Швейцарская газета: в Киеве готовы на всё, лишь бы США не отменили антироссийские санкции
Киевские власти намеренно осложняют ситуацию в Донбассе, чтобы не допустить отмены антироссийских санкций, считает обозреватель газеты Tagesanzeiger Цита Аффентрангер.
«С середины декабря украинские подразделения маленькими шажками продвигались вглубь демилитаризованной зоны между сторонами конфликта. Украинцы вернули тяжелое вооружение, которое согласно Минским соглашениям должно быть убрано, и даже этого не скрывали», – приводит статью РИА Новости.
Украина пытается обвинить Россию в обострении конфликта, «однако очевидно, что Киев просто испытывает нового президента США Дональда Трампа на прочность», говорится в материале.
«По словам западных дипломатов, Киев готов практически на все, чтобы не допустить отмены Трампом санкций против России», – пишет Аффентрангер.
По его словам, «многие украинские командиры прогнозируют, что Киев сможет вернуть контроль над территориями ополченцев всего за пару месяцев, даже если это и вызовет серьезные потери среди мирного населения».
Порошенко пытается «разогревать конфликт и на политическом уровне». Ранее он заявил, что проведет на Украине референдум о вступлении республики в НАТО, «хотя в самом альянсе категорически исключают такой вариант в средне- и долгосрочной перспективах», отмечается в материале.
«То, что Порошенко начинает эту бесполезную и опасную дискуссию, является частью его стратегии: так он хочет спровоцировать русских и повысить градус конфликта», – полагает автор.
Складывается впечатление, что Киеву совершенно безразлично, что обсуждение вступления в альянс имеет разрушительный эффект во внутриполитическом отношении. В западных областях Украины за присоединение к НАТО выступает большинство населения, однако на русскоязычном востоке и юго-востоке эта тема до сих пор является табу. При этом противников вступления в альянс называют предателями, что еще сильнее укрепляет их во мнении, что на Украине они никому не нужны, говорится в статье.
По мнению автора, «борьба Киева за сердца жителей Восточной Украины проиграна, вернее, она никогда по-настоящему и не начиналась».
Западные страны могли бы повлиять на Порошенко, но вместо этого они бездействуют, «поскольку с самого начала встал на сторону киевских властей», заключает Аффентрангер.
«С середины декабря украинские подразделения маленькими шажками продвигались вглубь демилитаризованной зоны между сторонами конфликта. Украинцы вернули тяжелое вооружение, которое согласно Минским соглашениям должно быть убрано, и даже этого не скрывали», – приводит статью РИА Новости.
Украина пытается обвинить Россию в обострении конфликта, «однако очевидно, что Киев просто испытывает нового президента США Дональда Трампа на прочность», говорится в материале.
«По словам западных дипломатов, Киев готов практически на все, чтобы не допустить отмены Трампом санкций против России», – пишет Аффентрангер.
По его словам, «многие украинские командиры прогнозируют, что Киев сможет вернуть контроль над территориями ополченцев всего за пару месяцев, даже если это и вызовет серьезные потери среди мирного населения».
Порошенко пытается «разогревать конфликт и на политическом уровне». Ранее он заявил, что проведет на Украине референдум о вступлении республики в НАТО, «хотя в самом альянсе категорически исключают такой вариант в средне- и долгосрочной перспективах», отмечается в материале.
«То, что Порошенко начинает эту бесполезную и опасную дискуссию, является частью его стратегии: так он хочет спровоцировать русских и повысить градус конфликта», – полагает автор.
Складывается впечатление, что Киеву совершенно безразлично, что обсуждение вступления в альянс имеет разрушительный эффект во внутриполитическом отношении. В западных областях Украины за присоединение к НАТО выступает большинство населения, однако на русскоязычном востоке и юго-востоке эта тема до сих пор является табу. При этом противников вступления в альянс называют предателями, что еще сильнее укрепляет их во мнении, что на Украине они никому не нужны, говорится в статье.
По мнению автора, «борьба Киева за сердца жителей Восточной Украины проиграна, вернее, она никогда по-настоящему и не начиналась».
Западные страны могли бы повлиять на Порошенко, но вместо этого они бездействуют, «поскольку с самого начала встал на сторону киевских властей», заключает Аффентрангер.
Использованы фотографии: http://free-news.su