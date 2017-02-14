Сотрудницы северокорейских спецслужб убили брата Ким Чен Ына?

Телевидение Республики Корея сообщает о том, что стало известно об убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Достоверно известно о том, что Ким Чен Нам (так зовут этого человека) все последние годы проживал за пределами Корейской Народно-Демократической Республики. В материалах южнокорейских СМИ представлен настоящий триллер с элементами любовной драмы.Если верить сообщениям, то Ким Чен Нам является братом лидера КНДР «по отцу». Телеканал «Чосон-ТВ» сообщает, что он якобы является сыном Ким Чен Ира и южнокорейской актрисы Сон Хе Рим, которая нередко посещала СССР и Россию и провела свои последние дни в Москве.Тот же телеканал выдаёт материал, в котором говорится, что Ким Чен Нам был убит в одном из аэропортов Малайзии, где его «укололи отравленными иглами сотрудницы северокорейских спецслужб».Информационное агентство Республики Корея «Рёнхап» пишет, что убийцы скрылись, и что полиция занимается их поисками.В северокорейских СМИ (в частности, в Центральном телеграфном агентстве КНДР) эту информацию пока никак не комментируют.Напомним, что Ким Чен Ын (точная дата рождения его неизвестна) является высшим руководителем КНДР с декабря 2011 года.