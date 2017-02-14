18:11 14 февраля

Сотрудницы северокорейских спецслужб убили брата Ким Чен Ына?

Телевидение Республики Корея сообщает о том, что стало известно об убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Достоверно известно о том, что Ким Чен Нам (так зовут этого человека) все последние годы проживал за пределами Корейской Народно-Демократической Республики. В материалах южнокорейских СМИ представлен настоящий триллер с элементами любовной драмы.

Если верить сообщениям, то Ким Чен Нам является братом лидера КНДР «по отцу». Телеканал «Чосон-ТВ» сообщает, что он якобы является сыном Ким Чен Ира и южнокорейской актрисы Сон Хе Рим, которая нередко посещала СССР и Россию и провела свои последние дни в Москве.

Тот же телеканал выдаёт материал, в котором говорится, что Ким Чен Нам был убит в одном из аэропортов Малайзии, где его «укололи отравленными иглами сотрудницы северокорейских спецслужб».


Сотрудницы северокорейских спецслужб убили брата Ким Чен Ына?


Информационное агентство Республики Корея «Рёнхап» пишет, что убийцы скрылись, и что полиция занимается их поисками.

В северокорейских СМИ (в частности, в Центральном телеграфном агентстве КНДР) эту информацию пока никак не комментируют.

Напомним, что Ким Чен Ын (точная дата рождения его неизвестна) является высшим руководителем КНДР с декабря 2011 года.


Использованы фотографии: © AFP 2017/ Yomiuri Shimbun
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Комментарии 40
  1. Кент0001 Сегодня, 16:00
    Да ужжжжж...этого - то за что. Он же был обычный кутила и любитель женщин.
    Кент0001
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:02
      Если не вброс , то очень плохая новость. Если между братьями не было особо тёплых отношений (о чём говорит тот факт что Ким Чен Нам не проживал в КНДР) то реакция Ына на такую новость пока в тумане . Если же Ын испытывал к брату семейные чувства , то убийство брата лидера КНДР приведёт к принятию им ответных мер воздействия в отношении потенциальных врагов, а кого Ын посчитает виновным в смерти брата одному Будде известно . Зная несдержанность Ына последствия могут быть катастрофическими в глобальном масштабе ...
      bouncyhunter
      1. Ампер Сегодня, 16:07
        Не факт что это именно северокорейские спцлужбы,
        Ампер
        1. Pirogov Сегодня, 17:32
          Цитата: Ампер
          Не факт что это именно северокорейские спцлужбы,

          И мне так кажется ,тем более этот Нам был на мой взгляд не опасен для Ына . Сто % Корея Юг воду замутила .
          Pirogov
      2. Zibelew Сегодня, 16:10
        Но вот зачем это корейцам? Экстрима в жизни не хватает? На Ким Чен Ына не похоже, он из зенитки или миномета бы расстрелял.
        Zibelew
      3. Ростов Папа Сегодня, 16:20
        Будда никакого отношения КНДР не имеет, там идея чучхе рулит.
        Политическая философия – идеи чучхе.
        Политическая философия – компас руководства.
        Бедность философии порождает бедности политики.
        Мудрость – светоч великой личности.

        Немного юмора - выдержка из журнала "Корея" выпускаемого В СССР в 70-80 годах
        Бабушка Пак

        ...В горной деревушке жила бабушка Пак. Она была героиней партизанской борьбы с японскими оккупантами. Она сорок лет лежала парализованной в своей хижине. Услышав о её недуге, к ней нанесли визит Великий Вождь Ким Ир Сен и Любимый Руководитель Ким Чен Ир. Великий Вождь - "в лечебных целях подарил бабушке Пак пистолет, излучающий благоухание идей чучхэ". Бабушка Пак вскочила с койки, к которой была своими атрофированными конечностями прикована со времён освободительной войны корейского народа - и исполнила ритуальный танец "Свободная колхозница". "Великий Вождь и Любимый Руководитель ласково смеялись и осторожно хлопали в ладоши"...

        Еще несколько гениальных пассажей из журнала....
        «Буйно колосится рис под лучами тезисов по аграрному вопросу»

        «Благодаря империалистической политике Пак Чжон Хи в Южной Корее, уже три года не было дождей»

        «Девушки КНДР делали зарядку, чистили зубы, тренировались и воздерживались, а самоуверенные Джейн и Луизы пили виски, били негров и заводили случайные связи»

        «Ким Ир Сен в 9 лет с рогаткой в руках впервые выступил против японской военщины и защитил односельчан от произвола колонизаторов»

        «Мангендэ – деревня, где родился родной вождь, вынашивая замысел о революции»
        Ростов Папа
      4. Александр романов Сегодня, 16:25
        Цитата: bouncyhunter
        то убийство брата лидера КНДР приведёт к принятию им ответных мер воздействия в отношении потенциальных врагов

        И че он сделает,пообещает в 100500 раз объявить воину и утопить всех и вся в море огня? Что может сделать клоун? Что??????
        Александр романов
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:31
          Да возьмёт сдуру и бахнет , например , по Японии или Южной Корее . Он же клоун - никто не знает какие тараканы в его котелке бегают .
          bouncyhunter
          1. Александр романов Сегодня, 16:35
            Цитата: bouncyhunter
            Да возьмёт сдуру и бахнет

            Такие как он любят править,любят власть и спокоиную жизнь. Бахнуть для него,означает потерять всё.
            Его сотрут в порошок и Россия с Китаем плюнут на него.Будет одна корея в итоге и суд над пузатеньким ,если не грохнут
            Александр романов
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:42
              Тут я судить не берусь - это уже большая политика , а я таких тем сторонюсь . Только предположу , что ни Китай , ни Россия не обрадуются когда матрасовские ракеты окажутся совсем рядом после объединения Кореи . Так что пусть сидит Ын мирно в своей КНДР и поменьше с петардами и хлопушками балуется .
              bouncyhunter
            2. РоманRVV Сегодня, 17:42
              Так вроде уже стирали.. И никак.
              РоманRVV
        2. vovanpain Сегодня, 16:36
          Цитата: Александр романов
          И че он сделает,пообещает в 100500 раз объявить воину и утопить всех и вся в море огня? Что может сделать клоун? Что??????

          Да Александр,господи я вот сижу гадаю,кто сей доблестный детектив накорябал,Бушков или Маринина request Боевой хомяк,супершпионки,злодей брат боевого хомяка. request И нахрена такое печатать на ВО,не пойму. request С уважением Александр. hi
          vovanpain
          1. Александр романов Сегодня, 16:38
            Цитата: vovanpain
            И нахрена такое печатать на ВО,не пойму.

            Есть другая новость, член КПРФ сбежал на Украину wink Обсудим заветы ленина wassat
            Александр романов
            1. vovanpain Сегодня, 16:52
              Цитата: Александр романов
              Есть другая новость, член КПРФ сбежал на Украину

              И я почему то этому не удивлен. wink
              vovanpain
              1. Александр романов Сегодня, 17:07
                Цитата: vovanpain
                И я почему то этому не удивлен.

                Слава КПРФ laughing
                Александр романов
                1. vovanpain Сегодня, 17:44
                  Цитата: Александр романов
                  Слава КПРФ

                  А это разве коммунисты?Это бизнессмены,присосавшиеся к госкормушке в госдуме.так же как и ЛДПР и ЕдРо и СР.,кому у кормушки места не хватило или выкинули их от кормила.те толкаются локтями,зарабатывают грантики,что бы быть на виду и прибиться при случае обратно к корыту.А для меня Александр пример коммуниста Ю.А.Гагарин,мои оба деда воевавшие в В.О.В.,да и много таких настоящих коммунистов,а не эта пена,которая разваливала СССР,этой пены и сейчас много в чиновничьх кабинетах сидит.
                  vovanpain
      5. Товарищ Ким Сегодня, 16:44
        Жуткая во всех отношениях новость.
        Но последнее время столько больного бреда писали про КНДР...
        "Расстрелянного" из крупнокалиберных пулеметов генерала видел лично.
        Дай Бог ему здоровья.
        А вот тема про заказанный тираж в 20 000 шт. медалей За Освобождении Сирии "чистая" правда.
        http://www.rbc.ru/politics/14/02/2017/58a2eff49a7
        947f9027aa27f
        Про Кима еще не такого напишут.
        Товарищ Ким
      6. Cветлейший Сегодня, 17:18
        Кто бы это не сделал - это предупреждение. Убили как раз после очередного запуска. И если судить по случившемуся у кого-то истерика! С горяча Ын не рубанёт, ненужно писать о нём как о сумасшедшем психопате.
        Cветлейший
    2. сибиралт Сегодня, 16:05
      У Ына по-отцу братев половина Северной Кореи, и что?
      сибиралт
      1. Cветлейший Сегодня, 17:21
        Цитата: сибиралт
        У Ына по-отцу братев половина Северной Кореи, и что?

        Вы не поняли, Ыну передали что с ним сделают так же - убьют.
        Cветлейший
    3. Mavrikiy Сегодня, 17:05
      Цитата: Кент0001
      Да ужжжжж...этого - то за что. Он же был обычный кутила и любитель женщин.

      Да бросте жужжжать. Дело то семейное (почти обычное) "Там, за стенкой, тетю режут, здесь дядю травят" (Обыкновенное чудо), как то так.
      Mavrikiy
    4. krass Сегодня, 17:12
      Цитата: Кент0001
      Да ужжжжж...этого - то за что. Он же был обычный кутила и любитель женщин.

      А вдруг в стране победившего социализма и народовластия , он смог бы избраться демократическим путем и сместить Ына ? wink laughing
      krass
  2. Skubudu Сегодня, 16:03
    Если верить в бред Южно-корейских СМИ, в КНДР регулярно проводят казни с использованием огнеметов и зенитных пушек... бред....
    Skubudu
    1. Fregate Сегодня, 16:10
      Да, что-то темное. Хотя учитывая, что огнеметы, зенитки и собаки это бредовая пропаганда, то этот случай может быть вполне реальным. А может и спецслужбы других стран с целью спровоцировать Ына на что-нибудь.
      Fregate
    2. fif21 Сегодня, 16:34
      Цитата: Skubudu
      Если верить в бред Южно-корейских СМИ, в КНДР регулярно проводят казни с использованием огнеметов и зенитных пушек...
      Не по хозяйски это wassat расстреливать . Провинившимися просто кормят животных - тигров. hi
      fif21
      1. мордвин 3 Сегодня, 16:41
        Цитата: fif21
        Не по хозяйски это расстреливать

        Это так.
        Цитата: fif21
        Провинившимися просто кормят животных - тигров.

        А это не так. Свою Сборную по футболу после проигрыша на чемпионате, проходящим в Японии- Юкрейне они, по оценкам СМИ в шахту засунули. Очень положительный опыт, нам бы так перенять. laughing
        мордвин 3
        1. fif21 Сегодня, 16:46
          Цитата: мордвин 3
          А это не так.
          А дядьку своего как ЫН казнил? wassat
          fif21
          1. мордвин 3 Сегодня, 16:49
            Цитата: fif21
            А дядьку своего как ЫН казнил

            Из пулемета. И любовницу свою тоже. А он точно их казнил?
            мордвин 3
    3. рич Сегодня, 16:52
      Если верить в бред Южно-корейских СМИ, в КНДР регулярно проводят казни с использованием огнеметов и зенитных пушек... бред....

      Телевидение Республики Корея сообщает о том, что стало известно об убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Достоверно известно о том, что Ким Чен Нам был убит в одном из аэропортов Малайзии, где сотрудницы северокорейских спецслужб изподтишка незаметно для других авиопассажиров укололи его отравленной северокорейской 36-метровой баллистической ракетой "Инха-3" . А затем произвели в голову контрольный выстрел из зенитной пушки с глушителем.
      рич
  3. Zoldat_A Сегодня, 16:04
    Интересно, что северокорейцы будут делать, когда закончатся все сочетания двух согласных и одной гласной? Ким Чен 001? Ким Чен 002?
    Zoldat_A
  4. Altona Сегодня, 16:13
    Прямо судоплатовщина какая то в корейском исполнении. Готовый сюжет для детективного или шпионского романа либо киносценария.
    Altona
    1. Zoldat_A Сегодня, 16:28
      Цитата: Altona
      Прямо судоплатовщина какая то в корейском исполнении. Готовый сюжет для детективного или шпионского романа либо киносценария.

      Я бы не стал имя Судоплатова поминать всуе. Ибо он в своём деле действительно был великим. К сожалению, лично с ним знаком не был, но с его воспитанниками общался - профессионалы пробы "ЧДА"... А это так... Разборки в банановой республике....
      Zoldat_A
  5. Шептун Сегодня, 16:31
    А для чего использовать отравленные иглы? Чтобы эвакуироваться с места преступления?
    Шептун
    1. Александр романов Сегодня, 16:36
      Цитата: Шептун
      А для чего использовать отравленные иглы?

      Что бы он сдох
      Цитата: Шептун
      Чтобы эвакуироваться с места преступления?

      Что бы не поимали
      Александр романов
  6. кеп Сегодня, 16:45
    Информационное агентство Республики Корея «Рёнхап» пишет, что убийцы скрылись, и что полиция занимается их поисками.
    В северокорейских СМИ (в частности, в Центральном телеграфном агентстве КНДР) эту информацию пока никак не комментируют.


    В ЦРУ разлили по стаканам виски без содовой.
    кеп
  7. Серый брат Сегодня, 16:46
    Тот же телеканал выдаёт материал, в котором говорится, что Ким Чен Нам был убит в одном из аэропортов Малайзии, где его «укололи отравленными иглами сотрудницы северокорейских спецслужб».

    А откуда они знают чьи это "сотрудницы", если они скрылись?
    Громче всех "держи вора" обычно кричит сам вор.
    Это при условие что описываемое событие вообще имело место быть, так как южнокорейские СМИ известные врали.
    Серый брат
  8. twincam Сегодня, 16:55
    помоему фуфло какое-то.
    зараженные иглы ))))
    ниндзи с трубочками стреляют из духовых инструментов ))))
    twincam
  9. esaul1950 Сегодня, 17:09
    Цитата: Altona
    Прямо судоплатовщина какая то в корейском исполнении. Готовый сюжет для детективного или шпионского романа либо киносценария.

    Не надо смешивать великое со смешным.
    esaul1950
  10. vlad.svargin Сегодня, 17:27
    У КНДР врагов хватает и вполне возможна очередная пакость у "озабоченных". Уж очень часто вблизи границ учения с элементами провокации стали проводиться во главе со "зфёзднополосатым гегемоном", да и ПРО(похоже против Ирана request ) собирается "доброжелатель-миротворец" устанавливать...
    vlad.svargin
  11. мичман Сегодня, 17:58
    Мне пришлось по заданию Правительства страны помогать осваивать новую продукцию в КНДР. Ким Чен ИР подарил мне настольную лампу. Храню ее. Честьимею.
    мичман

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