«Иркут» готов к организации лицензионной сборки «Яков» в Индии
Опыт организации в Индии производства истребителей Су-30МКИ можно использовать для реализации аналогичных проектов с учебными самолетами Як-130 и Як-152, сказал на открывшемся в Бангалоре международном авиасалоне «Aero India 2017» глава корпорации «Иркут» Олег Демченко.
«Конечно бы хотелось бы делать в Индии и Як-130 и Як-152, который у нас начал испытания», – цитирует Демченко портал Defence.ru.
Но «окончательное решение принадлежит заказчику», – добавил он.
Глава корпорации отметил, что собираемые на территории Индии истребители Су-30МКИ «спешно летают, в том числе на выставке в Бангалоре».
Справка ресурса: «Як-130 (учебно-боевой) и Як-152 (учебно-тренировочный) – российские самолеты для первоначальной подготовки и отбора летчиков. Як-130 разработан совместно с итальянской компанией Aermacchi и эксплуатируется с 2010 года, а Як-152 совершил первый полет в 2016 году».
«Конечно бы хотелось бы делать в Индии и Як-130 и Як-152, который у нас начал испытания», – цитирует Демченко портал Defence.ru.
Но «окончательное решение принадлежит заказчику», – добавил он.
Глава корпорации отметил, что собираемые на территории Индии истребители Су-30МКИ «спешно летают, в том числе на выставке в Бангалоре».
Справка ресурса: «Як-130 (учебно-боевой) и Як-152 (учебно-тренировочный) – российские самолеты для первоначальной подготовки и отбора летчиков. Як-130 разработан совместно с итальянской компанией Aermacchi и эксплуатируется с 2010 года, а Як-152 совершил первый полет в 2016 году».
Использованы фотографии: www.poletim.net, ru.wikipedia.org