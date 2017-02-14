Экспортный Т-90МС может оснащаться ранее неизвестной пушкой 2А46М-6

Естественно, раз речь идет о рекламной продукции, то и пушка, по идее, уже должна иметь разрешение на экспорт. Можно также предположить, что это орудие есть некая альтернатива для богатого инозаказчика, желающего иметь нечто сравнимое с характеристиками пушки 2А82, которая пока устанавливается только на "Армату" и, соответственно, не может отгружаться на экспорт,

Один из лучших в мире танков Т-90МС, предназначенный для поставок зарубежным покупателям, может получить последнюю модификацию 125-мм гладкоствольной пушки. Речь идет об орудии 2А46М-6, сообщает Вестник Мордовии Автор статьи Лев Романов уточняет, что «та артсистема впервые упомянута в каталоге военной продукции УВЗ», размещенном на сайте корпорации.В материале, посвященном Т-90МС, говорится, что танк «по желанию заказчика может быть вооружен пушками 2А46М-5, 2А46М-5-01 или 2А46М-6».По мнению российского военного эксперта Алексея Хлопотова, «если это не опечатка в каталоге продукции, то, вероятно, речь идет о более совершенной модификации 2А46М, которая имеет еще более лучшие характеристики точности, более высокий ресурс и, возможно, приспособлена для стрельбы снарядами нового поколения».сказал эксперт.