18:09 14 февраля

Транш Украине перечислят в случае отмены моратория на экспорт леса-кругляка

Руководитель дипломатического представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли сегодня пояснил руководству «незалежной» основное условие для перевода Украине очередного транша из пакета европейской финансовой «помощи». По словам Мингарелли, транш в размере 600 млн евро Украина получит, если «будут удовлетворены пожелания ЕС по поводу отмены Верховной радой Украины моратория на экспорт леса-кругляка». Напомним, что в 2015 году ВРУ ввела мораторий на такого рода экспорт сроком на 10 лет.

Мингарелли:
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о возможности предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Мы пока ожидаем одобрения Верховной радой законопроекта, представленного кабинетом министров Украины.


Транш Украине перечислят в случае отмены моратория на экспорт леса-кругляка



Законопроект об отмене моратория на вывоз с территории Украины леса-кругляка был подготовлен в правительстве г-на Гройсмана, который предварительно получил директивы от членов Еврокомиссии.

На этом фоне украинские СМИ уже сообщили гражданам, что отмена моратория на вывоз леса-кругляка «не принесёт негативных последствий для Украины». Аргументируется такое заявление тем, что бесконтрольные вырубки и вывоз леса за границу на Украине происходят и при наличии моратория.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 6
  1. Zibelew Сегодня, 18:02
    Скоро в отсутствие лесов бандеровцам схроны негде копать будет.
    Zibelew
    1. svp67 Сегодня, 18:06
      Цитата: Zibelew
      Скоро в отсутствие лесов бандеровцам схроны негде копать будет.

      Ну хоть какая то польза от желания вступить в ЕС....
      svp67
  2. sergei1975 Сегодня, 18:03
    Как меня задолбали эти ТРАНШВЕСТИТЫ!
    sergei1975
    1. Ампер Сегодня, 18:06
      Им тапить нечем вы чего?драва нынче на вес золота
      Ампер
    2. Ампер Сегодня, 18:07
      Им тапить нечем вы чего?драва нынче на вес золота
      Ампер
  3. рюрикович Сегодня, 18:07
    Супер! good какие ещё надо доказательства того, что ЕС надо от украины request
    Радуйтесь, скачите,кастрюлеголовые, - вы добились своего!! fellow Вам прямым текстом указано, кто вы есть laughing
    рюрикович

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