, «с 2011 года по июль 2016 года в Сирии произошло 400 атак против медицинских учреждений, за большинством которых стоят российские и сирийские правительственные силы».
После начала российской операции в Сирии «число неразборчивых авиаударов увеличилось, оно также возросло в последние месяцы 2016 года», утверждают исследователи.
При этом они признают, что «неразборчивые авиаудары производились в Алеппо не только с одной стороны: группировки вооруженной оппозиции также задействовали ракетные обстрелы по мирным жителям в западной части Алеппо, находившиеся под контролем правительства».
В центре также считают, что Россия в ответ на обвинения в неизбирательных авиаударах предоставляет неверные данные. «Неправильная интерпретация снимков с воздуха и со спутников со стороны российского Минобороны происходила часто в ходе конфликта в Сирии и ранее», – говорится в докладе.
Причем авторы ссылаются не на данные, скажем, ООН или Красного Креста, а на сообщения западных СМИ или тех организаций, которые активно выступают против Асада.
По его словам, цели, которые подвергаются бомбардировке в Сирии, как правило, подлежат тройной проверке. «Целеуказание проходит после того, как поработает космическая, воздушная разведка, после того, как радиоразведка подтвердит цели, и агентурная разведка и т.д. и т.п.», – подчеркнул эксперт.
Подобные обвинения в адрес Москвы звучали неоднократно. Россия эти обвинения опровергает, заявляя, что целями ВКС в Сирии являются исключительно террористические группировки.
«Центр Atlantic Council был основан в 1961 году для продвижения сотрудничества Северной Америки с Европой после окончания Второй мировой войны. Среди крупнейших спонсоров центра – ОАЭ и Бахаа Харири, старший сын ливанского миллиардера Рафика Харири. Также его финансируют госдепартамент США, министерства обороны Норвегии и Финляндии, Всемирный конгресс украинцев, компании Airbus, Google, Microsoft, Thomson Reuters, Фонд братьев Рокфеллеров», – поясняет агентство.
По данным центра, «с 2011 года по июль 2016 года в Сирии произошло 400 атак против медицинских учреждений, за большинством которых стоят российские и сирийские правительственные силы».
После начала российской операции в Сирии «число неразборчивых авиаударов увеличилось, оно также возросло в последние месяцы 2016 года», утверждают исследователи.
При этом они признают, что «неразборчивые авиаудары производились в Алеппо не только с одной стороны: группировки вооруженной оппозиции также задействовали ракетные обстрелы по мирным жителям в западной части Алеппо, находившиеся под контролем правительства».
В центре также считают, что Россия в ответ на обвинения в неизбирательных авиаударах предоставляет неверные данные. «Неправильная интерпретация снимков с воздуха и со спутников со стороны российского Минобороны происходила часто в ходе конфликта в Сирии и ранее», – говорится в докладе.
Причем авторы ссылаются не на данные, скажем, ООН или Красного Креста, а на сообщения западных СМИ или тех организаций, которые активно выступают против Асада.
Конечно, сообщение так называемого аналитического центра – глупость. Тем более что в 2011 году ВКС российских вообще не было в Сирии. А потом, когда появились наши ВКС, уже происходил тщательный подбор целей, то есть это сугубо индивидуальная, штучная работа. Если заметили, то, например, за последнюю неделю было нанесено 40 авиаударов. Это означает, что каждый из таких авиаударов тщательно готовился, в том числе и с помощью самых различных средств разведки,комментирует доклад директор центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.
По его словам, цели, которые подвергаются бомбардировке в Сирии, как правило, подлежат тройной проверке. «Целеуказание проходит после того, как поработает космическая, воздушная разведка, после того, как радиоразведка подтвердит цели, и агентурная разведка и т.д. и т.п.», – подчеркнул эксперт.
Высокоточное оружие, которое используется в Сирии, это не ковровое бомбометание, которое применяли американцы во Вьетнаме, когда бьют по площадям. Это очень точная система поражения. Величина кругового вероятного отклонения, как правило, несколько метров. Поэтому каждый самолетный вылет – это поражение одной, максимум — двух целей, которые заранее определены и обязательно согласованы с наземным командованием. И нанесение ударов по гражданским объектам полностью исключается… Скажем, в Алеппо вообще никакие удары в черте города не наносились по объектам даже военным, не говоря уже о гражданских,указал он.
Использованы фотографии: Al-Ahram Hebdo