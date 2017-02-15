Потеряли разведгруппу... Трагедия или закономерность?

Когда наступает осень, когда первые холодные потоки воздуха по ночам прикрывают землю, змеи, а проще гады, собираются в низинах, зарываются вместе с сородичами в листву, собираются в приличной величины клубки и... засыпают. Закон природы. Не может гад жить и охотиться на холоде. Ему солнышко необходимо, чтобы кровь по телу разогнать и заниматься своими змеиными делами.Я вспомнил о гадах потому, что уже несколько дней в информационных сообщениях украинских, республиканских, да и российских СМИ проскакивает информация о "пропаже" серьезной разведывательной группы ВСУ. Согласитесь, группа численностью до 25 человек(?) — реально серьезная сила. И вот... пропали в никуда. Уже в воскресенье ВСУ сообщили о потере связи с группой. "Вторые сутки не выходят в эфир..."Сегодня многие из тех, кто интересуется ситуацией на Донбассе, задаются вопросом: "А зачем всё это было нужно?" Зачем это "выравнивание" дуги? Ведь, несмотря на то, что юридически Минские соглашения уже ничто, все участники этих переговоров продолжают там работать. А значит, фактически Минск жив. И опасности для ВСУ и других частей и подразделений силовых ведомств Украины не было. Ответим на этот вопрос чуть ниже.Усиление активности разведки на каком-то из участков линии соприкосновения верный признак, что там намечается какой-либо "сабантуй". Но весь мир уже два месяца говорит об Авдеевке. При чем тут Луганск? Там-то зачем начинать? И почему именно там "пропала" группа?Украинское военное ведомство стыдливо называет группу "наблюдателями". Группа выполняла задание по визуальному наблюдению за позициями республиканцев. 25 человек разведчиков с биноклями и стереотрубами сидят в "серой зоне" и наблюдают. Да и сама цифра вызывает большие сомнения. Более реальная цифра 10-12 человек. Каменный век. Потому, что за ними наблюдают беспилотники противника и прочая "мудрая техника".Войсковые разведчики работают всегда. И места их "лежек" давно известны противнику. Ну ползают всю зиму. Высматривают что-то. Приползли-уползли... На посты и секреты не нападают, значит, пусть живут. Не секрет, что в гражданской войне противники, если не ведется активных боевых действий, очень быстро становятся "приятелями". Они знают друг о друге практически все. Прослушивают эфир на всех частотах противника. Это как бы в порядке вещей.А вот появление серьезной группы разведки не может остаться не замеченным. 25 человек — это не войсковые "все в грязи и в... ветках", это ребята серьезнее. Из главного управления разведки. Киевские. И ерундой типа разведки расположения пулеметов и минометов заниматься не будут.Такая группа появляется только после того, как подготовлены проходы, места "лежки" в тылу противника. Даже склады с дополнительными запасами продовольствия и боеприпасов. Т.е. когда проведена серьезная работа агентами "на той стороне". А это время и средства. Потому группа идет выполнять не менее серьезную работу.Нас часто спрашивают о возможной цели такого подразделения. Громкий теракт? Типа убийства Моторолы или Гиви? Покушение на Плотницкого? Какова может быть цель?Действительно, фигур среди командиров ЛНР, распиаренных, как погибшие комбаты, нет. Каждый занимается своим делом. Кто-то командует частями и подразделениями. Кто-то занимается общением с прессой. Кто-то работает на гражданском поприще.Плотницкий? После последнего покушения его охраняют так, что подойти близко просто не получится. Да и что даст такое покушение? Ничего. Он не мешает никому. Делает свою работу. Но группа-то куда-то шла...А сейчас я скажу то, что станет открытием для некоторых читателей. В Луганске знали, что такая группа будет! Откуда? Вот здесь нужно чуть-чуть забыть все, что вы слышали в телевизионных программах и читали в аналитических статьях. Представьте, что вы "начинаете с чистого листа".Начну издалека. С блокады Донбасса "ветеранами АТО". Какова цель? Прекратить торговлю с "сепаратистами"? Прекратить покупать уголь, без которого не может существовать энергетика Украины? Прекратить закупки металла для своих производств?Премьер Украины и другие официальные лица неоднократно заявляли, что без донецкого угля Украина выжить не может. Но никаких серьезных действий против "блокираторов" не проводится. Семенченко с депутатскими корочками спокойно останавливает полицейских генералов? Это не на Украине? Кто-то поверит в законопослушность украинской власти? Но факты упрямая вещь. Блокада стоит, и никто её снимать не собирается. Даже ценой огромных рисков потерять системы отопления и электроснабжения в восточных областях. Более того, уже создан штаб ЧС. И уже объявлено о веерных отключениях в семи областях.Два месяца с телевизионных экранов нам вещают об обстрелах Авдеевки. О "выравнивании" линии соприкосновения. О нарушениях минских соглашений. Два месяца погибают мирные жители и солдаты с обеих сторон. А каков реальный результат всего этого? Тот, что уже достигнут ВСУ? А ведь он есть!Помните, в первой половине декабря прошлого года был полностью остановлен Авдеевский коксохимический завод? Генеральный директор предприятия Муса Магомедов официально сообщил об отключении предприятия от электроэнергии и остановил работу. А кто ответит на простой вопрос? Кто стрелял по коксохиму? Кому нужно было остановить предприятие, без которого практически встанут металлургические комбинаты Украины?Теперь совместим то, что я написал выше в систему и получим ответ на вопрос, куда шла группа. В какой республике находится огромный металлургический комбинат? В каком городе? Комбинат, который работал даже тогда, когда бои шли совсем рядом. Комбинат, который сегодня работает в две смены? Алчевск!Но вернемся к пропавшей группе. Вчера информационный портал "Луганск 1 инфо" опубликовал информацию о том, что РДГ ВСУ при переходе через "серую зону" попала на минное поле. Портал ссылается на военнослужащих 6-го полка народной милиции ЛНР. Именно разведчики этого полка якобы перехватили радиопереговоры РДГ о происшествии с командованием ВСУ.Минное поле, попадание на которое практически вывело из строя всю группу? Да ещё и установленное там, где его быть не могло. Выше я писал о подготовке таких операций.И совсем "весело" становится дальше. "Они выходили в эфир, просили подмогу, но никто на помощь не пришел". Разведчики, которые открытым текстом рассказывают в эфире о своих проблемах... Интересно, а почему они ещё и точное место своего расположения не указали? Особенно после этого. "Мы не стали туда соваться, тем более что их вроде как искали. На самом деле их никто не искал, никто не пришел на помощь. их оставили умирать". Детский сад, младшая группа.Как бы то ни было, результат вылазки налицо. Группа уничтожена. Задача не выполнена. Даже то, что не вытащили остатки группы после провала, вполне объяснимо. Войсковые разведчики прекрасно знают подоплеку таких "SOS". Примитивно "ловят на живца". Да и отношение к "столичной белой кости" соответствующее.В любом случае, что бы ни произошло там на самом деле, Украина впервые почти за три года признала, что гибнут солдаты и офицеры не только от артиллерийского огня и снайперов. Идет полноценная война. С участием военнослужащих всех специальностей. Потери, которые несут ВСУ и каратели, совершенно другие, чем те дежурные "один военнослужащий погиб и двое, к сожалению, ранено" из уст спикера МО. Страну вновь приучают к гробам. Как это уже было в 2014-15 годах.Весной, когда солнце растопит снег, когда камни будут нагреваться от теплых лучей светила, гады вылезут на поверхность. Гады начнут своё дело. Будут плодиться и размножаться. Убивать других животных и людей своим ядом. Пугать своим видом. А до весны уже недалеко... Интересно, смогут ли украинцы с ними бороться?