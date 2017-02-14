Телефонный разговор с послом РФ "отправил" советника Трампа в отставку

Я сожалею, что быстрая смена событий не позволила мне предоставить (на тот момент) избранному вице-президенту и другим (представителям будущей администрации) все данные о ходе моих телефонных переговоров с российским послом. Но я проводил беседы и с послами других государств, что считаю вполне нормальной практикой. Я уже попросил извинений перед президентом и вице-президентом. Они мои извинения приняли.

Стало известно о том, что Майкл Флинн, который всего несколько недель назад был назначен советником президента США Дональда Трампа по вопросам безопасности, покидает свой пост. Об этом, в частности, сообщили в эфире телеканала CNN, который сам Трамп называет не иначе как «фейк-ньюс». На сей раз информацию подтверждает и сам Флинн, заявивший, что уходит с должности в связи со скандалом, разгоревшимся после его телефонного разговора с российским послом в декабре 2016 года.Майкл Флинн, которого в США обвинили в «симпатиях к России»:По словам Флинна, целью разговоров было налаживание контактов, необходимых для введения в курс дела представителей новой администрации.По словам Майкла Флинна, он сожалеет о том, что «кому-то в том или ином телефонном разговоре видится нечто странное», намекая на подозрения, которые в его отношении высказывали американские спецслужбы.Пост советника президента США по вопросам безопасности на данный момент занимает 72-летний Джозеф Кейт (Кит) Келлог, в своё время служивший в 101-й дивизии ВС США во Вьетнаме. В течение нескольких лет Келлог занимался военными подрядами.