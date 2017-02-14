В США запущена программа модернизации «Абрамса»
Минобороны США запустило программу модернизации танка M1A2 Abrams до версии SEP V4, передает Warspot сообщение ресурса armyrecognition.com.
Как заявили в Пентагоне, к 2021 году машина выйдет на новый технологический уровень. «Новая модификация "Абрамса" будет «более смертоносной, лёгкой, быстрой и защищённой. При этом основное внимание будет уделено электронике», говорится в материале.
В танке будут заменены все приборы и датчики. Это «позволит расширить внутреннее пространство и сделать условия работы экипажа более комфортными», отмечает ресурс.
Обновленная машина получит круговую систему видеонаблюдения, оснащённую цветными всепогодными камерами. Командир и наводчик «смогут обнаруживать и идентифицировать цели на значительно большем расстоянии благодаря новым датчикам FLIR и более мощному лазерному дальномеру, способным действовать при любой погоде и уровне освещения», пишет издание.
Выживаемость танка повысится за счет новых систем обнаружения лазерного излучения и облегченной, но более прочной брони. Также на танк планируется установить израильскую систему защиты Trophy.
Пушка останется прежней – 120-мм гладкоствольное орудие M256. Его убойная сила будет увеличена за счет новых боеприпасов.
Изменениям подвергнется и система электрического питания: «помимо двигателя, электричество сможет вырабатывать отдельная силовая установка, что позволит держать танк в боевой готовности при отключённом двигателе», говорится в публикации.
Напомним, о разрабатываемой программе модернизации стало известно в 2016 году. Пентагон заявил тогда, что «Абрамс» останется основным боевым танком как минимум до 2035 года.
Как заявили в Пентагоне, к 2021 году машина выйдет на новый технологический уровень. «Новая модификация "Абрамса" будет «более смертоносной, лёгкой, быстрой и защищённой. При этом основное внимание будет уделено электронике», говорится в материале.
В танке будут заменены все приборы и датчики. Это «позволит расширить внутреннее пространство и сделать условия работы экипажа более комфортными», отмечает ресурс.
Обновленная машина получит круговую систему видеонаблюдения, оснащённую цветными всепогодными камерами. Командир и наводчик «смогут обнаруживать и идентифицировать цели на значительно большем расстоянии благодаря новым датчикам FLIR и более мощному лазерному дальномеру, способным действовать при любой погоде и уровне освещения», пишет издание.
Выживаемость танка повысится за счет новых систем обнаружения лазерного излучения и облегченной, но более прочной брони. Также на танк планируется установить израильскую систему защиты Trophy.
Пушка останется прежней – 120-мм гладкоствольное орудие M256. Его убойная сила будет увеличена за счет новых боеприпасов.
Изменениям подвергнется и система электрического питания: «помимо двигателя, электричество сможет вырабатывать отдельная силовая установка, что позволит держать танк в боевой готовности при отключённом двигателе», говорится в публикации.
Напомним, о разрабатываемой программе модернизации стало известно в 2016 году. Пентагон заявил тогда, что «Абрамс» останется основным боевым танком как минимум до 2035 года.
Использованы фотографии: pinterest.com