18:12 14 февраля

В ДНР объяснили, зачем Киеву нужно обострение в Донбассе

Украина пошла на обострение ситуации в Донбассе из-за собственных внутренних противоречий, а также в связи с изменением внешнеполитической конъюнктуры, передает РИА Новости заявление представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.



В первую очередь, это внутренние противоречия самой Украины. Радикалов, которые сейчас рвутся к власти, не устраивает политика, проводимая Порошенко… Но, кроме этого, нельзя не учитывать изменения политической конъюнктуры – избрание президентом США Дональда Трампа. Плюс еще уход Олланда. Это означает, что Киев остается практически один на один со своими проблемами. Поддержки из США и Европы ждать, скорее всего, не придется. Поэтому украинская власть пытается всеми силами обострить ситуацию,
сказал Басурин корреспонденту «Известий».


Кроме того, по его словам, «Киев использует обострение в Донбассе для отвлечения внимания от внутренних экономических проблем».

Басурин сообщил также, что с начала обострения в Донецкой республике погибли 45 человек, в т.ч. 4 мирных жителя.

В период с 3 февраля, когда началось обострение, погибли 45 человек, из них четыре мирных жителя. Всего же с начала конфликта с 2014 года в ДНР погибли 4334 человека, среди них 595 женщин, 3739 мужчин, в том числе 74 ребенка в возрасте до 18 лет,
заявил он.

Использованы фотографии: AFP 2017/ Aleksey Filippov
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Комментарии 11
  1. Machete Сегодня, 11:28
    Зачем, зачем...
    Затем, что и всегда.
    Когда враг у ворот, голод не так гложет.
    Machete
    1. cniza Сегодня, 11:36
      Украина пошла на обострение ситуации в Донбассе из-за собственных внутренних противоречий


      Ошибочная страна , какие это противоречия - это ошибка и её надо исправлять.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:42
        Поддержки из США и Европы ждать, скорее всего, не придется. Поэтому украинская власть пытается всеми силами обострить ситуацию

        Вот только с обострением "Error 404 - Not found" забыла что палка о двух концах ...
        bouncyhunter
    2. vovanpain Сегодня, 11:42
      Киев использует обострение в Донбассе для отвлечения внимания от внутренних экономических проблем».

      Ничего нового,олигарх Порошенко отжимает бизнесс активы у другого олигарха Ахметова,то что страдает мирное население их мало волнует упырей.
      vovanpain
  2. рич Сегодня, 11:30
    с начала конфликта с 2014 года в ДНР погибли 4334 человека, среди них 595 женщин, 3739 мужчин, в том числе 74 ребенка в возрасте до 18 лет,

    Если это не геноцид, тогда что?
    рич
  3. Толстоевский Сегодня, 11:41
    Только не нужно пленных
    Толстоевский
  4. Балу Сегодня, 11:41
    Поддержки из США и Европы ждать, скорее всего, не придется. Поэтому украинская власть пытается всеми силами обострить ситуацию,

    Добровольное заблуждение. В ФША и гейропе ВПК в частных руках. Они никогда не остановятся. Для них бандерия жертва. Подкармливая подачками загоняют в долги, за которые бандерия будет расплачиваться землей и недрами. Ротшильдам, Рокфеллерам и гагсбургватиканами война нужна как для сокращения народонаселения так и для истощения экономики бандерии, чтобы прийти и все взять задаром голыми руками.
    Вот только бандерлоги никак не поймут кто их враг и каково будущее бандерии.

    Бандерия не публикует данные о пропавших без вести солдатах ВСУ чтобы не платить пенсии родственникам.
    Балу
    1. Ампер Сегодня, 12:16
      Капитализм еще некого до добра не доводил.им чужды чувсвства,состродание.как один говорил "я хочу владеть патронами и бинтами" и " мне плевать сколько умрет людей"
      Ампер
    2. gladcu2 Сегодня, 14:19
      Балу

      Понятно, что частный интерес, превышает общественный. Это Капитализм.

      Только, дело не в том что ВПК, как вы говорите а частных руках. Там, пока нет монополии на средства производства. Т.е. какое-то количество владельцев присутствует. Но зато все частные бизнесы завязаны на единую финансовую систему, которая как раз и есть монополия. Доллар то один request .
      И именно владельцы долларов и диктуют политику.
      Владельцы долларов, это не правительство США. Владельцы долларов, это МВФ. Им важно, чтобы в мире не было стабильности. Растет экономика или падает. Потому что то или другое создает оборот денег, инвестиции. Они с оборота и с долгов прибыль имеют.

      Вот ВПК, F35, почему он дорогой? Потому, что этот проект не должен быть законченным. Прибыль в том чтобы цена етого самолета постоянно росла удорожая качество. А воевать этот самолет может никогда и не будет.
      gladcu2
      1. мордвин 3 Сегодня, 14:39
        Цитата: gladcu2
        Владельцы долларов, это МВФ.

        Все они жмоты... laughing
        мордвин 3
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:54
    Обострение до первых хороших звиздюлей, да таких, чтобы искры из глаз и потеря зрения на долгие месяцы. А там глядишь и сами друг друга наконец резать начнут на различной почве.
    rotmistr60

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