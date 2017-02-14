Сирийская армия заняла территорию газовых месторождений под Пальмирой
Сирийские военные источники сообщают об успехе сирийских войск и представителей ополчения в районе Пальмиры. В сообщении говорится о том, что «Соколы Пустыни» совместно с танковыми и пехотными подразделениями сирийской армии, используя поддержку с воздуха, освободили от террористов ИГИЛ (запрещено в РФ) обширные территории на так называемых газоносных полях. В последние несколько месяцев террористы контролировали участки газодобычи Хайян под Пальмирой.
Информационный ресурс AMN пишет о том, что удары с воздуха позволили сухопутным силам САР по позициям игиловцам в тот момент, когда те попытались перегруппироваться для налаживания обороны. Перегруппироваться боевикам не дали. Танковые удары смяли оборону противника. В результате операции несколько десятков игиловцев были ликвидированы, остальные бежали к востоку, рассеявшись на мелкие группы по 2-3 террориста, чтобы не стать лёгкой добычей для военной авиации.
Напомним, что накануне сирийские войска взяли под свой контроль стратегические важные высоты (холмы) близ Пальмиры, что позволяет просматривать территорию на многие километры и наносить эффективные удары по позициями игиловцев.
После освобождения территории Хайян сирийские военные обнаружили, что террористы разрушили немало газодобывающих установок перед наступлением войск САР.
Командование ВС САР сообщает, что наступление продолжается. Существенные силы ведут операцию в районе населённого пункта Аль-Байарат, находящегося примерно в 38 км от исторического центра Пальмиры. Именно здесь боевики решили создать подобие укрепрайона для противостояния наступающим силам сирийской правительственной армии.
Информационный ресурс AMN пишет о том, что удары с воздуха позволили сухопутным силам САР по позициям игиловцам в тот момент, когда те попытались перегруппироваться для налаживания обороны. Перегруппироваться боевикам не дали. Танковые удары смяли оборону противника. В результате операции несколько десятков игиловцев были ликвидированы, остальные бежали к востоку, рассеявшись на мелкие группы по 2-3 террориста, чтобы не стать лёгкой добычей для военной авиации.
Напомним, что накануне сирийские войска взяли под свой контроль стратегические важные высоты (холмы) близ Пальмиры, что позволяет просматривать территорию на многие километры и наносить эффективные удары по позициями игиловцев.
После освобождения территории Хайян сирийские военные обнаружили, что террористы разрушили немало газодобывающих установок перед наступлением войск САР.
Командование ВС САР сообщает, что наступление продолжается. Существенные силы ведут операцию в районе населённого пункта Аль-Байарат, находящегося примерно в 38 км от исторического центра Пальмиры. Именно здесь боевики решили создать подобие укрепрайона для противостояния наступающим силам сирийской правительственной армии.
Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com