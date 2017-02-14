Экспортный Т-90МС может оснащаться ранее неизвестной пушкой 2А46М-6
Один из лучших в мире танков Т-90МС, предназначенный для поставок зарубежным покупателям, может получить последнюю модификацию 125-мм гладкоствольной пушки. Речь идет об орудии 2А46М-6, сообщает Вестник Мордовии.
Автор статьи Лев Романов уточняет, что «та артсистема впервые упомянута в каталоге военной продукции УВЗ», размещенном на сайте корпорации.
В материале, посвященном Т-90МС, говорится, что танк «по желанию заказчика может быть вооружен пушками 2А46М-5, 2А46М-5-01 или 2А46М-6».
По мнению российского военного эксперта Алексея Хлопотова, «если это не опечатка в каталоге продукции, то, вероятно, речь идет о более совершенной модификации 2А46М, которая имеет еще более лучшие характеристики точности, более высокий ресурс и, возможно, приспособлена для стрельбы снарядами нового поколения».
Автор статьи Лев Романов уточняет, что «та артсистема впервые упомянута в каталоге военной продукции УВЗ», размещенном на сайте корпорации.
В материале, посвященном Т-90МС, говорится, что танк «по желанию заказчика может быть вооружен пушками 2А46М-5, 2А46М-5-01 или 2А46М-6».
По мнению российского военного эксперта Алексея Хлопотова, «если это не опечатка в каталоге продукции, то, вероятно, речь идет о более совершенной модификации 2А46М, которая имеет еще более лучшие характеристики точности, более высокий ресурс и, возможно, приспособлена для стрельбы снарядами нового поколения».
Естественно, раз речь идет о рекламной продукции, то и пушка, по идее, уже должна иметь разрешение на экспорт. Можно также предположить, что это орудие есть некая альтернатива для богатого инозаказчика, желающего иметь нечто сравнимое с характеристиками пушки 2А82, которая пока устанавливается только на "Армату" и, соответственно, не может отгружаться на экспорт,сказал эксперт.
Использованы фотографии: "Вестник Мордовии"