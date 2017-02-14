18:17 14 февраля

Экспортный Т-90МС может оснащаться ранее неизвестной пушкой 2А46М-6

Один из лучших в мире танков Т-90МС, предназначенный для поставок зарубежным покупателям, может получить последнюю модификацию 125-мм гладкоствольной пушки. Речь идет об орудии 2А46М-6, сообщает Вестник Мордовии.

Экспортный Т-90МС может оснащаться ранее неизвестной пушкой 2А46М-6


Автор статьи Лев Романов уточняет, что «та артсистема впервые упомянута в каталоге военной продукции УВЗ», размещенном на сайте корпорации.


В материале, посвященном Т-90МС, говорится, что танк «по желанию заказчика может быть вооружен пушками 2А46М-5, 2А46М-5-01 или 2А46М-6».

По мнению российского военного эксперта Алексея Хлопотова, «если это не опечатка в каталоге продукции, то, вероятно, речь идет о более совершенной модификации 2А46М, которая имеет еще более лучшие характеристики точности, более высокий ресурс и, возможно, приспособлена для стрельбы снарядами нового поколения».

Естественно, раз речь идет о рекламной продукции, то и пушка, по идее, уже должна иметь разрешение на экспорт. Можно также предположить, что это орудие есть некая альтернатива для богатого инозаказчика, желающего иметь нечто сравнимое с характеристиками пушки 2А82, которая пока устанавливается только на "Армату" и, соответственно, не может отгружаться на экспорт,
сказал эксперт.

Использованы фотографии: "Вестник Мордовии"
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Комментарии 21
  1. максим1987 Сегодня, 15:08
    Товарищи! Все лучшее - на экспорт!
    максим1987
    1. Skubudu Сегодня, 15:18
      Цитата: максим1987
      Товарищи! Все лучшее - на экспорт!

      Есть ли заказы на Т-90МС?
      В СМИ не проходила инфа что именно эта модификация заказана кем либо.
      Все таки в Сирию нужно было 3-5 Т-90МС отправить на обкатку, проверку боем и рекламу. ИМХО.
      Skubudu
    2. svp67 Сегодня, 15:19
      Цитата: максим1987
      Товарищи! Все лучшее - на экспорт!

      Ну, что ж делать то. За зарубежные деньги наладим выпуск этих орудий и начнем эти пушки для своих ВС приобретать....
      svp67
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:44
        Цитата: svp67
        Ну, что ж делать то. За их деньги наладим выпуск этих орудий и начнем их для своих ВС приобретать....

        Если эту никому неизвестную пушку сразу на экспорт готовы отправить , можно сделать вывод что она и задумывалась как экспортная (предполагаю что под НАТОвские снаряды) .
        bouncyhunter
        1. avdkrd Сегодня, 15:59
          Цитата: bouncyhunter
          Если эту никому неизвестную пушку сразу на экспорт готовы отправить , можно сделать вывод что она и задумывалась как экспортная (предполагаю что под НАТОвские снаряды)

          Вряд ли под натовские, но вообще экспортные версии нашего оружия обычно отличаются не в лучшую сторону от собственных систем. Пушка скорее всего достаточно продвинутая, что бы составить конкуренцию на рынке, но не настолько как 2А82 .
          avdkrd
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:03
            Ну тогда осталось дождаться информации по новой пушке и всё станет понятно .
            bouncyhunter
          2. Genry Сегодня, 16:30
            Цитата: avdkrd
            Пушка скорее всего достаточно продвинутая, что бы составить конкуренцию на рынке, но не настолько как 2А82

            2А82 без эжектора и предназначена для необитаемого модуля (башни).
            2А46 с эжектором и может применяться в Т72, Т80, Т90 и подобных. Эжектор значительно ухудшает параметры орудия.
            Genry
            1. Cat Man Null Сегодня, 16:45
              Цитата: Genry
              Эжектор значительно ухудшает параметры орудия

              - не просветите, каким образом он это делает?
              Cat Man Null
        2. svp67 Сегодня, 16:02
          Цитата: bouncyhunter
          Если эту никому неизвестную пушку сразу на экспорт готовы отправить ,

          Почему неизвестную? Она известна. Это очередная модификация еще советского орудия.
          Цитата: bouncyhunter
          предполагаю что под НАТОвские снаряды

          125-мм это чисто наш калибр, у них иные.
          svp67
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:07
            Верно , калибр я не учёл в своих рассуждениях . Тогда видимо прав avdkrd :
            Пушка скорее всего достаточно продвинутая, что бы составить конкуренцию на рынке, но не настолько как 2А82
            bouncyhunter
        3. demchuk.ig Сегодня, 17:07
          Цитата: bouncyhunter
          (предполагаю что под НАТОвские снаряды) .

          НАТОвские снаряды 125 мм?Где вы их видели?
          demchuk.ig
    3. НЕКСУС Сегодня, 17:54
      Цитата: максим1987
      Товарищи! Все лучшее - на экспорт!

      А пушка на Армате ,вы полагаете хуже? wassat При серийном производстве Арматы,уверен и на Т-90МС для себя ,будут ставить 2А82...а ведь в перспективе речь идет и о 2А83 152-ух миллиметровое.
      НЕКСУС
  2. Ren Сегодня, 15:12
    Танк Т-90МС предназначен для борьбы с танками, самоходными орудиями и другими бронированными объектами, а также для уничтожения живой силы противника.
    Танк Т-90МС оснащен новым башенным боевым модулем с модернизированной 125 мм пушкой, современной высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем (СУО). Новая СУО обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение целей с использованием многоспектральных прицелов наводчика и командира на месте, в движении, днем и ночью.
    Танк Т-90МС оснащен комплексом управляемого ракетного вооружения, предназначенным для поражения бронированных целей, в том числе, оснащенных динамической защитой, на дальностях до 5 км.
    В танке Т-90МС сохранена идеология многоуровневой защиты. Танк сохранил традиционные для российских танков низкий силуэт, малую заметность в оптическом и тепловом диапазонах, оснащен автоматизированной системой постановки дымовых завес. На танке Т-90МС установлена новая динамическая защита модульной конструкции. Система коллективной защиты обеспечивает эффективное использование танка в условиях применения противником оружия массового поражения (ОМП).
    Улучшена подвижность и управляемость танка – установлен двигатель повышенной мощности, автоматическое управление переключением передач и штурвальное управление поворотом.
    При сохранении традиционных для российских танков низкого силуэта, оптимальной массы, высоких показателях подвижности и способности с ходу на высокой скорости преодолевать самые сложные препятствия, танк Т-90МС обрёл современный уровень защиты и живучести.
    Основные характеристики:
    Боевая масса с боекомплектом, т:48,0+3 %
    Экипаж, чел.:3
    Средняя скорость по грунтовой дороге, км/ч:35-40
    Скорость движения по шоссе, км/ч:не более 70
    Запас хода по топливу (по шоссе), км:не менее 500
    Преодолеваемые препятствия:
    ширина рва, м:2,6
    высота стенки, м:0,85
    глубина брода, м:1,2
    Вооружение:
    пушка (калибр, марка, тип, боекомплект):125 мм, 2А46М-5 (2А46М-5-01) или 2А46М-6, гладкоствольная, не менее 40 выстрелов
    автомат заряжения (тип):электромеханический с постоянным углом заряжения
    пулемет, спаренный с пушкой (калибр, марка, боекомплект):7,62 мм ПКТМ, 2000 патронов
    дистанционно-управляемая пулеметная установка (калибр, марка, боекомплект):12,7 мм ПКТМ (800 патронов) или 12,7 мм
    Ren
  3. Ardein Сегодня, 15:31
    Начнём с того, что сейчас есть контракт на модернизацию (если не ошибаюсь) порядка 400 Т-90, стоящих в данный момент на вооружении ВС РФ.
    Ardein
    1. Skubudu Сегодня, 15:51
      Цитата: Ardein
      Начнём с того, что сейчас есть контракт на модернизацию (если не ошибаюсь) порядка 400 Т-90, стоящих в данный момент на вооружении ВС РФ.

      Их будут модернизировать но не до уровня Т-90МС.
      Skubudu
      1. avdkrd Сегодня, 16:01
        Цитата: Skubudu
        Их будут модернизировать но не до уровня Т-90МС

        да их будут модернизировать по теме Порыв 3, а Т-90МС это Прорыв 2.
        avdkrd
        1. Skubudu Сегодня, 16:06
          Цитата: avdkrd
          Цитата: Skubudu
          Их будут модернизировать но не до уровня Т-90МС

          да их будут модернизировать по теме Порыв 3, а Т-90МС это Прорыв 2.

          Так Прорыв-3 вроде как упрощенный вариант Прорыва-2?
          Или я ошибаюсь?
          Skubudu
  4. Александр 3 Сегодня, 15:49
    Чем больше у нас оплаченных заказов тем больше модернизированнх танков будет у нас.
    Александр 3
  5. dubowitskij.vick Сегодня, 16:39
    Цитата: bouncyhunter
    Цитата: svp67
    Ну, что ж делать то. За их деньги наладим выпуск этих орудий и начнем их для своих ВС приобретать....

    Если эту никому неизвестную пушку сразу на экспорт готовы отправить , можно сделать вывод что она и задумывалась как экспортная (предполагаю что под НАТОвские снаряды) .

    Да кто же отдаёт жену дяде , а сам к б......и ходит? Если пушчонка хороша, превосходит по ряду параметров конкурента, то только полный идиoт будет продавать только малую часть, отправляя за большей к своему врагу. Я так понял, передовое может получиться только с передовыми (ну, почти) снарядами. Тогда на какой хрен такая коза, если кормить её тебе придётся, а за дойки её сосед таскать будет?
    dubowitskij.vick
  6. Zubr Сегодня, 17:25
    Цитата: максим1987
    Товарищи! Все лучшее - на экспорт!


    Уважаемый камрад, не стоит так эмоционально всё это воспринимать, раз собираются ставить на экспорт, это уже далеко не новое. hi
    Zubr
  7. legkostup Сегодня, 18:16
    Может хватит из пальца новости высаывать?!
    legkostup

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