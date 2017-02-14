МО РФ: Информация о закупке 20 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии» ошибочна

Информация о якобы закупке Минобороны России 20 тысяч ведомственных медалей не соответствует действительности. При размещении на официальном сайте Единой информационной системы в сфере государственных закупок документации об электронном аукционе на закупку геральдической продукции для нужд Минобороны России была допущена ошибка. Ведомство на самом деле проводит тендер на закупку 2-х тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии».

Главное оборонное ведомство страны выступило с опровержением опубликованной ранее информации о якобы осуществляемых закупках 20 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии». Напомним, что ранее информация по поводу объявления тендера Минобороны РФ на столь массовое приобретение медалей была опубликована со ссылкой на сайт Госзакупок. В МО РФ заявили о допущенной ошибке во время публикации данных в ЕИС. «Интерфакс» публикует заявление, представленное управлением пресс-службы и информации главного оборонного ведомства страны:Общая сумма, которую Минобороны планирует потратить на приобретение медалей для военнослужащих, составляет 4,4 млн рублей. По крайней мере, именно такая сумма первоначально была указана на сайте государственных закупок.Стоит отметить, что после ошибочной публикации в ЕИС у СМИ появился повод заявить о 20-тысячном российской военном контингенте в САР.