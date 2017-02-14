18:16 14 февраля

Швейцарская газета: в Киеве готовы на всё, лишь бы США не отменили антироссийские санкции

Киевские власти намеренно осложняют ситуацию в Донбассе, чтобы не допустить отмены антироссийских санкций, считает обозреватель газеты Tagesanzeiger Цита Аффентрангер.



«С середины декабря украинские подразделения маленькими шажками продвигались вглубь демилитаризованной зоны между сторонами конфликта. Украинцы вернули тяжелое вооружение, которое согласно Минским соглашениям должно быть убрано, и даже этого не скрывали», – приводит статью РИА Новости.


Украина пытается обвинить Россию в обострении конфликта, «однако очевидно, что Киев просто испытывает нового президента США Дональда Трампа на прочность», говорится в материале.

«По словам западных дипломатов, Киев готов практически на все, чтобы не допустить отмены Трампом санкций против России», – пишет Аффентрангер.

По его словам, «многие украинские командиры прогнозируют, что Киев сможет вернуть контроль над территориями ополченцев всего за пару месяцев, даже если это и вызовет серьезные потери среди мирного населения».

Порошенко пытается «разогревать конфликт и на политическом уровне». Ранее он заявил, что проведет на Украине референдум о вступлении республики в НАТО, «хотя в самом альянсе категорически исключают такой вариант в средне- и долгосрочной перспективах», отмечается в материале.

«То, что Порошенко начинает эту бесполезную и опасную дискуссию, является частью его стратегии: так он хочет спровоцировать русских и повысить градус конфликта», – полагает автор.

Складывается впечатление, что Киеву совершенно безразлично, что обсуждение вступления в альянс имеет разрушительный эффект во внутриполитическом отношении. В западных областях Украины за присоединение к НАТО выступает большинство населения, однако на русскоязычном востоке и юго-востоке эта тема до сих пор является табу. При этом противников вступления в альянс называют предателями, что еще сильнее укрепляет их во мнении, что на Украине они никому не нужны, говорится в статье.

По мнению автора, «борьба Киева за сердца жителей Восточной Украины проиграна, вернее, она никогда по-настоящему и не начиналась».

Западные страны могли бы повлиять на Порошенко, но вместо этого они бездействуют, «поскольку с самого начала встал на сторону киевских властей», заключает Аффентрангер.

Использованы фотографии: http://free-news.su
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26
  1. dik-nsk Сегодня, 12:51
    а вот это уже интересно - одна из ведущих газет, не уж то пошел слив и европейские конъюктурщики переобуваются в воздухе)) це ж зрада, Петя))
    dik-nsk
    1. cniza Сегодня, 13:04
      Скоро Петя будет искать свой "Ростов" и с этим у него будут большие проблемы.
      cniza
      1. Hariton Laptev Сегодня, 13:44
        да какие проблемы? у них у всех один Ростов- Вашингтон, Нью-Йорк Майами, у них там у всех все приготовлено. Живой пример Миша Саакашвили. Везде где не был столько нагадил, а там живет тихо и спокойно.
        Hariton Laptev
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:58
          Киевские власти намеренно осложняют ситуацию в Донбассе, чтобы не допустить отмены антироссийских санкций

          Хоть чем-то русофобия Скакуасии помогает России . Плохо , что Трамп может не послушать Поросёнку . А райхсшоколаттенфюрера , видать , начинают потиху сливать в дренаж ...
          bouncyhunter
      2. Zoldat_A Сегодня, 16:21
        Цитата: cniza
        Скоро Петя будет искать свой "Ростов" и с этим у него будут большие проблемы.

        Как-то я здесь уже писал, что для Пети главное - не проср...ть момент. Раньше сбежать - недоворуешь. Позже - как Муссолини за ноги подвесят в витрине магазина "Рошен"...
        Zoldat_A
    2. Sly Сегодня, 13:08
      Порошенко... ...хочет... ...повысить градус
      вот верные слова из выступления
      Sly
      1. Смог Сегодня, 13:55
        Цитата: Sly
        Порошенко... ...хочет... ...повысить градус
        вот верные слова из выступления

        Че, водка не штырит.? Пора переходить на продукт покрепче
        Смог
      2. bouncyhunter Сегодня, 13:59
        Цитата: Sly
        Порошенко... ...хочет... ...повысить градус
        вот верные слова из выступления

        Петруччо со словами "Зрада зрадная , нас хто-то спалил !" уходит в лютый недельный запой ... wassat
        bouncyhunter
    3. stas Сегодня, 13:20
      Надо делать что, нам выгодно, а не ждать что, Трамп скажет нам что надо делать.
      Давно пора убирать из власти Кремля всех либералов и пресмыкателей перед США и идти своим путем без олигархического капитализма - рыночной барахолки.
      Пока у Путина многое получалось, но если оставить внутренние дела на попечительстве ДАМы, успеха нам не видать.
      stas
  2. dep071 Сегодня, 12:55
    1.Можно провести референдум, аналогичный крымскому и вся стрельба прекратиться. Видимо что-то мешает или люди не хотят голосовать.
    2. Для РФ больше затрат несет война в Сирии, чем "санкции".
    dep071
    1. Петр1 Сегодня, 13:01
      За Крым аренда большая была wassat а в Донбассе всего лишь люди, чем они лучше россиян,пусть страдают.
      Петр1
      1. Василенко Владимир Сегодня, 13:24
        ну и к чему этот выс...р?
        Василенко Владимир
    2. Александр романов Сегодня, 13:01
      Цитата: dep071
      1.Можно провести референдум, аналогичный крымскому и вся стрельба прекратиться. Видимо что-то мешает или люди не хотят голосовать.

      Кто вам сказал.что можно?
      Цитата: dep071
      2. Для РФ больше затрат несет война в Сирии, чем "санкции".

      Огласите точные цифры
      Александр романов
      1. Петр1 Сегодня, 13:16
        Товарищ Романов здравствуйте!
        Петр1
      2. dep071 Сегодня, 16:18
        Цитата: Александр романов

        Кто вам сказал.что можно?[quot]Огласите точные цифры


        Вы сами ответили на свои вопросы.
        Поскольку это форум, я предполагаю. Не нужно быть супер экономистом, чтобы понять, что в бюджете дыра, налоги взлетели вверх, акции нефтяных компаний продаются, ну и всеми любимые Курильские острова, плюс освоение Дальнего Востока не нами и т.д.
        А вы Александр романов скажите, как с Крымом получилось, а с Донбассом нет? Почему нельзя было одновременно операцию "вежливые люди" проводить, с двух сторон, с Донбассом даже проще.
        dep071
        1. Петр1 Сегодня, 16:46
          Нет не ответит вам товарищ Романов,по одной причине, он не знает! Но зато он знал заранее,что 45 го президента сша не будет.
          Петр1
  3. ser-pov Сегодня, 12:57
    [/quote]То, что Порошенко начинает эту бесполезную и опасную дискуссию, является частью его стратегии: так он хочет спровоцировать русских и повысить градус конфликта[quote]

    Чтобы смог обосновать свое бегство из Хохляндии, если у нас терпение лопнет... Г.а.деныш...
    ser-pov
    1. рич Сегодня, 15:43
      в Киеве готовы на всё, лишь бы США не отменили антироссийские санкции

      А куда им деваться? Если снять антироссийские санкции то получается, что Россия тут не причем, а под санкции не ходи к гадалке попадает сама Украина
      рич
  4. kot28.ru Сегодня, 13:02
    Да ладно,неужели прозревать начали,что хохлы просто тянут деньги с европы и пилят их?И дают же,только вот возьмут долги потом,видимо,территориями,у хохлов больше ничего нет!
    kot28.ru
  5. LÄRZ Сегодня, 13:08
    «То, что Порошенко начинает эту бесполезную и опасную дискуссию, является частью его стратегии: так он хочет спровоцировать русских и повысить градус конфликта», – полагает автор.
    Какой ещё референдум о вступлении в НАТО?! Это- БСК (Бред Сивой Кобылы) Кто ж вас, голодранцев, там примет?
    Вопрос вступления Украины в НАТО можно ставить лишь после реформирования вооруженных сил страны и приведения их к стандартам альянса, заявил во вторник глава представительства альянса на Украине Александр Винников.

    Ранее Порошенко заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления своей страны в НАТО. По его словам, четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения, сейчас — 54%. Вместе с тем, по данным опроса американского института общественного мнения Gallup, 35% респондентов на Украине считают НАТО угрозой, 29% видят в альянсе защиту, еще 26% не считают НАТО ни угрозой, ни защитой.

    "Мы знаем про позицию президента Украины по референдуму, она не новая, два года назад такая позиция уже высказывалась. Сейчас президент определил, что приоритетом для Украины является реформирование (вооруженных сил — ред.) для достижения принципов и стандартов НАТО. Только после того, как это будет сделано, можно ставить вопрос членства", — заявил Винников журналистам.

    Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Порошенко заявил, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с соответствующими силами стран НАТО. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

    Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Украины в альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, а Украина претендует на Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года.
    Источник: https://ria.ru/world/20170214/1487921057.html
    LÄRZ
    1. Koshak Сегодня, 13:21
      Цитата: LÄRZ
      Вопрос вступления Украины в НАТО можно ставить лишь после реформирования вооруженных сил страны и приведения их к стандартам альянса, заявил во вторник глава представительства альянса на Украине Александр Винников.

      И еще там есть такой пунктик, как отсутствие у страны - члена НАТО территориальный претензий и конфликтов. То есть Петруха должен отказаться от претензий на Крым и признать его российской территорией.
      Koshak
  6. rotmistr60 Сегодня, 13:19
    Западные страны могли бы повлиять на Порошенко, но вместо этого они бездействуют, «поскольку с самого начала встал на сторону киевских властей»

    Комментарии излишни.
    rotmistr60
  7. Василенко Владимир Сегодня, 13:23
    самое главное что бы и вправду не отменили, большей подлянки от них сложно придумать
    Василенко Владимир
  8. Altona Сегодня, 13:24
    В Западную Европу в салоны оптики новые очки завезли что ли? Как то так зрение резко стало улучшаться.
    Altona
  9. Александр 3 Сегодня, 13:43
    Ради того что бы сделать гадость России бандерлоги готовы проводить гейпарады,прыгать по граблям,отказывать собственному народу во всём,на каждом углу кричать гадости и непристойности лишь бы оставить антироссийские санкции.В противном случае кердык к ним придёт быстрей,но придет однозначно. Он уже там.
    Александр 3
  10. sergei1975 Сегодня, 18:16
    Украина цэ Европа , чи Бандер-штат?
    sergei1975

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня