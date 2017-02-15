Как СБУ пишет историю Украины для школьников

Украина находилась в эпицентре многих переломных для мировой истории событий: Первая и Вторая мировые войны, Голодомор и Холокост, становление и развал коммунистического тоталитарного режима. Поэтому интегрированное представление поможет нашим школьникам лучше понять историю Украины и мира.

Новая Концепция преподавания истории имеет целью развивать у школьников интерес к знаниям о прошлом украинцев на фоне мировой истории. Интегрированный предмет способствовать выработке устойчивости школьников к манипуляциям вокруг истории благодаря развитию критического и творческого мышления, комплексного и контекстного представления информации.