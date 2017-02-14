В ДНР объяснили, зачем Киеву нужно обострение в Донбассе

В первую очередь, это внутренние противоречия самой Украины. Радикалов, которые сейчас рвутся к власти, не устраивает политика, проводимая Порошенко… Но, кроме этого, нельзя не учитывать изменения политической конъюнктуры – избрание президентом США Дональда Трампа. Плюс еще уход Олланда. Это означает, что Киев остается практически один на один со своими проблемами. Поддержки из США и Европы ждать, скорее всего, не придется. Поэтому украинская власть пытается всеми силами обострить ситуацию,

В период с 3 февраля, когда началось обострение, погибли 45 человек, из них четыре мирных жителя. Всего же с начала конфликта с 2014 года в ДНР погибли 4334 человека, среди них 595 женщин, 3739 мужчин, в том числе 74 ребенка в возрасте до 18 лет,