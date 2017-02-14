Британия выделит £700 млн. на противостояние «российской агрессии» в Прибалтике и Украине
Британия выделит £700 млн. специальному фонду, который создается для реализации проектов в Прибалтике и Украине, чтобы укрепить способность союзников противостоять России, передает РИА Новости сообщение газеты Sun.
«Средства, которые будут выделены из бюджета программ международной помощи, могут быть также использованы на Ближнем Востоке с целью борьбы с экстремизмом», пишет газета со ссылкой на представителя британского МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве фактически подтвердили создание такого фонда.
«Подробности об этом будут представлены в парламенте в установленном порядке», – добавил представитель.
В свою очередь канцелярия британского правительства от комментариев воздержалась, посоветовав обратиться в МИД Соединенного Королевства.
Агентство напоминает, что военные советники Великобритании уже консультируют Минобороны Украины по вопросам реформирования армии. Также они занимаются подготовкой украинских военных.
«Средства, которые будут выделены из бюджета программ международной помощи, могут быть также использованы на Ближнем Востоке с целью борьбы с экстремизмом», пишет газета со ссылкой на представителя британского МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве фактически подтвердили создание такого фонда.
«Подробности об этом будут представлены в парламенте в установленном порядке», – добавил представитель.
В свою очередь канцелярия британского правительства от комментариев воздержалась, посоветовав обратиться в МИД Соединенного Королевства.
Агентство напоминает, что военные советники Великобритании уже консультируют Минобороны Украины по вопросам реформирования армии. Также они занимаются подготовкой украинских военных.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com