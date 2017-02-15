Дрезденская бойня – предшественник обстрелов на Донбассе

Вечером 13 февраля 1945 года ВВС США и Великобритании начали массированную бомбардировку германского города Дрездена. Этот инцидент не очень любят вспоминать на Западе, потому что он стал самым ярким примером осознанного уничтожения мирного населения противника. Во время бомбардировки Дрездена, по официальным данным, мирного населения погибло больше, чем в Хиросиме и Нагасаки, вместе взятых.Осознанными бомбардировками германского мирного населения ВВС союзников вплотную занялись с середины 1944 года, когда стало ясно, что выбомбить промышленность противника не удаётся. Как сказал Президент США Рузвельт о бомбардировках: «Мы должны быть жестокими по отношению с немцами, я имею в виду немцев как нацию, а не только нацистов. Либо мы должны кастрировать немецкий народ, либо так с ними обращаться, чтобы они не производили на свет потомство, способное и дальше себя вести так, как в прошлом…»В начале 1945 года Дрезден стал городом беженцев. Немцы предупредили противников, что в Дрездене нет ни военной промышленности, ни воинских частей. В городе были расположены госпитали, эвакуационные пункты свезены произведения искусства со всей Германии. На начало 1945 года в Дрездене скопилось более 600 тыс. человек, собиравшихся спастись там от предполагаемых «зверств» советской армии.13 февраля с аэродромов союзников поднялись 245 бомбардировщиков, которые провели первый налёт. Затем – ещё 550, они осуществили второй налёт. Всего на город высыпали почти 2.5 килотонны взрывчатки. Пожары соединились в один, начался огненный шторм. Асфальт плавился и тёк по улицам. Гигантский смерч поднимал людей в воздух и бросал в огонь. Те, кто прятались в убежищах, сгорали в пепел, или плавились, пропитывая жиром землю.Один из тех, кто пережил бомбардировку – американский писатель Курт Воннегут, который в тот момент был в плену. Его книга о бомбардировке Дрездена «Бойня №5 или Крестовый поход против детей» была запрещена в демократических США.ВВС США официально назвали бомбардировку Дрездена «Осознанная террористическая атака». Её результаты: До 80 % городских зданий подверглись разрушениям различной степени, и до 50 % жилых зданий было уничтожено или серьёзно повреждено. Было разрушено: «24 банка, 26 зданий страховых компаний, 31 торговая лавка, 6470 магазинов, 640 складов, 256 торговых залов, 31 гостиница, 26 публичных домов, 63 административных здания, 3 театра, 18 кинотеатров, 11 церквей, 60 часовен, 50 культурно-исторических зданий, 19 госпиталей (включая вспомогательные и частные клиники), 39 школ, 5 консульств, 1 зоологический сад, 1 водопроводная станция, 1 железнодорожное депо, 19 почтамтов, 4 трамвайных депо, 19 судов и барж».По данным нацистов, которые, в общем, совпадали с данными подсчётов РККА и ГДР, в Дрездене за одну ночь погибло 200-250 тысяч человек. В настоящее время факты искажаются, и принято утверждать, что погибло 20-25 тыс. Тех, кто утверждает иначе, замалчивают, как Курта Воннегута.Основная цель Дрезденской бойни заключалась именно в уничтожении мирного населения, в испытании на практике геноцида как метода решения военных, политических и экономических конфликтов. Метод признан удачным и одобрен. Организатору бомбардировки – адмиралу Артуру Харрису – в 1992 г. в Лондоне поставили памятник.На Западе метод признан годным, и что Запад, что его последователи регулярно используют «осознанные террористические атаки» гражданского населения как способ давления на неугодные государства. Обстрелы населённых пунктов ЛНР и ДНР – это не эмоциональные шаги и не ошибки артиллеристов – это планомерный геноцид. Который без возражений осуществляют подразделения ВСУ. Как бы они себя не называли – то ли 44 артиллерийская бригада ВСУ «отчаянные», то ли 15 бригада транспортной авиации «Голубая стёжка», то ли 73 морской центр специальных операций ВСУ «морские котики», суть у них одна. «Отчаянные» обстреливают жилые кварталы, «Голубые» подвозят боеприпасы, а «котики» и прочие животные корректируют огонь и проводят зачистки.Кстати, ещё в марте 2014 года СМИ сообщали, что «весь личный состав 73-го Морского центра спецназначения ВМСУ за исключением единственного офицера принял решение перейти в подчинение российского Черноморского флота». Так что нынешние «морские котики» к настоящим из 73 морского центра спецопераций имеют отношение чуть больше, чем никакое. Современные украинские «котики» - это обычные майданные гопники, которые взяли себе чужое название. Это как если бы Вова Зеленский назвал себя Джо Дассеном, мотивируя это тем, что Дассен уже умер, а Вова умеет по-французски.Как видим, осознанный геноцид, которым занимаются ВСУ, зародился ещё во Вторую Мировую войну, и окончательно оформился при бомбардировке Дрездена, где за одну ночь людей погибло больше, чем Хиросиме и Нагасаки, вместе взятых.Интересный факт. В предместьях Дрездена в местах компактного проживания эмигрантов в 2-й половине XIX века были воздвигнуты четыре «иностранных церкви»: Англиканская, Американская, Шотландско-пресвитерианская и Русская Православная. Под англо-американскими бомбами устояла только Русская Православная церковь, построенная в 1872-1874 гг. для Русской миссии в княжестве Саксония.