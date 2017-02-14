18:15 14 февраля

Телефонный разговор с послом РФ "отправил" советника Трампа в отставку

Стало известно о том, что Майкл Флинн, который всего несколько недель назад был назначен советником президента США Дональда Трампа по вопросам безопасности, покидает свой пост. Об этом, в частности, сообщили в эфире телеканала CNN, который сам Трамп называет не иначе как «фейк-ньюс». На сей раз информацию подтверждает и сам Флинн, заявивший, что уходит с должности в связи со скандалом, разгоревшимся после его телефонного разговора с российским послом в декабре 2016 года.

Телефонный разговор с послом РФ "отправил" советника Трампа в отставку


Майкл Флинн, которого в США обвинили в «симпатиях к России»:
Я сожалею, что быстрая смена событий не позволила мне предоставить (на тот момент) избранному вице-президенту и другим (представителям будущей администрации) все данные о ходе моих телефонных переговоров с российским послом. Но я проводил беседы и с послами других государств, что считаю вполне нормальной практикой. Я уже попросил извинений перед президентом и вице-президентом. Они мои извинения приняли.



По словам Флинна, целью разговоров было налаживание контактов, необходимых для введения в курс дела представителей новой администрации.

По словам Майкла Флинна, он сожалеет о том, что «кому-то в том или ином телефонном разговоре видится нечто странное», намекая на подозрения, которые в его отношении высказывали американские спецслужбы.

Пост советника президента США по вопросам безопасности на данный момент занимает 72-летний Джозеф Кейт (Кит) Келлог, в своё время служивший в 101-й дивизии ВС США во Вьетнаме. В течение нескольких лет Келлог занимался военными подрядами.

Использованы фотографии: Yahoo
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Комментарии 50
  1. рич Сегодня, 13:05
    Ну вот все и стало на свое место.
    рич
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:06
      у нас весь Кремль можно было увольнять в 90-е. Там не то что звонки в США были - а США были прямо в Кремле laughing

      Ну а так забавно это наблюдать - как люди оправдываются за звонки (послу) и слетают с должностей

      В общем пусть там все бурлит - чем больше у них своих дел внутри - тем меньше они лезут во вне

      с-т Petrov
      1. LÄRZ Сегодня, 13:12
        Цитата: с-т Petrov
        Ну а так забавно это наблюдать - как люди оправдываются за звонки (послу) и слетают с должностей

        Не думаю, что он без дела останется, пристроят...
        LÄRZ
        1. Дрюня2 Сегодня, 13:28
          Цитата: LÄRZ
          пристроят...

          посол ? или .... bully
          Дрюня2
          1. Монос Сегодня, 13:48
            Вчера пранкеры Вован и Лексус от имени Гройсмана разговаривали по телефону с конгрессвумен Максин Уотерс (той самой, которая заявила, что Путин напал на Корею) и рассказали ей о вмешательстве России в выборы в Лимпопо, где победил путинский ставленник Айболит.Вы будете смеяться, но Уотерс обещала сделать всё, чтобы остановить беспредел Путина в Лимпопо. Мне вот интересно: Уотерс после этого подаст в отставку?
            Монос
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:04
              Витя , пусть эти пауки в банке хавают друг дружку на здоровье ! Ну или в Лимпопу драпают ... wink
              bouncyhunter
              1. Принц_Пенсии Сегодня, 14:17
                Цитата: bouncyhunter
                Витя , пусть эти пауки в банке хавают друг дружку на здоровье ! Ну или в Лимпопу драпают ... wink

                Дохтор Айболит им поможет
                Принц_Пенсии
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:20
                  Цитата: Принц_Пенсии
                  Дохтор Айболит им поможет

                  Ещё как поможет ! Клизьмой ! С горчицей и хреном ! laughing
                  bouncyhunter
              2. Николай С. Сегодня, 14:39
                сам Флинн, заявивший, что уходит с должности в связи со скандалом, разгоревшимся после его телефонного разговора с российским послом в декабре 2016 года.


                Выглядит как вброс. Или дело не в телефонном звонке в декабре 2016 года.
                Макфол утверждает, что Флинн якобы что-то вице-призиденту наврал.
                Николай С.
      2. Zoldat_A Сегодня, 16:13
        Цитата: с-т Petrov
        у нас весь Кремль можно было увольнять в 90-е. Там не то что звонки в США были - а США были прямо в Кремле

        Друг служил в Кремле в 90-е... Основная работа - проверка пропусков. Рассказывал, что около 500 граждан США имели пропуска в Кремль. Вопрос на засыпку - сколько из них, из 500, штатных сотрудников ЦРУ?
        Zoldat_A
    2. cniza Сегодня, 13:08
      Но я проводил беседы и с послами других государств, что считаю вполне нормальной практикой.


      Вот что Россия животворящая делает с политиками и это называют демократией.
      cniza
    3. Scoun Сегодня, 13:11
      Цитата: рич
      Ну вот все и стало на свое место.

      Да ничего не встало на свои места, будут движения которые не будут афишироваться до тех пор пока в СМИ и в конгрессе не сделают определённые перестановки, кагал старых русофобов ещё силён и судя по всему всё начнётся с внутренних разбирательств и скандалов связанных с грязными тратами денег и будут максимально дискредитировать Байденов, Макакейнов и прочих упырей.
      В открытую с Россией заговорят только после того как свои конюшни подчистят.
      Scoun
      1. рич Сегодня, 13:25
        Типа он любит Россию и очень хочет ей помочь. Но пока старые русофобы мешают ему это делать. Вы чего серьезно верите в доброго дядю Трампа? В себя верить надо.
        рич
        1. Scoun Сегодня, 15:33
          Цитата: рич
          Типа он любит Россию и очень хочет ей помочь.

          Вы серьёзно полагаете что в бизнесе и политике применяется на практике Любовь? wassat
          Путин любит сирийцев, крымчан, а всех остальных он ненавидит и ест на завтраки )))
          Лукашенко тоже от великой любви перепродавал нам яблочки и креветки переупаковывая их в кошерную упаковку laughing -это всё Любовь!
          Скоро весна и такие от любви дела начнутся )))
          Трампу просто не нужны лишние оковы что бы делать свои дела, тащить за собой в магазин огромный чемодан с ворохом старого грязного белья - это банальная глупость. которую ни один умный человек делать не будет.
          Scoun
        2. Zoldat_A Сегодня, 16:15
          Цитата: рич
          Типа он любит Россию и очень хочет ей помочь.

          Нас не надо любить. Нас надо бояться. А "помощи" ихней тем более не нада... Сыты уже их "помощью"....
          Zoldat_A
  2. с-т Petrov Сегодня, 13:05
    Русские идут. прыгайте в окна
    с-т Petrov
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:05
    сурово, у них там , в демократическом СООБЩЕСТВЕ laughing
    a.s.zzz888
  4. fif21 Сегодня, 13:07
    А если Трамп звонит Путину , что сразу импичмент? wassat А если встретятся , то Трамп агент Путина ? laughing Вот это закидоны wassat
    fif21
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:08
      Трамп это аватар Путина.

      с-т Petrov
  5. Влад5307 Сегодня, 13:08
    Цитата: с-т Petrov
    Русские идут. прыгайте в окна

    Еще не идут - только обувку одевают! hi
    Влад5307
  6. Koshak Сегодня, 13:08
    Пост советника президента США по вопросам безопасности на данный момент занимает 72-летний Джозеф Кейт (Кит) Келлог, в своё время служивший в 101-й дивизии ВС США во Вьетнаме.

    Еще одна жертва вьетнамской войны типа Маккейна?
    Koshak
  7. bubalik Сегодня, 13:10
    Вовану и Лексусу карт-бланш ,,,обзванивайте всех wassat
    bubalik
    1. МПК105 Сегодня, 13:44
      Вован пранкер-молодец.Я про Лимпопо и афроамериканку до сих пор ржу...
      МПК105
  8. Горный стрелок Сегодня, 13:10
    Плохо. Трамп начинает "прогибаться" под СМИ. Он что, не понимает, что "почуя кровь", эта свора его живьем не отпустит?
    Горный стрелок
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:14
      СМИ это 99% успеха. Миллиардер это понимает

      Но думаю не время отчаиваться. Надо чтоб он расставил на должности своих людей и это стало критической массой
      с-т Petrov
    2. lis-ik Сегодня, 13:41
      Никто не обещал Трампу, что ему будет легко, т.е. он знал на что идёт и свора оставшихся не удел демократов не прекратит травлю, и такая быстрая сдача своих ему ещё аукнется, дальше больше начнут давить.
      lis-ik
  9. Мар.Тира Сегодня, 13:12
    Цитата: рич
    Ну вот все и стало на свое место.

    Когда кухарки,и политики руководят ,и указывают президенту что делать,и как вести дипломатию,такое государство долго не протянет.Так же у нас было в начале девяностых.Надеюсь тоже будет и с ними.!
    Мар.Тира
  10. rotmistr60 Сегодня, 13:25
    При необходимости "стрелочник" всегда найдется.
    rotmistr60
  11. LÄRZ Сегодня, 13:29
    По поводу отставки Флинна довольно-таки интересное объяснение:
    Глава Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что отставка Флинна свидетельствует об ограниченной самостоятельности Трампа на посту президента США.

    По словам Косачева, Флинна трудно назвать русофилом, однако, он был открыт к диалогу с Россией. Отставка советника по нацбезопасности за контакты с российским послом, что является обычной дипломатической практикой, это худшее проявление паранойи. Косачев полагает, что неизлечимая русофобия могла поразить властные институты в США сверху донизу.

    История с отставкой Флинна весьма запутана. С одной стороны она напоминает историю с компроматом на ещё одного советника Трампа Пола Манафорта, с другой совсем на неё не похожа. Флинн сам признался в том, что скрыл какую-то важную информацию о разговоре с российским дипломатом. Иными словами, советник Трампа фактически согласился со своей отставкой без единого протеста.

    Не слишком это походит на атаку команды Трампа. Скорее всего, Флинну была дана какая-то ответственная миссия, с которой он не справился и поэтому добровольно сложил с себя полномочия. Здесь опять всплывает вопрос отмены антироссийских санкций. Видимо, советнику Трампа была поручена миссия, договориться с российскими дипломатами об отмене санкций. Точнее о том, чтобы первый шаг сделала Россия. Флинну же тактично объяснили, что отменять санкции должны те, кто их ввёл. Провал миссии Флинну не простили, и он стал очередной жертвой маразматической политики санкций. Это, разумеется, всего лишь версия, однако, американские СМИ всячески её подтверждают, заявляя о том, что Флинн скомпрометировал себя излишним рвением на ниве отмены антироссийских санкций.
    Источник: http://politikus.ru/events/90688-pervyy-poshel-ch
    to-kroetsya-za-otstavkoy-sovetnika-trampa-po-nacb
    ezopasnosti.html
    LÄRZ
  12. Александр 3 Сегодня, 13:30
    Вот что делает с людьми их язык что то творящий.
    Александр 3
  13. Alexey RA Сегодня, 13:42
    Пост советника президента США по вопросам безопасности на данный момент занимает 72-летний Джозеф Кейт (Кит) Келлог, в своё время служивший в 101-й дивизии ВС США во Вьетнаме. В течение нескольких лет Келлог занимался военными подрядами.

    Ждём "Войны Пентагона. Возвращение". smile
    Alexey RA
  14. Кривбасс Сегодня, 13:45
    Интересно - скоро ли "федеральные каналы" дадут команду ненавидеть Трампа? :)))
    Кривбасс
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:09
      команду народу? или команду федеральным каналам?

      с-т Petrov
      1. Кривбасс Сегодня, 14:12
        Ну если точнее - Кремль посредством федеральных каналов даст команду народу.
        Кривбасс
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:13
          Мы тут собаки Павлова значит по вашему представлению?) с набором рефлексов выработанных на голос/команду Киселева?

          Это так неполживо. А вы того да? богоизбранный? или с флажком просто так вышло?

          P.S. это Кремль мне дал команду ненавидеть фашистов на укроине или моя совесть?

          или как у вас в голове это происходит?

          Или посредством постоянной картинки про фошистов Кремль меня зазомбировал на это?

          Или вы другое имели ввиду? про фошистов на укроине я просто взял для примера.
          с-т Petrov
          1. Комментарий был удален.
          2. Кривбасс Сегодня, 14:35
            Насчёт "собак Павлова" - во многом,увы,именно так.То что народ управляется посредством "федеральных каналов" - это со стороны видно очень хорошо.Конечно не только в России.Но российская особенность в том что "федеральные каналы" сугубо проправительственные,и абсолютное большинство народа "политинформацию" воспринимает именно оттуда,пусть у него и есть доступ к другим источникам.В других странах власть не является неприкасаемый.В США того же Обаму какие только каналы не полоскали,в Израиле Нетаньяху центральные каналы полощут как хотят.Российская же власть,в сущности,боится собственного народа.Касаемо Украины - там своих тараканов выше крыши,но я был не так давно в Киеве и могу сказать что страшилки про "фашистов" рассчитаны на не имеющих своей собственной головы адептов Киселева-Соловьева.
            Кривбасс
            1. с-т Petrov Сегодня, 14:39
              Насчёт "собак Павлова" - во многом,увы,именно так.


              как вам повезло что вы уехали и не попали под действие ф.к. и не сидите как мы в своем мирке, выстроенном посредством 1-го канала

              То что народ управляется посредством "федеральных каналов" - это со стороны видно очень хорошо.


              понятно)

              Но российская особенность в том что "федеральные каналы" сугубо проправительственные


              belay laughing не то что ССН, ФОКС НЬЮЗ, ББС, Альджазира и прочее прочее. Вот живут же в нормальных странах с нормальным телевиденьем не проправительственным.
              Это конечно угар) в ваших словах хватает пафоса - от этого еще смешнее

              .В других странах власть не является неприкасаемый


              laughing У нас вот министр сидит ждет суда. Представляете? Министр и десятки губернаторов)

              В США того же Обаму какие только каналы не полоскали,в Израиле Нетаньяху центральные каналы полощут как хотят.


              Вам со стороны видимо не видно что про Путина говорят на Эхо-Москвы, Дожде и прочем шлаке которого в сетке хватает с избытком. А еще может выйти укроинец и заявить на первом канале - что Путин убийца и вор. И на Лубянку его даже не везут после этого wassat

              Российская же власть,в сущности,боится собственного народа.


              вспомнил агитки - мол красноармеец не бойся, приходи сдаваться и вместе мы поборем большевиков

              Касаемо Украины - там своих тараканов выше крыши,но я был не так давно в Киеве и могу сказать что страшилки про "фашистов" рассчитаны на не имеющих своей собственной головы адептов Киселева-Соловьева.


              Так ваших соплеменников таки тоже все устраивает - и Беню и Гройсмана и Вальцмана.

              Может это у вас народная особенность?) Не замечать фошистов и перекладывать все на выдумки Киселева?)

              Вам из Киева фотокарточек покидать, на которых нет фошистов?)

              с-т Petrov
              1. с-т Petrov Сегодня, 14:56
                хотя фашистов в Киеве и правда может убавилось - они же делают Юго-восток расово полноценным, заняты они.

                с-т Petrov
              2. Кривбасс Сегодня, 15:10
                Мне не нужно фоток из Киева - я был там две недели,и не только в Киеве а ещё и,о ужас,по Галичине проехался (там у меня друзья ещё с института) и как не странно,не нашёл там фашистов.Бывают,конечно,неадекваты,но где их нету.И в Думе их не меньше - того же Милонова взять - просто именины сердца :) Посадка министра - это не более чем борьба "элит".Перешел Улюкаев дорогу Сёмину,а тот покруче оказался.Кстати,Порошенко такой же "Вальцман",как Путин - "Шаломов".Это известная старинная русская забава - производить противников в евреи :))) То что Кремль боится собственного народа наглядно демонстрирует создание так называемой "Росгвардии" и панический страх любых митингов.А "Эхо" и "Дождь" в России - достаточно маргинальные СМИ и служат хорошей ширмой наличия "демократии".Других же "оппозиционных" электронных СМИ что-то не упомню.Что же касается соловьевских,норкинских и прочих шоу - там все элементарно.Приглашается один,имеющий точку зрения,отличную от кремлевской,и на него спускаются все собаки,а зритель получает хорошую пятиминутку ненависти по Оруэллу.Хотя,конечно,не пятиминутку,а значительно больше.Насчет того что мне повезло - да,конечно.Не хотел бы сегодня жить ни в России,ни в Украине.Хотя,вообще-то я уехал в основном потому что всегда мечтал работать в западной медицине и был уверен что смогу этого добиться.
                Кривбасс
                1. Кривбасс Сегодня, 15:11
                  Sorry - "Сечину".
                  Кривбасс
                2. Егорчик Сегодня, 16:47
                  Цитата: Кривбасс
                  Кремль боится собственного народа

                  Вот это самое важное, именно поэтому Кремль старательно зачищает всех кто имеет честь и авторитет среди простого народа, всех кто умеет воевать и кому люди верят.Именно поэтому зачищают ком. состав ЛДНР, поэтому Квачков будет сидеть пока не превратится в развалину, а ходор сказал "больше не буду" и вуаля свобода.
                  Егорчик
                3. Станислав Сегодня, 16:49
                  Цитата: Кривбасс
                  всегда мечтал работать в западной медицине
                  Видать не срослось с медициной, если вы тут перетираете унылые русофобские и либерастические байки.
                  Станислав
                  1. Кривбасс Сегодня, 17:34
                    Как раз таки все срослось.Хоть это и было очень нелегко.А хожу я сюда как правило во время дежурства,когда затишье и есть свободное время.
                    Кривбасс
                4. MMX Сегодня, 17:01
                  Цитата: Кривбасс
                  Мне не нужно фоток из Киева - я был там две недели,и не только в Киеве а ещё и,о ужас,по Галичине проехался (там у меня друзья ещё с института) и как не странно,не нашёл там фашистов..


                  Ну да, фоток никаких не нужно. Они очень неудобные. Зато точно знаем, что в РФ народ управляется посредством федеральных каналов, не побывав при этом в России... Еще бы было понимание, что такое фашизм.

                  И в Думе их не меньше - того же Милонова взять - просто именины сердца :) Посадка министра - это не более чем борьба "элит".Перешел Улюкаев дорогу Сёмину,а тот покруче оказался.


                  С израильского дивана оно, конечно, виднее.

                  То что Кремль боится собственного народа наглядно демонстрирует создание так называемой "Росгвардии" и панический страх любых митингов.


                  Все верно, а также по этой же причине существует Национальная гвардия в США и, ... о ужас, на Украине!
                  Про страх митингов, вообще ржу: 86% одобрения позволяют не только чихать, но и кашлять, сморкаться и плеваться в любые митинги...
                  Не говоря уже о том, что во всех цивилизованных странах существует порядок проведения монифестаций и если этот порядок не соблюдается, то государство реагирует соответствующим образом. Только вот, если митинг разогнали в Израиле - это наведение общественного порядка. А если в России - это подавление воли народа и страх перед ним. Ну-ну...

                  А "Эхо" и "Дождь" в России - достаточно маргинальные СМИ и служат хорошей ширмой наличия "демократии"


                  Если будете пользоваться их риторикой, то маргинальность - это еще неплохой вариант. На Украине (где, как известно, фашизма нет) и за меньшее телеканалы жгли и отключали. Кстати, а за что "Дождь" то на Украине отключили?)))) А "Евроньюз"?))

                  Других же "оппозиционных" электронных СМИ что-то не упомню.Что же касается соловьевских,норкинских и прочих шоу - там все элементарно.Приглашается один,имеющий точку зрения,отличную от кремлевской,и на него спускаются все собаки,а зритель получает хорошую пятиминутку ненависти


                  А Вы регулярно смотрите наши каналы? Похвально. Жму руку.

                  хорошую пятиминутку ненависти по Оруэллу.


                  А если бы еще и "1984" прочитали, и поняли о чем там, то вообще бы обнял.

                  Не хотел бы сегодня жить ни в России,ни в Украине.


                  Так Вы, судя по всему, и не живете. Но судите.
                  MMX
                  1. Кривбасс Сегодня, 17:57
                    Не живу.Но необязательно жить чтобы иметь своё мнение.Со стороны иногда виднее.Кстати,в Москве-Питере тоже был два года назад,благо безвизовый въезд.Оружлла я читал,и не только "1984",так что о чем там - знаю,другое дело как толковать.Каналы да,посматриваю.На эти шоу попадал даже не желая того - включишь,а там Соловьев со своими клоунами витийствует :) Насчёт Украины - я же написал что там своих тараканов выше крыши,но это никак не отменяет "особенностей" кремлевского режима.И непонятно насчёт Росгвардии - что,до её создания никто и никак не мог наводить порядок?Кстати,в Израиле в самом деле свобода митингов и свобода слова и нет панического страха перед "майданом" как в России.Если что и разгоняется,то это то что действительно представляет прямую угрозу жизни и здоровью и откровенное нарушение общественного порядка.В России же,насколько мне известно,могут схватить просто за то что ты стоял с плакатом в одиночном пикете.Как Дадина,например.Ну и насчёт "борьбы элит" - оно одинаково видно с любого дивана в век интернета.А насчёт фоток из Украины так я в самом деле за две недели в Киеве,Львове и Тернополе не видел ничего что можно было можно бы считать фашизмом.
                    Кривбасс
  15. Вежливый Лось Сегодня, 13:59
    Страшный сон госдеповца: Русская рулетка. Путин со списком тлф. сотрудников госдепа и красным гербовым телефоном с дисковым номеронабирателем.
    Вежливый Лось
  16. vladimirvn Сегодня, 14:13
    Серьезный и на мой взгляд очень плохой сигнал. Зажали Трампа со всех сторон. Не такой уж он и самостоятельный. Не созрела еще верхушка Белого дома к переменам.
    vladimirvn
    1. Вежливый Лось Сегодня, 14:41
      Цитата: vladimirvn
      Зажали Трампа со всех сторон. Не такой уж он и самостоятельный

      А никто и не говорил, что будет легко. Нашему президенту в свое время гораздо труднее было. Среди предателей Родины против течения грести. Выгреб же как-то. И Трамп выгребет (надеюсь). Заодно и посмотрим, насколько он крутой Уокер.
      Вежливый Лось
    2. askort154 Сегодня, 14:52
      vladimirvn......Зажали Трампа со всех сторон. Не такой уж он и самостоятельный. Не созрела еще верхушка Белого дома к переменам.

      Конечно. Замена звеньев в структуре власти , это затяжной и болезненный процесс, тем более в условиях тоталитарного сопротивления. Сейчас Трампу не позавидуешь.
      askort154
  17. Никкола Мак Сегодня, 14:48
    По словам Майкла Флинна, он сожалеет о том, что «кому-то в том или ином телефонном разговоре видится нечто странное», намекая на подозрения, которые в его отношении высказывали американские спецслужбы.

    Не просто странное - а это чистый дибилизм - если разговор был нейтральный.
    А вот если действительно была "пикантная тема", так вот это именно хороший повод.
    Потому что держать в администрации человека который по открытому телефонному каналу обсуждает такие темы - очень опасно.
    Такие разговоры ведутся с глазу на глаз, без лишних свидетелей и при гарантии отсутствия "жучков".
    Никкола Мак

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