10:52 14 февраля

В США запущена программа модернизации «Абрамса»

Минобороны США запустило программу модернизации танка M1A2 Abrams до версии SEP V4, передает Warspot сообщение ресурса armyrecognition.com.



Как заявили в Пентагоне, к 2021 году машина выйдет на новый технологический уровень. «Новая модификация "Абрамса" будет «более смертоносной, лёгкой, быстрой и защищённой. При этом основное внимание будет уделено электронике», говорится в материале.


В танке будут заменены все приборы и датчики. Это «позволит расширить внутреннее пространство и сделать условия работы экипажа более комфортными», отмечает ресурс.

Обновленная машина получит круговую систему видеонаблюдения, оснащённую цветными всепогодными камерами. Командир и наводчик «смогут обнаруживать и идентифицировать цели на значительно большем расстоянии благодаря новым датчикам FLIR и более мощному лазерному дальномеру, способным действовать при любой погоде и уровне освещения», пишет издание.



Выживаемость танка повысится за счет новых систем обнаружения лазерного излучения и облегченной, но более прочной брони. Также на танк планируется установить израильскую систему защиты Trophy.

Пушка останется прежней – 120-мм гладкоствольное орудие M256. Его убойная сила будет увеличена за счет новых боеприпасов.

Изменениям подвергнется и система электрического питания: «помимо двигателя, электричество сможет вырабатывать отдельная силовая установка, что позволит держать танк в боевой готовности при отключённом двигателе», говорится в публикации.



Напомним, о разрабатываемой программе модернизации стало известно в 2016 году. Пентагон заявил тогда, что «Абрамс» останется основным боевым танком как минимум до 2035 года.

Использованы фотографии: pinterest.com
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Комментарии 5
  1. Altona Сегодня, 10:46
    Как там судьба заряжающего-негра, очень интересуюсь?
    Altona
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:48
    Это «позволит расширить внутреннее пространство и сделать условия работы экипажа более комфортными»

    Ну, наверное и скорострельность будет на высоте? Вот поди каких выведут, пушку заряжать! bully laughing
    Наблюдатель2014
  3. Mavrikiy Сегодня, 10:49
    «Новая модификация "Абрамса" будет «более смертоносной, лёгкой, быстрой и защищённой. При этом основное внимание будет уделено электронике», говорится в материале.
    Какой-то винигрет. Где легкость, быстрота защищенность и электроника?
    Mavrikiy
  4. san4es Сегодня, 10:51
    Сколько "Абрамс" не корми, всё-равно новее не станет.
    san4es
  5. mamont5 Сегодня, 10:51
    Цитата: Altona
    Как там судьба заряжающего-негра, очень интересуюсь?

    По видимому, "он" будет качаться на новом супер тренажере, что повысит его силушку и автоматизм до приемлимых величин.
    mamont5

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