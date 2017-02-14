18:11 14 февраля

«Иркут» готов к организации лицензионной сборки «Яков» в Индии

Опыт организации в Индии производства истребителей Су-30МКИ можно использовать для реализации аналогичных проектов с учебными самолетами Як-130 и Як-152, сказал на открывшемся в Бангалоре международном авиасалоне «Aero India 2017» глава корпорации «Иркут» Олег Демченко.



«Конечно бы хотелось бы делать в Индии и Як-130 и Як-152, который у нас начал испытания», – цитирует Демченко портал Defence.ru.


Но «окончательное решение принадлежит заказчику», – добавил он.



Глава корпорации отметил, что собираемые на территории Индии истребители Су-30МКИ «спешно летают, в том числе на выставке в Бангалоре».

Справка ресурса: «Як-130 (учебно-боевой) и Як-152 (учебно-тренировочный) – российские самолеты для первоначальной подготовки и отбора летчиков. Як-130 разработан совместно с итальянской компанией Aermacchi и эксплуатируется с 2010 года, а Як-152 совершил первый полет в 2016 году».

Использованы фотографии: www.poletim.net, ru.wikipedia.org
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Комментарии 4
  1. Zubr Сегодня, 17:58
    Ну с их кастовой системой, это будет чётко отработанная схема. Вопрос в другом, сколько мы потеряем рабочих мест ? Лично наш бюджет ничего не потеряет ? Всё таки сборка и отладка образца это почти половины стоимости изделия.
    Zubr
    1. капрал Сегодня, 18:09
      Цитата: Zubr
      Вопрос в другом, сколько мы потеряем рабочих мест ?

      Когда это волновало глав корпораций? am Особенно наших,доморощенных.
      капрал
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:10
    Как всегда индусы начнут хаять технику чтобы сбить цену. Пускай лучше восстановят производство "Виман ",благо я уверен что в "махаабхорате "должны были быть и чертежи, а не только описание.
    Изгоняющий либероидов
  3. новичок Сегодня, 18:11
    я вот не понял. а какой смысл лицензионной сборки в индии? индийцы хотят як и дожали наших на производство у себя?
    новичок

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