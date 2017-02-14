Транш Украине перечислят в случае отмены моратория на экспорт леса-кругляка

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о возможности предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Мы пока ожидаем одобрения Верховной радой законопроекта, представленного кабинетом министров Украины.

Руководитель дипломатического представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли сегодня пояснил руководству «незалежной» основное условие для перевода Украине очередного транша из пакета европейской финансовой «помощи». По словам Мингарелли, транш в размере 600 млн евро Украина получит, если «будут удовлетворены пожелания ЕС по поводу отмены Верховной радой Украины моратория на экспорт леса-кругляка». Напомним, что в 2015 году ВРУ ввела мораторий на такого рода экспорт сроком на 10 лет.Мингарелли:Законопроект об отмене моратория на вывоз с территории Украины леса-кругляка был подготовлен в правительстве г-на Гройсмана, который предварительно получил директивы от членов Еврокомиссии.На этом фоне украинские СМИ уже сообщили гражданам, что отмена моратория на вывоз леса-кругляка «не принесёт негативных последствий для Украины». Аргументируется такое заявление тем, что бесконтрольные вырубки и вывоз леса за границу на Украине происходят и при наличии моратория.