Планировавшие теракты в Москве получили 29 лет на троих

Назначить Байсултанову наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет строгого режима, Ашаеву — 12 лет строгого режима, Межидову — три года колонии общего режима.

В Московском окружном военном суде рассмотрено дело лиц, которых обвиняли в подготовке к террористическому акту. Речь идёт об участниках бандитской группы – Эльмане Ашаеве, Аслане Байсултанове и Мохмаде Межидове, которые планировали совершить теракт в Москве. Следствию стало известно о том, что двое из них напрямую причастны к деятельности группировки ИГИЛ (*запрещена в РФ). В частности, в 2013 году Байсултанов находился на территории Сирийской Арабской Республики, где принимал участие в боевых действиях на стороне ИГИЛ (*).В ходе следствия выяснилось, что эти лица приобрели взрывчатое вещество массой около 5 кг, а также оружие и боеприпасы. Весь арсенал был перевезён в Москву, где и планировалось осуществление террористических атак в людных местах. РИА Новости сообщает о том, что всем фигурантам дела вынесены обвинительные приговоры. Все трое приговорены к реальным срокам заключения. Из сообщения судьи Московского окружного военного суда:Межидов получил меньший срок, так как его причастность к террористической группировке ИГИЛ (*) не была выявлена.