Как СБУ пишет историю Украины для школьников
В последнее время на страницах «Военного обозрения» нередко поднимается образовательная тема, в которой обсуждается программа для современной школы (образовательные стандарты). Особое внимание уделяется вопросам преподавания истории. Точнее, не столько самого преподавания, сколько директив, которые поступают сверху. Одна из тем обсуждения – это и единый учебник истории для школ, идею по созданию которого поддержал президент. Тема горячо обсуждается в связи с тем, что, как выясняется, от поддержки инициативы президентом до воплощения этой инициативы в реальность – часто непреодолимая пропасть.
На таком фоне следует констатировать, что соседнее государство, называющее себя Украиной, решило форсировать события в отличие от нас с вами и представило концепцию преподавания истории в украинских школах с одновременной претензией на использование единого блока учебной литературы.
Мы здесь достаточно часто рассуждаем об экономическом кризисе на Украине, о коррупционных войнах, о том, что синонимом Украины является слово «проблемы», но в вопросе упомянутой исторической школьной концепции, складывается впечатление, российская составляющая коррупции куда шире и многограннее. О чём речь?.. Да о том, что нагревающие руку на создании и реализации многочисленных учебников истории, материалы одного из которых нередко диаметрально противоположны по представленному смыслу материалам другого или являются вовсе опровержениями материалов третьего, ни за что не хотят терять гигантский рынок. Единую линию учебников истории декларативно поддерживают в России все: начиная с заинтересованных преподавателей до самих школьников и их родителей и даже до государственного руководства.
Однако декларативно (на словах) это одно, а на деле совсем другое. И на деле обнаруживают себя десятки всевозможных издательств, которые по определению не готовы терять хлеб на издании материалов по школьному курсу истории. Не хотят терять хлеб и те авторы (не без поддержки «от кого-то сверху»), которые штампуют один учебник за другим, объявляя о новом издании, которое по факту отличается от «старого» сменой коллажа на обложке и приписыванием соавторов.
Казалось бы, а в чём же коррупция?.. Наоборот – работает рыночная система, которая позволяет вести деятельность различным сегментам бизнеса, принося немалые прибыли. Прибыль – это замечательно. Но замечательно лишь в том случае, если не учитывать, на чём эта прибыль вырастает. А вырастает она на подготовке будущих поколений россиян, для которых отдельные «друзья образования», скрывая коррупционные интересы, представляют иллюзию многообразия при выборе учебного материала. Да, материалов – гора, но чаще всего разнообразия либо нет, так как одни попросту копипастят других, либо разнообразие такое, что не то что школьнику – учителю во всём этом «многообразии» разобраться бывает очень сложно. Причём сложно ещё и при учёте того, что профильные структуры нередко спускают директивы по рекомендациям в рабочие программы учителя такого формата, что одни рекомендации (как те учебники) противоречат другим. До основанья, а затем... Ну, и вдобавок – тотальное царство бумаг, в которых может погрязнуть любая, даже самая выдающаяся инициатива образовательного характера, что называется, на местах.
Ну, так что ж там у хо.. то есть... евроукраинцев?.. Куда ж без соседа... Неужели дойдёт до того, что России придётся перенимать тамошний опыт в системе исторического образования? По форме – вполне, вот только в российском образовании хватает профессионалов, способных всё подготовить без помощи спецслужб. А уж по содержанию, так избави, Бог...
Украинское министерство образования и науки совместно с руководством так называемого Украинского института национальной памяти на днях представило единую концепцию базового учебного предмета (речь о дисциплине «История») для школьников старших классов. Итак, о содержании...
Концепция в данном случае будет выставлена на рельсы реализации таким образом, что в старших классах украинской школы учителя будут предлагать интеграцию сразу двух курсов. До сего момента украинские старшеклассники изучали два предмета исторического плана: «История Украины» и «Всемирная история». Однако председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) г-ну Вятровича, который, по данным украинских журналистов и политологов, является штатным сотрудником СБУ, два отдельных предмета не удовлетворяли по той причине, что в курсе Всемирной истории, оказывается, «уделялось слишком мало внимания Украине». Тот факт, что Украины во Всемирной истории попросту не существовало, как отдельного субъекта, веками, Вятровичу по боку. Его-то задача – насадить ложь в умах молодёжи о том, что Украина – нечто обособленное, самостийное и «аутентичное», существовавшее всегда...
После же объединения курсов, как заявляет сам г-н Вятрович, украинская тематика в новой программе и в новом (едином) учебники составит около 70% от объёма. Жаль не 99...
Процент собираются наращивать за счёт «исторически доказанных фактов» нахождения Украины чуть ли в не в центре цивилизационного пространства. Мол, это ж мы раньше не знали, что ни одно значимое событие в мире не обходилось без Украины – «кляты москали» перевирали «героическую украинскую историю», а теперь-то знаем... И детям расскажем...
Из заявления главы УИНП:
Украина находилась в эпицентре многих переломных для мировой истории событий: Первая и Вторая мировые войны, Голодомор и Холокост, становление и развал коммунистического тоталитарного режима. Поэтому интегрированное представление поможет нашим школьникам лучше понять историю Украины и мира.
Из самой концепции:
Новая Концепция преподавания истории имеет целью развивать у школьников интерес к знаниям о прошлом украинцев на фоне мировой истории. Интегрированный предмет способствовать выработке устойчивости школьников к манипуляциям вокруг истории благодаря развитию критического и творческого мышления, комплексного и контекстного представления информации.
Другими словами, юным украинцам будут рассказывать о том, что «Украина – одно из древнейших государств мира», которое, конечно же, «ничего общего не имеет с Россией». Посыл УИНП понятен на фоне заявлений того же Вятровича о том, что ВРУ в скором времени должна будет рассмотреть инициативу Института о вычёркивании Дня Победы из календаря праздничных дат. Вместо него в календаре особое внимание будет уделяться 8 мая, название для которого уже придумали – «День памяти и примирения». Примирения с кем? С нацистами?..
Понятно, кого собирается выращивать нынешняя киевская «элита» с таким подходом к истории. Понятно и то, что это майданная крайность создания единства исторической концепции. Однако это на данном этапе стоит воспринимать как дополнительный урок для России. Урок как в том, что создание единой концепции в преподавании той же истории давно назрело, так и в том, что из единой концепции преподавания исторической науки в школе просто по определению преступно делать сборник догм и псевдоисторических подтасовок. А ведь этим сегодня взахлёб и занимаются соседи, так стремящиеся гулять «по Парижам» в кружевных трусиках на иностранные кредиты...
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: http://www.memory.gov.ua