Европа продолжает видеть в Белоруссии верного союзника России

C момента снятия санкций с Белоруссии прошел год. Но, не смотря на некоторое потепление в отношениях с Европой и Америкой, существенных шагов на пути налаживания тесного сотрудничества так и не было сделано.Нет успехов ни в политическом, ни в экономическом плане. За год между Брюсселем и Минском не состоялось ни одной встречи на высшем уровне, а сам Лукашенко для европейских лидеров по-прежнему остается «последним диктатором Европы».Европейский рынок потребителей также был и остается закрытым для белорусских производителей. И совершенно очевидно, что, сколько бы президент Белоруссии не заявлял о скорой диверсификации рынков сбыта и способности к свободному плаванию белорусской модели развития, экономика страны была и остается ориентированной на российского потребителя и по-прежнему находится в глубокой зависимости от российских энергоресурсов.Стоит отметить, что низкий уровень взаимоотношений Белоруссии со странами Евросоюза и США отмечают и западные аналитики. Не смотря на заверения белорусских экспертов о лояльности страны к Западу, вряд ли кто-то в Европе воспринимает всерьез «заигрывания» Минска. А уж тем более намеки на транш для поддержания суверенитета и независимости.Белоруссия в глазах лидеров ЕС, в первую очередь, верный и надежный союзник России, а все колебания Минска во внешней политике воспринимаются не иначе как попытки подчеркнуть собственную значимость.Самым, пожалуй, достоверным подтверждением того, что сама Европа не верит в то, что Белоруссия уходит на Запад, являются многочисленные обличающие публикации западных и американских авторитетных изданий и мнения экспертов. Так, к примеру, эксперты американского частного разведывательно-аналитического центра Stratfor уверены, что «Белоруссия не забудет Россию». В одноименной публикации авторы называют Белоруссию ближайшим верным союзником России и уверяют, что, не смотря на некоторое потепление в отношениях с Западом, Минск никогда не пожертвует своими жизненно важными стратегическими связями с Москвой, в частности, в сфере безопасности.В качестве главного аргумента специалисты приводят подписанный в декабре 2016 года (в разгар газовой, молочной и нефтяной войн) указ, согласно которому Лукашенко разрешил силам специального назначения России участвовать в контртеррористических операциях на территории Белоруссии и утвердил проведение совместных контртеррористических учений. Это, по мнению экспертов американского центра Stratfor, говорит о высочайшей степени доверия между союзниками. И именно поэтому ни либерализация визового режима, ни споры экономического характера между союзниками не могут являться свидетельством поворота Минска на Запад.Схожее мнение выразил в своей публикации и американский журнал «Foreign Policy». По мнению редакции, ничего нового в отношениях Москвы и Минска не происходит – есть экономические вопросы, по которым ведется спор (идет торг за цену на энергоресурсы), в вопросах же безопасности Белоруссия также остается верна России. В качестве довода автор цитирует «последнего диктатора Европы» – «Минск никогда не выйдет из ОДКБ и ЕАЭС».С американскими экспертами полностью согласны и их коллеги из Великобритании. Журнал «The Week» 7 февраля опубликован статью, главным выводом которой стало то, что, не смотря на все выкрики некоторых экспертов об оккупации российскими войсками территории Белоруссии, Минск был и остается главным военным и политическим союзником Москвы. А Лукашенко не тот человек, который готов быстро меняться.Интересное мнение высказал финский эксперт в области безопасности Петри Мякела, который предположил, что текущий конфликт Белоруссии и России может быть всего лишь маскировкой.Не остался в стороне от актуального вопроса и британский разведывательно-аналитический центр «Джейнс». Так, по мнению экспертов центра, Белоруссия всего на всего использует свою внешнюю политику балансирования в качестве основного козыря в отношениях с Россией. Нет никакого нового конфликта между Россией и Белоруссией, есть старые неразрешенные вопросы. Но при этом Минск остается верным союзником России в вопросах безопасности.Таким образом, совершенно очевидно, что Минск по-прежнему остается в тесном геополитическом и экономическом узле с Москвой. И не только в глазах всей Европы и Америки, но и на деле. А все происходящее в отношениях между союзниками не более чем здоровый торг по цене, при том, что ключевые вопросы решены и обсуждению не подлежат. Как сказал президент Белоруссии: «Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом, но мы свято бережем нашу договоренность об обороне нашего пространства, как я всегда говорю, нашего Отечества – Белоруссии и России».