ВСУ обстреляли химзавод в Донецке. Есть жертвы

По предварительной информации, около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Причины устанавливаются с руководством завода.

Из Донецка поступает информация о взрыве на местном химическом заводе, расположенном в Куйбышевском районе города. Пресс-служба городской администрации первоначально распространила следующее сообщение:Через некоторое время руководство завода сообщило, что причиной случившегося стал обстрел со стороны позиций вооружённых сил Украины. По последним данным, на территорию завода прилетел 152-мм артиллерийский снаряд, разрыв которого повлёк за собой тяжёлые последствия: один погибший не менее 7 человек ранены.На территории завода наблюдаются разрушения. В окрестных домах вылетели стёкла.Командование ДНР, на которое ссылается портал Донецкое агентство новостей , подтверждает информацию об обстреле территории химзавода. Сообщается, что обстреливали завод с позиций ВСУ в районе посёлка Невельское, находящегося между Авдеевкой и Карловкой.Напомним, что украинская армия продолжает наращивать силы вдоль всей линии соприкосновения. На этом фоне продолжаются и обстрелы территории ДНР.