18:18 14 февраля

Британия выделит £700 млн. на противостояние «российской агрессии» в Прибалтике и Украине

Британия выделит £700 млн. специальному фонду, который создается для реализации проектов в Прибалтике и Украине, чтобы укрепить способность союзников противостоять России, передает РИА Новости сообщение газеты Sun.



«Средства, которые будут выделены из бюджета программ международной помощи, могут быть также использованы на Ближнем Востоке с целью борьбы с экстремизмом», пишет газета со ссылкой на представителя британского МИД.


Во внешнеполитическом ведомстве фактически подтвердили создание такого фонда.

«Подробности об этом будут представлены в парламенте в установленном порядке», – добавил представитель.

В свою очередь канцелярия британского правительства от комментариев воздержалась, посоветовав обратиться в МИД Соединенного Королевства.

Агентство напоминает, что военные советники Великобритании уже консультируют Минобороны Украины по вопросам реформирования армии. Также они занимаются подготовкой украинских военных.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 28
  1. Мур Сегодня, 11:16
    Угу, дайте грошей шароварникам забор достроить.
    Мур
    1. Смог Сегодня, 11:21
      Да какой забор. На войну.
      Смог
      1. vovanpain Сегодня, 11:23
        Цитата: Смог
        Да какой забор. На войну.

        Да штаны им хоть бы поддержать. wink
        vovanpain
        1. cniza Сегодня, 11:39
          Эти деньги пойдут толи на Украину , толи на Прибалтику ,толи на Ближний восток , похоже никуда они не пойдут.
          cniza
          1. кеп Сегодня, 12:47
            Цитата: cniza
            Британия выделит £700 млн. специальному фонду, который создается для реализации проектов в Прибалтике и Украине, чтобы укрепить способность союзников противостоять России, передает РИА Новости сообщение газеты Sun.

            Цитата: cniza
            Эти деньги пойдут толи на Украину , толи на Прибалтику ,толи на Ближний восток , похоже никуда они не пойдут.


            Пете в карман куда же ещё.
            кеп
          2. ДэнСабака Сегодня, 13:07
            Ах, как жаль.... Проебалтам эти денюжки бы очень пригодились на вооружение....
            ДэнСабака
    2. bouncyhunter Сегодня, 11:21
      Цитата: Мур
      Угу, дайте грошей шароварникам забор достроить.

      Вот интересно - как дербанить бабки будут ? Прибалты и скакуасы же передерутся , если останутся недовольны (а они останутся) дележом . wink
      bouncyhunter
      1. Смог Сегодня, 11:26
        Вот интересно - как дербанить бабки будут ?

        Паша! дербанить будут "поровну" laughing laughing good
        Смог
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:28
          Костя , так я подобный цирк-шапито и предполагаю ! good lol
          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 11:34
            Да и хрен с ними, Паш. Надоели хуже горькой редьки. Пусть делят. "Милые" бранятся, только тешатся.
            Смог
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:36
              Цитата: Смог
              Да и хрен с ними, Паш. Надоели хуже горькой редьки. Пусть делят. "Милые" бранятся, только тешатся.

              Зато потом как мириться будут ... feel
              bouncyhunter
              1. Смог Сегодня, 11:41
                Ну если че, так Бориска Джонсон их помирит. Он петушок боевой, у него не забалуешь!!!! bully
                Смог
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:44
                  Цитата: Смог
                  Ну если че, так Бориска Джонсон их помирит. Он петушок боевой, у него не забалуешь!!!! bully

                  Ключевое слово ! wassat
                  bouncyhunter
                  1. Смог Сегодня, 11:52
                    goodЗа что и drinks !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    !!!!!!!!!!!!!!!!
                    Смог
    3. сибиралт Сегодня, 12:13
      Интересно еще где этот фонд будет, кто им будет распоряжаться и что за это попросят?
      сибиралт
      1. rasputin17 Сегодня, 12:16
        У Петруччо будет как в аптеке!! wink
        rasputin17
  2. Sargaras Сегодня, 11:16
    Наконец то дождались хохлы бабло, а то с очередными кредитами их побрили.
    Sargaras
  3. рич Сегодня, 11:24
    Sargaras: Наконец то дождались хохлы бабло, а то с очередными кредитами их побрили.

    Выходит теперь они уже и не хохлы а лысые, а точнее скинхеды
    рич
  4. Machete Сегодня, 11:27
    Из фонда международной помощи...
    Не думаю, что там лежат деньги на войну.
    Machete
  5. bubalik Сегодня, 11:32
    [quote«Средства, которые будут выделены из бюджета программ международной помощи, могут быть также использованы на Ближнем Востоке с целью борьбы с экстремизмом», пишет газета со ссылкой на представителя британского МИД.][/quote]

    ,,,если быть точнее "как сообщается, в рамках программы международной помощи финансирование получат не только Украина и Прибалтика, но и Сирия и Ливия",,,.
    bubalik
  6. sgazeev Сегодня, 11:36
    У самих флот загибается.Снобы с дырявыми штанами. drinks
    sgazeev
  7. prior Сегодня, 11:39
    Причём здесь российская агрессия, это спонсирование фашиствующих нациков, спонсирование терроризма и экстремизма в чистом виде.
    Не важно , как зовут англичанку, как гадила так и гадит...
    prior
  8. Толстоевский Сегодня, 11:39
    Выделяйте побольше. Всё равно гордые прибалтийские вымираты с окраинцами всё разворуют
    Толстоевский
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:41
    £700 млн. на противостояние «российской агрессии» в Прибалтике и Украине

    Деньги на ветер. Что и сколько дальше? Может быть им (англичанам) тоже предложить поддержать Лимпомпо?
    rotmistr60
  10. nsws3 Сегодня, 11:45
    Думаю будет по принципу: всё уже украдено до нас, скакунам вообще ничего не перепадёт, на западе бабло тоже умеют пилить.
    nsws3
  11. Kenneth Сегодня, 12:02
    Про...шие империю чему то могут научить ?
    Kenneth
    1. Никкола Мак Сегодня, 13:34
      Этому и могут!!!
      Никкола Мак
  12. Чаронда Сегодня, 16:03
    Видимо России есть смысл передать партию оружия Ирландской Республиканской Армии и другим парням,которых тошнит от Лондона
    Чаронда

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