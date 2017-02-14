18:12 14 февраля

Планировавшие теракты в Москве получили 29 лет на троих

В Московском окружном военном суде рассмотрено дело лиц, которых обвиняли в подготовке к террористическому акту. Речь идёт об участниках бандитской группы – Эльмане Ашаеве, Аслане Байсултанове и Мохмаде Межидове, которые планировали совершить теракт в Москве. Следствию стало известно о том, что двое из них напрямую причастны к деятельности группировки ИГИЛ (*запрещена в РФ). В частности, в 2013 году Байсултанов находился на территории Сирийской Арабской Республики, где принимал участие в боевых действиях на стороне ИГИЛ (*).

В ходе следствия выяснилось, что эти лица приобрели взрывчатое вещество массой около 5 кг, а также оружие и боеприпасы. Весь арсенал был перевезён в Москву, где и планировалось осуществление террористических атак в людных местах.

РИА Новости сообщает о том, что всем фигурантам дела вынесены обвинительные приговоры. Все трое приговорены к реальным срокам заключения. Из сообщения судьи Московского окружного военного суда:


Назначить Байсултанову наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет строгого режима, Ашаеву — 12 лет строгого режима, Межидову — три года колонии общего режима.


Планировавшие теракты в Москве получили 29 лет на троих


Межидов получил меньший срок, так как его причастность к террористической группировке ИГИЛ (*) не была выявлена.

Использованы фотографии: moskva-day.ru
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Комментарии 15
  1. dik-nsk Сегодня, 12:16
    Межидов получил меньший срок, так как его причастность к террористической группировке ИГИЛ (*) не была выявлена

    то есть если собираешься взрывать без принадлежности к официальным террористам, то 3-ку впаяют? странно у нас правосудие, за мешок украденного зерна могут больше/также дать
    dik-nsk
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:34
      То что посадили хорошо - другим наука . А вот сроки вызывают недоумение ...
      bouncyhunter
  2. Балу Сегодня, 12:16
    За терроризм показано пожизненное пребывание в клетке. По другому ни как.
    Назовите мне смягчающие обстоятельства, которые могли бы оправдать подготовление к массовому убийству в результате теракта?
    Балу
    1. dik-nsk Сегодня, 12:17
      более того - с принудительным трудом, а то еще и корми их на халяву
      dik-nsk
      1. Alex_Tug Сегодня, 12:22
        более того - с принудительным трудом

        Потрудиться они сами будут рады, если есть такая возможность.
        Alex_Tug
      2. fif21 Сегодня, 12:57
        Цитата: dik-nsk
        более того - с принудительным трудом, а то еще и корми их на халяву

        Не забывайте , что они свои идеи будут пропагандировать среди сидельцев. Нужно свое Гуантанамо ! Горбатого только могила исправит. Бандеровцев садили , а сейчас повылазили am
        fif21
    2. Челентаныч Сегодня, 13:03
      Тут никакой клетки не надо!Эти люди идут на убийство мирного населения включая женщин и детей!В Китае и за меньшее прегрешение предусмотрена смертная казнь.Надо отказаться от моратория на смертную казнь,террорист и его пособник это уже нелюди(включая готовивших теракты).А если вспомнить "Беслан",то на ум приходит желание восстановить исторические виды смертной казни для таких животных!
      Челентаныч
  3. Uryukc Сегодня, 12:23
    Цитата: Балу
    За терроризм показано пожизненное пребывание в клетке. По другому ни как.

    Так им и дали пожизненный срок, срок на 25 лет и более считается пожизненным. Причем проведут они его в зоне строго режима, что совсем не тоже самое, что общего режима.
    Uryukc
    1. Zymran Сегодня, 12:25
      Читать умеешь? Один получил 14, второй 12, а третий и вовсе три года.
      Zymran
    2. dik-nsk Сегодня, 12:25
      только заголовки читаем? wink
      dik-nsk
      1. Uryukc Сегодня, 12:29
        Перечитал, признаю ошибся... странное правосудие.
        Uryukc
  4. МПК105 Сегодня, 12:37
    Да-наш суд-самый гуманный суд feel
    МПК105
  5. капрал Сегодня, 13:43
    получил меньший срок, так как его причастность к террористической группировке ИГИЛ (*) не была выявлена

    За подготовку теракта 3 года ??? belay
    капрал
  6. Svarog51 Сегодня, 15:34
    В Сирии идут боевые действия, причасность этих отморозков к ИГИЛ (запрещённой в РФ) доказана. Переправить их туда в кандалах и "по законам военного времени"... Дамаю, и добровольцы привести приговор к исполнению, найдутся. am
    Svarog51
  7. Чаронда Сегодня, 15:55
    am Жаль,нужно было отрубить головы топорами,а то опять амнистия и опять за старое. Мне периодически пишут такие вот амнистированные,Масхадова хвалят,якобы великий воин был...Зря их амнистировали !
    Чаронда

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