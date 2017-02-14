18:13 14 февраля

ВСУ обстреляли химзавод в Донецке. Есть жертвы

Из Донецка поступает информация о взрыве на местном химическом заводе, расположенном в Куйбышевском районе города. Пресс-служба городской администрации первоначально распространила следующее сообщение:
По предварительной информации, около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Причины устанавливаются с руководством завода.


Через некоторое время руководство завода сообщило, что причиной случившегося стал обстрел со стороны позиций вооружённых сил Украины. По последним данным, на территорию завода прилетел 152-мм артиллерийский снаряд, разрыв которого повлёк за собой тяжёлые последствия: один погибший не менее 7 человек ранены.

ВСУ обстреляли химзавод в Донецке. Есть жертвы



На территории завода наблюдаются разрушения. В окрестных домах вылетели стёкла.

Командование ДНР, на которое ссылается портал Донецкое агентство новостей, подтверждает информацию об обстреле территории химзавода. Сообщается, что обстреливали завод с позиций ВСУ в районе посёлка Невельское, находящегося между Авдеевкой и Карловкой.

Напомним, что украинская армия продолжает наращивать силы вдоль всей линии соприкосновения. На этом фоне продолжаются и обстрелы территории ДНР.

Использованы фотографии: @INFOKAVA
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Комментарии 31
  1. cniza Сегодня, 12:44
    Ну и сколько ещё терпеть эту хунту?
    cniza
    1. Злой543 Сегодня, 12:48
      На укросми говорят про взрыв, про обстрел молчат.
      Злой543
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:53
        Злой543 Сегодня, 12:48 ↑ Новый
        На укросми говорят про взрыв, про обстрел молчат.


        Не ново. Всё ТОЛЬКО ТО, что выгодно хунте.
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:54
          Цитата: a.s.zzz888
          Не ново. Всё ТОЛЬКО ТО, что выгодно хунте.

          А как иначе ? Так скакунов залужные научили .
          bouncyhunter
      2. mig29mks Сегодня, 15:45
        А в коментах хохлы недоумевают ,зачем "сепары "свои заводы взрывают!!!
        mig29mks
    2. Александр романов Сегодня, 12:50
      Цитата: cniza
      Ну и сколько ещё терпеть эту хунту?

      Сначала уголь надо поставить замерзающеи Украине.
      В том числе и уголь надо поставить с ЛДНР,а то мало людеи гибнет в ЛДНР.
      Почему им вообще его поставляют,в знак благодарности за обстрелы?
      Александр романов
      1. bubalik Сегодня, 13:01
        Александр романов Сегодня, 13:50

        Поставки угля из ЛНР на Украину могут быть возобновлены в том случае, если Киев принесёт извинения за действия своих вооружённых группировок. Блокада угольных поставок приносит вред простым украинцам, заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий
        .
        https://regnum.ru/news/polit/2238652.html
        bubalik
        1. Александр романов Сегодня, 13:03
          Цитата: bubalik
          Поставки угля из ЛНР на Украину могут быть возобновлены в том случае, если Киев принесёт извинения за действия своих вооружённых группировок.

          О как,то есть обстрелы Донецка и других населенных пунктов препятствием для поставок не являются.
          Цитата: bubalik
          Блокада угольных поставок приносит вред простым украинцам, заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий

          Ща расплачусь
          Александр романов
          1. bubalik Сегодня, 13:06
            ,,,сам ничего не понимаю,, recourse
            bubalik
            1. Дрюня2 Сегодня, 13:13
              Блокада угольных поставок приносит вред простым украинцам, заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий

              Блокада Донбасса обращение майдановцев из Винницы к народу Украины

              Люди с ограниченными возможностями о блокаде Краматорск

              Блокада Донбасса
              Мишико
              Дрюня2
          2. ИванИванов Сегодня, 13:15
            Цитата: Александр романов
            препятствием для поставок не являются.


            Вчера объясняли: эк. связи пытались/пытаются сохранить, много предприятий работают сразу по обе стороны, останутся без рынков, а народ без работы.
            ИванИванов
      2. кг пв Сегодня, 13:44
        Как обычно-бизнес и ничего личного...
        кг пв
      3. Ююка Сегодня, 15:02
        Почему им вообще его поставляют,в знак благодарности за обстрелы?

        а про сотни предприятий которые работают на "благо" Украины что скажете? Вчера у Соловьева на передаче прошла эта инфа request Власти ДНР и ЛНР то ли вместе, то ли поврозь не обратил внимание дали срок до 31 марта всем владельцам этих предприятий урегулировать отношения с местными налогами - граждане работающие - озвучили десятки тысяч людей- получают зарплату, но налоги идут в украинскую казну belay если не произойдет изменений, введут внешнее управление. Речь о национализации не идет... после такого башню не сносит?? или ничего личного... далее по тексту hi
        Ююка
    3. Ампер Сегодня, 12:53
      Порошенко надо судить! Как глава государства он несет ответственность.
      Ампер
    4. Владыка Ситх Сегодня, 12:59
      Фото сразу после взрыва
      Владыка Ситх
  2. Мар.Тира Сегодня, 12:46
    Связывался с Донецкими152 мм,лупят динозавры .Надо бы накрыть эту батарею.Заровнять изуверов с землёй,что бы и памяти об этих существах не осталось.
    Мар.Тира
    1. Копчёный Сегодня, 12:52
      Времена изменились, теперь их арта на одном месте долго не остаётся.
      Копчёный
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:51
    ну вот и дождались. А предполагали, что укрохунта обстреляет химзавод. А там хлор... Не приведи Господи, попадут в ёмкости...
    a.s.zzz888
    1. Ампер Сегодня, 13:01
      Напугать порошенко надо! Ин не один раз,чтоб у него аж поронойя началась,чтоб он понел что его на вилы посадить могут.может после этого он переосмыслет свои действия.но проблема в том что ему никто не подчиняется.он политический труп.
      Ампер
    2. 113262а Сегодня, 13:03
      Хлора нет,зато-гексоген,окфол,ТНТ. завод по утилизации просрочки. Выдувают паром,потом -гражданские ВВ. Вот туда и целились!
      113262а
    3. Дрюня2 Сегодня, 13:08
      Цитата: a.s.zzz888
      А там хлор...

      https://russian.rt.com/ussr/news/359009-vybros-hi
      micheskie-veschestva-vzryv
      ДНР: угрозы выброса химических веществ после взрыва на химпредприятии в Донецке нет
      Дрюня2
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:12
        Дрюня2
        https://russian.rt.com/ussr/news/359009-vybros-hi
        micheskie-veschestva-vzryv
        ДНР: угрозы выброса химических веществ после взрыва на химпредприятии в Донецке нет


        а после следующих? а если Точка прилетит?
        a.s.zzz888
    4. Травник Сегодня, 15:40
      Там хлора быть не должно. Это завод, который взрывчатку делает. Ну или раньше делал. Так же, там происходила утилизация еще советских боеприпасов с истекшем сроком годности. Возможно, взрыв последствия неосторожного обращения со слежавшимися ВВ.
      Травник
  4. Горный стрелок Сегодня, 12:54
    Где контрбатарейная борьба, черт возьми am Сколько можно? Снаряды берегут ополченцы?
    Бардак, однако.
    Горный стрелок
    1. 113262а Сегодня, 13:04
      Средства контрбатарейные пасут ОБСЕ! Сразу истерика!
      113262а
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:13
        113262а Сегодня, 13:04 ↑
        Средства контрбатарейные пасут ОБСЕ! Сразу истерика!


        эти жультмены, в кабаках "пасут"...
        a.s.zzz888
  5. Мар.Тира Сегодня, 13:09
    Цитата: Копчёный
    Времена изменились, теперь их арта на одном месте долго не остаётся.

    Да там уже давно известно,кто,где,и по чему стреляет?Было бы стремление наказать .
    Мар.Тира
    1. 113262а Сегодня, 13:15
      Укропы с позиций сразу уходят,в лучших традициях. И беспилотники с радарами у них никто не отбирает..
      113262а
  6. Влад5307 Сегодня, 13:13
    Хунта планомерно готовится к наступлению, не удивлюсь если удар был нанесен "Точкой-у", которые подтянули поближе к фронту. Химзавод наверное снаряжал бп для частей ДНР-ЛНР, кто в курсе ? hi
    Влад5307
  7. Мар.Тира Сегодня, 13:19
    Цитата: Влад5307
    Хунта планомерно готовится к наступлению, не удивлюсь если удар был нанесен "Точкой-у", которые подтянули поближе к фронту. Химзавод наверное снаряжал бп для частей ДНР-ЛНР, кто в курсе ? hi

    Читайте выше.По нему уже прилетало ,если не ошибаюсь.Сегодня погиб один гражданский.
    Мар.Тира
  8. Altona Сегодня, 13:25
    Цитата: Александр романов
    Сначала уголь надо поставить замерзающеи Украине.

    -------------------------
    Только бизнес, ничего личного.
    Altona

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