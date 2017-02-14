18:11 14 февраля

Командир «Кузнецова» о дыме над крейсером

Командир авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» капитан первого ранга Сергей Артамонов объяснил наличие дыма над крейсером тем, что это присуще всем неатомным кораблям, передает РИА Новости.

Командир «Кузнецова» о дыме над крейсером


Напомним, ранее дым над «Адмиралом Кузнецовым» стал поводом для насмешек и обсуждения в западных СМИ.


Командир отметил, что «это не признак каких-то неисправностей».

На самом деле корабли стран НАТО тоже дым пускают. Может, их дым уходит в небеса не так высоко, как наш. Но на то у "Адмирала Кузнецова" и самая высокая труба во всем нашем флоте!
сказал он.

По словам Артамонова, «совсем не дают дыма только корабли с атомной энергетической установкой, к которым тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не относится».

Агентство напоминает, что во время похода к берегам Сирии, на борту крейсера находилось более 40 истребителей и вертолетов. За два месяца службы летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, поразив более 1,2 тыс. объектов террористов.

Как отметил Артамонов, «за время перехода в Сирию и обратно крейсер сопровождало 50-60 кораблей» стран-членов НАТО.

Использованы фотографии: РИА Новости. Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 67
  1. НЕКСУС Сегодня, 14:12
    С этим дымом запарили уже...натовские корабли пускают дыма ничуть не меньше..
    НЕКСУС
    1. Монос Сегодня, 14:17
      Напомним, ранее дым над «Адмиралом Кузнецовым» стал поводом для насмешек и обсуждения в западных СМИ.

      Дым, не дым, а куда надо дошёл и задачу выполнил. Пусть утрутся.
      Монос
      1. Burbon Сегодня, 15:01
        Цитата: Монос
        и задачу выполнил.

        А я не уверен,что задачу он выполнил. Вернулся раньше запланированных сроков.
        Burbon
        1. Topotun Сегодня, 15:12
          Выполнил, уже то что наши летчики отработали БОЕВЫЕ задачи с авианосца - уже много. Хрен бы они так на учениях повоевалии.
          Topotun
        2. Монос Сегодня, 15:15
          Цитата: Burbon
          А я не уверен...

          А кого это волнует ?
          Монос
        3. Старый военрук Сегодня, 15:48
          И на здоровьечко. А сроки Вы, любезный, планировали?
          Старый военрук
      2. капрал Сегодня, 15:11
        Цитата: Монос
        а куда надо дошёл

        Хорошо, хоть без буксира. lol
        Цитата: Монос
        и задачу выполнил

        wassat утопив ни за xpен собачий два новых истребителя.
        При этом не имея в воздухе никакого!!! противодействия.
        Я уж молчу, как они (авиакрыло и носитель) каждый своим ходом возвращались на Родину

        С моей точки зрения- мы жидко обделались перед всем миром со своей недоавиацией ВМФ. am
        капрал
        1. Монос Сегодня, 15:24
          Цитата: капрал
          С моей точки зрения

          Ваша точка зрения никого не волнует. Злобствуйте и др...,прошу прощения, точите на дым и вам будет счастье.
          Монос
          1. Alexey RA Сегодня, 16:09
            Цитата: Монос
            Ваша точка зрения никого не волнует. Злобствуйте и др...,прошу прощения, точите на дым и вам будет счастье.

            К сожалению, факт остаётся фактом: два самолёта мы потеряли. Причём один из них по причине острого нежелания флотских выносить сор из избы: вместо отправки машины на береговой аэродром её держали в воздухе до последнего, надеясь исправить финишёр.
            К тому же, в ходе операции авиакрыло Кузнецова как-то незаметно перебралось на Хмеймим. smile
            Alexey RA
          2. капрал Сегодня, 16:15
            Цитата: Монос
            Ваша точка зрения никого не волнует

            Конечно, у вас и вам подобных урякрякалок есть волшебная мантра:
            Цитата: НЕКСУС
            Я не обоср..ся,я не обос...ся...
            laughing
            капрал
            1. Монос Сегодня, 16:28
              Зато у вас нет ни чести, ни достоинства, ни совести. Пустое место, одним словом.
              Монос
        2. Олег Монархист Сегодня, 16:40
          Ну если Вы - Капрал обделались, так сходи помойся.... laughing

          И одежку постирать не забудь..
          Олег Монархист
      3. Zoldat_A Сегодня, 15:42
        Цитата: Монос
        Дым, не дым, а куда надо дошёл и задачу выполнил. Пусть утрутся

        Да хоть на дровах. Лишь бы задачу выполнил.... Нас так учили...
        Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай
        Zoldat_A
        1. Монос Сегодня, 15:44
          Цитата: Zoldat_A
          Нас так учили...

          smile Заветы дяди Вовы?
          Монос
          1. Zoldat_A Сегодня, 15:56
            Цитата: Монос
            Заветы дяди Вовы?

            Дяди Васи. Василия Филлипыча... Потому что Войска Дяди Васи. Чем уже пятьдесят лет горжусь....soldier
            Zoldat_A
            1. Монос Сегодня, 16:31
              Конечно же "дяди Васи". Моя оговорка, извините. Маргелов плохому не учил. drinks
              Монос
              1. Zoldat_A Сегодня, 16:40
                Цитата: Монос
                Конечно же "дяди Васи". Моя оговорка, извините.

                Я так и понял. drinks Потому что Василия Филлипыча Вовой можно назвать либо очепаткой, либо по малолетству. Судя по Вашим комментариям, второе исключается. Значит - очепатка (опечатка wink ) drinks
                Zoldat_A
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:19
      Цитата: НЕКСУС
      С этим дымом запарили уже...натовские корабли пускают дыма ничуть не меньше..

      Согласен , Андрей ! hi Носятся с этим дымом как олени безрогие и всё орут : "Хлопцы , шо горело ?" .
      bouncyhunter
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:24
        Цитата: bouncyhunter
        Согласен , Андрей ! Носятся с этим дымом как олени безрогие и всё орут : "Хлопцы , шо горело ?" .

        Это видимо такой аутотренинг у европейцев...звучит он примерно так-Я не хочу по большой нужде,я не хочу по большой нужде...Я не обоср..ся,я не обос...ся...
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:26
          Андрей , на эту тем анекдот вспомнил :
          Стоит мужик в ванной , стирает джинсы и сам себе под нос бормочет :
          - Никому нельзя верить ! Никому - даже себе ! Ведь только пукануть хотел !
          bouncyhunter
          1. Zibelew Сегодня, 15:14
            Экологический класс двигателя евро минус 6. Это особенности работы котлотурбинной установки, установленной на Кузнецове и на эсминцах 956 проекта. Фото прохода под мостом эсминца ТОФ "Быстрый".
            Zibelew
            1. Alexey RA Сегодня, 15:23
              Цитата: Zibelew
              Это особенности работы котлотурбинной установки, установленной на Кузнецове и на эсминцах 956 проекта.

              К сожалению, это особенности национальной эксплуатации и ТО котлотурбинных установок на кораблях ВМФ РФ. Низкий уровень обучения + отсутствие регулярной практики + экономия на запчастях и регулярном ремонте = Эйяфьядлайёкюдль под Андреевским флагом.
              Вот те же самые котлы у китайцев:
              Alexey RA
      2. Koshak Сегодня, 15:34
        Цитата: bouncyhunter
        Согласен , Андрей ! hi Носятся с этим дымом как олени безрогие и всё орут : "Хлопцы , шо горело ?" .

        Ну чего тут непонятного? Задача поставлена - любыми средствами обгадить Россию. И чем меньше мы будем обращать на эти истерики внимания, тем их будет меньше.
        Koshak
    3. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 14:31
      Напомним, ранее дым над «Адмиралом Кузнецовым» стал поводом для насмешек и обсуждения в западных СМИ.

      Да вообще то тут тоже достаточно умников которые это писали.
      Далеко ходить не нужно.
      Wild_Grey_Wolf
      1. Комментарий был удален.
      2. Zoldat_A Сегодня, 15:49
        Цитата: Wild_Grey_Wolf
        Напомним, ранее дым над «Адмиралом Кузнецовым» стал поводом для насмешек и обсуждения в западных СМИ.
        Да вообще то тут тоже достаточно умников которые это писали.

        Отыскали, наконец-то, над чем посмеяться... Молодцы! Только нам, чтобы над ними посмеяться, и искать не надо - руку протянуть http://voenkor.info/content/10719.
        Спецназ в памперсах... Вояки, б......
        Zoldat_A
        1. капрал Сегодня, 15:57
          Цитата: Zoldat_A
          Спецназ в памперсах... Вояки, б......

          В засаде гораздо гигиеничнее прямо в штаны?
          капрал
          1. Zoldat_A Сегодня, 16:35
            Цитата: капрал
            В засаде гораздо гигиеничнее прямо в штаны?

            В кусты. Или в пески. Или в скалы. А в засаде, чтоб Вы знали, бывало и в штаны. Вы в курсе, что такое "ждать караван"? Когда по 2-3 дня лежишь тенью? Уж лучше в штаны, потом отмоешься, чем "спецназ в памперсах"... А Вы думали, что война одеколоном пахнет? Нет, не одеколоном и даже не порохом. Потом, ссаньём и гнилым мясом....
            Zoldat_A
            1. капрал Сегодня, 17:04
              Цитата: Zoldat_A
              Цитата: капрал
              В засаде гораздо гигиеничнее прямо в штаны?

              .... Уж лучше в штаны

              Рукалицо.
              капрал
    4. Koshak Сегодня, 15:05
      Цитата: НЕКСУС
      С этим дымом запарили уже...натовские корабли пускают дыма ничуть не меньше..

      Да хрен с ними, пусть бесятся и не нужно на каждое их испражнение отвечать большим начальникам. Этим вы опускаетесь до уровня их желтой прессы. Отвечать нужно в стиле "Собака лает - ветер носит (караван идет)"
      Koshak
      1. Zoldat_A Сегодня, 15:54
        Цитата: Koshak
        Собака лает - ветер носит (караван идет)

        Мне больше нравится китайское "Если долго сидеть на берегу реки, то увидишь, как по ней проплывёт труп твоего врага". Особенно, если приложить определённые усилия к тому, чтобы он проплыл....
        Zoldat_A
        1. НЕКСУС Сегодня, 17:39
          Цитата: Zoldat_A
          Мне больше нравится китайское "Если долго сидеть на берегу реки, то увидишь, как по ней проплывёт труп твоего врага"

          Это не китайское высказывание,а японское,на сколько я помню.
          НЕКСУС
      2. lis-ik Сегодня, 16:30
        Цитата: Koshak
        Цитата: НЕКСУС
        С этим дымом запарили уже...натовские корабли пускают дыма ничуть не меньше..

        Да хрен с ними, пусть бесятся и не нужно на каждое их испражнение отвечать большим начальникам. Этим вы опускаетесь до уровня их желтой прессы. Отвечать нужно в стиле "Собака лает - ветер носит (караван идет)"

        С чего Вы взяли, что они бесятся, скорее они уссываются.
        lis-ik
  2. san4es Сегодня, 14:21
    Такой выхлоп образуется при розжиге котла на мазуте или при сжигании отходов ГСМ (с наличием воды и грязи), также при проблеме в топливной системе котла
    san4es
    1. Sovetskiy Сегодня, 14:49
      Цитата: san4es
      или при сжигании отходов ГСМ (с наличием воды и грязи)

      Этот аппарат называется инсинератор. Температура сжигания доходит до 1200 градусов, но чад стоит такой, что вся корма судна (или куда ветер подует) "окрашевается" хлопьями отходов сжигания. Штука хорошая, но потом боцман с матросами долго и интенсивно разговаривают на старом добром русском мате, убирая "продукты жизнедеятельности" работы инсинератора laughing
      Sovetskiy
      1. san4es Сегодня, 15:05
        ...а может и в инсенираторе ветошь жгли.Хотя в котлах можно сепарированную "шнягу" из-под сланей сжигать, через шламовый насос (только фарсунки грязнятся)
        san4es
        1. Sovetskiy Сегодня, 15:46
          Цитата: san4es
          а может и в инсенираторе ветошь жгли.Хотя в котлах можно сепарированную "шнягу" из-под сланей сжигать, через шламовый насос (только фарсунки грязнятся)

          В нем что угодно можно сжечь, даже банки консервные сгорают в ухнарь. Хорошая вещь для закалки деталей, даже кузнечную печь может заменить. smile
          Sovetskiy
    2. Topotun Сегодня, 15:14
      Может наши покрышек накидали.....
      Topotun
      1. Koshak Сегодня, 15:20
        Цитата: Topotun
        Может наши покрышек накидали.....

        Может быть и "ВАШИ"
        Ну сколько можно всякую хрень вываливать под предлогом "умных высказываний и предположений?
        Koshak
  3. ando_bor Сегодня, 14:25
    А наемная cрань до сих пор в восторге скачет, на ВО в том числе.
    ando_bor
  4. bubalik Сегодня, 14:27
    Dulcis fumus patriae winked
    bubalik
  5. Bronevick Сегодня, 14:29
    Изношенные котлы, вот и весь секрет дыма. Исправная котлотурбинная установка дымит только на чрезвычайных режимах работы.
    Bronevick
  6. капрал Сегодня, 14:29
    дым над «Адмиралом Кузнецовым» стал поводом для насмешек

    laughing
    — Берримор, откуда столько ворон в море?
    — Это чайки, сэр.
    — Да, но они чёрные!
    —«Кузнецов», сэр!﻿
    капрал
    1. Олег Монархист Сегодня, 16:10
      — Берримор, откуда столько ворон в море?
      — Это чайки, сэр.
      — Да, но они чёрные!
      —«Осуми», сэр!﻿ Японские тИхнАлогии! laughing

      Олег Монархист
  7. oldzek Сегодня, 14:32
    помнится в давние времена это называлось:пустить дембельскую шапку.надоедало парням за 4 года держать режим и последнем походе хулиганили.
    oldzek
  8. seregatara1969 Сегодня, 14:33
    50 кораблей против нашего "кузи" - как то даже льстит
    seregatara1969
  9. Sivasa Сегодня, 14:44
    Остаётся только порадоваться за НАТО. Могут выставить в море полсотни вымпелов.
    Sivasa
  10. ПАша Сегодня, 14:58
    не дым, а нарушение экологической обстановки во вражеском регионе!
    бойтесь, мы ещё и не так можем. Пукнуть, laughing
    ПАша
  11. Удав КАА Сегодня, 14:59
    Как отметил Артамонов, «за время перехода в Сирию и обратно крейсер сопровождало 50-60 кораблей» стран-членов НАТО.

    Нет, ты точно скажи: СКОКА ВЕШАТЬ В ГРАММАХ? (с)
    Однако, "ляп-с"!
    Создается впечатление, что на корабле нет группы визуальной разведки, СПК визуальной и прочими видами разведки не занимается, командир итогового донесения по разведке не читал и не подписывал...
    Поэтому:
    -- "Гогия, сколько будет два умножить на три?"
    -- Восемь!
    -- Ну да, где-то... семь-восемь...laughing
    Удав КАА
    1. Alexey RA Сегодня, 15:26
      Цитата: Удав КАА
      Нет, ты точно скажи: СКОКА ВЕШАТЬ В ГРАММАХ? (с)

      Пиши больше! Чего их, супостатов, жалеть! ©
      Alexey RA
      1. роман66 Сегодня, 15:38
        у Соболева было : " сколько было эсминцев? пять, а про себя подумал, что мне жалко, что ли"
        роман66
  12. CTaPMex Сегодня, 15:02
    Ну вообще-то такой густой дым - это гребаный стыд. Неисправна топливная аппаратура котлов, либо плохой распыл мазута, либо нехватка воздуха, и несгоревшие полностью компоненты вылетают в трубу, по пути засирая котельные трубы и дымоход, создавая дополнительные помехи теплопередаче и опасность внутреннего неконтролируемого возгорания в котле с последующим выходом его из строя. Суда на мазуте дымят, да, но на пусках, реверсах и критических режимах, а не на устоявшихся режимах.
    CTaPMex
  13. barclay Сегодня, 15:05
    Интересно, а возможно ли на Кузю установить атомный реактор? Тогда бы он еще долго послужил отечеству.
    barclay
    1. Topotun Сегодня, 15:15
      Проще новый построить. Да и правильнее.
      Topotun
  14. Koshak Сегодня, 15:08
    Шавко-СМИ нужно на чем то зарабатывать. Будьте милосердны, не окунайте их в го..унитаз.
    Koshak
  15. DPN Сегодня, 15:20
    Сам был кочегаром и без дыма здесь ни как не обойтись,главное сумели ,напугали да не которым и по морде надавали,других предупредили . Так что всё в норме и даже хорошо.
    DPN
  16. MaksoMelan Сегодня, 15:24
    Ну наши хоть и пускают. Но американские вообще не плавают. Я про замволт!!
    MaksoMelan
  17. da Vinci Сегодня, 15:32
    Врать и выкручиваться тоже надо уметь. wink
    da Vinci
  18. voyaka uh Сегодня, 15:34
    Капитан - со здоровым чувством юмора. wink
    voyaka uh
    1. Alexey RA Сегодня, 15:59
      Зато наш ТАВКР сможет при необходимости закрыть дымами весь ордер! Вот! smile

      Но реально, такое впечатление, что на "Кузнецове" включили термодымовую аппаратуру.
      Alexey RA
    2. Олег Монархист Сегодня, 16:31
      Во всяком случае не Зигзаг Маккейн - гроза американской авиации и уничтожитель американских авианосцев laughing

      "Боевая" карьера:

      Первый свой самолет Джон Маккейн утопил у побережья Техаса, однако сам чудом остался жив. Потерю столь дорогостоящей техники замяли благодаря его высокопоставленному отцу-адмиралу. А самого «летчика-испытателя» перевели на службу в Европу в средиземноморское крыло ВВС США. Там он во время одного из полетов случайно зацепил крылом истребитель ЛЭП, разбив уже второй по счету самолет.

      Но самый нелепый случай приключился с Маккейном на вьетнамском фронте, когда 29 июля 1967 года около 11 утра в Тонкинском заливе сгорел американский авианосец «Форрестол». По странным обстоятельствам в тот злополучный день на борту корабля находился наш герой. Причем в самом эпицентре пожара. Более того, некоторые источники утверждают, что это именно Маккейн случайно нажал не ту кнопку в своем самолете, который стоял на палубе. После чего случайно вылетела боевая ракета, вызвавшая пожар.

      когда Маккейн вернулся из плена в США, он узнал от врачей физиотерапевтов ужасную новость. По медицинскому заключению он не мог больше летать. Однако предостережения медиков Джона нисколько не остановили. До боли любящий приключения Маккейн вновь поднял самолет в воздух, который, как всегда, упал, а будущий сенатор, как всегда, удачно катапультировался.


      Реально надо пацана российской медалью наградить, за вклад в уничтожение американской авиации.
      Олег Монархист
      1. voyaka uh Сегодня, 17:37
        Смеяться над теми, кто воевал, сидя на диване, несложно.
        Летал он вот на таких штурмовиках A-4 Skyhawk (а-ля Грач)
        В морской авиации. Потери у них были высокие.
        22 бомбо-вылета во Вьетнаме Мак-Кейн сделать успел, перед
        тем, как был сбит.


        Вы же не смеетесь над двумя полковниками, разбившими самолеты
        на Кузнецове? Бывает...

        А Мак-Кейн - политик, это другое дело. Мне там он тоже абсолютно не нравится negative .
        voyaka uh
        1. Олег Монархист Сегодня, 17:57
          Летал он вот на таких штурмовиках A-4 Skyhawk (а-ля Грач)
          В морской авиации. Потери у них были высокие.


          Так разбил он их не во Вьетнаме, а в США и в Европе...он там тоже воевал? laughing

          Смеяться над теми, кто воевал, сидя на диване, несложно.


          Почему на "диване"... не на самолетах, но и не на диване. hi
          Олег Монархист
      2. Alexey RA Сегодня, 17:58
        Не тиражируйте мифы: МакКейн физически не мог нажать на кнопку так, чтобы попасть ракетой в самолёт, стоявший справа-сзади от его "скайхока".
        По "скайхокам" отстрелялся стоявший напротив "Фантом". А вина за эту катастрофу лежит в первую очередь на техниках и оружейниках.
        Техники забили на инструкции и подключали кабели к ПУ прямо при подвеске + не следили за предохранительными чеками на взрывателях. В результате, на ПУ стоявших в зоне ожидания машин поступали все наводки в цепях самолёта от БРЭО авианосца и скачки напряжения бортовой аппаратуры - что рано или поздно привело бы к самопроизвольному пуску. А бомбы и ракеты из-за выпавших чек были на боевом взводе. По инструкции кабели подключались в последний момент - на катапульте, когда впереди уже никого не было.
        Оружейники же приняли на борт и подвесили под готовые к вылеты самолёты ржавые бомбы с разлагающимся ВВ "старого состава", которые до этого два десятка лет кочевали по тропическим базам США, хранясь зачастую на открытом воздухе. В результате, первая же такая бомба, вместо 10 минутной задержки, рванула через пару минут, выкосив аварийный расчёт полётной палубы.
        ИЧХ, отправлявший эти бомбы тыловик спинным мозгом почуял неладное и отказался подписывать любые документы на отгрузку до получения письменного приказа о направлении именно этих бомб именно на АВ. smile
        Alexey RA
        1. Олег Монархист Сегодня, 18:01
          Не тиражируйте мифы: МакКейн физически не мог нажать на кнопку так, чтобы попасть ракетой в самолёт, стоявший справа-сзади от его "скайхока".


          Несомненно это "злые языки" и "агенты Кремля". laughing Так же существует мнение, что Маккейн является прототипом диснеевского Зигзага Макряка....врут поди, оговаривают величайшего американского аса laughing
          Олег Монархист
  19. Устинов 055 055 Сегодня, 15:34
    Поздравляю еще раз командира 43й со звездой
    Устинов 055 055
  20. Incvizitor Сегодня, 15:41
    дым над «Адмиралом Кузнецовым» стал поводом для насмешек и обсуждения в западных СМИ.

    Зато наш крейсер добился гораздо большего в Сирии чем их убогая коалиция вот опозорились и смеются ДБ.
    Incvizitor
  21. Рабинович Сегодня, 17:04
    Ну котельная тоже дымит, но должен стоять фильтр я думаю. Год экологии тем более.
    Рабинович

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