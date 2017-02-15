17:36 15 февраля
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Европа продолжает видеть в Белоруссии верного союзника России

Европа продолжает видеть в Белоруссии верного союзника России


C момента снятия санкций с Белоруссии прошел год. Но, не смотря на некоторое потепление в отношениях с Европой и Америкой, существенных шагов на пути налаживания тесного сотрудничества так и не было сделано.

Нет успехов ни в политическом, ни в экономическом плане. За год между Брюсселем и Минском не состоялось ни одной встречи на высшем уровне, а сам Лукашенко для европейских лидеров по-прежнему остается «последним диктатором Европы».


Европейский рынок потребителей также был и остается закрытым для белорусских производителей. И совершенно очевидно, что, сколько бы президент Белоруссии не заявлял о скорой диверсификации рынков сбыта и способности к свободному плаванию белорусской модели развития, экономика страны была и остается ориентированной на российского потребителя и по-прежнему находится в глубокой зависимости от российских энергоресурсов.

Стоит отметить, что низкий уровень взаимоотношений Белоруссии со странами Евросоюза и США отмечают и западные аналитики. Не смотря на заверения белорусских экспертов о лояльности страны к Западу, вряд ли кто-то в Европе воспринимает всерьез «заигрывания» Минска. А уж тем более намеки на транш для поддержания суверенитета и независимости.

Белоруссия в глазах лидеров ЕС, в первую очередь, верный и надежный союзник России, а все колебания Минска во внешней политике воспринимаются не иначе как попытки подчеркнуть собственную значимость.

Самым, пожалуй, достоверным подтверждением того, что сама Европа не верит в то, что Белоруссия уходит на Запад, являются многочисленные обличающие публикации западных и американских авторитетных изданий и мнения экспертов. Так, к примеру, эксперты американского частного разведывательно-аналитического центра Stratfor уверены, что «Белоруссия не забудет Россию». В одноименной публикации авторы называют Белоруссию ближайшим верным союзником России и уверяют, что, не смотря на некоторое потепление в отношениях с Западом, Минск никогда не пожертвует своими жизненно важными стратегическими связями с Москвой, в частности, в сфере безопасности.

В качестве главного аргумента специалисты приводят подписанный в декабре 2016 года (в разгар газовой, молочной и нефтяной войн) указ, согласно которому Лукашенко разрешил силам специального назначения России участвовать в контртеррористических операциях на территории Белоруссии и утвердил проведение совместных контртеррористических учений. Это, по мнению экспертов американского центра Stratfor, говорит о высочайшей степени доверия между союзниками. И именно поэтому ни либерализация визового режима, ни споры экономического характера между союзниками не могут являться свидетельством поворота Минска на Запад.

Схожее мнение выразил в своей публикации и американский журнал «Foreign Policy». По мнению редакции, ничего нового в отношениях Москвы и Минска не происходит – есть экономические вопросы, по которым ведется спор (идет торг за цену на энергоресурсы), в вопросах же безопасности Белоруссия также остается верна России. В качестве довода автор цитирует «последнего диктатора Европы» – «Минск никогда не выйдет из ОДКБ и ЕАЭС».

С американскими экспертами полностью согласны и их коллеги из Великобритании. Журнал «The Week» 7 февраля опубликован статью, главным выводом которой стало то, что, не смотря на все выкрики некоторых экспертов об оккупации российскими войсками территории Белоруссии, Минск был и остается главным военным и политическим союзником Москвы. А Лукашенко не тот человек, который готов быстро меняться.

Интересное мнение высказал финский эксперт в области безопасности Петри Мякела, который предположил, что текущий конфликт Белоруссии и России может быть всего лишь маскировкой.

Не остался в стороне от актуального вопроса и британский разведывательно-аналитический центр «Джейнс». Так, по мнению экспертов центра, Белоруссия всего на всего использует свою внешнюю политику балансирования в качестве основного козыря в отношениях с Россией. Нет никакого нового конфликта между Россией и Белоруссией, есть старые неразрешенные вопросы. Но при этом Минск остается верным союзником России в вопросах безопасности.

Таким образом, совершенно очевидно, что Минск по-прежнему остается в тесном геополитическом и экономическом узле с Москвой. И не только в глазах всей Европы и Америки, но и на деле. А все происходящее в отношениях между союзниками не более чем здоровый торг по цене, при том, что ключевые вопросы решены и обсуждению не подлежат. Как сказал президент Белоруссии: «Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом, но мы свято бережем нашу договоренность об обороне нашего пространства, как я всегда говорю, нашего Отечества – Белоруссии и России».
Первоисточник: http://flanker.su/?p=11104


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Комментарии 12
  1. Альф Сегодня, 15:15
    Как сказал президент Белоруссии: «Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом, но мы свято бережем нашу договоренность об обороне нашего пространства, как я всегда говорю, нашего Отечества – Белоруссии и России».

    Это когда он залепил, что "нам не нужны русские базы, нам нужны русские самолеты" ? Батька видимо, считает, что белорусские ВС огромны по численности и способны защитить всю Белорусь.
    Альф
    1. апро Сегодня, 15:56
      Батька все правильно считает,тесное военное сотрудничество с Москвой делает Беларусь законной военной целью и возможного экономической давления,рассчитывать на Москву в свете последних действий кремля крайне прблематично.
      апро
      1. ML-334 Сегодня, 16:42
        Не бойтесь-в случае чего-не отсидитесь.
        ML-334
  2. Ваучер Сегодня, 15:24
    Ох уж и проныра у нас сосед winked
    Ваучер
    1. To be or not to be Сегодня, 15:39
      В сентябре российско-белорусские учения «Запад-2017»
      Учения как Критерий качества отношений двух государств.и их ВС.
      Да и западу есть как порезвится:
      1 Бывший сотрудник спецслужб США Филип Петерсен.,«учения «Zapad-2017» могут восприниматься как российская военная угроза, жертвами которого могут стать Польша и Прибалтика». «Русские также должны понимать, что если их гвардейская танковая армия двинет на Польшу, то тут её и похоронят, а Россия потеряет Калининград. Это наверняка и не подлежит обсуждению».
      2.Директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис учения «Запад-2017» станут «главным вызовом национальной безопасности Литвы»,
      Президент Литвы Даля Грибаускайте , что «Запад-2017» это не что иное, как «демонстративная подготовка к войне с Западом».
      3.«пятая колонная» в Белоруссии. В тамошних оппозиционных СМИ начали писать, что Россия под маркой учений «Запад-2017» совершит… оккупацию Белоруссии, чтобы затем использовать страну как плацдарм для военного вторжения в Польшу и Прибалтику.
      To be or not to be
      1. ВОЛК 107 Сегодня, 16:50
        Бывший сотрудник спецслужб США Филип Петерсен.,«учения «Zapad-2017» могут восприниматься как российская военная угроза, жертвами которого могут стать Польша и Прибалтика». «Русские также должны понимать, что если их гвардейская танковая армия двинет на Польшу, то тут её и похоронят, а Россия потеряет Калининград. Это наверняка и не подлежит обсуждению».
        2.Директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис учения «Запад-2017» станут «главным вызовом национальной безопасности Литвы»,
        Президент Литвы Даля Грибаускайте , что «Запад-2017» это не что иное, как «демонстративная подготовка к войне с Западом».
        3.«пятая колонная» в Белоруссии. В тамошних оппозиционных СМИ начали писать, что Россия под маркой учений «Запад-2017» совершит… оккупацию Белоруссии, чтобы затем использовать страну как плацдарм для военного вторжения в Польшу и Прибалтику.
        Большей чуши нигде не читал! fool
        ВОЛК 107
        1. To be or not to be Сегодня, 17:05
          нате истчё большую.. laughing
          """Лукашенко повели по польскому варианту сдачи власти?

          Юрий Баранчик

          15 февраля 2017 г. 11:01:55
          http://www.imperiyanews.ru/details/77330003-55f3-
          e611-9419-2e815323a23f
          To be or not to be
  3. Игорь В Сегодня, 16:48
    Эти бы слова, западных аналитиков, да Лукашенке бы в уши. А то "уйдём, уйдём", а их никто и не ждёт.
    Игорь В
  4. avt Сегодня, 17:00
    Таким образом, совершенно очевидно, что Минск по-прежнему остается в тесном геополитическом и экономическом узле с Москвой. И не только в глазах всей Европы и Америки, но и на деле.
    Ну значит ,,раз пошли на дело я и Рабинович , Рабинович выпить захоте-е-е-л !" Статья то о чём конкретно ??? Уши погреть обожателям Бацки и его курса сувяренного ? Ну так им без надобности .
    avt
  5. Лелёк Сегодня, 17:11
    ( Так, по мнению экспертов центра, Белоруссия всего на всего использует свою внешнюю политику балансирования в качестве основного козыря в отношениях с Россией.)

    Да, так оно и есть на самом деле. Позиция "моё - это моё, а твоё - это тоже моё", надувание губёнок и горестные причитания, когда требуют паритета, демонстрация "ах, так - я ухожу к другому" присущи главе РБ с самого начала, чувствуется опыт главного агронома советского разлива. Беда в том, что это не может продолжаться бесконечно из года в год, и ЛАГ, оставшись один-на-один со своей оппозицией поимеет большие неприятности. yes
    Лелёк
  6. knn54 Сегодня, 17:11
    Двух разных маток одновременно сосать удавалось только в пословице.
    knn54
  7. Доктор Зорге Сегодня, 17:13
    Всё верно написано. Троллям не в радость :)
    А нам, гражданам обеих стран, это понятно, что мы вместе.
    Доктор Зорге

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