00:31 15 февраля

МО РФ: Информация о закупке 20 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии» ошибочна

Главное оборонное ведомство страны выступило с опровержением опубликованной ранее информации о якобы осуществляемых закупках 20 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии». Напомним, что ранее информация по поводу объявления тендера Минобороны РФ на столь массовое приобретение медалей была опубликована со ссылкой на сайт Госзакупок. В МО РФ заявили о допущенной ошибке во время публикации данных в ЕИС.

«Интерфакс» публикует заявление, представленное управлением пресс-службы и информации главного оборонного ведомства страны:
Информация о якобы закупке Минобороны России 20 тысяч ведомственных медалей не соответствует действительности. При размещении на официальном сайте Единой информационной системы в сфере государственных закупок документации об электронном аукционе на закупку геральдической продукции для нужд Минобороны России была допущена ошибка. Ведомство на самом деле проводит тендер на закупку 2-х тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии».


МО РФ: Информация о закупке 20 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии» ошибочна



Общая сумма, которую Минобороны планирует потратить на приобретение медалей для военнослужащих, составляет 4,4 млн рублей. По крайней мере, именно такая сумма первоначально была указана на сайте государственных закупок.

Стоит отметить, что после ошибочной публикации в ЕИС у СМИ появился повод заявить о 20-тысячном российской военном контингенте в САР.

Использованы фотографии: http://syria.mil.ru
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Комментарии 28
  1. maxim947 Вчера, 18:23
    Оговорка по Фрейду)))) и не надо переживать, что там подумают.. Себе дороже будет
    maxim947
    1. СРЦ П-15 Вчера, 18:33
      Стоит отметить, что после ошибочной публикации в ЕИС у СМИ появился повод заявить о 20-тысячном российской военном контингенте в САР.

      Минобороны немного сплоховало: надо было объявить о закупке 200000 медалей, тогда, может быть, игиловцы разбежались бы к своим хозяевам! yes
      СРЦ П-15
      1. bouncyhunter Вчера, 18:41
        Цитата: СРЦ П-15
        Минобороны немного сплоховало: надо было объявить о закупке 200000 медалей, тогда, может быть, игиловцы разбежались бы к своим хозяевам! yes

        Может , лучше 2000000 медалей ? Чтобы грандиозный драп наверняка состоялся ? wink
        bouncyhunter
        1. СРЦ П-15 Вчера, 18:48
          Цитата: bouncyhunter
          Может , лучше 2000000 медалей ? Чтобы грандиозный драп наверняка состоялся

          Ну от такого количества они никуда не драпанут: ноги со страха отнимутся. yes
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Вчера, 18:52
            Цитата: СРЦ П-15
            Ну от такого количества они никуда не драпанут: ноги со страха отнимутся. yes

            Или сразу всем кагалом Аллаху душу отдадут ... yes
            bouncyhunter
            1. Prapor-527 Вчера, 19:00
              Цитата: bouncyhunter
              Информация о якобы закупке Минобороны России 20 тысяч ведомственных медалей не соответствует действительности.

              Да ладно, все свои. bully
              Prapor-527
  2. Изгоняющий либероидов Вчера, 18:33
    18000 медалей это на будущее -нам еще Ирак, Ливию, Йемен освобождать от игила, бойцов надо будет поощрить наградами. ..
    Изгоняющий либероидов
    1. Deniska999 Вчера, 19:53
      А нам оно надо? Освобождать всех их.
      Deniska999
  3. Стройбат запаса Вчера, 18:37
    Если так посмотреть - 2200р за медаль куда ближе к реальности, чем 220р, так что изначальные 20 000 - бред даже экономически
    Стройбат запаса
    1. мордвин 3 Вчера, 19:30
      Цитата: Стройбат запаса
      Если так посмотреть - 2200р за медаль куда ближе к реальности, чем 220р, так что изначальные 20 000 - бред даже экономически

      Зашел на сайт, где именно такими медалями торгуют, цена вместе с бланком - 520 рублей. recourse В розницу. Это ближе как то к 220, чем к 2200.
      мордвин 3
  4. BlackMokona Вчера, 18:39
    Информации про 20 тысяч медалей, уже чёрт знает сколько месяцев, что за слоупоки там работают?
    BlackMokona
  5. voyaka uh Вчера, 18:42
    Да на одном Кузнецове почти 2000 человек - вот и раздали медали.
    И 20,000 не хватит на всех... belay
    voyaka uh
  6. Рабинович Вчера, 18:47
    Какой толк от медалей, вот если бы к медали прибавлялась премия, надбавка ежемесячная, то другое дело.И к пенсии.
    Рабинович
    1. moskowit Вчера, 18:52
      И Вы ещё забыли гражданин преференции по значку Юный друг пожарника, Турист СССР, И ещё сбор металлолома, макулатуры, сколачивание скворечников и всё, всё к пенсии...
      moskowit
    2. Prapor-527 Вчера, 19:04
      Цитата: Рабинович
      Какой толк от медалей, вот если бы к медали прибавлялась премия, надбавка ежемесячная, то другое дело.И к пенсии.

      Есть такая медаль...
      Prapor-527
    3. Koshak Вчера, 20:26
      Цитата: Рабинович
      Какой толк от медалей, вот если бы к медали прибавлялась премия, надбавка ежемесячная, то другое дело.И к пенсии.

      Ну, кому что, а "рабиновичам" главное бабки. Кому то кусок колбасы, а кому то память и уважение. Мне моя ангольская медаль дороже всяких надбавок.
      Koshak
      1. Рабинович Вчера, 22:03
        Не так выразился наверное. Медаль должна подкрепляться и деньгами.
        Кому то кусок колбасы, а кому то память и уважение

        Без куска колбасы и хлеба не проживёшь. Это и будет уважением со стороны гос-ва.
        Рабинович
  7. фа2998 Вчера, 18:49
    Наверно что-то изменилось в наградах,но в СССР "За освобождение Варшавы" и "За взятие Берлина"(остались -память о дедушке) вручались уже по окончанию операции.В Сирии-еще конь не валялся-гляньте на карту-какие территории контролирует правительство?Одно возьмут-второе потеряют.Рано там победу праздновать! hi
    фа2998
    1. Koshak Вчера, 20:32
      Цитата: фа2998
      Наверно что-то изменилось в наградах,но в СССР "За освобождение Варшавы" и "За взятие Берлина"(остались -память о дедушке) вручались уже по окончанию операции.В Сирии-еще конь не валялся-гляньте на карту-какие территории контролирует правительство?Одно возьмут-второе потеряют.Рано там победу праздновать! hi

      Если вы не поняли, то медаль не "за победу-взятие-освобождение" а за то, что человек участвовал в этой операции. Анголу мы тоже не завоевали, но у меня есть медаль в память об участии в боевых действиях там, и я ей очень горжусь, как и все мои сослуживцы.
      Koshak
      1. Prapor-527 Вчера, 21:12
        Цитата: Koshak
        Цитата: фа2998
        Наверно что-то изменилось в наградах,но в СССР "За освобождение Варшавы" и "За взятие Берлина"(остались -память о дедушке) вручались уже по окончанию операции.В Сирии-еще конь не валялся-гляньте на карту-какие территории контролирует правительство?Одно возьмут-второе потеряют.Рано там победу праздновать! hi

        Если вы не поняли, то медаль не "за победу-взятие-освобождение" а за то, что человек участвовал в этой операции. Анголу мы тоже не завоевали, но у меня есть медаль в память об участии в боевых действиях там, и я ей очень горжусь, как и все мои сослуживцы.

        Поддерживаю. Есть такая медаль (крест) "За службу на Кавказе"... Разве Кавказ завоевали?
        Prapor-527
        1. Koshak Вчера, 21:55
          Цитата: Prapor-527
          Поддерживаю. Есть такая медаль (крест) "За службу на Кавказе"... Разве Кавказ завоевали?

          Koshak
  8. raid14 Вчера, 18:59
    Да в любом военторге этих медалей на выбор, есть ведомственные, юбилейные, за выслугу и т. д. и т.п.
    raid14
    1. Prapor-527 Вчера, 19:11
      Цитата: raid14
      Да в любом военторге этих медалей на выбор, есть ведомственные, юбилейные, за выслугу и т. д. и т.п.

      Для приобретения медали в военторге нужно иметь как минимум удостоверение о вручении Вам данной награды...
      Prapor-527
      1. raid14 Вчера, 20:36
        Да вместе с удостоверениями и продают, останется заполнить и печать поставить. Свою песочную, как то потерял, пошел да новую купил.
        raid14
    2. Koshak Вчера, 20:39
      Цитата: raid14
      Да в любом военторге этих медалей на выбор, есть ведомственные, юбилейные, за выслугу и т. д. и т.п.

      Да, можно купить сейчас все, хоть "Героя Советского Союза" И что, от этого ценность боевых, заслуженных наград как то уменьшится? А вот тем 60-летним кoзлaм которые на День Победы цепляют на себя медали "За взятие Берлина (Праги, Варшавы)" я бы сам эти значки засунул бы в ...
      Koshak
      1. raid14 Вчера, 20:45
        В этом согласен, ценность заслуженных не уменьшится, но сейчас "ряженных" ветеранов на каждом празднике через одного.
        Всех Афганцев с наступающим!
        raid14
  9. ШВЕДский_стол Вчера, 20:19
    Да какой там 20. Пиши 200!!
    ШВЕДский_стол
  10. APASUS Вчера, 21:09
    Пусть хоть 200 тыс.Ребята реально башкой рискуют
    APASUS

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