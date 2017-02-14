Транш Украине перечислят в случае отмены моратория на экспорт леса-кругляка
Руководитель дипломатического представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли сегодня пояснил руководству «незалежной» основное условие для перевода Украине очередного транша из пакета европейской финансовой «помощи». По словам Мингарелли, транш в размере 600 млн евро Украина получит, если «будут удовлетворены пожелания ЕС по поводу отмены Верховной радой Украины моратория на экспорт леса-кругляка». Напомним, что в 2015 году ВРУ ввела мораторий на такого рода экспорт сроком на 10 лет.
Мингарелли:
Законопроект об отмене моратория на вывоз с территории Украины леса-кругляка был подготовлен в правительстве г-на Гройсмана, который предварительно получил директивы от членов Еврокомиссии.
На этом фоне украинские СМИ уже сообщили гражданам, что отмена моратория на вывоз леса-кругляка «не принесёт негативных последствий для Украины». Аргументируется такое заявление тем, что бесконтрольные вырубки и вывоз леса за границу на Украине происходят и при наличии моратория.
Мингарелли:
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о возможности предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Мы пока ожидаем одобрения Верховной радой законопроекта, представленного кабинетом министров Украины.
Законопроект об отмене моратория на вывоз с территории Украины леса-кругляка был подготовлен в правительстве г-на Гройсмана, который предварительно получил директивы от членов Еврокомиссии.
На этом фоне украинские СМИ уже сообщили гражданам, что отмена моратория на вывоз леса-кругляка «не принесёт негативных последствий для Украины». Аргументируется такое заявление тем, что бесконтрольные вырубки и вывоз леса за границу на Украине происходят и при наличии моратория.
Использованы фотографии: Твиттер