От Анголы до Вьетнама. Ко Дню воинов-интернационалистов

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта памятная дата установлена в честь воинов — интернационалистов, которые выполняли свой боевой долг за пределами границ своей родной страны. Двадцать восемь лет назад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Демократической Республики Афганистан. «Афганцы», ветераны боевых действий в ДРА, считаются самой массовой категорией воинов — интернационалистов. Но, разумеется, советские, а затем и российские военнослужащие, сотрудники спецслужб и органов внутренних дел принимали участие не только в боевых действиях в Афганистане, но и в целом ряде вооруженных конфликтов в других странах. Китай и Корея, Ангола и Мозамбик, Египет и Эфиопия, Йемен и Сирия, Ливан и Алжир, Вьетнам и Лаос, Камбоджа и Бангладеш — вот далеко не полный перечень стран, где в свое время побывали советские воины-интернационалисты.Хотя советские военнослужащие участвовали в боевых действиях за пределами СССР и до Второй мировой войны (Гражданская война в Испании, Гражданская война в Китае), особенно серьезных масштабов практика применения воинов-интернационалистов достигла в послевоенный период. С конца 1940-х гг. в странах Азии и Африки активизировались национально-освободительные движения, выступавшие за освобождение своих стран от колониальной зависимости. Поддержка антиколониальной борьбы вполне укладывалась в рамки господствующей в СССР идеологии, но кроме идейных соображений Советский Союз руководствовался и более приземленными задачами — не допустить установления в целом ряде стран Азии и Африки проамериканских режимов.Возникло понятие «интернациональный долг», который заключался в противостоянии социалистических стран мировому империализму в самых разных его проявлениях. Советский Союз, а также другие социалистические страны, включая Кубу, Китай, КНДР, ГДР, стали оказывать военную помощь национально-освободительным движениям, народно-демократическим правительствам, революционным и коммунистическим организациям, ведущим вооруженную борьбу против своих оппонентов. Поскольку за спинами противников деколонизации или народных демократий, чаще всего, стояли США и другие страны Запада, революционеры «третьего мира» нуждались в масштабной военной помощи — и СССР им ее предоставлял, не только в виде военной техники и боеприпасов, но и в виде военных советников, инструкторов, а то и прямой силовой поддержки посредством отправки контингентов советских войск.Одним из первых примеров участия советских военнослужащих в боевых действиях за пределами СССР после Второй мировой войны можно назвать военную помощь Народно-освободительной армии Китая в 1946-1950 гг. Во многом, именно помощь Советского Союза сыграла одну из ключевых ролей в победе китайских коммунистов над силами Гоминьдана и в создании Китайской Народной Республики. Советские военные специалисты оказывали помощь в обслуживании военной техники, подготовке командного и инженерного состава НОАК.К концу декабря 1949 года помощь НОАК оказывали 1012 советских военных специалистов. Однако, помимо военных советников и инструкторов, в боевых действиях в Китае принимали участие целые воинские части и соединения истребительной авиации и зенитной артиллерии ПВО. Поскольку НОАК не располагала собственными высококвалифицированными летчиками, авиаинженерами, специалистами противовоздушной обороны, защиту неба над освобожденными районами Китая взяли на себя советские военнослужащие. Советская авиация сыграла важнейшую роль в защите Шанхая и окрестностей от налетов военно-воздушных сил Гоминьдана. Разумеется, длительное оказание военной помощи Китаю сопровождалось внушительными человеческими потерями. Так, по некоторым данным, до 900 советских военнослужащих погибли в 1946-1949 гг. на китайской земле. В КНР есть несколько захоронений советских воинов, участвовавших в боевых действиях на территории страны. В списках погибших — офицеры, сержанты, рядовые Советской Армии.Советская армия принимала участие и в Корейской войне, хотя оно не афишировалось. Боевые действия на Корейском полуострове стали одним из первых примеров открытого противостояния социалистического и капиталистического миров в «Холодной войне». На помощь Южной Корее пришли США и многочисленные союзники Вашингтона, помощь Северной Корее оказывали, в первую очередь, Советский Союз и Китай. От СССР в боевых действиях участвовали, прежде всего, Группа советских военных специалистов в Корее и 64-й истребительный авиационный корпус. Общая численность советских военнослужащих, принимавших участие в конфликте, достигала 30 тысяч человек. В состав 64-го ИАК входили все летные и зенитные части и подразделения, задействованные в боевых действиях в Корее. За время своего участия в войне пилоты 64-го истребительного авиакорпуса совершили около 64 000 боевых вылетов и провели 1 872 воздушных боя. Потери корпуса составили 335 самолетов. В боевых действиях погибли не менее 120 летчиков и 68 зенитчиков. Всего же в боевых действиях в Корее погибли и умерли от ран не менее 300 советских военнослужащих, в том числе 160 офицеров истребительной авиации и зенитной артиллерии.Советские воины-интернационалисты принимали участие в национально-освободительной борьбе народов Индокитая против проамериканских режимов, а затем и американских интервентов. Так, еще в 1960 г. во Вьетнам были направлены экипажи транспортных самолетов, которые занимались доставкой помощи партизанам фронта «Патет Лао» в Лаосе. Всего же с 1960 по 1970 гг. в Лаосе побывали 113 советских военнослужащих, в основном это были офицеры — летчики. Куда более масштабным было участие советских военнослужащих во Вьетнамской войне — одном из самых кровопролитных конфликтов послевоенной истории ХХ века. Более 6 тысяч советских военнослужащих, в первую очередь — летчиков, специалистов зенитной артиллерии, инженерных служб, в разное время принимали участие в боевых действиях во Вьетнаме, потери советских военных специалистов составили 7 человек — по официальным данным.В 1956 и в 1968 гг. советским военнослужащим пришлось принимать участие в операциях на территории стран Варшавского договора — соответственно, Венгрии и Чехословакии. В 1956 году советские войска были введены в Венгрию — для подавления антикоммунистического выступления, переросшего в настоящее восстание, угрожавшее политическому строю Венгрии и ставившее под вопрос перспективы дальнейшего пребывания ВНР в социалистическом лагере. Именно советские войска сыграли ключевую роль в подавлении Будапештского восстания и восстановлении порядка на территории страны. В общей сложности на территории Венгрии были задействованы не менее 31,5 тыс. советских солдат и офицеров, потери составили 669 убитых, 1251 раненых, 51 пропавших без вести. Таким образом, Венгерские события по количеству и задействованных войск, и человеческих потерь стали наиболее масштабным к тому времени примером использования советских войск за рубежом.В конце августа — начале сентября 1968 года советские войска участвовали в операции «Дунай» на территории Чехословакии — опять же, с целью подавления антикоммунистических выступлений в стране. На территорию Чехословакии были введены войска СССР, ГДР, ПНР, ВНР и НРБ. Советские войска насчитывали около 170 тыс. солдат и офицеров и включали 18 мотострелковых, танковых и воздушно-десантных дивизий, 22 авиационных и вертолётных полка.Еще одним «горячим регионом» планеты, в конфликтах которого успели принять участие советские военнослужащие, был Ближний Восток. В первую очередь, речь идет об Арабо-израильском конфликте, растянувшемся на десятилетия. В 1950-е — начале 1970-х гг. главным объектом советской военной помощи на Ближнем Востоке был Египет. СССР оказывал поддержку национально-социалистическому руководству страны, во главе которого находился Гамаль Абдель Насер. В первую очередь, Советский Союз поставлял Египту вооружение, однако, поскольку уровень подготовки египетских военнослужащих, особенно летчиков и технических специалистов, был крайне низким, в эту страну были направлены военные советники и инструкторы.В 1967 г. Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем. К марту 1970 г. в Египет прибыли 1,5 тыс. советских военнослужащих с новейшими ЗРК, и около 150-200 летчиков истребительной авиации. К концу 1970 г. численность советских войск в Египте возросла до 20 тыс. военнослужащих. В первую очередь, советские военнослужащие служили в переброшенных в Египет зенитно-ракетных дивизионах, в отправленных в зону Суэцкого канала корабельных экипажах и в истребительной авиации. В боевых действиях в Египте погибли более 40 советских военнослужащих — моряки, зенитчики, авиаторы, военные советники общевойскового профиля. Кроме Египта, советские военнослужащие, а именно — военные советники и экипажи транспортной авиации, принимали участие в гражданской войне в Йемене в 1962-1969 гг. Советские военные советники находились в Сирии, где выполняли обязанности по оказанию консультативной помощи армии Сирийской Арабской Республики.В 1982 г. советские войска были направлены в Сирию — в связи с очередным обострением сирийско-израильских отношений. Руководством СССР было принято решение направить в Сирию 3 зенитно-ракетных полка дальнего действия, технический полк и подразделения РЭБ общей численностью в 5-6 тыс. военнослужащих. Советские солдаты и офицеры были переброшены в Сирию в гражданской одежде, под видом туристов. В Сирии советские войска находились до июля 1984 года.С оказанием помощи национально-освободительным движениям Африки связана долгая история советского военного присутствия на континенте, растянувшаяся на несколько десятилетий. Еще в 1962-1964 гг. советские военные специалисты оказывали помощь молодому суверенному Алжиру в разминировании его территории — ликвидации последствий долгой и кровопролитной борьбы крупнейшей французской колонии в Северной Африке за свою политическую независимость. 27 июля 1963 г. между Советским Союзом и Алжиром было подписано соглашение о безвозмездном проведении СССР разминирования алжирской территории. В республику прибыли более 100 советских военных специалистов — минеров.Советские военные специалисты сыграли важнейшую роль в войнах на территории бывших португальских колоний Анголы и Мозамбика. В Мозамбик советские военные специалисты были направлены в 1976 году. Это были военные советники и переводчики, служившие при частях и соединениях Народно-освободительных сил Мозамбика (ФПЛМ). За годы вооруженного конфликта в Мозамбике погибли 6 советских военнослужащих, еще 2 умерли от болезней.Более масштабным было участие советских военнослужащих в гражданской войне в Анголе, где они оказывали помощь правящей просоветской партии МПЛА в борьбе с повстанцами УНИТА. Куба направила в Анголу 15-тысячный воинский контингент, а СССР помогал, в первую очередь, оружием и специалистами. Через Анголу прошли тысячи советских военнослужащих — советников, инструкторов, специалистов и переводчиков. В этой далекой стране погибли и умерли от болезней 7 офицеров, 2 прапорщиков и 2 служащих Советской Армии.В 1977-1979 гг. советские военнослужащие принимали участие в боевых действиях на Африканском роге — Огаденской войне. Советский Союз принял решение об оказании военной помощи Эфиопии в вооруженном конфликте с соседним Сомали. С этой целью в Эфиопию были направлены внушительные контингенты Революционных вооруженных сил Кубы и армии Южного Йемена, и свыше 1,5 тысяч советских военных советников и специалистов. Потери советской стороны составили около тридцати военнослужащих.Навеки вписана в военную историю нашего государства война в Афганистане. Через Афганистан за десять лет войны прошли сотни тысяч советских военнослужащих. Поэтому именно с «афганцами», в первую очередь, и олицетворяют воинов-интернационалистов люди, далекие от военной службы и военной истории. Об участии Советской Армии в Афганской войне написано очень много, поэтому нет смысла лишний раз пересказывать уже изложенное. Стоит лишь отметить, что проблемы многих воинов-интернационалистов, воевавших в Афганистане, часто не решены до сих пор — государство не оказывает той поддержки, на которую вполне справедливо могут рассчитывать бывшие офицеры и солдаты, отдававшие свой интернациональный долг за пределами страны.После распада Советского Союза в обществе активно пропагандировалась точка зрения о том, что участие российских граждан в вооруженных конфликтах за рубежом осталось в прошлом. Тенденциозные политики и журналисты пытались убедить общество в исключительной вине Советского Союза за использование советских военнослужащих в зарубежных войнах. Однако, сама жизнь показала ошибочность подобных размышлений.Россия — великая держава, и как любой державе ей приходится отстаивать свои геополитические интересы, в том числе и прибегая к вооруженному вмешательству. Особенно, если на карту поставлена национальная безопасность самого российского государства, которая неразрывно связана с такими актуальными направлениями как, например, борьба с международным терроризмом. В наши дни несут службу за пределами России, ежечасно и ежеминутно рискуя своими жизнями, военнослужащие российской армии и других силовых структур. В первую очередь, это наши военные, сражающиеся в Сирии против террористов. Безусловно, нельзя забывать и о тысячах отставных военных, отправившихся защищать народ Донбасса.Главной проблемой, которая требует решения на государственном уровне, сегодня остается вопрос о социальной (в том числе финансовой) поддержке участников боевых действий за пределами страны. К сожалению, часто воины, героически защищавшие интересы своей Родины, остаются без заслуженных наград, без существенной материальной помощи (ветераны боевых действий, как мы знаем, получают очень небольшие выплаты, если они не являются военными пенсионерами). Но не менее важен и иной аспект — когда «их там нет», то офицеров и солдат не чествуют официально, всячески стремятся скрыть само их участие в определенных конфликтах.Остается поздравить всех воинов-интернационалистов с этой памятной датой, пожелать им здоровья, поменьше потерь и в боевое, и в мирное время. Вечная память всем погибшим воинам-интернационалистам и тем из них, кто ушел из жизни уже после возвращения на Родину.