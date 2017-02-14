Командир «Кузнецова» о дыме над крейсером

На самом деле корабли стран НАТО тоже дым пускают. Может, их дым уходит в небеса не так высоко, как наш. Но на то у "Адмирала Кузнецова" и самая высокая труба во всем нашем флоте!

Командир авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» капитан первого ранга Сергей Артамонов объяснил наличие дыма над крейсером тем, что это присуще всем неатомным кораблям, передает РИА Новости Напомним, ранее дым над «Адмиралом Кузнецовым» стал поводом для насмешек и обсуждения в западных СМИ.Командир отметил, что «это не признак каких-то неисправностей».сказал он.По словам Артамонова, «совсем не дают дыма только корабли с атомной энергетической установкой, к которым тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не относится».Агентство напоминает, что во время похода к берегам Сирии, на борту крейсера находилось более 40 истребителей и вертолетов. За два месяца службы летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, поразив более 1,2 тыс. объектов террористов.Как отметил Артамонов, «за время перехода в Сирию и обратно крейсер сопровождало 50-60 кораблей» стран-членов НАТО.